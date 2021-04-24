"Слуга народа" Богуцкая - Куницыну: "Дико слушать из уст лиц, которые приближены к ОП о том, как надо при помощи воды выторговать у Путина кое-что из виртуального"

Если Россия военным путем решит забрать Северо-Крымский канал, то Владимир Путин в этом случае не будет ставить условий, а будет ждать их от Украины, и именно те, на которые он рассчитывает.

Об этом народный депутат "СН" Елизавета Богуцкая написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Богуцкая отреагировала на слова председателя Совета министров Крыма (1998-2001; 2002-2005), советника главы Офиса президента Сергея Куницына в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

Он заявил следующее: "Крым умирает, он превращается в пустыню. Солевые бури, заболевания, вспомните, что было на Титановом заводе два года назад. Это из-за отсутствия воды. Чтобы разбавлять кислотонакопители, у нас бы могла там Херсонская область, Одесская и Крым "крякнуть" от экологии. Не видеть этого всего нельзя. Если мы хотим вернуть Крым – мы хотим вернуть убитую пустыню?".

По его словам, Путин – это человек, который личные обиды не прощает никому.

"Украина должна заставить Путина просить воду. Для него это унизительно. Путину нужно на колени встать. А ты попроси. Нам же ваш природный газ нужен, у нас его не хватает", – сказал Куницын.

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Далее приводим текст Богуцкой полностью.

"И ещё об одном персонаже у вчерашнего Шустера: о Сергее Куницыне.

И о воде, как о "джокере" в рукаве Украины.

Честно говоря, дико слушать из уст лиц, которые приближены к Офису Президента Украины о том, как надо при помощи воды выторговать у Путина кое-что из виртуального. И это говорит человек, который признаётся, что долго и лично (!) знает президента РФ. Типа, надо заставить Путина попросить Украину пустить воду в Крым! ЗАСТАВИТЬ ПОПРОСИТЬ!!! И тогда, мол, мы своими условиями его в бараний рог...

Тут есть 2 варианта: либо Куницын знал не Путина, либо знал, но забыл и пользуется ложными воспоминаниями.

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Конечно же, для Путина вода - это аргумент. Но не просить. А заставить Украинского Президента настоятельно ПРЕДЛОЖИТЬ воду в Крым. Причём в комплекте с водой - признание Крыма федеральным округом РФ.

Если вдруг Россия военным путем решит приобрести СКК, то Путин и в этом случае не будет ставить условий. Будет ждать их от нас. И именно те, на которые он рассчитывает. Безапелляционно! И "барин ещё подумают, соглашаться ли на так мало"...

Буквально позавчера он пафосно заявил, что сам нарисует красные линии там и так глубоко, как этого захочет. Поэтому заставить его что-то попросить - это фантазия на тему русских народных сказок.

Бляха-муха! Слов нет. Ещё бы предложил на открытии канала торжественный утренник провести. С хлебом-солью".

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