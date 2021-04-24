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"Требую продолжения банкета!": "Слуга народа" Арсенюк устроил драку в черкасском ресторане, - Луценко

Народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Арсенюк устроил драку в Черкассах, требуя продолжения обслуживания клиентов в развлекательном комплексе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом экс-генпрокурор Юрий Луценко сообщил на своей странице в Facebook.

Луценко привел фрагмент суточного сводки МВД (на официальном сайте МВД ее тексте нет. - Ред.).

Согласно этому фрагменту, драка произошла 23 апреля около 20:00 на территории развлекательного комплекса "Бочка", после обеда, устроенного по случаю годовщины аварии на ЧАЭС.

В драке, кроме Арсенюка, участвовал местный житель Андрей Ковпак 1988 года рождения.

"В результате драки НДУ Арсенюк О.А. получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы, а Ковпак А.А. получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы, рук и ног, с которыми доставлены в КЗ Третья Черкасская городская больница скорой медицинской помощи, где лицам оказана медицинская помощь без дальнейшей госпитализации", - отмечается в тексте сводки.

Опрошенные полицией свидетели рассказали, что Олег Арсенюк и его знакомый Рагульский Э., который является братом владельца "Бочки", напали на Ковпака.

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"В соответствии с объяснением самого Ковпака А.А., он заметил конфликт между администратором заведения и НДУ Арсенюком О.А., в ходе которого последний уже после обеда по случаю годовщины аварии на ЧАЭС якобы протестовал против прекращения работы заведения и требовал продолжения обслуживания клиентов" , — говорится также в тексте сводки.

Полиция зарегистрировала информацию о событии, но никак ее не квалифицировала и не внесла в Единый реестр досудебных расследований.

"Находились ли участники конфликта в состоянии опьянения и другие обстоятельства происшествия устанавливаются", — говорится также в сообщении МВД.

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Отметим, Олег Арсенюк был избран народным депутатом от "Слуги народа" в мажоритарном округе № 195 Черкасской области. Он является главой подкомитета по вопросам социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Автор: 

драка (2027) Луценко Юрий (7719) Черкассы (854) Слуга народа (2638) Арсенюк Олег (1)


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Топ комментарии
+82
.... обеда, устроенного по случаю годовщины аварии на ЧАЭС.... Что у этих дебилов в голове? А салют не заказывали?
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24.04.2021 16:52 Ответить
+36
"Он является главой подкомитета по вопросам социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов"

для этого слуги урода - это ПРАЗДНИК.. ведь именно вследствии ЧК оно получило должность и доступ к деребану бюджета.. потому и праздновало свои "достижения"
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24.04.2021 17:02 Ответить
+32
"..."В результате драки НДУ Арсенюк О.А. получил закрытую черепно-мозговую травму..."

Неправильне повідомлення тому що не "черепно-мозгову травму", а просто "черепну травму" так як там мозгів нема😜.
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24.04.2021 16:53 Ответить
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Нет. Это слесари что-то имеют против депутатов. Потому что у слесаря за работу-копейки,а у депутатов ни ча что-миллионы.
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24.04.2021 19:00 Ответить
Крылышки пририсуйте Олеженьке, заодно и про Тищенко не забудьте. Пусть продолжает жизнь обычного человека.
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24.04.2021 17:53 Ответить
Нет никаких крылышек ни у кого. У вас в том числе.
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24.04.2021 18:03 Ответить
А я и не претендовала. Это Вы имеете привычку поучать тут.
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24.04.2021 18:25 Ответить
Я наоборот против того, что все корчат из себя трезвенников и поучают окружающих, особенно при наличии видео о скандале в аэропорту Франкфурта .
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24.04.2021 19:33 Ответить
Скандал в аэропорту - это индульгенция для Слуг? Имеет значение, с чьей подачи выложена новость? Это как-то меняет факт, что Слуги ежедневно вляпываются в истории?
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24.04.2021 20:50 Ответить
Обед однако затянулся.
И все равно план не выполнен - водки было заказано на три драки и одно убийство.
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24.04.2021 17:45 Ответить
воно шлюха нарота что с нєго возьмешь...
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24.04.2021 17:59 Ответить
А этому быдлу никто не сказал, что он рано начал "отмечать"? Трагедия ведь произошла 26 апреля.
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24.04.2021 18:07 Ответить
С запасом брали.😊
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24.04.2021 18:29 Ответить
ржали с кацапов со стриптизом на деньпабєды.
Нате банкет в честь чернобыльской аварии..
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24.04.2021 18:29 Ответить
русскаязичьниє...
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24.04.2021 18:36 Ответить
А на ковидло проверить, ну для статистики?
Если без госпитализации - сначит синяки да и все... Слабенько
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24.04.2021 18:37 Ответить
Спасибі вам , наші слуги , за те що пообідали за нас . .

