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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне Киев и 11 областей, в 15 областях превышен уровень госпитализаций, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Эпидзонирование Украины: в

По состоянию на 24 апреля в Киеве и 15 областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19. В "красной" зоне находится 11 областей и город Киев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, в "красную" зону попали: Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская области и город Киев.

В оранжевой зоне: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ривненская, Тернопольская, Черкасская области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На следующей неделе из "красной" зоны выйдут Киев и пять областей, - Ляшко

В желтой зоне на сегодняшний день находится четыре области - Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Херсонская.

Эпидзонирование Украины: в красной зоне Киев и 11 областей, в 15 областях превышен уровень госпитализаций, - Минздрав 01

Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 392 человека, зафиксированы 12 711 новых случаев заражения, 13 687 человек - выздоровели.

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Обязательно наплюем и маски не будем носить, все как советуете. Вы, главное, в АТБ с топором не ходите.
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24.04.2021 12:57 Ответить
+2
да наплюйте вы на эти зоны, посмотрите на тыщенко и всю зевласть. Они давно уже плюют.а избиратели зе все терпят как рабы и прихвостни не могут выйти и потребовать чтобы этого тыщенко убрали от бюджетной кормушки.
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24.04.2021 12:53 Ответить
+1
оно и понятно что тебе не мешает, ты же за них голосовал, что и требовалось доказать.
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24.04.2021 13:15 Ответить
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да наплюйте вы на эти зоны, посмотрите на тыщенко и всю зевласть. Они давно уже плюют.а избиратели зе все терпят как рабы и прихвостни не могут выйти и потребовать чтобы этого тыщенко убрали от бюджетной кормушки.
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24.04.2021 12:53 Ответить
Обязательно наплюем и маски не будем носить, все как советуете. Вы, главное, в АТБ с топором не ходите.
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24.04.2021 12:57 Ответить
В оранжевой зоне: Винницкая, Волынская, Днепропетровская...
Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне Киев и 11 областей, в 15 областях превышен уровень госпитализаций, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5136
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24.04.2021 12:58 Ответить
с топором только сепары ходят, а что слабо все таки настоять что бы этого тищенко убрали?
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24.04.2021 13:00 Ответить
Юноша, научись оставлять ответы под комментариями на которые ты отвечаешь. Мне Коля жить не мешает, это тебя по ходу давит жаба. Так вот вопрос - тебе слабо настоять или ты только в советах силён?
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24.04.2021 13:12 Ответить
оно и понятно что тебе не мешает, ты же за них голосовал, что и требовалось доказать.
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24.04.2021 13:15 Ответить
Это ты от большого ума сделал такое гениальное умозаключение? Я тебя разочарую, твой большой ум тебя в очередной раз подвёл. Не мешает, потому что я прекрасно знаю что такое Коля и мне он фиолетово. Если бы он мне мешал, то я бы тоже, наверное, сидел бы и ныл в монитор. Пусть решают эту проблему те кто его выбрал и такие нытики как ты. Но такая категория людей ни на что не способна, только жаловаться.
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24.04.2021 13:19 Ответить
Он зарплатный. Вышел, сернул и в кассу.
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24.04.2021 13:32 Ответить
ну, да, ти всіх на свій подляковий аршин. А вам ще беня платить, чи вже д'єрмак?
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24.04.2021 13:38 Ответить
Ти якою мовою намагаєшся спілкуватися, чучело "свідоме". Дистанційна освіта дається взнаки?
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24.04.2021 22:46 Ответить
Дитя фейсбука.
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25.04.2021 09:17 Ответить
згиньте, касапи нахер обидва, скоти
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25.04.2021 11:08 Ответить
Мало того, що Ви не освічені, Ви ще й придуркуваті...
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25.04.2021 16:27 Ответить
так він сам цей https://censor.net/ua/user/480401 і є сепар. Зажоп, короче.
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24.04.2021 13:32 Ответить
А я смотрю тут одни гении собрались!
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24.04.2021 13:36 Ответить
 
 