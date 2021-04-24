Россия может ограничить ввоз чешского пива в ответ на высылку российских дипломатов, - росСМИ

Россия может ответить на высылку из Праги российских дипломатов ограничением импорта продукции чешского производства, в том числе пива.

Об этом российскому "Коммерсанту" сообщили два источника в госструктурах, передает Цензор.НЕТ.

По словам одного из собеседников издания, Москве, возможно, придется ввести экономические санкции, так как "нельзя оставлять без ответа беспрецедентно агрессивные действия Праги", а отреагировать на них чисто зеркально не получается.

Источники "Ъ" считают, что ограничения могут коснутся любой из отраслей, однако российские власти будут в первую очередь исходить из принципа "не навредить себе".

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Один из источников уверен, что под санкции попадет чешское пиво. Его импорт в Россию в 2020 году составил больше $38 млн. По сравнению с 2019 годом этот показатель вырос на 10%.

Напомним, власти Чехии на выходных объявила о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.