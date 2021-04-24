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На заседании фракции "СН" многие активно защищали ездившего в Беларусь Шевченко, - "слуга народа" Богуцкая

На заседании фракции

Коллеги Евгения Шевченко по фракции проявили активность в его защите от осуждений и разлились в уважениях к его смелости и самобытности.

Об этом народный депутат "СН" Елизавета Богуцкая написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. Приводим ее текст полностью.

"Вчера смотрела Шустера. Пожалуй впервые за последние пару лет. Ждала, когда мой, прости Господи, коллега Женя Шевченко расскажет о своей встрече с Лукашенко.

Он вчера много наговорил и в связи с этим я теперь считаю, что могу рассказать, как мы на фракции обсуждали этот вопрос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "36% украинцев хотели бы видеть вас своим президентом", - "слуга народа" Шевченко на встрече с белорусским диктатором Лукашенко. ВИДЕО

Накануне, т.е. в четверг, у нас состоялось заседание фракции СН в ZOOMе. Первым рассматривали инцидент с Шевченко. Изначально условились, чтобы не было базара, все кто хочет - записываются на выступление и ждут своей очереди. И так случилось, что я записалась 12й или 13й по очереди. Или ещё дальше.

И вот все, кто передо мной выступал, за исключением Марьяна Заблоцкого, проявили активность в защите Евгения от осуждений и разлились в уважениях к смелости и самобытности Шевченко.

Марьян спросил у Евгения, знает ли он, сколько белорусов сейчас сидят в тюрьмах только за то, что выходили на акции протеста? Знает ли Женя, сколько людей не выдержали пыток и погибли от полученных травм в тюрьмах? Знает ли, сколько остались инвалидами? Женя, конечно, ответил, что это все сказки западных СМИ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Шевченко после встречи с белорусским диктатором Лукашенко: Я руководству докладывал, что еду. Если фракция меня исключит - это ее проблема

Когда слово подошло ко мне, я думала, что не смогу ничего сказать от злости, честно говоря. Особенно меня разозлил даже не Женя, а оправдание моими коллегами его встречи с Лукашенко. Оказалось (я об этом раньше не знала), что Шевченко, благодаря своим тесным связям с белорусским посольством, без документальной проволочки отправлял в Беларусь наших детей на трансплантацию органов. За что, конечно, низкий поклон. Благотворительная деятельность любого депутата заслуживает уважения. Но причём тут раболепие перед диктатором - изгоем? Так мы можем поаплодировать и ОПЗЖ за их поездку в Кремль за Спутником V. Или за попытку договориться о дешёвом газе...

Я задала Евгению вопрос: Откуда у него социологические данные о том, что 36% украинцев мечтает видеть своим президентом Лукашенко? И, конечно же, Женя - среди этих процентов. По всем исследованиям НАШ Президент набирает меньше, но все-таки лидирует в рейтинге политических деятелей. Я ни разу не видела фамилии "Лукашенко" ни в одном исследовании рейтинговых агентств. Это просто дикость - находиться во фракции Зеленского, а мечтать быть во фракции Александра Грыгоровыча.

И да, я считаю, что Шевченко должен сам выйти. Без всяких исключений. Добровольно- принудительно. На идеологических основаниях.

Читайте также: "Слуга народа" Шевченко: Путь в ЕС и НАТО - это путь на Луну, нам нужно дружить с Беларусью

Но нет. Оказалось, что он сам не хочет. Ждёт, когда фракция проголосует. Я б ещё поняла такую позицию, если б он был списочником, т.к. сразу лишился бы мандата. А так это похоже на шантаж в расчёте, что за исключение не найдётся голосов и тогда он сможет диктовать условия по внешней политике. Женя уверил всех, что он культурный, не такой как Дубинский или Лерос, и не будет поливать своих бывших коллег грязью, если его исключат...

Скажу честно: вчера я абсолютно поддержала Леонида Кравчука. Молодчина. Сказал то, о чем и я думаю: если член Президентской фракции, зная позицию Президента, зная о Постановлении ВР о непризнании выборов в Белоруссии, зная о том, что из политических друзей у Бацьки остался только Путин, самостоятельно едет к диктатору, жмёт ему руку и лебезит перед ним - он должен выйти из СН и войти в ОПЗЖ. Или вообще сложить мандат, поскольку вошёл в Парламент за счёт Зеленского.

Добавила бы только, что может, правда, создать отдельную фракцию любителей диктаторов".

