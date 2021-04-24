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Новости Санкции против России
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Белый дом о санкциях против РФ: результаты близки к тем, на которые надеялись

Белый дом о санкциях против РФ: результаты близки к тем, на которые надеялись

Введенные США санкции в отношении Российской Федерации были эффективными, поскольку напряженность между странами из-за Украины снизилась.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в комментарии Reuters сообщил ведущий международный представитель Белого дома Далип Сингх.

"Наше намерение состояло в том, чтобы действовать пропорционально и быть целенаправленными в нашем подходе, а также показать, что у нас есть возможность понести гораздо больше издержек, если Россия продолжит или обострит свое поведение. Результаты были довольно близкими к тем, на которые мы надеялись", – ответил он.

Сингх добавил, что санкции являются всего лишь инструментом, который в этом случае создает рычаги влияния на дипломатический процесс.

"В случае с Россией цель этого процесса – более стабильные и предсказуемые отношения", – уточнил Сингх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США оставляют за собой право введения дополнительных санкций в отношении РФ, - Псаки

Автор: 

санкции (11569) США (27325)


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Топ комментарии
+12
Правильные санкции против параши только такие:
Белый дом о санкциях против РФ: результаты близки к тем, на которые надеялись - Цензор.НЕТ 1857
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24.04.2021 12:48 Ответить
+8
Взрывы ГРУ РАБссии проводило регулярно,а также в Чехии,Болгарии и в Украине особенно быдло старалось...,но во всем виноват Порошенко,уничтожил склады советского дерьма...
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24.04.2021 12:45 Ответить
+7
Руские свинособаки, лугандоны и любители *****-путена, ваши высеры по этому поводу
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24.04.2021 12:39 Ответить
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Руские свинособаки, лугандоны и любители *****-путена, ваши высеры по этому поводу
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24.04.2021 12:39 Ответить
Не оскорбляй ни свинок, ни собанек сравнением с этими выродками, ********** рода человеческими - русскими.
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24.04.2021 14:06 Ответить
Белый дом о санкциях против РФ: результаты близки к тем, на которые надеялись - Цензор.НЕТ 3847
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24.04.2021 12:39 Ответить
Хто ще не дав пенделя кацапам?
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24.04.2021 12:44 Ответить
Загальновизнані титани міжнародної політики - Тувалу, Науру, Білорусь, Вірменія...
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24.04.2021 14:15 Ответить
Что, в твоем понимании, "дать пенделя"?
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24.04.2021 14:21 Ответить
Білий дім про санкції щодо РФ: результати близькі до тих, на які сподівалися - Цензор.НЕТ 2723
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24.04.2021 14:27 Ответить
наконецто наводят порядок спасибо ВСУ и Америке за мирное небо
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24.04.2021 12:45 Ответить
Спасибо не Америке, их две - USA.
А вообще-то NATO!
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24.04.2021 14:16 Ответить
Взрывы ГРУ РАБссии проводило регулярно,а также в Чехии,Болгарии и в Украине особенно быдло старалось...,но во всем виноват Порошенко,уничтожил склады советского дерьма...
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24.04.2021 12:45 Ответить
видимо будут медленно множыть рупий на 0...... с оглядкой на наличие у идиотов яо, хим/био
оружия и прочего дерьма массового уничтожения..... на что способен налакавшийся стекло-
моя бурят и другстепей калмык видимо не знает даже Господь Бог.....
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24.04.2021 12:45 Ответить
В 2014 году Болгария очень помогала Украине,оружием и техникой и прочим советским дерьмом...
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24.04.2021 12:47 Ответить
ВОГи.
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24.04.2021 13:08 Ответить
Правильные санкции против параши только такие:
Белый дом о санкциях против РФ: результаты близки к тем, на которые надеялись - Цензор.НЕТ 1857
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24.04.2021 12:48 Ответить
Делаем ставки Панове,Байден обещает на 9 мая подарок Путлеской шайке не воров и убийц....сделать свой доллар по курсу 10 000 *********...типа 1998 ГОД,КОГДА рабССИЯ ОПУСТИЛАСЬ НИЖЕ ПОГРЕБА В деФОЛЬТ
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24.04.2021 12:50 Ответить
Поиздержались цапы.
Нужно зебилам больше е/е у них покупать. Братушки ж.
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24.04.2021 13:15 Ответить
А вот это вопрос - Путин реально отводит войска под лдавлением Байдена или это трындёж?
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24.04.2021 13:21 Ответить
Величие куйла - это и есть трындежь. Его бананова ********* существует исключительно из-за спроса в мире на нефть и газ. Как только цивилизованный мир пересядет на электромобили, страна-бензоколонка подохнет.
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24.04.2021 13:28 Ответить
А что могут противоставить американцам кремлефашисты? Забрать своих деток и внуков из сша обратно в челябинс или мурманск? А может они будут жечь американские доллары, чтобы обанкротить "пиндосов"?! Вот поэтому страна-бензоколонка бредящая своим телевизионным величием в реальной жизни не способна противостоять сверхдержаве США!
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24.04.2021 13:23 Ответить
...але у США це не так очевидно, як тут

