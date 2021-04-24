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Новости Агрессия России против Украины
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Москва хочет заставить Зеленского иметь дело с террористами, чтобы представить конфликт на Донбассе как внутриукраинский, - Волкер

Москва хочет заставить Зеленского иметь дело с террористами, чтобы представить конфликт на Донбассе как внутриукраинский, - Волкер

Предложение президента РФ Владимира Путина о встрече президента Украины Владимира Зеленского с главарями "ЛНР" и "ДНР" напрямую является очередной попыткой Москвы представить ситуацию на на Донбассе как внутриукраинский конфликт.

Об этом бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью изданию DW, передает Цензор.НЕТ.

"Россия вторглась в Украину, создала сепаратистов, она вооружает их, тренирует, дает им технику, контролирует их и определяет, кто будет работать в их гражданских администрациях. И после этого Москва хочет заставить Зеленского иметь дело с ними, якобы Россия к проблеме вообще не причастна", - подчеркнул Волкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин готов обсуждать с Зеленским двусторонние отношения в Москве, для решения проблем Донбасса предложил ему встретиться с главарями "Л/ДНР"

Ответом Запада на подобные действия России, с точки зрения дипломата, могло бы стать приглашение Украины к участию в военных учениях США, которые должны пройти в Польше на следующей неделе. Другой возможной реакцией могло бы стать предупреждение о введении новых санкций в случае военного наступления, добавил Волкер.

Что касается сообщений министерства обороны России об отводе войск от украинской границы, то эту новость Волкер воспринял сдержанно. По его мнению, тот факт, что российские военные вернутся именно на те базы, с которых они пришли, еще предстоит проверить.

Также читайте: В Пентагоне пока не готовы оценивать заявления РФ об отводе войск

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что готов принять Зеленского в любое время, но если речь идет о Донбассе, украинскому президенту стоит говорить с террористами ЛДНР.

Зеленский Владимир (21064) путин владимир (31651) россия (96420) терроризм (18693) Донбасс (26958)


