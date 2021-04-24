На заседании фракции "СН" многие активно защищали ездившего в Беларусь Шевченко, - "слуга народа" Богуцкая
Коллеги Евгения Шевченко по фракции проявили активность в его защите от осуждений и разлились в уважениях к его смелости и самобытности.
Об этом народный депутат "СН" Елизавета Богуцкая написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. Приводим ее текст полностью.
"Вчера смотрела Шустера. Пожалуй впервые за последние пару лет. Ждала, когда мой, прости Господи, коллега Женя Шевченко расскажет о своей встрече с Лукашенко.
Он вчера много наговорил и в связи с этим я теперь считаю, что могу рассказать, как мы на фракции обсуждали этот вопрос.
Накануне, т.е. в четверг, у нас состоялось заседание фракции СН в ZOOMе. Первым рассматривали инцидент с Шевченко. Изначально условились, чтобы не было базара, все кто хочет - записываются на выступление и ждут своей очереди. И так случилось, что я записалась 12й или 13й по очереди. Или ещё дальше.
И вот все, кто передо мной выступал, за исключением Марьяна Заблоцкого, проявили активность в защите Евгения от осуждений и разлились в уважениях к смелости и самобытности Шевченко.
Марьян спросил у Евгения, знает ли он, сколько белорусов сейчас сидят в тюрьмах только за то, что выходили на акции протеста? Знает ли Женя, сколько людей не выдержали пыток и погибли от полученных травм в тюрьмах? Знает ли, сколько остались инвалидами? Женя, конечно, ответил, что это все сказки западных СМИ.
Когда слово подошло ко мне, я думала, что не смогу ничего сказать от злости, честно говоря. Особенно меня разозлил даже не Женя, а оправдание моими коллегами его встречи с Лукашенко. Оказалось (я об этом раньше не знала), что Шевченко, благодаря своим тесным связям с белорусским посольством, без документальной проволочки отправлял в Беларусь наших детей на трансплантацию органов. За что, конечно, низкий поклон. Благотворительная деятельность любого депутата заслуживает уважения. Но причём тут раболепие перед диктатором - изгоем? Так мы можем поаплодировать и ОПЗЖ за их поездку в Кремль за Спутником V. Или за попытку договориться о дешёвом газе...
Я задала Евгению вопрос: Откуда у него социологические данные о том, что 36% украинцев мечтает видеть своим президентом Лукашенко? И, конечно же, Женя - среди этих процентов. По всем исследованиям НАШ Президент набирает меньше, но все-таки лидирует в рейтинге политических деятелей. Я ни разу не видела фамилии "Лукашенко" ни в одном исследовании рейтинговых агентств. Это просто дикость - находиться во фракции Зеленского, а мечтать быть во фракции Александра Грыгоровыча.
И да, я считаю, что Шевченко должен сам выйти. Без всяких исключений. Добровольно- принудительно. На идеологических основаниях.
Но нет. Оказалось, что он сам не хочет. Ждёт, когда фракция проголосует. Я б ещё поняла такую позицию, если б он был списочником, т.к. сразу лишился бы мандата. А так это похоже на шантаж в расчёте, что за исключение не найдётся голосов и тогда он сможет диктовать условия по внешней политике. Женя уверил всех, что он культурный, не такой как Дубинский или Лерос, и не будет поливать своих бывших коллег грязью, если его исключат...
Скажу честно: вчера я абсолютно поддержала Леонида Кравчука. Молодчина. Сказал то, о чем и я думаю: если член Президентской фракции, зная позицию Президента, зная о Постановлении ВР о непризнании выборов в Белоруссии, зная о том, что из политических друзей у Бацьки остался только Путин, самостоятельно едет к диктатору, жмёт ему руку и лебезит перед ним - он должен выйти из СН и войти в ОПЗЖ. Или вообще сложить мандат, поскольку вошёл в Парламент за счёт Зеленского.
Добавила бы только, что может, правда, создать отдельную фракцию любителей диктаторов".
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За гучну вечірку Тищенко під час локдауна відповідати буде адміністрація готелю.
Вона повинна буде заплатити штраф у розмірі 34 тис. грн.
