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Россия может ограничить ввоз чешского пива в ответ на высылку российских дипломатов, - росСМИ

Россия может ограничить ввоз чешского пива в ответ на высылку российских дипломатов, - росСМИ

Россия может ответить на высылку из Праги российских дипломатов ограничением импорта продукции чешского производства, в том числе пива.

Об этом российскому "Коммерсанту" сообщили два источника в госструктурах, передает Цензор.НЕТ.

По словам одного из собеседников издания, Москве, возможно, придется ввести экономические санкции, так как "нельзя оставлять без ответа беспрецедентно агрессивные действия Праги", а отреагировать на них чисто зеркально не получается.

Источники "Ъ" считают, что ограничения могут коснутся любой из отраслей, однако российские власти будут в первую очередь исходить из принципа "не навредить себе".

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Один из источников уверен, что под санкции попадет чешское пиво. Его импорт в Россию в 2020 году составил больше $38 млн. По сравнению с 2019 годом этот показатель вырос на 10%.

Напомним, власти Чехии на выходных объявила о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

пиво (148) россия (96442) санкции (11580) Чехия (1745)


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Топ комментарии
+79
Ну пусть пьют мочу собственного производства.
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24.04.2021 13:31 Ответить
+47
Починайте давити пиво трахтором.
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24.04.2021 13:32 Ответить
+37
Взорвать на территории Чехии склад боеприпасов - нормуль.
Выслать за это "дипломатов" - беспрецедентно агрессивные действия Праги.
Смотри, не перепутай!
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24.04.2021 13:40 Ответить
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новий тренд на ерефіі- урінотерапія...
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24.04.2021 16:12 Ответить
Особенно если учесть что львиная часть этого самого "Чешского пива" бодяжат на тех же залесских фабриках по лицензии. Я бы на месте чехов лицензии отозвал и приостановил работу парочки заводов. Опять Воронежу досталось ну шо ты будешь делать а?)))
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24.04.2021 16:22 Ответить
По моему "чешское пиво", это находящийся в свободном доступе рецепт (столько% солода, столько хмеля и т п). По крайней мере в России любой пивзавод имеет в ассортименте продукции "Чешское пиво". И я сомневаюсь что они покупают у Чехов лицензию на его производство. То же и с "Немецким пивом".
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24.04.2021 17:11 Ответить
Ха! Сразу видно - тело не делает разницы между мочей и ПИВОМ!
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24.04.2021 20:54 Ответить
1000%
Я навіть чешське і словацьке можу розрізнити з заплющеними очима! Бо різниця - вона Є!
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24.04.2021 21:20 Ответить
НАТО в шоке.Рассея грозит пить только пиво своего производства,аналоГОВНЕТ.
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24.04.2021 16:25 Ответить
кацапы радуйтесь-нету для вас настоящих продуктов: сыров, хамонов, рыбопродуктов,фруктов и овощей, а тут еще и пиво в придачу. як то кажуть в Україні-не жили москалі добре, то нічого і звикати.
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24.04.2021 16:39 Ответить
а почему только пиво есть еще шкоды
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24.04.2021 18:03 Ответить
Не так багато вiд тої "Шкоди" шкоди. Бо в рашці їх збирають на місцевому заводі! Це тільки ми 20 років "Таврії" майстрювали!
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24.04.2021 21:18 Ответить
Росія може обмежити ввезення чеського пива у відповідь на висилку російських дипломатів, - російські ЗМІ - Цензор.НЕТ 6685
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24.04.2021 16:47 Ответить
О, НАДО ОТ ЧЕХИИ ПИВОПРОВОД ДЕЛАТЬ !)
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24.04.2021 16:48 Ответить
А разве антисанкции на пиво не распостраняются? Тогда давно пора. Урина местного разлива вместо пива.
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24.04.2021 17:07 Ответить
Невже в Росії п*ють ще і пиво, та ще і чешське, окрім "бояри"?
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24.04.2021 17:51 Ответить
еще от чешской шкоды надо отказаться
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24.04.2021 18:04 Ответить
щас из принципа поеду куплю яшик budweiser bier как говорится поддержу чехов !
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24.04.2021 18:20 Ответить
Росія може обмежити ввезення чеського пива у відповідь на висилку російських дипломатів, - російські ЗМІ - Цензор.НЕТ 9937
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24.04.2021 18:34 Ответить
Цим кацапів не злякати,вони весь свій час сьорбають ссаніну замість добрих напоїв.
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24.04.2021 18:40 Ответить
Настоянка глоду - то найкраще, для мокшаніна...
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24.04.2021 20:02 Ответить
типа им козел с чехии везут, делают на местном пивзаводе, пусть запрещают
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24.04.2021 20:30 Ответить
Единственное ПИВО,которое можно было пить на расее!
Поздравляю балалайленд с очередной победой!
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24.04.2021 20:51 Ответить
Ради интереса попытался найти в супермаркете РФ пиво производства Чехии. Потратил больше 20 минут. Даже если пиво ,Чешской марки - оно один хрен делается в РФ. Нашёл Немецкое из Германии (в 2 раза дороже Российского), купил банку. Выпил. Разницы с местным "Немецким" - особо не почувствовал.
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24.04.2021 21:22 Ответить
Вкусовые ощущения у всех разные.
Любитель пива лего найдет разницу между пивом одной марки,но сваренным на разных заводах одной страны.
Дело вкуса.
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25.04.2021 21:11 Ответить
ну да, пиво "Козел" для каазламордых было самое то...
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25.04.2021 03:06 Ответить
Я готов взять на себя доп.обязательства по чешскому пиву!
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24.04.2021 21:15 Ответить
..и накакаем в ваш горшочек
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25.04.2021 00:05 Ответить
Пусть пьют жигулевскую мочу!
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25.04.2021 01:15 Ответить
Те кто назвал чехов саранчой, не достойные пить самое лучшие пиво , пускай пьют свои помои. А мы ,за них выпьем , пусть только откроются пивные.
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25.04.2021 08:51 Ответить
"Нехай п*ють мочу!" Г.Г. Москаль.
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25.04.2021 14:29 Ответить
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