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"Важно признать геноцид армян на госуровне. Ни одна страна и ни один народ не застрахован от повторения трагедии", - Аваков

24 апреля - в День памяти жертв геноцида армян глава МВД Арсен Аваков заявил о важности признания Украиной армянской трагедии геноцидом на государственном уровне.

Об этом он написал в своем блоге на Цензор.НЕТ.

"Мир поминает полтора миллиона убитых, замученных, умерших от голода людей, единственной виной которых перед убийцами была "неправильная" национальность и "неправильная" вера. Это было тщательно продуманное и планомерное убийство, длившееся два десятилетия", - отмечает Аваков.

По его словам, геноцид армян – это не трагедия одного народа, "это страшный и, к сожалению, невыученный урок для всего человечества".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден может официально признать геноцид армян, - WSJ

"До сих пор ни одна страна и ни один народ не застрахован от повторения трагедии. Последний по времени признанный ООН геноцид был совершен совсем недавно, в 1995 году, через 80 лет после трагедии армянского народа, уже при нашей с вами жизни! Именно поэтому так важно признать на государственном уровне геноцид армян. Хотя бы через сто лет осудить преступление, задекларировать недопустимость такого "решения" любых конфликтов и споров, взять на себя политические обязательства", - отметил Аваков.

Он также напомнил, что на сегодняшний день геноцид армян признан на международном уровне – Советом Европы, Европарламентом, специализированными органами ООН, Всемирным советом церквей. Уничтожение армян также официально признали геноцидом и осудили 30 стран, включая основные страны Евросоюза, 29 провинций и регионов.

"В день 100-летия трагедии, в 2015 году, Папа Римский Франциск отслужил армянскую литургию. "Сокрытие или отрицание зла подобно кровоточащей ране, которую не забинтовали", - сказал Папа.

Также читайте: В парламенте Хорватии инициировали декларацию о признании Голодомора геноцидом

Украина завоевала дорогу в Евросоюз кровью Небесной сотни. Первым из погибших был патриот и сын Украины – армянин Сергей Нигоян.

Отражая агрессию на востоке страны, сражаясь за свою страну – Украину, сложили головы в Вооруженных силах, Национальной гвардии, МВД, добровольческих батальонах украинские армяне.

Лина Костенко, легендарная украинская поэтесса, написала прекрасные стихи: "Цавэт Танэм", что значит: "Твою боль беру на себя". Давайте и мы возьмем на себя боль армянского народа, чтобы через память никогда не повторилась трагедия!", - отметил Аваков.

Аваков Арсен (3445) Армения (829) геноцид (416)


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Топ комментарии
+101
Аваков, нужно заняться делом. Не нужно ссорить Украину с Турцией и Азербайжданом.
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24.04.2021 13:58 Ответить
+87
Тем более земляки Авакова голодомор геноцидом не признали.
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24.04.2021 14:01 Ответить
+60
Саме час розісратися з Туреччиною 🥴
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24.04.2021 13:58 Ответить
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Аваков, в существующих геополитических раскладах это - провокация и удар в спину.
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24.04.2021 18:58 Ответить
Авакян работает на Россию, и хочет посорить нас с турками.
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24.04.2021 18:59 Ответить
Авакава на гiляку.
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24.04.2021 19:02 Ответить
День памяти жертв геноцида армянами азербайджанцев в Карабахе не забудь, аваков-ч0рт.

