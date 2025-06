"Террор нацелен на мирных жителей - мы нацелены на террор", - Армия обороны Израиля заявила о поражении объектов ХАМАС в секторе Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ ракетные обстрелы поразила террористические объекты ХАМАС в секторе Газы.

Об этом говорится в сообщении Армия обороны Израиля в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В ответ на ракетные обстрелы Израиля в течение ночи мы только что поразили террористические объекты ХАМАС в Газе, в том числе: точное попадание подземной инфраструктуры, точное попадание ракетных установок. Террор нацелен на мирных жителей. Мы нацелены на террор".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия обороны Израиля заявила об обстреле из сектора Газа: выпущены не менее 15 ракет

In response to rockets fired at Israel throughout the night, we just struck Hamas terror targets in Gaza, including:

🎯 underground infrastructure

🎯 rocket launchers



Terror targets civilians.

We target terror.