На заседании фракции "СН" многие активно защищали ездившего в Беларусь Шевченко, - "слуга народа" Богуцкая

Коллеги Евгения Шевченко по фракции проявили активность в его защите от осуждений и разлились в уважениях к его смелости и самобытности.

Об этом народный депутат "СН" Елизавета Богуцкая написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. Приводим ее текст полностью.

"Вчера смотрела Шустера. Пожалуй впервые за последние пару лет. Ждала, когда мой, прости Господи, коллега Женя Шевченко расскажет о своей встрече с Лукашенко.

Он вчера много наговорил и в связи с этим я теперь считаю, что могу рассказать, как мы на фракции обсуждали этот вопрос.

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Накануне, т.е. в четверг, у нас состоялось заседание фракции СН в ZOOMе. Первым рассматривали инцидент с Шевченко. Изначально условились, чтобы не было базара, все кто хочет - записываются на выступление и ждут своей очереди. И так случилось, что я записалась 12й или 13й по очереди. Или ещё дальше.

И вот все, кто передо мной выступал, за исключением Марьяна Заблоцкого, проявили активность в защите Евгения от осуждений и разлились в уважениях к смелости и самобытности Шевченко.

Марьян спросил у Евгения, знает ли он, сколько белорусов сейчас сидят в тюрьмах только за то, что выходили на акции протеста? Знает ли Женя, сколько людей не выдержали пыток и погибли от полученных травм в тюрьмах? Знает ли, сколько остались инвалидами? Женя, конечно, ответил, что это все сказки западных СМИ.

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Когда слово подошло ко мне, я думала, что не смогу ничего сказать от злости, честно говоря. Особенно меня разозлил даже не Женя, а оправдание моими коллегами его встречи с Лукашенко. Оказалось (я об этом раньше не знала), что Шевченко, благодаря своим тесным связям с белорусским посольством, без документальной проволочки отправлял в Беларусь наших детей на трансплантацию органов. За что, конечно, низкий поклон. Благотворительная деятельность любого депутата заслуживает уважения. Но причём тут раболепие перед диктатором - изгоем? Так мы можем поаплодировать и ОПЗЖ за их поездку в Кремль за Спутником V. Или за попытку договориться о дешёвом газе...

Я задала Евгению вопрос: Откуда у него социологические данные о том, что 36% украинцев мечтает видеть своим президентом Лукашенко? И, конечно же, Женя - среди этих процентов. По всем исследованиям НАШ Президент набирает меньше, но все-таки лидирует в рейтинге политических деятелей. Я ни разу не видела фамилии "Лукашенко" ни в одном исследовании рейтинговых агентств. Это просто дикость - находиться во фракции Зеленского, а мечтать быть во фракции Александра Грыгоровыча.

И да, я считаю, что Шевченко должен сам выйти. Без всяких исключений. Добровольно- принудительно. На идеологических основаниях.

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Но нет. Оказалось, что он сам не хочет. Ждёт, когда фракция проголосует. Я б ещё поняла такую позицию, если б он был списочником, т.к. сразу лишился бы мандата. А так это похоже на шантаж в расчёте, что за исключение не найдётся голосов и тогда он сможет диктовать условия по внешней политике. Женя уверил всех, что он культурный, не такой как Дубинский или Лерос, и не будет поливать своих бывших коллег грязью, если его исключат...

Скажу честно: вчера я абсолютно поддержала Леонида Кравчука. Молодчина. Сказал то, о чем и я думаю: если член Президентской фракции, зная позицию Президента, зная о Постановлении ВР о непризнании выборов в Белоруссии, зная о том, что из политических друзей у Бацьки остался только Путин, самостоятельно едет к диктатору, жмёт ему руку и лебезит перед ним - он должен выйти из СН и войти в ОПЗЖ. Или вообще сложить мандат, поскольку вошёл в Парламент за счёт Зеленского.

Добавила бы только, что может, правда, создать отдельную фракцию любителей диктаторов".

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