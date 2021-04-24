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"Слуга народа" Богуцкая - Куницыну: "Дико слушать из уст лиц, которые приближены к ОП о том, как надо при помощи воды выторговать у Путина кое-что из виртуального"

Если Россия военным путем решит забрать Северо-Крымский канал, то Владимир Путин в этом случае не будет ставить условий, а будет ждать их от Украины, и именно те, на которые он рассчитывает.

Об этом народный депутат "СН" Елизавета Богуцкая написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Богуцкая отреагировала на слова председателя Совета министров Крыма (1998-2001; 2002-2005), советника главы Офиса президента Сергея Куницына в эфире "Свобода слова Савика Шустера". 

Он заявил следующее: "Крым умирает, он превращается в пустыню. Солевые бури, заболевания, вспомните, что было на Титановом заводе два года назад. Это из-за отсутствия воды. Чтобы разбавлять кислотонакопители, у нас бы могла там Херсонская область, Одесская и Крым "крякнуть" от экологии. Не видеть этого всего нельзя. Если мы хотим вернуть Крым – мы хотим вернуть убитую пустыню?".

По его словам, Путин – это человек, который личные обиды не прощает никому.

"Украина должна заставить Путина просить воду. Для него это унизительно. Путину нужно на колени встать. А ты попроси. Нам же ваш природный газ нужен, у нас его не хватает", – сказал Куницын.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированной Алуште воду будут подавать вечером 1 раз в сутки

Далее приводим текст Богуцкой полностью.

"И ещё об одном персонаже у вчерашнего Шустера: о Сергее Куницыне.

И о воде, как о "джокере" в рукаве Украины.

Честно говоря, дико слушать из уст лиц, которые приближены к Офису Президента Украины о том, как надо при помощи воды выторговать у Путина кое-что из виртуального. И это говорит человек, который признаётся, что долго и лично (!) знает президента РФ. Типа, надо заставить Путина попросить Украину пустить воду в Крым! ЗАСТАВИТЬ ПОПРОСИТЬ!!! И тогда, мол, мы своими условиями его в бараний рог...

Тут есть 2 варианта: либо Куницын знал не Путина, либо знал, но забыл и пользуется ложными воспоминаниями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин срочно готовит передачу Северо-крымского канала из Госводагентства в Госрыбагентство, - Бабин. ДОКУМЕНТ

Конечно же, для Путина вода - это аргумент. Но не просить. А заставить Украинского Президента настоятельно ПРЕДЛОЖИТЬ воду в Крым. Причём в комплекте с водой - признание Крыма федеральным округом РФ.

Если вдруг Россия военным путем решит приобрести СКК, то Путин и в этом случае не будет ставить условий. Будет ждать их от нас. И именно те, на которые он рассчитывает. Безапелляционно! И "барин ещё подумают, соглашаться ли на так мало"...

Буквально позавчера он пафосно заявил, что сам нарисует красные линии там и так глубоко, как этого захочет. Поэтому заставить его что-то попросить - это фантазия на тему русских народных сказок.

Бляха-муха! Слов нет. Ещё бы предложил на открытии канала торжественный утренник провести. С хлебом-солью".

Также читайте: На заседании фракции "СН" многие зактивно защищали ездившего в Беларусь Шевченко, - "слуга народа" Богуцкая

Автор: 

Крым (26436) Куницын Сергей (106) вода (921) Богуцкая Лиза (67)


