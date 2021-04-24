Москва хочет заставить Зеленского иметь дело с террористами, чтобы представить конфликт на Донбассе как внутриукраинский, - Волкер

Предложение президента РФ Владимира Путина о встрече президента Украины Владимира Зеленского с главарями "ЛНР" и "ДНР" напрямую является очередной попыткой Москвы представить ситуацию на на Донбассе как внутриукраинский конфликт.

Об этом бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью изданию DW, передает Цензор.НЕТ.

"Россия вторглась в Украину, создала сепаратистов, она вооружает их, тренирует, дает им технику, контролирует их и определяет, кто будет работать в их гражданских администрациях. И после этого Москва хочет заставить Зеленского иметь дело с ними, якобы Россия к проблеме вообще не причастна", - подчеркнул Волкер.

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Ответом Запада на подобные действия России, с точки зрения дипломата, могло бы стать приглашение Украины к участию в военных учениях США, которые должны пройти в Польше на следующей неделе. Другой возможной реакцией могло бы стать предупреждение о введении новых санкций в случае военного наступления, добавил Волкер.

Что касается сообщений министерства обороны России об отводе войск от украинской границы, то эту новость Волкер воспринял сдержанно. По его мнению, тот факт, что российские военные вернутся именно на те базы, с которых они пришли, еще предстоит проверить.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что готов принять Зеленского в любое время, но если речь идет о Донбассе, украинскому президенту стоит говорить с террористами ЛДНР.