РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3245 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 633 29

Членство Украины и Грузии в ЕС и НАТО - это вопрос времени, - Кулеба

Членство Украины и Грузии в ЕС и НАТО - это вопрос времени, - Кулеба

Находясь 23 апреля с рабочим визитом в Румынии, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе украинского МИДа, Министр поприветствовал возвращение в Украину после длительного перерыва посла Грузии по результатам недавнего телефонного разговора президентов двух государств.

Собеседники обсудили безопасность в регионе, наращивание военного присутствия России вблизи границ с Украиной и на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Главы украинской и грузинской дипломатии решительно осудили многочисленные нарушения Россией международного права, в частности блокирование Керченского пролива, продолжающуюся оккупацию украинских и грузинских территорий, бордеризацию в Грузии и нежелание РФ подтвердить приверженность режиму прекращения огня на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба: Страны Восточного фланга НАТО поддерживают Украину и ее евроатлантические стремления

Грузинский министр отметил угрожающее сходство нынешних дестабилизирующих действий России с событиями, которые предшествовали российско-грузинской войне 2008 года.

Стороны уделили особое внимание укреплению безопасности в регионе Черного моря, в частности углублению взаимодействия военно-морских сил Украины и Грузии с черноморскими государствами-членами НАТО.

Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и координации действий для приближения Украины и Грузии к вступлению в ЕС и НАТО, в частности получение Плана действий по членству в Альянсе.

Также читайте: Украина и Грузия впервые присоединяются к трехсторонним переговорам государств-членов НАТО - Румынии, Польши и Турции, - Кулеба

"Членство Украины и Грузии в Европейском Союзе и НАТО - лишь вопрос времени", - заявил глава украинской дипломатии.

Кулеба и Залкалиани согласовали планы двусторонних контактов на высоком и высшем уровнях в ближайшее время. В частности, речь шла о визитах в Украину президента Грузии Саломе Зурабишвили и министра иностранных дел Давида Залкалиани, а также визите в Грузию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Грузинский министр положительно оценил инициативу Украины Крымская платформа и подтвердил готовность своей страны активно участвовать в ее деятельности.

Также читайте: Вопрос ПДЧ для Украины абсолютно легитимен, нужен консенсус НАТО - посол Франции де Понсен

Кулеба отдельно подчеркнул, что украинская сторона уделяет особое внимание делу задержания в Грузии граждан Украины Владимира Дьяченко и Юрия Хомича, рассчитывает на его беспристрастное судебное разбирательство и скорейшее освобождение наших граждан.