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Топ комментарии
+18
Рабосия еще с 2014 хочет заставить разговаривать с петушилиными и прочим био мусором, не новость.
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24.04.2021 10:08 Ответить
+15
Так було завжди.
Я не розумію про що можна з ними домовлятись. Москалі поступаються лише сильним.
Ми ж обравши ЗЕ, продемонстрували свою слабкість і нездатність обороняти державу.
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24.04.2021 10:08 Ответить
+9
ВОНО сказало я буду учіцца. На нас.
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24.04.2021 10:11 Ответить
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Відкрив Америку.
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24.04.2021 10:06 Ответить
Зебілам нагадує, іншим все зрозуміло
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24.04.2021 10:21 Ответить
Вову клавишного не надо заставлять он САМ ПОВТОРЯЮ САМ ГАРНО облизывается с ТЕРРОРИСТАМИ.... ОЙ МИЛЬ ПАРДОНЕС ПОВСТАНЦАМ ДИМБАССУ ВСЕ ЧЛЕНА облызал с присмокиванием...Путин просто ткнул губки Вовы клавишного.... мол клоун делай СВОЕ ДЕЛО... и помалкивай....
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24.04.2021 10:29 Ответить
с пчеловодом и мммщиком делов не будет, пишите жалобу в спортлото.
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24.04.2021 10:07 Ответить
А з Проффесором були діла?
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24.04.2021 10:10 Ответить
с профэссором у кацапов были дела ещё в 2006 году, профэссор там был толи губернатором толи смотрящим за Донецком я особо этим гавном не интересовался, но слёты новоотсосии проходили регулярно, есть фото с тряпками дыныры и самое интересное агитацию никто не видел ни сбу ни участковый, всем было покуй, результат наблюдаем 7ой год.
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24.04.2021 14:55 Ответить
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24.04.2021 15:42 Ответить
Рабосия еще с 2014 хочет заставить разговаривать с петушилиными и прочим био мусором, не новость.
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24.04.2021 10:08 Ответить
Так було завжди.
Я не розумію про що можна з ними домовлятись. Москалі поступаються лише сильним.
Ми ж обравши ЗЕ, продемонстрували свою слабкість і нездатність обороняти державу.
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24.04.2021 10:08 Ответить
ВОНО сказало я буду учіцца. На нас.
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24.04.2021 10:11 Ответить
😠
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24.04.2021 15:45 Ответить
Ми і є слабкі. Як суспільство. Це і є причиною втоми "від війни", яку, насправді, мало хто бачив.
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24.04.2021 11:45 Ответить
👍
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24.04.2021 15:44 Ответить
Ничего нового , Кремль пьітается єто делать уже давно. Нормандский формат , где РФ де-факто признана стороной конфликта - вот , что Москва желает похоронить. Активизация усилий по проведению саммита в Берлине - самьій действенньій ответ Путину.
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24.04.2021 10:10 Ответить
Ордло -оно и есть ордло .Под оккупацией бурятов.
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24.04.2021 10:11 Ответить
Это тот Волкер что сейчас топит за северный поток?
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24.04.2021 10:12 Ответить
ЇХТАМНЄТИ
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24.04.2021 10:12 Ответить
Зеленский о войне на Донбассе: Хоть с чертом лысым готов договориться.
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24.04.2021 10:16 Ответить
Проект "Буратіно" здійснено успішно.Москва хочет заставить Зеленского иметь дело с террористами, якобы Россия не причастна к конфликту на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 4874
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24.04.2021 10:20 Ответить
А зачем Украине даунбасские наркоши и алкаши еще и с завонявшимся гусско-фашистским душком?
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24.04.2021 10:17 Ответить
"Кемска волость? Забирайте" (с)
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24.04.2021 10:24 Ответить
Там конгломерат звезеної туди зекоти, поліцаїв та інших вертухаїв на каторгу в шахти.
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24.04.2021 10:24 Ответить
Та у той моЦеве все малахольные нам на их хотелки тьфу и растереть ..
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24.04.2021 10:22 Ответить
наше ї..анько ні в якому разі не можна пускати на ці перемовини! воно там обхезається, а вигрібатиме вся Україна. Це пустопорожнє віслючкове зустрітися з пуйлом - щоб ЩО?! Що воно може сказати?! Це не квартал чи КВВ (навіть не стадіон 2019р, де воно вий..бувалось) Там не таких як бубочка зхарчили. На долю зеленського & зе-кодло - похрін, але Україна постраждає
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24.04.2021 10:28 Ответить
В данном случае ответ }{уйла на Зелино предложение встретиться в Донбассе был предсказуем. У него там есть своё кодло, Зеля хочет туда поехать, вот пусть с ними там и встречается. Зеля так и не понял, что своим дебильным высером }{уйлу он в очередной раз опустил Украину.
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24.04.2021 10:35 Ответить
З ЯКИМИ ТАКИМИ ТЕРОРИСТАМИ ???
ТАМ ЖЕ *НАШІ* ЛЮДІ !!!!!!!!!!
... ЦЕ Ж ТРЕБА!!!
8-й РІК ВІЙНИ..
ВИ ТІЛЬКИ ВДУМАЙТЕСЬ !!!
8-й !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А ТАМ ВСЬО ОДНО *НАШІ* ЛЮДІ................
Я ВПЕВНЕНИЙ ЩО ВІДНОВЛЮВІАТИ ТУ ДУРЛЯНДІЮ І ЛУГАНДОНАТ ВОНИ БУДУТЬ КОШТАМИ **НЕ НАШІХ** ЛЮДЕЙ..САМЕ НАШИМ КОШТОМ, КОШТОМ УКРАЇНЦІВ !!!
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24.04.2021 10:36 Ответить
Действия РФ: Госдеп США вызвал российского дипломата для разговора
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24.04.2021 10:38 Ответить
Волкер говорит: "мы, США, сторона конфликта". Донбасс Украина? Так и говорить с ними надо, как с украинцами. При чем здесь США, РФ?
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24.04.2021 10:39 Ответить
То якісь безродні тварі По яких ми робим fіre!
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24.04.2021 10:40 Ответить
Оценивать заявления РФ об отводе войск от Украины пока рано - Пентагон
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24.04.2021 10:39 Ответить
https://censor.net/ru/user/467926 А эти "безродние" не делают fire?
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24.04.2021 10:44 Ответить
отвечаем по сектору луГАНДОНА
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24.04.2021 10:45 Ответить
так то мальчики в трусиках с РФ
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24.04.2021 10:49 Ответить
Москва хоче змусити Зеленського мати справу з терористами, ніби Росія не причетна до конфлікту на Донбасі, - Волкер - Цензор.НЕТ 193
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24.04.2021 10:45 Ответить
луГАНДОН, это Украина?
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24.04.2021 10:48 Ответить
пака не
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24.04.2021 10:50 Ответить
А Крым?
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24.04.2021 11:00 Ответить
работаем
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24.04.2021 11:02 Ответить
В чем это выражается?
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24.04.2021 11:08 Ответить
Крымская Платформа
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24.04.2021 11:13 Ответить
Серьезно.
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24.04.2021 11:14 Ответить
Главарями "ЛНР" и "ДНР" .... Путин, как в кукольном театре, как бы, - именно КАК БЫ! - приглашает всех зрителей, пообщаться с куклами... Имея, очевидно, весь мир за малых детей... Что это: такой юмор, или...- каждый может добавить свое определение "Все они марионетки
В ловких и натруженных руках.

Кукол дергают за нитки,
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе.

