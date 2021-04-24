За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 29 человек, выздоровели - 636, выявлено 1 027 новых случаев, - Кличко

За минувшие сутки в Киеве зарегистрировано 1 027 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (всего 191 165).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

В частности заболели:

- 593 женщины в возрасте от 18 до 89 лет

- 405 мужчин в возрасте от 19 до 85 лет

- 16 девочек от 1 до 16 лет и 13 мальчиков от 7 месяцев до 16 лет

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Также за сутки зарегистрировано 29 летальных случаев от коронавируса (всего 4 415). 87 больных COVID-19 госпитализированы в больницы, 334 жителя Киева госпитализированы с подозрением на коронавирус и пневмониями.

В то же время 636 человек преодолели коронавирус (всего 119 737).

Найбольшее число случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (316), Днепровском (134) и Соломенском (129).

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