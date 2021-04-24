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Россия потеряла военный спутник, он сошел с орбиты и сгорел

Российский военный спутник "Меридиан" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Он был запущен в 2009 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD)

Отмечается, что спутник сошел с орбиты 23 апреля. В настоящее время объект не наблюдается.

Указанный космический аппарат РФ запустила с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а" 21 мая 2009 года, уже во время запуска начались неполадки. Спутник был выведен на нерасчетную орбиту из-за преждевременного отключения работы третьей ступени. При этом аппарат не смог функционировать в полном объеме, и был введен в режим "частичной эксплуатации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мечты о мире и завершении пандемии, - в космос по спецсвязи отправили сообщения украинцев

За все время Россией было осуществлено 9 запусков аппаратов "Меридиан", один из них закончился аварией ракеты-носителя.

Отметим, российские спутники связи "Меридиан" используются как в военных, так и в гражданских целях. Они разработаны по заказу Минобороны РФ. В начале апреля секретный российский военный спутник "Космос-2525" сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном.

Автор: 

космос (788) россия (96446) спутник (235)


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Топ комментарии
+52
Погано що на кремль не впав.
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24.04.2021 14:50 Ответить
+26
Они 85 000 000 человек своего народа потеряли,и даже не знают как и зачем. А тут какой-то спутник...
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24.04.2021 14:53 Ответить
+13
расея мозги и совесть потеряла, а тут какой-то спутник... Чий ни новастъ
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24.04.2021 14:51 Ответить
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Погано що на кремль не впав.
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24.04.2021 14:50 Ответить
Стыдно с аквафрешем, прячешься за немецким прокси?
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24.04.2021 16:59 Ответить
А если бы мне на голову тот спутник упал, ласковая Ксюша?
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24.04.2021 20:39 Ответить
Я про все подбала, Антоне )
Ти ж не в Кремлі - тому боятись нічого.
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24.04.2021 20:46 Ответить
Ты у меня вообще очень заботливая. Пожалуйста, не забывай, что я тебя люблю, Ксюшенька.
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07.05.2021 22:21 Ответить
расея мозги и совесть потеряла, а тут какой-то спутник... Чий ни новастъ
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24.04.2021 14:51 Ответить
Щась розплачусь 🤣🤣🤣
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24.04.2021 14:51 Ответить
Звучит прикольно: "В начале апреля секретный российский военный спутник "Космос-2525" сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном"
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24.04.2021 15:11 Ответить
понад те: росія розігнала тих, хто був здатен робити для неї супутники

https://twitter.com/77DVD77

https://twitter.com/77DVD77 Scythian https://twitter.com/77DVD77 @77DVD77 https://twitter.com/77DVD77/status/1385539379314274304 23 апр.