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Топ комментарии
+42
Отвод войск это выполнение путиным его части тех договорённостей, которые кулуарно прошли с Макроном и Меркель! А вот что наобещала зебизяна мы должны очень скоро увидеть!
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24.04.2021 15:58 Ответить
+38
Лізка, це ваша ОПа. 😊 Ви "зробили" це разом. Негоже тепер дистанціюватися від зробленого і робити вигляд цнотливої дівчини після народження такого дітища. 😊
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24.04.2021 16:00 Ответить
+30
Цікаві пропозиції від цих переселенців.Ви нам відвоюйте території затвердіть автономії і особливий статус у Конституції, дайте воду і грошей, а ми знову будемо розповідати що вам треба не йти в НАТО іЄС звать ***** і обирать до влади вату. А НЕ ПІШЛИ Б ВИ ВСІ РАЗОМ КОБИЛІ ПІД ХВІСТ.?
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24.04.2021 16:08 Ответить
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Отвод войск это выполнение путиным его части тех договорённостей, которые кулуарно прошли с Макроном и Меркель! А вот что наобещала зебизяна мы должны очень скоро увидеть!
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24.04.2021 15:58 Ответить
Есть такое. И, главное. о предательстве интересов Украины Зелей мы снова, как и в прошлый его вояж в Париж, будем узнавать случайно.
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24.04.2021 16:02 Ответить
Як мінімум Приватбанк продамо французам.
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24.04.2021 17:47 Ответить
А почему Куницын не в Крыму? Или так там накэрувався, что грехи не пускают? Кстати для понимания этого весёлого персонажа : это именно его доця замужем за известным таможенником, которого всё никак от корыта не оттащят и в своё время выдала перл, о том, что слово "мужчина" состоит из "муж" и "чина"...
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24.04.2021 15:58 Ответить
Что-то в последнее время в зеленых рядах пошел разброд и шатание. Чувствуют приближающийся трындец, а отвечать за него ох как не хочется.
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24.04.2021 15:59 Ответить
Лізка, це ваша ОПа. 😊 Ви "зробили" це разом. Негоже тепер дистанціюватися від зробленого і робити вигляд цнотливої дівчини після народження такого дітища. 😊
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24.04.2021 16:00 Ответить
Не знаю о чем она, но похоже ведро прохудилось и требуется новое.
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24.04.2021 16:02 Ответить
Цікаві пропозиції від цих переселенців.Ви нам відвоюйте території затвердіть автономії і особливий статус у Конституції, дайте воду і грошей, а ми знову будемо розповідати що вам треба не йти в НАТО іЄС звать ***** і обирать до влади вату. А НЕ ПІШЛИ Б ВИ ВСІ РАЗОМ КОБИЛІ ПІД ХВІСТ.?
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24.04.2021 16:08 Ответить
Зробив це РАЗОМ! Зрадник!
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24.04.2021 16:56 Ответить
Разом з шевченком дояру дупу лизав? Ви такі лизуни.
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24.04.2021 17:14 Ответить
Наче я не знаю як у вас на нього дрочать, особливо зебіли!
Мені особисто на Франківщині один казав - "дайте нам його, ми його тут в дупу цілувати будемо..." Решта тільки головою кивала та заздрісно зітхала...
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24.04.2021 17:32 Ответить
То ти вирішив зрадити і поїхати на пмж щоб лизати постійно і досхочу.Це твій вибір зрадник і мене це не цікавить. пнх
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24.04.2021 17:45 Ответить
Прадва очі коле
Я поїхав ще на кінці 90-х. Обставини тебе не повинні хвилювати.
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24.04.2021 21:34 Ответить
"Слуга народу" Богуцька - Куніцину: "Дико слухати з вуст осіб, які наближені до ОП, як треба за допомогою води виторгувати у Путіна щось віртуальне" - Цензор.НЕТ 1299То ти зрадник 30 років поспіль обираєш дояра а нам поради даєш? У білоруський партизан.
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24.04.2021 21:49 Ответить
Обираєш клоуна на матузці у олігархів і пишаєшся "вибіром"
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24.04.2021 23:38 Ответить
Вот и думай теперь, водой нельзя, а партнерам и друзьям можно проводить трубу, торговать, воодушевляться, то есть обогащаться, вот вам и страна агрессор, одним можно, а другим табу. Советуют, вакцину нельзя, мотор сич, нельзя, газ нельзя, а сами не брезгуют ничем, где пахнут денежки. Наверное потому и живем так, может ошибаюсь, но как то так.
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24.04.2021 16:17 Ответить
Зелені бовдури реально думають пускати воду окупантам.
І вони це зроблять. От побачите.
З аргументацією - щоб ніхто не помер на війні.