Кремль домігся свого - змусив Америку себе почути і зробити пропозицію. Справа навіть не в особистих амбіціях президента Путіна. Справа в тому, що Росія підсіла на Америку як стрижень своєї державності.
Мені можуть заперечити: а ось і ні - США втратили лідерство і для Москви важливіший Китай. Ну звичайно. Російські війська були перекинуті до України, щоб привернути увагу Пекіна!..
Але що отримує Байден, запропонувавши Путіну діалог? Адже американські санкції "без болю" можуть створити в Кремлі враження нерішучості Америки. Що спровокує Кремль на нові витівки. Крім того, путінське розуміння статус кво щодо України відрізняється від того, що думають і в Україні, і в західних столицях. І як в цьому випадку домогтися "модус вівенді"? Питання, питання...
А поки Кремль домігся свого і знижує напруження. Адже це теж демонстрація сили - здатність керувати детонатором! Правда, Путін обіцяє Заходу, що Кремль буде визначати, де проходитиме "червона лінія". У Кремля дійсно є ще один спосіб відповісти Заходу - пустити каток по незадоволеним росіянам. Чи це не дотепно: змусити російське суспільство платити за західні повчання.
І що далі? Доводиться нагадати: вже кілька американських президентів намагалися здійснювати щодо Росії політику "подвійного треку" - стримувати Москву, одночасно співпрацюючи з нею. Щоразу "гойдалки" закінчувалися загостренням. Бо несумісність системних принципів виявляється сильнішою за загальні інтереси.
У ситуації скорочення ресурсів впливу Кремль буде змушений все більше покладатися на силові інструменти - як всередині, так і зовні. Навіть не через захоплення силою, а в силу відсутності інших способів переконання. Але опора на силу і шантаж силою буде підривати витончений механізм існування системи - за рахунок економічного використання Заходу. Тактичні успіхи нерідко оплачуються стратегічним провалом.
Швидше за все і цього разу діалог Росії з Заходом закінчиться холодним дощем. Але кожен новий зрив буде підвищувати ризики, переводячи ескалацію напруженості на новий рівень і підвищуючи ціну, яку доводиться за неї платити.
А тому майбутнє тривожне. І короткі просвіти не варто сприймати, як зміну погоди. -
Л. Шевцова https://gazeta.ua/blog/54965/kreml-domigsya-svogo-i-vidkladaye-vijnu-ale-majbutnye-trivozhne
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24.04.2021 13:47 Ответить
Усе небогато глибше та цікавіше: по-перше та найголовніше треба зрозуміти що таке санкції. Це та же війна тільки без вибухів та втрачання самого коштовного ресурса для Західа - життя своїх громодян. Захід пом'ятає - "баби ще народжають" головне правило рашки. Ще санкції вимагають рашку витрачати гроші на ті сфери де їм "перекрили кісень". А з часом таких пунктів все більше та більше. Поки є гроші у рашки усе начебто даремно. Но, вчимось у японців. Чекати та спостерігати. Прибутків ля рашки все меньш та меньш. Залишився тільки газ. Вот тут саме цікавіше. Тому що рашка розуміла та предбачила такий розвиток подій, та намагалася "підкласти соломку" - бути монополістом в забеспеченням газом Європи: з Азербайджану - вибух газопроводу, та Грузія, з Катару - війна в Сірії, з України - ЛНР\ДНР. Ось чьому Європа тільки "висловлює стурбованість". Бо розуміє, що без газу, який монопольно постачає рашка буде дупа. Головний постачальни газу на майбутнє: їх 2, 2 - Карл!!! Америка - танкерами - це дорого та мало, другий - Україна, но там війна в родючих регіонах. Для несвідомих, з доповіді в фінансовому звіті того ж ГАЗПРОМУ аж в 2008 "газа там не просто много, а безумно много". А точніше, як зробив перелік ШЕЛЛ при "яникє" (повинні пом'ятати, там і у юльки слина потекла, і він її посадив, щоб під ногами не плуталась, бо запахло баблом - дурні обидва. Бо стежили за цім росія та газпром) - 3.7 триліона кубів. А це більш ніж у рашки було на початку. Тепер розумієте відкілля пішло - "сланцевий газ небезпечний!!", та чому почалось все зі Славянську (дивись Вікіпєдію - "сланцевий газ"). Так ось санкції - це перекрити кісень для прибутку зовні. Пам'ятаєте: Де гроші береш? В тумбочці.. А санкції кладуть туда все меньш і меньш
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24.04.2021 14:46 Ответить
США таки дожали чудо-экономику Эр-Эфь с рублевыми фантиками.
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24.04.2021 14:00 Ответить
Судя по всему на столе Байдена были намного более реальные санкции, узнав о которых ***** поспешил включить заднюю.
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24.04.2021 17:17 Ответить
 
 