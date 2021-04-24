За сутки в ВСУ зарегистрировано 70 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализирован 31 человек
По состоянию на 10.00 24 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 1 800 человек. Всего за время пандемии выздоровели 22 479 человек, летальных случаев 77.
Об этом говорится в сообщении Командования медицинских сил в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 392 человека.
За минувшие сутки зарегистрировано 70 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализирован 31 человек.
С начала вакцинации в Вооруженных Силах Украины 43 838 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 3136 военные медики.
За минувшие сутки от COVID-19 привито 497 человек.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Впевнена, що верхавний головнокомандувач, наступну партію Пфайзера, передасть нашим захисникам.
Він же янелох якийсь 43-річний і розуміє, що саме військові і лакарі зараз захцають українців від смерті.