"Вимагаю продовження банкету!"- "Слуга народу" Арсенюк влаштував бійку в черкаському ресторані, - Луценко - Цензор.НЕТ 5049 .
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24.04.2021 18:51 Ответить
Это что угодно, только не окресности Верховной Рады. А местные выборы выиграл ПЕС, так хвастался Порошенко
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24.04.2021 19:24 Ответить
Місцеві вибори де? В Чорнобилі?
Місцеві ради призначають пенсії?
У вас сезонне загострення "порохозалежності", чи це вже хронічна форма?
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24.04.2021 19:34 Ответить
Вы про потужну реформу децентрализации слышали? Нет? А люди, в отличие от вас, о ней знают, и потому стоят с плакатами не под парламентом, а под крыжопольской райрадой. Стыдно не знать про ришучи реформы
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24.04.2021 20:57 Ответить
Стыдео быть таким дебилом как ты, но ты дебил - тебе можно
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25.04.2021 03:58 Ответить
Горжусь Украиной
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24.04.2021 18:51 Ответить
"Вимагаю продовження банкету!"- "Слуга народу" Арсенюк влаштував бійку в черкаському ресторані, - Луценко - Цензор.НЕТ 4126
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24.04.2021 18:59 Ответить
Коньячок, вискарь, водовка. Потом это все полирнуть дракой. Эх...Там с Югика страницы в фейсбуке слюни не свисали?
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24.04.2021 19:13 Ответить
СУКИ БЕЗ НАРОДА
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24.04.2021 20:36 Ответить
У 2015 р. - кандидат у депутати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Черкаської міської ради від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) «Опозиційний блок» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .
Кандидат у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 народні депутати від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) «Слуга народу» на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2019 парламентських виборах у 2019 році
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24.04.2021 20:33 Ответить
Схоже, фігурант перебрав з дозою випромінювання.
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24.04.2021 20:59 Ответить
О сколько нам чудес говенных готовит еще власть ЗЕслуг!
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24.04.2021 21:01 Ответить


морда бандітська , і доречі як і більшість служок наріда.
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24.04.2021 21:02 Ответить
почитайте нижче- це чорнобилем травмований "єлбрус тадеєв"- інтелектуальний спортсмен
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24.04.2021 21:07 Ответить
после обеда, устроенного по случаю годовщины аварии на ЧАЕС - это с какого перепуга считается праздником или поводом нажраться?
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24.04.2021 21:05 Ответить
1Олег Олексійович Арсенюк (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 21 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1986 1986 , м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8 Черкаси ) - дитя таки років Чорнобилю
2. Активіст ГО «Асоціація інтелектуальних видів спорту України», ГО «Спортивний клуб «Вулкан», ГО «Суспільна реформа»
У 2015 р. - кандидат у депутати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Черкаської міської ради від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) «Опозиційний блок» .
3. Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8,_%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] , голова підкомітету з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0 Чорнобильської катастрофи .
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24.04.2021 21:06 Ответить
я його знаю цього наркомана як і його батька бандита з 90-х.
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24.04.2021 21:10 Ответить
А якби бувший генпрокурор Югік мав юридичну освіту, то теж би забігайлівки контролював?
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24.04.2021 21:10 Ответить
Якби у вас була освіта, ви би змогли прочитати статтю і зрозуміти, що Юрік дає інформацію із звітів МВС.
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24.04.2021 21:15 Ответить
ото таких інтелектуалів набрали зелені відмивати свою репутацію, серучи на папєрєднікав - розуму ж не може бути більше ніж у лідера шерханчика . А чия шкурка буде раніш зідрана, побачимо уХйлоШерхана чи його маленької недокопії
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24.04.2021 21:19 Ответить
Дає інформацію? Він там працює? Ким?
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24.04.2021 22:57 Ответить
Он таким как ты по губам водит. Есть претензии, тщательнее должен?
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25.04.2021 04:04 Ответить
Интересно "кастинг" вс СЛуХИ народа по каким критерям был? Зашквар на зашкваре....
Неужели все так трудно с дисциплиной?
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24.04.2021 21:24 Ответить
быдло-руководство Украины
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24.04.2021 21:32 Ответить
Слуги впевненно ведуть вову на другий термін )
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24.04.2021 21:36 Ответить
каГтавий утиГок вже забув як кепки з поліціянтів німецьких збивав у аеропорті? у себе це чмо каГтаве колоди в очах не бачить?
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25.04.2021 00:10 Ответить
То зескоту теперь тоже можно? Да, скотинка?
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25.04.2021 04:05 Ответить
Луценко по части пьяного дебоша знает что говорит, эксперт в вопросе так сказать.
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25.04.2021 06:07 Ответить
Да уГод дыГявый тепеГь навеГно можно.
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25.04.2021 06:54 Ответить
слуга значить хам
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25.04.2021 10:10 Ответить
обед по поводу годовщину аварии на ЧАЭС!? Ну не СУКИ НАРОДНЫЕ?
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25.04.2021 18:25 Ответить
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