Грузия (4506) МИД (7030) НАТО (10176) Украина (45040) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Членство Украины и Грузии в ЕС и НАТО - это вопрос времени/ Как только так сразу-продолжает Кулеба радостно обещать украинцам .Членство Украины в НАТО - вопрос времени, Кулеба/. Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба.
показать весь комментарий
24.04.2021 11:12 Ответить
+3
Зрада!
Від сьогодні в Україні в YouTube https://m.antikor.com.ua/articles/452963-medvedchukovskie_jutub-kanaly_teperj_nedostupny_dlja_prosmotra_v_ukraine_no_estj_njuansy заблокували ZIK, "112 Украина", NewsOne .
показать весь комментарий
24.04.2021 11:23 Ответить
+3
а русня готовится к войне..
Членство України та Грузії у ЄС і НАТО - це питання часу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2111
показать весь комментарий
24.04.2021 11:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Членство Украины и Грузии в ЕС и НАТО - это вопрос времени/ Как только так сразу-продолжает Кулеба радостно обещать украинцам .Членство Украины в НАТО - вопрос времени, Кулеба/. Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба.
показать весь комментарий
24.04.2021 11:12 Ответить
"Поки Сонце зійде, роса очі виїсть...?"Хто і коли допустить нас в НАТО, через 5ть,10, 25оків, а РФ вже нависла, в любий момент може вдарити*? А чому не добиватись зараз,Особливого Статусу Союзника США поза межами НАТО?А потім буде і НАТО, якщо буде потреба...Буде Статус, будуть фінанси і зброя, в тих, в рази більших масштабах яку надають Єгипту, Ізраїлю т.п., ...?Що з Вами??*?
показать весь комментарий
24.04.2021 12:10 Ответить
а Я хочу сегодня , а Я хочу сей час !
показать весь комментарий
24.04.2021 11:15 Ответить
Шоу, абрикосівка завершилась?
показать весь комментарий
24.04.2021 11:20 Ответить
Я себе не верю, а Кулебе, верю
показать весь комментарий
24.04.2021 11:22 Ответить
Зрада!
Від сьогодні в Україні в YouTube https://m.antikor.com.ua/articles/452963-medvedchukovskie_jutub-kanaly_teperj_nedostupny_dlja_prosmotra_v_ukraine_no_estj_njuansy заблокували ZIK, "112 Украина", NewsOne .
показать весь комментарий
24.04.2021 11:23 Ответить
а русня готовится к войне..
Членство України та Грузії у ЄС і НАТО - це питання часу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2111
показать весь комментарий
24.04.2021 11:24 Ответить
ЯПлакалЪ
показать весь комментарий
24.04.2021 11:25 Ответить
Это вообще не вопрос. И не ответ. Это насмешка над Украиной.
показать весь комментарий
24.04.2021 11:24 Ответить
Какого времени? 😡 Нужно начинать рассчитывать на свои силы и восстанавливать ядерное оружие!
показать весь комментарий
24.04.2021 11:27 Ответить
Есть возможность его (ЯО) разработать, и производить?
показать весь комментарий
24.04.2021 13:45 Ответить
У Украины есть, вне всяких сомнений! Это технологии середины прошлого века!
показать весь комментарий
24.04.2021 19:52 Ответить
Ну, раз душ построили, сходи ополоснись и пописай заодно, а то разгорячился очень! 😂
показать весь комментарий
25.04.2021 08:10 Ответить
Членство України та Грузії у ЄС і НАТО - це питання часу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8180
показать весь комментарий
24.04.2021 11:27 Ответить
времени, когда россия решиться и завоюет Украину! через лет 100. Европа выражает наивысшую степень озабоченности
показать весь комментарий
24.04.2021 11:32 Ответить
Мостишь картинки гифки пуйловских троллей?👎👎👎
показать весь комментарий
24.04.2021 12:03 Ответить
Кацап, чей Крым?
показать весь комментарий
24.04.2021 14:20 Ответить
Вопрос времени(с). Я- не доживу, это точно. А Кулеба что, вечный? А вот и хрена!
показать весь комментарий
24.04.2021 11:31 Ответить
Все життя це питання бажання, моливостей та часу. Якщо чогось одного бракує, не буде нічого незалежно від часу.
показать весь комментарий
24.04.2021 11:45 Ответить
Вопрос времени, а его всегда не хватает, почему то.
показать весь комментарий
24.04.2021 11:50 Ответить
При президентові Порошенко членство в НАТО дійсно питання часу. Тим більше , питання ПДЧ для України мало вирішитись в грудні 2019 на самміті в Лондоні. Але, в Україні змінився президент. Всі памятають Вовині дуркування коли він на відріз відмовився їхати в Лондон і вести заявку від України на отримання ПДЧ і вступ а альянс.???? Перед тим, ще будучи на посаді Порошенко домовився і отримав запевнення від лідерів кожної країни члена альянса про позитивну підтримку. Але Вова , щоб не образити Путіна не відріз відмовився їхати. Потім оті його дебільні вопрошання Байдена, чому Україна не в НАТО. Одним словом. Це не питання часу. Вова ще трохи подуркує, і двері НАТО для України закриються назавжди. Маємо те що маємо. На виборах президента голосували по приколу.
показать весь комментарий
24.04.2021 11:55 Ответить
Зрада зрадная ! Адептьі сивого плачут навзрьід...
показать весь комментарий
24.04.2021 12:08 Ответить
типовий висер подлякового бота https://censor.net/ru/user/418386
показать весь комментарий
24.04.2021 13:24 Ответить
"Поки Сонце зійде, роса очі виїсть...?"Хто і коли допустить нас в НАТО, через 5ть,10, 25оків, а РФ вже нависла, в любий момент може вдарити*? А чому не добиватись зараз,Особливого Статусу Союзника США поза межами НАТО?А потім буде і НАТО, якщо буде потреба...Буде Статус, будуть фінанси і зброя, в тих, в рази більших масштабах яку надають Єгипту, Ізраїлю т.п., ...?Що з Вами??*?
показать весь комментарий
24.04.2021 12:11 Ответить
Можна добитись і особливого союзника США поза НАТО. Можна. Питання, хто добиватись буде???? Отой ідіот, який ще недавно своїми генітіліями по роялю стукав????? Так він ще недавно відносно президента США кримінальні справи відкривав. Президент США про це не забув. І після цього Зеленський навіть заікатись не може про якогось особливого союзника поза НАТО. А захищають великі країни Україну не через Зеленського і його якісь заслуги. Зеленський це бовдур бовдуром. Питання в іншому. Бикування на весь світ кремлівського гопника з пітерської підворотні всіх достало. Лідери великих країн розуміють цьго пітерського безпрідельщика потрібно зупиняти. Він став надто небезпечним для всіх Тільки тому Україні почали активно допомагати. . А наш зелений дурник просто цим користається
показать весь комментарий
24.04.2021 12:43 Ответить
примерно через 200лет
показать весь комментарий
24.04.2021 13:44 Ответить
Сколько можно проситься в дом, в который тебя не пускают?... Украине пора понять,что Запад ею манипулирует! Плюньте на этот Запад и займитесь наконец внутренними делами и прежде всего: экономикой, уровнем жизни, коррупцией и армией!
Если преуспеете, Запад сам вас попросит! А вы подумаете! Не унижайтесь,перестаньте быть просителем!
А с Россией найдите общий язык,если хотите спать спокойно! Это ненормально,что такой большой и мощный сосед-ваш враг! И Украина, и Россия наделали много ошибок! Пора их исправлять! Власти не вечные,а народам нашим надо жить и встречаться!
показать весь комментарий
25.04.2021 13:00 Ответить
 
 