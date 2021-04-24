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За сутки в ВСУ зарегистрировано 70 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализирован 31 человек

За сутки в ВСУ зарегистрировано 70 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализирован 31 человек

По состоянию на 10.00 24 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 1 800 человек. Всего за время пандемии выздоровели 22 479 человек, летальных случаев 77.

Об этом говорится в сообщении Командования медицинских сил в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 392 человека.

За минувшие сутки зарегистрировано 70 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализирован 31 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 392 человека, зафиксированы 12 711 новых случаев заражения, 13 687 человек - выздоровели

С начала вакцинации в Вооруженных Силах Украины 43 838 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 3136 военные медики.

За минувшие сутки от COVID-19 привито 497 человек.

карантин (16729) ВСУ (6735) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Швидкого одужання нашим захисникам.
Впевнена, що верхавний головнокомандувач, наступну партію Пфайзера, передасть нашим захисникам.
Він же янелох якийсь 43-річний і розуміє, що саме військові і лакарі зараз захцають українців від смерті.
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24.04.2021 12:21 Ответить
А в это время доктор смерть - степанов - предлагает вакцинировать "лидеров мнений". Не военнослужащих защищающих мир в стране, а блохеров и всяких телепесд! ****, до чего же тупорылых идиотов навыбирали зебилы.
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24.04.2021 12:38 Ответить
 
 