Полностью поддерживаем президента Молдовы Санду и молдавский народ в стремлении законными способами защитить верховенство права, - Кулеба
Украина поддерживает демократически избранного президента Молдовы Майю Санду и молдавский народ в стремлении законными способами защитить верховенство права.
Об этом Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Для Украины важна стабильная и проевропейская Молдова. Полностью поддерживаем демократически избранного президента Санду и молдавский народ в стремлении законными способами защитить верховенство права, не дать подорвать конституционный строй, реформы и европейский выбор", - написал Кулеба.
Как сообщалось, президент Молдовы Санду созывает Совбез из-за угрозы свержения конституционного строя в стране.
Ранее Конституционный суд Молдовы разрешил Санду распустить парламент. По решению суда, парламент нужно распустить на основании того, что нет возможности сформировать правительство. Санду пытается сформировать правительство с момента своей инаугурации.
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Один Гордон что-то знал, но уже забыл.
Вчера, когда говорил Грозев, Гордон глазки закатил и сидел, как в нирване.
А Грозев вновь отложил премьеру. Что янелох оманский ещё учудит до этого времени, а?
https://www.rusamny.com/2021/582/t01-582/
И нам такое нужно. Тогда все ОПГ в погонах и без будут знать свое место.
Але, до чого тут Кулеба? Такі заяви Міністра ЗС України (та ще й з приставкою "ми") є прямим втручанням у внутрішні справи суверенної країни. Від імені кого він заявляє це "ми"? Що Україна приймає одну із сторін внутріполітичної боротьби в сусідній Молдові?
Вже неодноразово писав, що біда цього Кулеби не у тому, що воно тупе, а в тому, що воно того навіть не у змозі усвідомити.
Ми за Конституцію Молдови, за верховенство права Молдови, але створюємо ОТГ, яких в Конституції України немає (це одне з останніх конституційних творінь влади), а потім буде "шлюб в догонку", тому що "наречена" завагітніла.