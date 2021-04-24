Полностью поддерживаем президента Молдовы Санду и молдавский народ в стремлении законными способами защитить верховенство права, - Кулеба

Украина поддерживает демократически избранного президента Молдовы Майю Санду и молдавский народ в стремлении законными способами защитить верховенство права.

Об этом Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Для Украины важна стабильная и проевропейская Молдова. Полностью поддерживаем демократически избранного президента Санду и молдавский народ в стремлении законными способами защитить верховенство права, не дать подорвать конституционный строй, реформы и европейский выбор", - написал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Молдовы Санду созывает Совбез из-за угрозы свержения конституционного строя

Как сообщалось, президент Молдовы Санду созывает Совбез из-за угрозы свержения конституционного строя в стране.

Ранее Конституционный суд Молдовы разрешил Санду распустить парламент. По решению суда, парламент нужно распустить на основании того, что нет возможности сформировать правительство. Санду пытается сформировать правительство с момента своей инаугурации.