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24.04.2021 16:18 Ответить
Знали бы вы сколько выторговал Гитлер у Сралина задолго до прихода к власти весной 1933 года Сотрудничество двух негодяев началось на Третьем Конгрессе Коминтерна в Москве в 1921 году,где Гитлер представлял рабочую партию Германии,наряду с главным коммунистом Германии Эрнстом Тельманом... Но это совсем другая история....страны сраных Советов...
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24.04.2021 16:20 Ответить
Куницын просто продался кремлю. Поззорище.
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24.04.2021 16:22 Ответить
Куницын,Няша Мяша Поклонская ,Могилев главный мент Крыма,контр-адмирал Березовский ходивший на "Гетьмане Сагайдачный" и прочая шушера в количестве 15 000 Хмырей изменивших Воинской Присяге и Народу Украины...,это все предатели Украины,причем навечно....
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24.04.2021 16:26 Ответить
Ну таке....
"Слуга народу" Богуцька - Куніцину: "Дико слухати з вуст осіб, які наближені до ОП, як треба за допомогою води виторгувати у Путіна щось віртуальне" - Цензор.НЕТ 2963
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24.04.2021 16:27 Ответить
Це що класифікація лайна?
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24.04.2021 18:29 Ответить
Так.Сорти лайна.
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24.04.2021 18:37 Ответить
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24.04.2021 18:51 Ответить
Неужели Богуцкая не понимает. что ветер с Банковой у Шустера дует?
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24.04.2021 16:29 Ответить
Я напомню, что у куницина есть жидовское гражданство от которого он не отказался. Поэтому он в этой стране исключительно прибарахлится, а потом свалить на родину. Он срал на Украину, на десятки тысяч погибших, его интересует исключительно бабло. А за подачу воды на кацапские военные базы можно нехило срубить бабла.
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24.04.2021 16:29 Ответить
Израильское гражданство есть у слуги Куницкого, который избрался из Харькова.
Куницын, это совсем другой человек. У него израильского гражданства нет. И он не депутат.
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24.04.2021 19:23 Ответить
Путины и куницыны, помогайте друг другу !
(Катехизис куницына в ссср - в гугле есть)
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24.04.2021 16:34 Ответить
дистанционное воздействие гебни,
на сбитых лётчиков , корчёванные пни...
их собирает гнида шустер на обсосы,
на шоу : "мрази, колорады, малоросы"
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24.04.2021 16:38 Ответить
Лізка, та ви з тим куніциним - є два валянки расєйські!) Харе нас дурити. Пшлінах обидва!.
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24.04.2021 16:39 Ответить
Понятно, что воду уже пообещали. Теперь выкручиваются, как бы это подать как перемогу.
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24.04.2021 16:40 Ответить
Покойный мой Батя Сенатор, любил на цензоре фразу : КацаПсины сыны от Псины Шарикова,независимо где они родились,КГБисты не дохнут..... и не тонут в воде
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24.04.2021 16:47 Ответить
Менше 5% українців готові віддати Крим ворожій Росії - соцопитування.
Понад дві третини 70 % українців вважають, що Крим тимчасово окупований обов'язково повинен входити до складу України, кожен восьмий - що півострів має бути незалежним державним утворенням, і жалюгідних менше 5% видно проклятих терористів - колаборантів - що повинен входити до складу агресора Російської Федерації.
Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова. Якби не така переважна більшість патріотично налаштованих українців і кричущі результати опроса за захист територіальної цілісності Української державки. Ясно що тоді б прокляті ЗЕбіли капітулянти давно продали проклятому кремлю і воду і Крим і Донбас а потім і всю Україну.
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24.04.2021 16:57 Ответить
А що, міняємо літру води на літру бензину. Нє, краще літру води на три літри бензину...
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24.04.2021 17:11 Ответить
Літр води на сотку кримської землі.
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25.04.2021 19:01 Ответить
РАБссиянское быдло выполняя заветы чЛенина-Сралина-Маркса-Энгельса-Гитлера строит Северный поток. Украина не сфере интересов Мавзолейных шакалов...
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24.04.2021 17:17 Ответить
лица "зе " власти глазами белорусского оппозиционера и 73% избиравших эту власть-https://censor.net/ru/news/3261741/vy_za_dengi_gotovy_prodat_vse_belorusskiyi_oppozitsioner_latushko_raskritikoval_slugu_naroda_shevchenko
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24.04.2021 17:20 Ответить