Ще один приклад кривосуддя по-Зеленський.
Сейчас уже 73% украинцев не хотят видеть ЗЕ президентом.
Парадоксально, но факт.
В сумме имеем 73%, какая знакомая цифра, особенно в свете завтрашней второй годовщины.
А, если в реале признаешься, то еще и морду набьют.
https://censor.net/ru/n3261784
Что плохого сделал президент Лукашенко Украине за всё время пребывания
президентом Белоруссии ?
На сегодня вместо хорошего соседа у нас тысячи км общей с Белоруссией
государственной границы ,уже практически контролируемой путиным.
О Шевченко. А я то думала ,что о ком-либо со "слуг " трудно найти что -то хорошее и
бескорыстное. Оказывается можно. Спасибо ему за спасённые жизни украинских детей.
Вы ,вроде бы ,не глупый человек. О методичке -это уже настолько заезженная пластинка ...
У меня есть собственное мнение. Я его сказала и точка.
Всё ,что было позже - это хитрая ,беспроигрышная спец.операция путина
Действия оппозиции и "глубокая озабоченность" Запада бросила Лукашенко в железные
объятия убийцы путина.
Евангелие от Матфея 7:16
"Сложилось впечатление, что Владимир Александрович/.../ очень боится сильных людей рядом. И это самая главная его проблема. Потому что назначая невзрачных и серых, ты сам становишься невзрачнее и серее - отблеск их невзрачности и серости падает на тебя. Назначая сильных и умных, сильнее и умнее себя, ты становишься сам сильнее и умнее, потому что растешь за ними" - Дмитрий Гордон.
Это закономерно! Это внешнее проявление некоего комплекса неполноценности. Это рефлексия, это закрепощенность, это ложная инстинктивная самозащита неуверенных в себе людей, органически НЕ ПОНИМАЮЩИХ смысл мудрости: "Опираться можно только на то, что оказывает сопротивление".
А если проще, то команда лидера - это не шашлычная компания, собранная из людей весьма услужливых, комплиментарных, умеющих угождать, предугадывать, сглаживать, стелиться, стелить, потереть спинку... - комфортных. (Они же и предают легко, не так ли!?)
Это главная беда. И это стало ТРАГИЧЕСКОЙ традицией Украины постсоветской.
Проффесор Виктор Федорович очень высоко задрал планку серости и интеллектуальной неполноценности... И казалось бы...- ФБ, https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak?__cft__[0]=AZVYuejZXnVhBx4obkHNR8M1I4DRRPojIywrxV442HW5ytCLgNdmxkPXCaZp11RLlaOiA3zbGEP-8iQoJjCnMTJ5xeSPOVF5N5RoI3QJmv5w51sN-3S170CCflMbrfbZgXEySzOWXmRapCbDurrdnJXq&__tn__=-UC%2CPH-R Николай Нестор Нагорняк
https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak/posts/1681998685274109?__cft__[0]=AZVYuejZXnVhBx4obkHNR8M1I4DRRPojIywrxV442HW5ytCLgNdmxkPXCaZp11RLlaOiA3zbGEP-8iQoJjCnMTJ5xeSPOVF5N5RoI3QJmv5w51sN-3S170CCflMbrfbZgXEySzOWXmRapCbDurrdnJXq&__tn__=%2CO%2CPH-R 24 апреля 2020 г. ·
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*Примечание. Покажи свою команду и мы поймем кто ты!, производное от «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты»
копать картошку
Пісятєлі пісют пра чітатєлєй...
Драпать будут, как вши от гребешка.
А что самобытного в ватниках? Их миллионы в Украине вообще и большинство в СН в частности. Тоже мне, нашли "самобытность". Самобытными в СН как раз являются патриоты, потому что их там два с половиной человека. А таки ватноголовых Шевченок там большинство, судя по тому, как активно они его защищают.
всех на учёт и за борт политической жизни. желательно с конфискацией всего и расследованием откуда, что взялось, с кем контактировал. откуда вообще мальчик?
С*КИ НАРОДУ ЦЕ УКРАЇНОФОБСЬКА ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