Читайте также: "Вы за деньги готовы продать все?", - белорусский оппозиционер Латушко раскритиковал "слугу народа" Шевченко за встречу с Лукашенко

Автор: 

Лукашенко Александр (3625) Богуцкая Лиза (67) Шевченко Евгений Слуга народа (79)


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Топ комментарии
+55
іще раз для тих, хто в танку: це не бовдури - це ВОРОГИ

На заседании фракции "СН" многие зактивно защищали ездившего в Беларусь Шевченко, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 3450
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24.04.2021 14:42 Ответить
+33
На заседании фракции "СН" многие зактивно защищали ездившего в Беларусь Шевченко, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 8297
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24.04.2021 14:37 Ответить
+24
ТРУДНО пояснять дебилам кретинам и подонкам и прочее... (особенно еврейским) что они подонки мрази дебилы и прочее...-не поймут в силу- что они подонки мрази ублюдки дебилы и прочее...
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24.04.2021 14:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ТРУДНО пояснять дебилам кретинам и подонкам и прочее... (особенно еврейским) что они подонки мрази дебилы и прочее...-не поймут в силу- что они подонки мрази ублюдки дебилы и прочее...
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24.04.2021 14:35 Ответить
Лиза вы все там палконутые ,то есть пальцем сделаные.
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24.04.2021 15:05 Ответить
На заседании фракции "СН" многие зактивно защищали ездившего в Беларусь Шевченко, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 8297
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24.04.2021 14:37 Ответить
іще раз для тих, хто в танку: це не бовдури - це ВОРОГИ

На заседании фракции "СН" многие зактивно защищали ездившего в Беларусь Шевченко, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 3450
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24.04.2021 14:42 Ответить
https://twitter.com/Oleksa_UA66
https://twitter.com/Oleksa_UA66
https://twitter.com/Oleksa_UA66 Оleksа_UA https://twitter.com/Oleksa_UA66 @Oleksa_UA66 https://twitter.com/Oleksa_UA66/status/1385988736773726216 2 ч

За гучну вечірку Тищенко під час локдауна відповідати буде адміністрація готелю.
Вона повинна буде заплатити штраф у розмірі 34 тис. грн.
Ще один приклад кривосуддя по-Зеленський.
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24.04.2021 21:10 Ответить
стыдно быть избирателем этих ублюдков... что то не слышно что порох виноват
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24.04.2021 17:58 Ответить
Чергова порція локшини на вуха лохтората !!"С понтом ,под зонтом!" !!!!))))
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24.04.2021 14:37 Ответить
за этим кацапским быдлом стоят минимум 73% совкодротов ...
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24.04.2021 14:37 Ответить
Стояли.
Сейчас уже 73% украинцев не хотят видеть ЗЕ президентом.

Парадоксально, но факт.
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24.04.2021 14:40 Ответить
З шевченком разом рейтинги писали ?
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24.04.2021 14:44 Ответить
https://socis.kiev.ua/ua/2021-04-20/ Два роки президентства Зеленського. Як народ оцінює владу.
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24.04.2021 14:49 Ответить
Сейчас 57% населения считает Зеленского непрофессиональным на посту. А 16% его считают популистом.
В сумме имеем 73%, какая знакомая цифра, особенно в свете завтрашней второй годовщины.

На заседании фракции "СН" многие зактивно защищали ездившего в Беларусь Шевченко, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 4103
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24.04.2021 14:44 Ответить
Як би там не було а в другому турі виграє в кожного.І твого бульдозериста чомусь той народ не хоче мабуть за зв"язки з мудачуком,не підкажеш?
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24.04.2021 14:59 Ответить
Витюня а че ты за народ расписываешся? Говори чучело за себя
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24.04.2021 15:49 Ответить
За мене сказали 73% народу а чучело це коли 8% віталька
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24.04.2021 15:59 Ответить
Так нет уже твоих 73%. Есть отщепенцы типа тебя, которых будут теперь травить везде.

