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Полностью поддерживаем президента Молдовы Санду и молдавский народ в стремлении законными способами защитить верховенство права, - Кулеба

Полностью поддерживаем президента Молдовы Санду и молдавский народ в стремлении законными способами защитить верховенство права, - Кулеба

Украина поддерживает демократически избранного президента Молдовы Майю Санду и молдавский народ в стремлении законными способами защитить верховенство права.

Об этом Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Для Украины важна стабильная и проевропейская Молдова. Полностью поддерживаем демократически избранного президента Санду и молдавский народ в стремлении законными способами защитить верховенство права, не дать подорвать конституционный строй, реформы и европейский выбор", - написал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Молдовы Санду созывает Совбез из-за угрозы свержения конституционного строя

Как сообщалось, президент Молдовы Санду созывает Совбез из-за угрозы свержения конституционного строя в стране. 

Ранее Конституционный суд Молдовы разрешил Санду распустить парламент. По решению суда, парламент нужно распустить на основании того, что нет возможности сформировать правительство. Санду пытается сформировать правительство с момента своей инаугурации.

МИД (7030) Молдова (1893) Кулеба Дмитрий (2880) Мая Санду (220)


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Топ комментарии
+9
Когда Чауса с3,14zdili с территории Молдовы, вы, зебилы, тоже о верховенстве права думали? Или чтоб от вагнергейта отмазаться?
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24.04.2021 10:27 Ответить
+6
Враг рода не правильно выразился . идея состоит в том что бы Чаус дал " нужные показания " на основании которых устроить скандал который отвлечет внимание от фильма . ну и заодно попытаться дискредитировать разработчиков операции по выманиванию наемников
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24.04.2021 10:39 Ответить
+4
Кроме прав есть ещё и обязанности а ворюгу Чауса молдаване обязаны были выдать давным-давно .
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24.04.2021 10:28 Ответить
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Когда Чауса с3,14zdili с территории Молдовы, вы, зебилы, тоже о верховенстве права думали? Или чтоб от вагнергейта отмазаться?
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24.04.2021 10:27 Ответить
как это может отмазать от вагнергейта ?
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24.04.2021 10:29 Ответить
Пока никто ничего не знает.
Один Гордон что-то знал, но уже забыл.
Вчера, когда говорил Грозев, Гордон глазки закатил и сидел, как в нирване.
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24.04.2021 10:34 Ответить
"Пока никто ничего не знает." - так и есть
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24.04.2021 10:56 Ответить
Враг рода не правильно выразился . идея состоит в том что бы Чаус дал " нужные показания " на основании которых устроить скандал который отвлечет внимание от фильма . ну и заодно попытаться дискредитировать разработчиков операции по выманиванию наемников
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24.04.2021 10:39 Ответить
Озвучили мои мысли.
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24.04.2021 11:02 Ответить
А как и когда Чаус нелегально попал в Молдову к корешам твоего хозяина Шоколадного? Или все НЕЛЕГАЛЬНОЕ Шоколадному ЛЕГАЛЬНО?
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24.04.2021 11:18 Ответить
Лапоть, как долго шоколадный дает тебе на клык? Привык поди, без сладкого уже не можешь😀
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25.04.2021 03:50 Ответить
Кроме прав есть ещё и обязанности а ворюгу Чауса молдаване обязаны были выдать давным-давно .
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24.04.2021 10:28 Ответить
Все суды прошли два дня назад. Вот два дня должна была начаться экстрадиция Чауса в Украину. Но у нашего бубочки недержание и он захотел пораньше, т. к. анонсировался фильм по вагнергейту.
А Грозев вновь отложил премьеру. Что янелох оманский ещё учудит до этого времени, а?
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24.04.2021 10:35 Ответить
Прикопает Чауча Легализовать его теперь очень большая проблема. И все его следующие "показания" теперь абсолютно ничего не стоят.
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24.04.2021 10:43 Ответить
А ти не допускаєш що це зроблено щоб розісрались Молдова і Україна?
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24.04.2021 10:47 Ответить
Тим більше, що там є Придністров'я з філіалом армії орків.
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24.04.2021 10:53 Ответить
звичайно це одна із версій. Тільки зауваж що вкрали його на машині з українського посольства, викрадачів ідентифікували які служать у розвідці, а бубочка двічі чи навіть тричі не підіймав слухавку коли дзвонила Санду.
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24.04.2021 11:16 Ответить
А хіба у нас мало різних козирів? Та і бубачка під знаком запитання.
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24.04.2021 11:29 Ответить
те що зє шифрується вже про багато чого каже.
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24.04.2021 11:45 Ответить
які обов'язки у держави Молдова по відношенню до будь якої країни світу?
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24.04.2021 10:45 Ответить
Из Чауса лепят невинную овечку!?
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24.04.2021 10:36 Ответить
в будь якому разі з нього вже зліпили жертву і, як прямий наслідок, міжнародний скандал!
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24.04.2021 10:44 Ответить
Из Чауса лепят невинную овечку!?
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24.04.2021 10:38 Ответить
Зверніть увагу що молдавський народ, а не народ Молдавії. Це тільки у нас є народ України.
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24.04.2021 10:44 Ответить
Тут надо конкретно и быстро помочь Молдове, кремлевский мясник не чеку.
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24.04.2021 10:46 Ответить
Пліснява на це не здатна.
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24.04.2021 10:56 Ответить
Ты, ЗЕлёное говнище, сначала в нашей стране обеспечь верховенство права, а потом другие страны поддерживай.
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24.04.2021 11:03 Ответить
Квартал-95 в афує. Все робили таємно, по-кварталівськи, а тут ХОП! І вся планета все знає...
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24.04.2021 11:16 Ответить
Все это дерьмо породил Порошенко, который своего карманного судью Чауса и тайно переправил (руками ГУР) к своим корешам в Молдове.
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24.04.2021 11:21 Ответить
И жонку твою тоже он, сосед не при чем😀
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25.04.2021 03:52 Ответить
"Кольт - хранитель Америки"
https://www.rusamny.com/2021/582/t01-582/

