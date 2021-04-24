"Слуга народа" Богуцкая - Куницыну: "Дико слушать из уст лиц, которые приближены к ОП о том, как надо при помощи воды выторговать у Путина кое-что из виртуального"
Если Россия военным путем решит забрать Северо-Крымский канал, то Владимир Путин в этом случае не будет ставить условий, а будет ждать их от Украины, и именно те, на которые он рассчитывает.
Об этом народный депутат "СН" Елизавета Богуцкая написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Богуцкая отреагировала на слова председателя Совета министров Крыма (1998-2001; 2002-2005), советника главы Офиса президента Сергея Куницына в эфире "Свобода слова Савика Шустера".
Он заявил следующее: "Крым умирает, он превращается в пустыню. Солевые бури, заболевания, вспомните, что было на Титановом заводе два года назад. Это из-за отсутствия воды. Чтобы разбавлять кислотонакопители, у нас бы могла там Херсонская область, Одесская и Крым "крякнуть" от экологии. Не видеть этого всего нельзя. Если мы хотим вернуть Крым – мы хотим вернуть убитую пустыню?".
По его словам, Путин – это человек, который личные обиды не прощает никому.
"Украина должна заставить Путина просить воду. Для него это унизительно. Путину нужно на колени встать. А ты попроси. Нам же ваш природный газ нужен, у нас его не хватает", – сказал Куницын.
Далее приводим текст Богуцкой полностью.
"И ещё об одном персонаже у вчерашнего Шустера: о Сергее Куницыне.
И о воде, как о "джокере" в рукаве Украины.
Честно говоря, дико слушать из уст лиц, которые приближены к Офису Президента Украины о том, как надо при помощи воды выторговать у Путина кое-что из виртуального. И это говорит человек, который признаётся, что долго и лично (!) знает президента РФ. Типа, надо заставить Путина попросить Украину пустить воду в Крым! ЗАСТАВИТЬ ПОПРОСИТЬ!!! И тогда, мол, мы своими условиями его в бараний рог...
Тут есть 2 варианта: либо Куницын знал не Путина, либо знал, но забыл и пользуется ложными воспоминаниями.
Конечно же, для Путина вода - это аргумент. Но не просить. А заставить Украинского Президента настоятельно ПРЕДЛОЖИТЬ воду в Крым. Причём в комплекте с водой - признание Крыма федеральным округом РФ.
Если вдруг Россия военным путем решит приобрести СКК, то Путин и в этом случае не будет ставить условий. Будет ждать их от нас. И именно те, на которые он рассчитывает. Безапелляционно! И "барин ещё подумают, соглашаться ли на так мало"...
Буквально позавчера он пафосно заявил, что сам нарисует красные линии там и так глубоко, как этого захочет. Поэтому заставить его что-то попросить - это фантазия на тему русских народных сказок.
Бляха-муха! Слов нет. Ещё бы предложил на открытии канала торжественный утренник провести. С хлебом-солью".
Пожалуйста, подождите...
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Мені особисто на Франківщині один казав - "дайте нам його, ми його тут в дупу цілувати будемо..." Решта тільки головою кивала та заздрісно зітхала...
Я поїхав ще на кінці 90-х. Обставини тебе не повинні хвилювати.
І вони це зроблять. От побачите.
З аргументацією - щоб ніхто не помер на війні.
Куницын, это совсем другой человек. У него израильского гражданства нет. И он не депутат.
(Катехизис куницына в ссср - в гугле есть)
на сбитых лётчиков , корчёванные пни...
их собирает гнида шустер на обсосы,
на шоу : "мрази, колорады, малоросы"
Понад дві третини 70 % українців вважають, що Крим тимчасово окупований обов'язково повинен входити до складу України, кожен восьмий - що півострів має бути незалежним державним утворенням, і жалюгідних менше 5% видно проклятих терористів - колаборантів - що повинен входити до складу агресора Російської Федерації.
Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова. Якби не така переважна більшість патріотично налаштованих українців і кричущі результати опроса за захист територіальної цілісності Української державки. Ясно що тоді б прокляті ЗЕбіли капітулянти давно продали проклятому кремлю і воду і Крим і Донбас а потім і всю Україну.
2019 - 2021 р.( Сводка совінформбюро с антиукраинского лігва ОП. ...резидента ЗЕбила капитулянта, «На Восточном фронте без перемен»)
«На Східному фронті без змін» За даними штаба ООС. За останній період грубих порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, втрати незначні. Україна вона і далі строго продовжує додержуватися перемир'я, і вогонь в відповідь в ніякому разі не відкриває!
Але лютий ворог російський загарбник і далі продовжує безкарно злочинно утримувати окуповану їм суверенну українську землю Криму і Донбасу і далі регулярно вбивати українців порушуючи перемир'я.
2022- 2025 роки. «На Східному фронті без змін»: порушення перемир'я і втрати на Донбасі і інших окупованих українських територіях незначні. А Україна вона і далі строго продовжує додерживаться перемир'я, і вогонь в відповідь в ніякому разі не відкриває!
Але лютий ворог російський загарбник він і далі продовжує безкарно утримувати окуповану ним суверенні українські землі: Криму, Донбасу, Харькова, Запорожья, Ніколаєва, Одеси, Херсона з Північно Кримським каналом.
.Проте ...резидент вже і другого сроку повноважень ЗЕбіл - капітулянт авторитетно зазначив, під час всіх зустрічей в тому числі і останніх що він "голуб мира" чітко розгледів в очах свого господаря також голуба )(уйла його дуже велике бажання якомога скоріше закінчити капітуляцією України окупаційну війну Кремля.
Миру - мир ! Слава миру - капітуляції ! Маниакально голосно і хрипко заверещав продажний пацифист ...резидент ЗЕбіл капітулянт ( Юда).
Всё почву прощупывают!
И карать беспощадно!!!
В 1989-1990 годах Куницын был инструктором идеологического отдела Красноперекопского горкома Компартии Украины.
Какая вода в Крым? ватное ты быдло. У окупанта было много лет и возможностей на постройку опреснительных заводов. Да дорого, но кто кому виноват? Читайте комуняцкие свиньи законодательство. Внимательно. У вас там на 100 комуняк лишь 2-3 были "идейными" и вменяемые - остальные - свиньи, пришедшие за вкусно жрать и ничего не делать.
ведёт агитацию подачи воды в оккупированный Крым.