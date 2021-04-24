"Важно признать геноцид армян на госуровне. Ни одна страна и ни один народ не застрахован от повторения трагедии", - Аваков
24 апреля - в День памяти жертв геноцида армян глава МВД Арсен Аваков заявил о важности признания Украиной армянской трагедии геноцидом на государственном уровне.
Об этом он написал в своем блоге на Цензор.НЕТ.
"Мир поминает полтора миллиона убитых, замученных, умерших от голода людей, единственной виной которых перед убийцами была "неправильная" национальность и "неправильная" вера. Это было тщательно продуманное и планомерное убийство, длившееся два десятилетия", - отмечает Аваков.
По его словам, геноцид армян – это не трагедия одного народа, "это страшный и, к сожалению, невыученный урок для всего человечества".
"До сих пор ни одна страна и ни один народ не застрахован от повторения трагедии. Последний по времени признанный ООН геноцид был совершен совсем недавно, в 1995 году, через 80 лет после трагедии армянского народа, уже при нашей с вами жизни! Именно поэтому так важно признать на государственном уровне геноцид армян. Хотя бы через сто лет осудить преступление, задекларировать недопустимость такого "решения" любых конфликтов и споров, взять на себя политические обязательства", - отметил Аваков.
Он также напомнил, что на сегодняшний день геноцид армян признан на международном уровне – Советом Европы, Европарламентом, специализированными органами ООН, Всемирным советом церквей. Уничтожение армян также официально признали геноцидом и осудили 30 стран, включая основные страны Евросоюза, 29 провинций и регионов.
"В день 100-летия трагедии, в 2015 году, Папа Римский Франциск отслужил армянскую литургию. "Сокрытие или отрицание зла подобно кровоточащей ране, которую не забинтовали", - сказал Папа.
Украина завоевала дорогу в Евросоюз кровью Небесной сотни. Первым из погибших был патриот и сын Украины – армянин Сергей Нигоян.
Отражая агрессию на востоке страны, сражаясь за свою страну – Украину, сложили головы в Вооруженных силах, Национальной гвардии, МВД, добровольческих батальонах украинские армяне.
Лина Костенко, легендарная украинская поэтесса, написала прекрасные стихи: "Цавэт Танэм", что значит: "Твою боль беру на себя". Давайте и мы возьмем на себя боль армянского народа, чтобы через память никогда не повторилась трагедия!", - отметил Аваков.
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Сам за Рифа покайся.
Вже ворожий наратив про сприяння розквіту =украіскава рускаво= вякав ...
Тепер ще тут вставив свої безцінні п*ять копійок ...
І ще мені цікаво, чи не радив пан Аваков вірменам привласнити собі вірменсько-російський суржик чи якусь вірмено-карабахську мову? Ще не порадив? А чому? Вже пора. Авваков як Сталін став уже і великим мовознавцем.
Многие украинцы я тут читаю не понимают исторических справедливостей, наказание за злоключения одной страны к другой ... . А недалёкие украинцы как всегда - с кем бы выгоднее и потеплее - кто в россию, кто на Запад. Нет. это совершенно неправильное суждение. Вот возьмёт Мир и не поможет Украине НИ ЧЕМ. И скажут - Воно нам надо?
В принципе никто никому ничего не должен, но хотя бы осуждать злоключения 100-летней давности - это выявление человечности и справедливости которого так остро не хватает в Мире
Не полтора миллиона, а триста тысяч, не за нициональность и веру, а за предательство и войну с турками на стороне кацапов!
Армения признала голодомор украинцев?? нет.
Тем более Армяшки голосуют в ООН против Украины, в унисон с РФ.
Только поссоримся Турцией и навредит сильно отношениям Украины и Турции. Помогает летальным вооружением ударными беспилотниками и плюс Корветы от турков будут.
А оно нам не нужно.
То личное дело США.