Членство Украины и Грузии в ЕС и НАТО - это вопрос времени, - Кулеба
Находясь 23 апреля с рабочим визитом в Румынии, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе украинского МИДа, Министр поприветствовал возвращение в Украину после длительного перерыва посла Грузии по результатам недавнего телефонного разговора президентов двух государств.
Собеседники обсудили безопасность в регионе, наращивание военного присутствия России вблизи границ с Украиной и на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.
Главы украинской и грузинской дипломатии решительно осудили многочисленные нарушения Россией международного права, в частности блокирование Керченского пролива, продолжающуюся оккупацию украинских и грузинских территорий, бордеризацию в Грузии и нежелание РФ подтвердить приверженность режиму прекращения огня на Донбассе.
Грузинский министр отметил угрожающее сходство нынешних дестабилизирующих действий России с событиями, которые предшествовали российско-грузинской войне 2008 года.
Стороны уделили особое внимание укреплению безопасности в регионе Черного моря, в частности углублению взаимодействия военно-морских сил Украины и Грузии с черноморскими государствами-членами НАТО.
Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и координации действий для приближения Украины и Грузии к вступлению в ЕС и НАТО, в частности получение Плана действий по членству в Альянсе.
"Членство Украины и Грузии в Европейском Союзе и НАТО - лишь вопрос времени", - заявил глава украинской дипломатии.
Кулеба и Залкалиани согласовали планы двусторонних контактов на высоком и высшем уровнях в ближайшее время. В частности, речь шла о визитах в Украину президента Грузии Саломе Зурабишвили и министра иностранных дел Давида Залкалиани, а также визите в Грузию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Грузинский министр положительно оценил инициативу Украины Крымская платформа и подтвердил готовность своей страны активно участвовать в ее деятельности.
Кулеба отдельно подчеркнул, что украинская сторона уделяет особое внимание делу задержания в Грузии граждан Украины Владимира Дьяченко и Юрия Хомича, рассчитывает на его беспристрастное судебное разбирательство и скорейшее освобождение наших граждан.
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Если преуспеете, Запад сам вас попросит! А вы подумаете! Не унижайтесь,перестаньте быть просителем!
А с Россией найдите общий язык,если хотите спать спокойно! Это ненормально,что такой большой и мощный сосед-ваш враг! И Украина, и Россия наделали много ошибок! Пора их исправлять! Власти не вечные,а народам нашим надо жить и встречаться!