И нам такое нужно. Тогда все ОПГ в погонах и без будут знать свое место.
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24.04.2021 11:24 Ответить
Це чисто по кацапськи: декларувати одне, а робити зовсім інше.
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24.04.2021 11:41 Ответить
это официальная позиция МИД Украины или личное мнение Кулебы. Если личное мнение, тогдак все в ажуре, приятно услышать умного человека. А где позиция МИДа или "теневой мид" 95 квартала не пущает по угрозой увольнения министра для официоза ?
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24.04.2021 14:38 Ответить
У Молдові відбувається внутріполітична криза: Президент Санду намагається розпустити Парламент, у якому вона (Санду ) не має більшості і не може творити, що їй заманеться.
Але, до чого тут Кулеба? Такі заяви Міністра ЗС України (та ще й з приставкою "ми") є прямим втручанням у внутрішні справи суверенної країни. Від імені кого він заявляє це "ми"? Що Україна приймає одну із сторін внутріполітичної боротьби в сусідній Молдові?
Вже неодноразово писав, що біда цього Кулеби не у тому, що воно тупе, а в тому, що воно того навіть не у змозі усвідомити.
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24.04.2021 15:06 Ответить
звучить ніби тролінг після подій з Чаусом
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24.04.2021 16:01 Ответить
Ти і твої "колеги" Конституцію щодня гвалтуєш. Верховенство права.
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25.04.2021 00:44 Ответить
Ми за колгосп, але не в нашому селі.
Ми за Конституцію Молдови, за верховенство права Молдови, але створюємо ОТГ, яких в Конституції України немає (це одне з останніх конституційних творінь влади), а потім буде "шлюб в догонку", тому що "наречена" завагітніла.
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25.04.2021 07:30 Ответить
 
 