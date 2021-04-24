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"Террор нацелен на мирных жителей - мы нацелены на террор", - Армия обороны Израиля заявила о поражении объектов ХАМАС в секторе Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ ракетные обстрелы поразила террористические объекты ХАМАС в секторе Газы.

Об этом говорится в сообщении Армия обороны Израиля в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В ответ на ракетные обстрелы Израиля в течение ночи мы только что поразили террористические объекты ХАМАС в Газе, в том числе: точное попадание подземной инфраструктуры, точное попадание ракетных установок. Террор нацелен на мирных жителей. Мы нацелены на террор".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия обороны Израиля заявила об обстреле из сектора Газа: выпущены не менее 15 ракет

In response to rockets fired at Israel throughout the night, we just struck Hamas terror targets in Gaza, including:
🎯 underground infrastructure
🎯 rocket launchers

Terror targets civilians.
We target terror.

— Israel Defense Forces (@IDF) April 24, 2021

Как сообщалось, не менее 15 ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа вечером 23 апреля и в ночь на субботу - 24 апреля.

Израиль (2065) обстрел (28205) Сектор Газа (182) Хамас (193)


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Топ комментарии
+24
ага, палестинские мальчики в трусиках...
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24.04.2021 09:47 Ответить
+19
А хамас сильно думает о детях в Израиле когда свои ракеты запускает??
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24.04.2021 09:49 Ответить
+16
Хамас - это друзья путина,разве можно по ним ракетами.
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24.04.2021 09:57 Ответить
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Израиль милитаризованное государство путинского типа. С цензурой и со всякими авторитарными штучками дела обстоят еще хуже./ Таки да. Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" опубликовала свой ежегодный Индекс свободы прессы, где Израиль сохранил свою позицию - 101 место, как раз между Габоном и Угандой. Индекс был составлен в виде списка из 180 стран.- Свобода СМИ в Израиле. Хуже, чем в Габоне, Кении и Ливане.
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24.04.2021 14:12 Ответить
В Ізраїлі йде перманентна війна. Обмеження деяких свобод в цих умовах виправдане.
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24.04.2021 15:48 Ответить
Украине до Израиля, в плане демократии, соблюдений прав человека, свободы волеизъявления, свободы слова, так же далеко как от Киева до Канады.
В Израиле, несмотря на то, что каждый год кнессет продлевает режим чрезвычайного положения, никаких ограничений гражданских прав нет.
А что до коррупции, то в Израиле, периодически бывают коррупционные скандалы.
И что удивительно, участники этих скандалов, оказываются за решеткой.
Израиль очень многим не нравится по одной причине: вместо жевания соплей, он отвечает на удары ударами.
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24.04.2021 16:19 Ответить
А что до коррупции, то в Израиле, периодически бывают коррупционные скандалы.И что удивительно, участники этих скандалов, оказываются за решеткой.- Тяжела и неказиста жизнь ворюги-сиониста. 2016-2020 годы. /Нетаньяху -подозрения в отмывании денег в крупном размере./ Полиция: Сара и Яир Нетаниягу подозреваются в получении взяток / Премьера Израиля Нетаньяху будут судить по обвинению в коррупции.
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24.04.2021 18:15 Ответить
значительная часть населения считает власть насквозь коррумпированной, особенно при Нетаньяху / Какая элита такая и страна.Т.н.элита Израиля прогнила полностью.Премьер Шарон-каратель, президент Кацав-насильник ,премьер Ольмерт-вор, премьер Нетаньяха-офшорный путина холуй. Президент Израиля Ривлин в Верховной раде обвинил ОУН в уничтожении евреев в Бабьем Яру.
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24.04.2021 14:47 Ответить
В Израиле, практически не было кабинетов, которые просто уходили, без скандалов.
Это не потому, что Израиль коррумпированное государство, а потому что там политически активные граждане.
Израиль на 33 месте по уровню восприятия коррупции, Украина на 120!
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24.04.2021 16:24 Ответить
Израиль на 33 месте по уровню восприятия коррупции, Украина на 120!/ Украина для правящего кодлана Коломойского-гражданина Израиля, военного союзника Путина, страна чужая и враждебная. Территория зарабатывания денег мародерством и грабежом. Кодлан глистом пожирает Украину и отравляет её своими испражнениями-коррупцией.
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24.04.2021 18:17 Ответить
ще одна показуха! якщо уважно читати ізраїльскі новини то ці об*єкти нещодавно розхерачені. і ще з ен десяток раз до того! тож питання- там що молдавани живуть??? бо інакше не можливо пояснити як вони в умовах блокади умудряються то відбудовувати в такому шаленому темпі ??? зрештою нагадаю всім і собі що хамас то породження окупаційної політики ізраїлю, і що хамас отримує десятки лямів баків кешем, паливо, вакцини і тд як плату за спокій на кордоні- і то практично кожен місяць!!! але найцікавіше що це лише період чергового протистояння, який почався в окупованому старому єрусалимі між місцевими і поселенцями . і ще згадуючи як ізраїль постачав раші бпла, які дивовижним чином випливали в обдроченців дамбаса, і їх реакцію на наше голосування в радбезі оон 2016(до раші як не дивно притензій не було!) хочеться сказати- сожрите друг друга!!!
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24.04.2021 19:26 Ответить
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