2019 - 2021 р.( Сводка совінформбюро с антиукраинского лігва ОП. ...резидента ЗЕбила капитулянта, «На Восточном фронте без перемен»)
«На Східному фронті без змін» За даними штаба ООС. За останній період грубих порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, втрати незначні. Україна вона і далі строго продовжує додержуватися перемир'я, і вогонь в відповідь в ніякому разі не відкриває!
Але лютий ворог російський загарбник і далі продовжує безкарно злочинно утримувати окуповану їм суверенну українську землю Криму і Донбасу і далі регулярно вбивати українців порушуючи перемир'я.
2022- 2025 роки. «На Східному фронті без змін»: порушення перемир'я і втрати на Донбасі і інших окупованих українських територіях незначні. А Україна вона і далі строго продовжує додерживаться перемир'я, і вогонь в відповідь в ніякому разі не відкриває!
Але лютий ворог російський загарбник він і далі продовжує безкарно утримувати окуповану ним суверенні українські землі: Криму, Донбасу, Харькова, Запорожья, Ніколаєва, Одеси, Херсона з Північно Кримським каналом.
.Проте ...резидент вже і другого сроку повноважень ЗЕбіл - капітулянт авторитетно зазначив, під час всіх зустрічей в тому числі і останніх що він "голуб мира" чітко розгледів в очах свого господаря також голуба )(уйла його дуже велике бажання якомога скоріше закінчити капітуляцією України окупаційну війну Кремля.
Миру - мир ! Слава миру - капітуляції ! Маниакально голосно і хрипко заверещав продажний пацифист ...резидент ЗЕбіл капітулянт ( Юда).
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24.04.2021 17:24 Ответить
Вскрывается кремлевская агентурка.
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24.04.2021 17:32 Ответить
За обсуждение подачи воды в Крым уже надо ввести ответственность.
Всё почву прощупывают!
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24.04.2021 17:34 Ответить
И о воде Ю. МЕДОВАР: «ВОЙНА ЗА ВОДУ»https://youtu.be/ac5U3eUhwZw
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24.04.2021 17:42 Ответить
Такие как куницын и Могилёв и продали Крым россии!! И таких в Крыму были и есть сотни и тысячи!! Разные начальники милиции Крыма, СБУ Крыма, Командир нашего ЧФ,председатели совета министров и верховного совета Крыма и их помощники, и всякая там остальная подкупленная пуйлом-****** и К.Затулиным, украинская сволота!! Думаете этотсепаратист куницын печется о народе Крыма ?? У него там наверняка на подставных лиц имеется сотни гектаров земли и несколько десятков незаконно приватизированных квартир, а может и санаториев !! Куницын печется о личных деньгах, .которые он потерял и которые он теряет ежегодно!! И поэтому будет лизать жоп путину , лишь бы вернуть всё награбленное!! Что касается воды с Херсона!! Поверьте я жил в крыму , в Феодосии, в 1969 -1971 годах и знаю не по наслышке!! Тогда и в помине не было Северо-Крымского канала и всё всем хватало и воды и моря и солнц и Вина!! Правда власти жестко ограничивали количество жителей живущих постоянно на полуострове и таких было чуть более миллиона человек!!..... Таких как Куницын надо сразу на висилицу!!
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24.04.2021 17:53 Ответить
Такие как куницын и Могилёв и продали Крым россии!! И таких в Крыму были и есть сотни и тысячи!! Разные начальники милиции Крыма, СБУ Крыма, Командир нашего ЧФ,председатели совета министров и верховного совета Крыма и их помощники, и всякая там остальная подкупленная пуйлом-****** и К.Затулиным, украинская сволота!! Думаете этотсепаратист куницын печется о народе Крыма ?? У него там наверняка на подставных лиц имеется сотни гектаров земли и несколько десятков незаконно приватизированных квартир, а может и санаториев !! Куницын печется о личных деньгах, .которые он потерял и которые он теряет ежегодно!! И поэтому будет лизать жоп путину , лишь бы вернуть всё награбленное!! Что касается воды с Херсона!! Поверьте я жил в крыму , в Феодосии, в 1969 -1971 годах и знаю не по наслышке!! Тогда и в помине не было Северо-Крымского канала и всё всем хватало и воды и моря и солнц и Вина!! Правда власти жестко ограничивали количество жителей живущих постоянно на полуострове и таких было чуть более миллиона человек!!..... Таких как Куницын надо сразу на висилицу!!
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24.04.2021 17:55 Ответить
Куницына под суд, ( по статье государственная измена).. По Крыму однозначное заявление. О воде в Крым - только после полного перехода Крыма и Севастополя под военно политический контроль Украины. Если Крым страдает от "обезвоживания" требовать через мировые экологические организации 1) принудительное выселение переселенных туда граждан РФ из ее глубинных регионов около 450-500 тыс. человек, 2) закрытие военных баз и вывод вооруженного контингента ( как минимум до численности 2013 года 3) закрытие крупных предприятий связанных с большим потреблением воды ( кстати экологически опасных).4) обеспечить как и предполагается при оккупации ( и уж тем более аннексии) обеспечение населения этого региона водой в нужной по нормам количестве для бытовых нужд. 5) закрыть туристический сезон ( для избежания большего потребления воды в этот период) до того времени пока оккупант не сможет обеспечить дополнительную поставку воды. 6) закрыть проект Северный поток 2 и потребовать от РФ в первую очередь пустить средства на обеспечение водой населения оккупированных районов. 7) ввести против РФ международные санкции за невыполнение требований к оккупационной администрации по обеспечению мирного населения оккупированных районов всем необходимым. По всем представителям власти и т.д. Украины даже намеком предлагающим поставлять в оккупированный Крым воду возбуждение уголовных дел.
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24.04.2021 17:56 Ответить
Разговоры о подаче воды в окупированный Крым приравнять к экстримизму и посягательству на суверенитет и целостность Украины!
И карать беспощадно!!!
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24.04.2021 18:11 Ответить
Я так понимаю, если из-за титанового завода страдает экология, то нужно его закрыть, а не угрожать загрязнением всех соседей в попытках выклянчить воду? Не так ли?
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24.04.2021 18:12 Ответить
Не всякі, а тільки ті, яких вибрав український народ на чесних демократичних виборах. А вибрав тому, що на момент виборів вони видавалися йому найбільш достойними, а всяких інших не вибрав.
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24.04.2021 18:55 Ответить
Щось сьогодні Лізу стало "путчити", на мужиків "накидається".
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24.04.2021 18:49 Ответить
если пойдет вода в крым то у нас будут внеочередные президентские и парламентские выборы)))
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24.04.2021 19:32 Ответить
Вали козляра в Рашку, пока цел!
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24.04.2021 19:57 Ответить
Путін чудово знав, яку землю він собі бере. Тому канал тут взагалі ні до чого. Йому й на Крим начхати. Крим ніколи житницею не був. Я б сказав, що він просто хоче дати Зелі, а через цього сморчка й Україні в рота дати, щоб сосав. Так сказати опустити.
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24.04.2021 20:47 Ответить
Типичный комуняцкий выпердыш....
В 1989-1990 годах Куницын был инструктором идеологического отдела Красноперекопского горкома Компартии Украины.