Сам за Рифа покайся.
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24.04.2021 20:24 Ответить
Обізвався =український націоналіст= Авакян ...
Вже ворожий наратив про сприяння розквіту =украіскава рускаво= вякав ...
Тепер ще тут вставив свої безцінні п*ять копійок ...
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24.04.2021 21:33 Ответить
Еще раз о квотном принципе во власти. Вроде бы человек позиционирует себя как украинский патриот. Вроде бы "украинская элита". Но может ли быть в нынешних условиях БОЛЕЕ ВРЕДНОЕ ПОЛИТИЧЕСКИ заявление чем заявление этого " украинца". Он высказался как АРМЯНИН во ВРЕД Украине. Важно что бы титульеая нация, была у власти(не менее 67% украинцев должно быть во ВСЕХ ВЛАСНЫХ кабинетах) А так получается все ЖРУТ украинский хлеб одним армяне важнее, другим братушки за поребриком, третьим богоизбраный народ. И только когда речь заходит о титульной нации ее интересы НИКОМУ не интересны( ведь ее элиты и представителей НЕТ во власти) Поэтому в Украине интересы украинцев НА ПОСЛЕДНЕМ месте. Поэтому высшие чиновники Украины делают подобные заявления или действия. Турция это очень ВАЖНЫЙ союзник для нас. Армения не друг точно, политически ВСЕГДА выступает ПРОТИВ Украины. Господин Аваков вы говорили что пусть Саакашвили едет в Грузию. Я думаю это вам пора собирать чемоданы, раз вы действуете во вред украинским интересам.
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24.04.2021 22:06 Ответить
100% солидарен...
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25.04.2021 01:57 Ответить
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25.04.2021 13:59 Ответить
У нас других проблем нет? Едь живи в Армению
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24.04.2021 23:43 Ответить
Интересная логика у Авакова, Армения сейчас поддерживает оккупацию Украины Россией, а Украина должна поддержать Армению по событиям столетней давности ради Авакова и поссориться с Турцией, которая помогает Украине...
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24.04.2021 23:57 Ответить
Согласен. Султан Украины - Ердогань абидиться.
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25.04.2021 12:28 Ответить
Я тільки за те, щоб геноцид вірмен був визнаний світом. Але пан Аваков на цю тему мав би не говорити: йому , напевно, ближчі проблеми етнічних родичів, ніж проблеми українців, яких його підлеглі безкарно вбивають, запроторюють за грати, ображають.
І ще мені цікаво, чи не радив пан Аваков вірменам привласнити собі вірменсько-російський суржик чи якусь вірмено-карабахську мову? Ще не порадив? А чому? Вже пора. Авваков як Сталін став уже і великим мовознавцем.
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24.04.2021 23:58 Ответить
По-твоему получается Байден армянин?
Многие украинцы я тут читаю не понимают исторических справедливостей, наказание за злоключения одной страны к другой ... . А недалёкие украинцы как всегда - с кем бы выгоднее и потеплее - кто в россию, кто на Запад. Нет. это совершенно неправильное суждение. Вот возьмёт Мир и не поможет Украине НИ ЧЕМ. И скажут - Воно нам надо?
В принципе никто никому ничего не должен, но хотя бы осуждать злоключения 100-летней давности - это выявление человечности и справедливости которого так остро не хватает в Мире
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25.04.2021 12:23 Ответить
а що робили самі вірмени , дашнаки и т.д. коканд ,ферганська долина .там не геноцид был ?
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25.04.2021 14:04 Ответить
самый лучий из армян - министёр ...- по тексту)))
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25.04.2021 00:07 Ответить
Брешет авакян!
Не полтора миллиона, а триста тысяч, не за нициональность и веру, а за предательство и войну с турками на стороне кацапов!
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25.04.2021 00:23 Ответить
Вы шо не понимаете, что этот ******* просто вбросил пробный шар, посмотреть на реакцию общество, я думаю коменты однозначно показывают, что идете вы мрази зеленые на арарат вместе со своим геноцидом
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25.04.2021 01:10 Ответить
Против!!!!
Армения признала голодомор украинцев?? нет.
Тем более Армяшки голосуют в ООН против Украины, в унисон с РФ.
Только поссоримся Турцией и навредит сильно отношениям Украины и Турции. Помогает летальным вооружением ударными беспилотниками и плюс Корветы от турков будут.
А оно нам не нужно.
То личное дело США.
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25.04.2021 01:52 Ответить
сегодня нашему правительству мнение султана важней.
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25.04.2021 02:30 Ответить
Армянские проблемы решать - в Армению вали. У нас нагальна проблема - признание Голодомора геноцидом, который устроила нам кремлядь + изгнать оккупантов из нашей земли... + борьба с коррупцией... А с каких это пор менты начали вставлять свое "ква" на политическую тему. Сепарня буйствует в стране, а он о чужой стране пекчись. ЗЫ... удел мента , тупо взять под козырек начальнику.
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25.04.2021 04:01 Ответить
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25.04.2021 14:05 Ответить
Украина уже испортила отношения с Белоруссией! Давайте еще с Турцией испортим! Думайте вначале,чем что-то делать!
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25.04.2021 13:06 Ответить
а армяне голодомор признали ? или может они нас поддержали в всемирных организациях ?с какого такого ..... мы должны . да и сам геноцид то под вопросом , во время этого геноцида армяне турции работали в государственных организациях. не предвали свою страну и не кто их не трогал.
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25.04.2021 13:58 Ответить
Не тільки падло, а ще й вражина.
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26.04.2021 10:49 Ответить
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