А, если в реале признаешься, то еще и морду набьют.
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24.04.2021 18:36 Ответить
не кажучи вже про те що це опитування гринівського соціса, який пророкував свинютку на мери Львова
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24.04.2021 18:10 Ответить
Яка неочікувана новина! Вони там, в СН, майже усі колаборанти!
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24.04.2021 14:38 Ответить
команди з Кремля не поступало
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24.04.2021 17:00 Ответить
А ти вважаєш, що не бояться? Аж пар іде, як вони бояться українських патріотів! Тому й намагаються за грати посадити, чи то Стерненко, чи Ріфа!
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24.04.2021 21:29 Ответить
Все боятся что Растов не резиновый и им места не хватит.
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25.04.2021 03:18 Ответить
Значит партия Слуга Народа в основном российские коллаборанты.
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24.04.2021 14:40 Ответить
Вот они и не хотят закона о колаборантах.
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24.04.2021 14:49 Ответить
100% СН - партия предателей
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24.04.2021 19:10 Ответить
Интересно посмотреть , будут голосовать об исключении или они все такие , - Одна свалить из этой Украины , другой на поклон к путину , другой поиграть со США . Ну вроде Так , - Слуги а чьи Будите.???
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24.04.2021 14:41 Ответить
Гадюче кубло...
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24.04.2021 14:41 Ответить
Це не гадюки,це гельмінти,які знесилюють Україну ,роблят її не здатною виконувати державні обов"язки !!!)))
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24.04.2021 14:45 Ответить
Когда ты умер,ты об этом не узнаешь, просто тяжело людям рядом с тобой, то же самое, когда ты дебил.
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24.04.2021 14:46 Ответить
"консервы при появлении гнили имеют тенденции взрываться, а поначалу просто вспучиваться" А у " слуг" этого "добра" в избытке, огласите весь список пожалуйста...
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24.04.2021 14:46 Ответить
вы там ТОВАРИЩЬ богуцкая все такие. вас понабирали с разных помоек. в вашей партии нет идеологии, вы там как жаба и гадюка))
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24.04.2021 14:46 Ответить
фраза "я записалась 12й или 13й по очереди. ... И вот все, кто передо мной выступал, за исключением Марьяна Заблоцкого, проявили активность в защите Евгения от осуждений" явно свідчить про те, що в слугах уродів існіє, діє окрема група зажопних мертвечукових *********** уродів. І їх не 12 чи 13, а в рази більше.

https://censor.net/ru/n3261784
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24.04.2021 14:47 Ответить
Это всё проделки Богдана.Он формировал списки,утверждал на мажоритарные округа.Серый кардинал до сих пор дергает за ниточки.Я вообще офигел,когда Михо озвучил штрафы для фермеров рядовых о заправках.Вешать надо друзей Богдана . На доску позора и лишать бизнеса.
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24.04.2021 14:47 Ответить
Вопрос к форумчанам ,которые зайдут на эту ветку.
Что плохого сделал президент Лукашенко Украине за всё время пребывания
президентом Белоруссии ?
На сегодня вместо хорошего соседа у нас тысячи км общей с Белоруссией
государственной границы ,уже практически контролируемой путиным.
О Шевченко. А я то думала ,что о ком-либо со "слуг " трудно найти что -то хорошее и
бескорыстное. Оказывается можно. Спасибо ему за спасённые жизни украинских детей.
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24.04.2021 14:48 Ответить
Поправочка. В вашей методичке ошибка. Протяженность границы с Белорусью не тысячи, а тысяча километров. 1 тыс. км.
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24.04.2021 15:51 Ответить
Опечатка ,разумеется ,тысяча. Это что мало ?
Вы ,вроде бы ,не глупый человек. О методичке -это уже настолько заезженная пластинка ...
У меня есть собственное мнение. Я его сказала и точка.
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24.04.2021 16:55 Ответить
Сказали и сказали. Вопрос мировоззрения. Брать ли подачки из окровавленных рук палача. Каждый видит в меру своей жизненной философии.
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24.04.2021 17:11 Ответить
И это ведь маленький палач, у его большего хозяина плюшки побольше и повкуснее. Шевченка не даст соврать.
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24.04.2021 17:12 Ответить
Я писала о том Лукашенко ,которым он был до протестов в Белоруссии.
Всё ,что было позже - это хитрая ,беспроигрышная спец.операция путина
Действия оппозиции и "глубокая озабоченность" Запада бросила Лукашенко в железные
объятия убийцы путина.
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24.04.2021 17:47 Ответить
Если вы не в курсе, он такой уже 20 лет. Таким и подохнет. Что не отменяет национальные интересы Украины, конечно.
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24.04.2021 18:14 Ответить
Вы Гриба уже забыли?
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24.04.2021 15:59 Ответить
Да ,было.
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24.04.2021 17:05 Ответить
Ну, вот и не рассказывайте про хорошего соседа
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24.04.2021 18:24 Ответить
Всё познаётся в сравнении ,соседи тоже.
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24.04.2021 18:28 Ответить
По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы?
Евангелие от Матфея 7:16
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24.04.2021 18:44 Ответить
Лукашенко большой друг Украины и Украинского народа. Те, кто это не признает либо глупцы, либо путинская агентура! Августовский путч на Беларуси устроило х/о, чтобы протолкнуть в президенты своего ставленника, директора беларуского филиала "газпромбанка" бабарико. Лукашенко не позволил! Честь и хвала ему за это! 🇧🇾
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24.04.2021 20:06 Ответить
напевне в них там півфракції російські колоборанти))
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24.04.2021 14:48 Ответить
Подонки защищали подонка
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24.04.2021 14:50 Ответить
ЗЕлохи, шо за шпану ви привели до влади? Корисні ідійоти.
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24.04.2021 14:50 Ответить
Вона реально піднялася в моїх очах. Якби не минуле, написав би - респект.
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24.04.2021 14:54 Ответить
але міхобізм невиліковний. В будь-кого, не тільки в неї.
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24.04.2021 15:07 Ответить
В очах зрадника піднявся такий же мзрадник і ворог України шевченко який їздив лизати дупу дояру.
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24.04.2021 15:08 Ответить
Вбийся головою об стіну.
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24.04.2021 15:35 Ответить
Я на твоїх поминках не захворію.зрадник.
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24.04.2021 15:38 Ответить
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24.04.2021 15:42 Ответить
Вот читаю и думаю, кому несет Шевченко угрозу? Мне нет, может угрозу правителям бездарным, возможно. Как то это все пафосно выглядит, одни угрозы мне, что я потеряю, если у меня ничего нет и вы ничего не дадите? ....такую трагедию создают, все пропало.
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24.04.2021 14:55 Ответить
Саранча - стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое с дураками. - Карел Чапек, "Покажи свою команду и мы поймем кто ты и что от тебя можно ожидать!