Ах, до чего порой обидно,
Что хозяина не видно,
Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны..." - Андрей Макаревич
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24.04.2021 10:51 Ответить
короче бандерлоги с Киплинга
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24.04.2021 11:04 Ответить
Донбас і Крим - це Україна , але під рашинською окупацією , так як жодна цивілізована краіна світу , не визнала іх російськими !
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24.04.2021 11:08 Ответить
а Кубань и Воронеж ?
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24.04.2021 11:14 Ответить
Они твои.
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24.04.2021 11:18 Ответить
у Меня там родственники Украинцы живут
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24.04.2021 11:20 Ответить
И шо? у меня родственники в Австралии.
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24.04.2021 12:34 Ответить
https://censor.net/ru/user/467926 Воронеж, это 500 км от Украины
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24.04.2021 13:26 Ответить
Згода на всi 100% Чому воны, не вважають себе українцями?
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24.04.2021 11:18 Ответить
кем они себя вважають это их проблема, главное что их везде будут считать предателями безродными перевертнями ублюдками, где бы они не жили. Это им нужно быстро понять если есть чем.
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24.04.2021 12:37 Ответить
У тебя есть чем, понять, что за чушь, ты сморозил?
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24.04.2021 14:43 Ответить
так чому воны, не вважають себе українцями? Что за вопрос? Если не вважають, то мой ответ таким как они.
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24.04.2021 17:05 Ответить
Значит с кацапами не о чем пока разговаривать, они еще не созрели для разговоров. А что бы быстрее созревали - больше санкций, новых и полезных.
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24.04.2021 11:15 Ответить
У России осталось несколько зубов - можно еще раз наступить на грабли
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24.04.2021 11:17 Ответить
По этому поводу нужно высказаться ( как и по " воде в Крым") единожды, однозначно и окончательно. Украина не признает фиктивно созданные " органы" так называемых ДНР и ЛНР. Для Украины это оккупационные администрации РФ на территории Украины, полностью финансируемые, вооружаемые и контролируемые РФ . С тем только нюансом ( впрочем практически всегда используемым агрессором- оккупантом), это использование в комплектации таких " администраций" полностью подконтрольных кураторам оккупанта лиц набранных из местных коллаборантов, предателей, своей старой агентуры, уголовного и преступного элемента, под общим непосредственным управлением РФ ( по факту уже все получившие гражданство страны оккупанта, или имеющие его уже давно). Поэтому разговаривать, устраивать переговоры и т.д. с ними Украина ни когда не будет. РФ совершила агрессию против Украины нарушив все международные и межгосударственный договоры и соглашения. Поэтому разговор об этом Украина будет вести только с РФ ( непосредственно) с участием стран подписантов Будапештских соглашений ( США и Великобритании) а также с странами подключившимися к дипломатическому решении этого вопроса, а именно Франции и Германии. С возможностью подключения к обсуждению по этому вопросу Польши и Турции ( как основных соседей Украины) Место переговоров должны проходить в сугубо нейтральных странах ( на выбор Швейцария, Швеция Финляндия,Австрия), либо продолжить использовать как площадку Францию ( Нормандию). Это "застолбить" и больше к этому не возвращаться.
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24.04.2021 11:22 Ответить
короче Сликасовский !
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24.04.2021 11:26 Ответить
Кратко. Ху им в Жо по самое Го - по поводу Воды и ЛНРОДНРий
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24.04.2021 11:30 Ответить
Во ! все понятно
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24.04.2021 11:32 Ответить
а то целую простыню настрочил
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24.04.2021 11:33 Ответить
Ну читать ни кого не заставляю.. Высказываю свое мнение на нормальном дипломатическом языке, воспитание однако сказывается. ( но для ряда "товарищей" приходится использовать и принятый в их кругах лексикон, для доведения им моей мысли, хотя конечно не хочется уподобляться "единому народу" по классификации ВВП, но вот к сожалению приходится.)
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24.04.2021 11:40 Ответить
И снова Волкер прав. Просто разъясняет ситуацию для тупых.
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24.04.2021 12:43 Ответить
слова Курта Волкера "Росія вторглася в Україну, створила сепаратистів, вона озброює їх, тренує, дає їм техніку, контролює їх і визначає, хто працюватиме в їхніх цивільних адміністраціях. І після цього Москва хоче змусити Зеленського мати справу з ними, ніби Росія до проблеми взагалі не причетна" мають бути викарбувані на всіх документах ОБСЄ і особливо Тристоронньої контактної групи з врегулювання воєного конфлікту між Україною та РФ.
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24.04.2021 12:53 Ответить
Мистер Байден!Я по поводу Украины,хотел бы с вами поговорить.
-А почему со мной?Об Украине,говори с Украиной
Москва хоче змусити Зеленського мати справу з терористами, щоб представити конфлікт на Донбасі як внутрішньоукраїнський, - Волкер - Цензор.НЕТ 7687
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24.04.2021 12:56 Ответить
 
 