Россия потеряла военный спутник, он сошел с орбиты и сгорел
Российский военный спутник "Меридиан" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Он был запущен в 2009 году.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD)
Отмечается, что спутник сошел с орбиты 23 апреля. В настоящее время объект не наблюдается.
Указанный космический аппарат РФ запустила с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а" 21 мая 2009 года, уже во время запуска начались неполадки. Спутник был выведен на нерасчетную орбиту из-за преждевременного отключения работы третьей ступени. При этом аппарат не смог функционировать в полном объеме, и был введен в режим "частичной эксплуатации".
За все время Россией было осуществлено 9 запусков аппаратов "Меридиан", один из них закончился аварией ракеты-носителя.
Отметим, российские спутники связи "Меридиан" используются как в военных, так и в гражданских целях. Они разработаны по заказу Минобороны РФ. В начале апреля секретный российский военный спутник "Космос-2525" сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ти ж не в Кремлі - тому боятись нічого.
https://twitter.com/77DVD77
https://twitter.com/77DVD77 Scythian https://twitter.com/77DVD77 @77DVD77 https://twitter.com/77DVD77/status/1385539379314274304 23 апр.
Когда уедут последние евреи, россияне уползут в пещеры
Вже другий цього місяця.
https://iz.ru/1146207/2021-04-03/v-ssha-zaiavili-o-sgorevshem-v-atmosfere-*******-sputnike-rf В США заявили о сгоревшем в атмосфере военном спутнике РФ
Спутник предал дело Ленина. Спутик-русофоб.
Полуправда. Беседа с Вадимом Лукашевичем https://youtu.be/I54YI4kE2PM
https://youtu.be/q57Izv_VWp0