"Сложилось впечатление, что Владимир Александрович/.../ очень боится сильных людей рядом. И это самая главная его проблема. Потому что назначая невзрачных и серых, ты сам становишься невзрачнее и серее - отблеск их невзрачности и серости падает на тебя. Назначая сильных и умных, сильнее и умнее себя, ты становишься сам сильнее и умнее, потому что растешь за ними" - Дмитрий Гордон.

Это закономерно! Это внешнее проявление некоего комплекса неполноценности. Это рефлексия, это закрепощенность, это ложная инстинктивная самозащита неуверенных в себе людей, органически НЕ ПОНИМАЮЩИХ смысл мудрости: "Опираться можно только на то, что оказывает сопротивление".

А если проще, то команда лидера - это не шашлычная компания, собранная из людей весьма услужливых, комплиментарных, умеющих угождать, предугадывать, сглаживать, стелиться, стелить, потереть спинку... - комфортных. (Они же и предают легко, не так ли!?)

Это главная беда. И это стало ТРАГИЧЕСКОЙ традицией Украины постсоветской.

Проффесор Виктор Федорович очень высоко задрал планку серости и интеллектуальной неполноценности... И казалось бы...- ФБ, https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak?__cft__[0]=AZVYuejZXnVhBx4obkHNR8M1I4DRRPojIywrxV442HW5ytCLgNdmxkPXCaZp11RLlaOiA3zbGEP-8iQoJjCnMTJ5xeSPOVF5N5RoI3QJmv5w51sN-3S170CCflMbrfbZgXEySzOWXmRapCbDurrdnJXq&__tn__=-UC%2CPH-R Николай Нестор Нагорняк

https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak/posts/1681998685274109?__cft__[0]=AZVYuejZXnVhBx4obkHNR8M1I4DRRPojIywrxV442HW5ytCLgNdmxkPXCaZp11RLlaOiA3zbGEP-8iQoJjCnMTJ5xeSPOVF5N5RoI3QJmv5w51sN-3S170CCflMbrfbZgXEySzOWXmRapCbDurrdnJXq&__tn__=%2CO%2CPH-R 24 апреля 2020 г. ·