Какая вода в Крым? ватное ты быдло. У окупанта было много лет и возможностей на постройку опреснительных заводов. Да дорого, но кто кому виноват? Читайте комуняцкие свиньи законодательство. Внимательно. У вас там на 100 комуняк лишь 2-3 были "идейными" и вменяемые - остальные - свиньи, пришедшие за вкусно жрать и ничего не делать.
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24.04.2021 21:31 Ответить
Абсолютно верно сказано Богуцкой. Слушать подобное вчера было нестерпимо. А канал когда был запущен---в каком году? В том смысле как веками без этого канала Крым жил? Один писатель назвал Крым орденом на теле Земли. Тогда до канала оставалось лет 40-50 точно! Давно пора убрать всех даже из общественных организаций кто таскал партбилет той банды партии! Это и было бы настоящей декомунизацией.
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24.04.2021 21:52 Ответить
Ахметовский канал через "бескорыстного борца за свободу" Савика Шустера
ведёт агитацию подачи воды в оккупированный Крым.
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24.04.2021 22:00 Ответить
Объясните этой проститутке куницину, что, то, что сейчас чудил ***** со стягиванием армии к украинской границе, это он так и просил воду.
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25.04.2021 01:58 Ответить
Куніцин--це персонал із минулого,інтернаціоналіст і радянська людина Його вже виправить могила і чим скоріше це відбудеться,тим краще буде для України. Зе-клоун сам такий і таке його оточення..
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25.04.2021 09:25 Ответить
А шо такое случилось, Богуцкая превращается в порохоботку?
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25.04.2021 10:55 Ответить
технически воду в Крым уже пустить не возможно и это неоспоримый факт
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25.04.2021 18:35 Ответить
 
 