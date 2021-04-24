Белый дом о санкциях против РФ: результаты близки к тем, на которые надеялись
Введенные США санкции в отношении Российской Федерации были эффективными, поскольку напряженность между странами из-за Украины снизилась.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в комментарии Reuters сообщил ведущий международный представитель Белого дома Далип Сингх.
"Наше намерение состояло в том, чтобы действовать пропорционально и быть целенаправленными в нашем подходе, а также показать, что у нас есть возможность понести гораздо больше издержек, если Россия продолжит или обострит свое поведение. Результаты были довольно близкими к тем, на которые мы надеялись", – ответил он.
Сингх добавил, что санкции являются всего лишь инструментом, который в этом случае создает рычаги влияния на дипломатический процесс.
"В случае с Россией цель этого процесса – более стабильные и предсказуемые отношения", – уточнил Сингх.
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А вообще-то NATO!
оружия и прочего дерьма массового уничтожения..... на что способен налакавшийся стекло-
моя бурят и другстепей калмык видимо не знает даже Господь Бог.....
Нужно зебилам больше е/е у них покупать. Братушки ж.
Кремль домігся свого - змусив Америку себе почути і зробити пропозицію. Справа навіть не в особистих амбіціях президента Путіна. Справа в тому, що Росія підсіла на Америку як стрижень своєї державності.
Мені можуть заперечити: а ось і ні - США втратили лідерство і для Москви важливіший Китай. Ну звичайно. Російські війська були перекинуті до України, щоб привернути увагу Пекіна!..
Але що отримує Байден, запропонувавши Путіну діалог? Адже американські санкції "без болю" можуть створити в Кремлі враження нерішучості Америки. Що спровокує Кремль на нові витівки. Крім того, путінське розуміння статус кво щодо України відрізняється від того, що думають і в Україні, і в західних столицях. І як в цьому випадку домогтися "модус вівенді"? Питання, питання...
А поки Кремль домігся свого і знижує напруження. Адже це теж демонстрація сили - здатність керувати детонатором! Правда, Путін обіцяє Заходу, що Кремль буде визначати, де проходитиме "червона лінія". У Кремля дійсно є ще один спосіб відповісти Заходу - пустити каток по незадоволеним росіянам. Чи це не дотепно: змусити російське суспільство платити за західні повчання.
І що далі? Доводиться нагадати: вже кілька американських президентів намагалися здійснювати щодо Росії політику "подвійного треку" - стримувати Москву, одночасно співпрацюючи з нею. Щоразу "гойдалки" закінчувалися загостренням. Бо несумісність системних принципів виявляється сильнішою за загальні інтереси.
У ситуації скорочення ресурсів впливу Кремль буде змушений все більше покладатися на силові інструменти - як всередині, так і зовні. Навіть не через захоплення силою, а в силу відсутності інших способів переконання. Але опора на силу і шантаж силою буде підривати витончений механізм існування системи - за рахунок економічного використання Заходу. Тактичні успіхи нерідко оплачуються стратегічним провалом.
Швидше за все і цього разу діалог Росії з Заходом закінчиться холодним дощем. Але кожен новий зрив буде підвищувати ризики, переводячи ескалацію напруженості на новий рівень і підвищуючи ціну, яку доводиться за неї платити.
А тому майбутнє тривожне. І короткі просвіти не варто сприймати, як зміну погоди. -
Л. Шевцова https://gazeta.ua/blog/54965/kreml-domigsya-svogo-i-vidkladaye-vijnu-ale-majbutnye-trivozhne