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*Примечание. Покажи свою команду и мы поймем кто ты!, производное от «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты»
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24.04.2021 15:04 Ответить
сн - сборище уродов и кгб агентов.
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24.04.2021 15:05 Ответить
просто слуг- шевченок много, которые хотят валить на майские ...
копать картошку
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24.04.2021 15:16 Ответить
Одному армян поминать хочется, другой с батькой в дёсна целуется ну а местный Наполеон это вообще не понятно что.
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24.04.2021 15:19 Ответить
"На засіданні фракції "СН" багато хто актівно захищав Шевченка, який їздив у Білорусь, - "слуга народу" Богуцька"- єта чіста украінскій праєкт?
Пісятєлі пісют пра чітатєлєй...
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24.04.2021 15:27 Ответить
Время от времени от журналистов и от политологов звучит мнение, что во фракции "слуг..." есть нормальные. Нет там нормальных! Все укушенные янелохом оманским!
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24.04.2021 15:27 Ответить
Шевченко разделяет методы Луки. Если проще,"Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты".Вот Шевченко и сказал кто он есть.Ему вообще в политике делать нефиг....В украинской так точно он не нужен
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24.04.2021 15:38 Ответить
Шевченко це ворог України ,хоч там таких хватає (дубіна ,бужанський ,качура .гетманцев,бляхер) та інша шваль проросійська.
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24.04.2021 15:41 Ответить
СН - сборище дегенеративных ублюдков...
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24.04.2021 15:48 Ответить
Вопрос на засыпку: на следующих парламентских сколько слуги получат процентов. Мой прогноз - от 6 до 12%.
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24.04.2021 16:03 Ответить
Не факт, что они до них доберутся в прмом смысле. На самом деле без ЗЕ нет СН.

Драпать будут, как вши от гребешка.
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24.04.2021 18:41 Ответить
Мутанты
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24.04.2021 16:43 Ответить
Сказсть, что СН тяжело больная фракция, ничего не сказать, эту пропутинскую часть СН Зе собрал под себя, таких шпвченко у него большинство, адекватных, патриотично настроенных, как Елизавета Богуцкая, меньшиство, и Зе в силу своего комуняцкого семейства, прямым ходом шел под беса путлера, но Байден поломал все его планя, приходится на ходу менять лошадей, сейчас Зе должен немедлернно пересыпать всю фракцию и выгнать прокрелевских провокаторов.
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24.04.2021 16:50 Ответить
Права була Ліза відносно путчу. Тільки не сподівалася, що він буде в їхній фракції. "Підступно" хитрий Порох "вдарив в спину".
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24.04.2021 16:50 Ответить
73% - это те кого обманули Зеленский с Коломойским, но не обманул Порох. 25% - это те кого обманул Порох, но не обманули ЗЕ с КО.
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24.04.2021 16:51 Ответить
И еще. Необходимо демонтировать кланово-олигархическую систему, но никто ее демонтировать не собирается. А главной базой нашей кланово-олигархической системы - это наша система выборов. По этой системе места в бюллетенях скупают ставленники олигархии через невиданный нигде в мире, мошеннический многомиллионный "избирательный" залог. И мы идем и тупо выбираем из них.
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24.04.2021 16:52 Ответить
"и разлились в уважениях к его смелости и самобытности"

А что самобытного в ватниках? Их миллионы в Украине вообще и большинство в СН в частности. Тоже мне, нашли "самобытность". Самобытными в СН как раз являются патриоты, потому что их там два с половиной человека. А таки ватноголовых Шевченок там большинство, судя по тому, как активно они его защищают.
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24.04.2021 16:58 Ответить
Посмотрим, как фракция проголосует!?) Это будет одним из маркеров отношения Украинцев к Президенту Республики Беларусь! А богуцкая круглая..., это я давно понял!)))
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24.04.2021 20:00 Ответить
ну поддержка ********* - это показатель вздувания кремлёвских консерв. стало видно ху из ху...
всех на учёт и за борт политической жизни. желательно с конфискацией всего и расследованием откуда, что взялось, с кем контактировал. откуда вообще мальчик?
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24.04.2021 21:14 Ответить
Коллеги Евгения Шевченко по фракции проявили активность в его защите от осуждений и разлились в уважениях к его смелости и самобытности. Источник: https://censor.net/ru/n3261784

С*КИ НАРОДУ ЦЕ УКРАЇНОФОБСЬКА ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ
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24.04.2021 21:44 Ответить
Уявляєте скільки таких "многіх" по країні? Україна тотально заражена кацапізмом.Хто ж врешті решт здатен почати "лікування"? Поглянемо на виборчий список "лікарів"...Не бачу жодного з достатньою кваліфікацією і "політичною волею". Бачу одних популістів,лоббістів,кар,єристів,клептоманів,дебілів, відвертих ворогів і злодюг. На жаль,поки що Україні нічого доброго не світить.
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25.04.2021 05:51 Ответить
 
 