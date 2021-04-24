За сутки в ВСУ зарегистрировано 70 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализирован 31 человек

По состоянию на 10.00 24 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 1 800 человек. Всего за время пандемии выздоровели 22 479 человек, летальных случаев 77.

Об этом говорится в сообщении Командования медицинских сил в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 392 человека.

За минувшие сутки зарегистрировано 70 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализирован 31 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 392 человека, зафиксированы 12 711 новых случаев заражения, 13 687 человек - выздоровели

С начала вакцинации в Вооруженных Силах Украины 43 838 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 3136 военные медики.

За минувшие сутки от COVID-19 привито 497 человек.