Когда уедут последние евреи, россияне уползут в пещеры

Россия потеряла военный спутник, он сошел с орбиты и сгорел - Цензор.НЕТ 4927
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24.04.2021 14:51 Ответить
евреи создали коммунизм и уничтожили около 80 миллионов людей
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24.04.2021 16:29 Ответить
Росія втратила військовий супутник, він зійшов з орбіти та згорів - Цензор.НЕТ 4440
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24.04.2021 16:31 Ответить
Росія втратила військовий супутник, він зійшов з орбіти та згорів - Цензор.НЕТ 9644
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24.04.2021 16:32 Ответить
А КТО ВСЕ ЭТИ ГОДЫ ПЛАНОМЕРНО УНИЧТОЖАЛ УКРАИНЦЕВ И ИХ ГОСУДАРСТВО?-ЖИ2
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24.04.2021 16:33 Ответить
он устал..
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24.04.2021 14:52 Ответить
Был тяжелее ... вакуума?
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24.04.2021 14:55 Ответить
Росія втратила військовий супутник, він зійшов з орбіти та згорів - Цензор.НЕТ 2997
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24.04.2021 20:00 Ответить
АДМИН ПОЧЕМУ КАРТИНКИ НЕ ВСТАВЛЯЮТСЯ?
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24.04.2021 20:01 Ответить
Они 85 000 000 человек своего народа потеряли,и даже не знают как и зачем. А тут какой-то спутник...
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24.04.2021 14:53 Ответить
850 000 000...
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25.04.2021 08:29 Ответить
Задело,холоп?
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25.04.2021 18:32 Ответить
и здесь мы панимаем что раSSейский спутник он тяжелее воздуха, асобенна в безваздушнам прастранстве
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24.04.2021 14:53 Ответить
думаю, это только начало. сейчас пойдут аварии на космодромах Мордора
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24.04.2021 14:53 Ответить
та какой там космодром)))) на МКС куча стран у каждой свой модуль и у них всё хорошо, но кацапы заявили что расейскому модулю киздец и шо радиолампы максимум протянут до 2024 года, унитаз поломался и срать ходют к американцам, вот такая ситуация с больным на голову соседом, так шо новый космодром сдали на медь и байконуру туда же дорога.
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24.04.2021 15:03 Ответить
Хе-хе !
Вже другий цього місяця.
https://iz.ru/1146207/2021-04-03/v-ssha-zaiavili-o-sgorevshem-v-atmosfere-*******-sputnike-rf В США заявили о сгоревшем в атмосфере военном спутнике РФ
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24.04.2021 14:54 Ответить
сгорел от боярки
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24.04.2021 14:56 Ответить
такі новини піднімають настрій.
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24.04.2021 14:57 Ответить
Первый пошел!
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24.04.2021 14:58 Ответить
она утонула
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24.04.2021 15:02 Ответить
Просто спутник оказался тяжелее воздуха.
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24.04.2021 15:03 Ответить
Если точнее, то тяжелее космического вакуума.
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24.04.2021 15:12 Ответить
Рейтинг Медведчука упал. И у его холуёв.
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24.04.2021 15:05 Ответить
украинские спутники не запускаются? гугл в помощь прежде чем писать такой бред.
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24.04.2021 15:05 Ответить
Украина имеет данные с американских спутников, которые никто сбить не посмеет.
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24.04.2021 15:16 Ответить
для того что бы иметь свои военные спутники необходимо иметь руководство генштаба только с украинскими паспортами, до 2014 года армии как таковой у нас не было, всё было развалено, возможно какой то из последних спутников и имеет военное значение, но эта информация всегда была закрыта, в основном объявляют о запуске метеоспутников изучение атмосферы и т.д но какая оптика стоит на тех спутниках знают только в генштабе.
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24.04.2021 15:19 Ответить
Во времена пороха, десяток южмашевских ракет летали в космос. Чем тебя эти известия не устраивают?!
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24.04.2021 15:06 Ответить
Россия потеряла военный спутник, он сошел с орбиты и сгорел - Цензор.НЕТ 1105
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24.04.2021 15:04 Ответить
где ты говоришь его потерял ? Россия потеряла военный спутник, он сошел с орбиты и сгорел - Цензор.НЕТ 975
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24.04.2021 15:07 Ответить
Спутник был перевербован компонентами Стар Линк.
Спутник предал дело Ленина. Спутик-русофоб.
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24.04.2021 15:12 Ответить
Росія втратила військовий супутник, він зійшов з орбіти та згорів - Цензор.НЕТ 6802
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24.04.2021 15:32 Ответить
ОН УПАЛ
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24.04.2021 16:23 Ответить
Все что раша и кацапы могут сделать хорошо - так это склеить лапти... Росія втратила військовий супутник, він зійшов з орбіти та згорів - Цензор.НЕТ 6059 Новые технологии россии!
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24.04.2021 15:54 Ответить

Росія втратила військовий супутник, він зійшов з орбіти та згорів - Цензор.НЕТ 7987
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24.04.2021 15:54 Ответить
Росія втратила військовий супутник, він зійшов з орбіти та згорів - Цензор.НЕТ 1205
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24.04.2021 16:01 Ответить
Вы слышали как вертолёт на Марсе запускали?Амерам вообще особого труда не стоит перепрошить орбиту мордовскому спутнику.Смотреть с 1:01
Полуправда. Беседа с Вадимом Лукашевичем https://youtu.be/I54YI4kE2PM
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24.04.2021 16:08 Ответить
Был у лаптей один старенький, украденный у кого-то спутник, и тот не уберегли... Рукожопые...
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24.04.2021 16:11 Ответить
Лада-Спутник сошла с орбиты. А Тесла Родстер продолжает полёт.
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24.04.2021 16:27 Ответить
Нехай йому щастить.
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24.04.2021 16:16 Ответить
Росія втратила військовий супутник, він зійшов з орбіти та згорів - Цензор.НЕТ 8747
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24.04.2021 16:24 Ответить
а тем временем...

Росія втратила військовий супутник, він зійшов з орбіти та згорів - Цензор.НЕТ 7324
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24.04.2021 16:26 Ответить
Русские бабы ещё нарожают
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24.04.2021 17:31 Ответить
Последнее что передал спутник в центр управления "роскоЦмос" : - Идите нах@й лошары со своей изолентой, я сваливаю!...
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24.04.2021 17:48 Ответить
Росія втратила військовий супутник, він зійшов з орбіти та згорів - Цензор.НЕТ 2253
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24.04.2021 18:17 Ответить
Росія втратила військовий супутник, він зійшов з орбіти та згорів - Цензор.НЕТ 6498
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24.04.2021 20:25 Ответить
все логічно. на супутнику закінчились дрова, пічка затухла і "бобік здох"
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24.04.2021 20:04 Ответить
от уже этот Байден, от проказник... ток перднул и сразу целый спутник сбил!!!
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24.04.2021 21:08 Ответить
и одновременно 4-х на МКС запустил
https://youtu.be/q57Izv_VWp0
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24.04.2021 21:25 Ответить
Першими почали розвалюватися супутники, а потім діло і до самої скрєпоносної дійде)
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25.04.2021 00:38 Ответить
 
 