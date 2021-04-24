"Террор нацелен на мирных жителей - мы нацелены на террор", - Армия обороны Израиля заявила о поражении объектов ХАМАС в секторе Газы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ ракетные обстрелы поразила террористические объекты ХАМАС в секторе Газы.
Об этом говорится в сообщении Армия обороны Израиля в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"В ответ на ракетные обстрелы Израиля в течение ночи мы только что поразили террористические объекты ХАМАС в Газе, в том числе: точное попадание подземной инфраструктуры, точное попадание ракетных установок. Террор нацелен на мирных жителей. Мы нацелены на террор".
In response to rockets fired at Israel throughout the night, we just struck Hamas terror targets in Gaza, including:— Israel Defense Forces (@IDF) April 24, 2021
🎯 underground infrastructure
🎯 rocket launchers
Terror targets civilians.
We target terror.
Как сообщалось, не менее 15 ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа вечером 23 апреля и в ночь на субботу - 24 апреля.
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А что до коррупции, то в Израиле, периодически бывают коррупционные скандалы.
И что удивительно, участники этих скандалов, оказываются за решеткой.
Израиль очень многим не нравится по одной причине: вместо жевания соплей, он отвечает на удары ударами.
Это не потому, что Израиль коррумпированное государство, а потому что там политически активные граждане.
Израиль на 33 месте по уровню восприятия коррупции, Украина на 120!