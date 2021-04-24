Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне Киев и 11 областей, в 15 областях превышен уровень госпитализаций, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 24 апреля в Киеве и 15 областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19. В "красной" зоне находится 11 областей и город Киев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, в "красную" зону попали: Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская области и город Киев.

В оранжевой зоне: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ривненская, Тернопольская, Черкасская области.

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В желтой зоне на сегодняшний день находится четыре области - Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Херсонская.

Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 392 человека, зафиксированы 12 711 новых случаев заражения, 13 687 человек - выздоровели.