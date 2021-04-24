"Требую продолжения банкета!": "Слуга народа" Арсенюк устроил драку в черкасском ресторане, - Луценко
Народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Арсенюк устроил драку в Черкассах, требуя продолжения обслуживания клиентов в развлекательном комплексе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом экс-генпрокурор Юрий Луценко сообщил на своей странице в Facebook.
Луценко привел фрагмент суточного сводки МВД (на официальном сайте МВД ее тексте нет. - Ред.).
Согласно этому фрагменту, драка произошла 23 апреля около 20:00 на территории развлекательного комплекса "Бочка", после обеда, устроенного по случаю годовщины аварии на ЧАЭС.
В драке, кроме Арсенюка, участвовал местный житель Андрей Ковпак 1988 года рождения.
"В результате драки НДУ Арсенюк О.А. получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы, а Ковпак А.А. получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы, рук и ног, с которыми доставлены в КЗ Третья Черкасская городская больница скорой медицинской помощи, где лицам оказана медицинская помощь без дальнейшей госпитализации", - отмечается в тексте сводки.
Опрошенные полицией свидетели рассказали, что Олег Арсенюк и его знакомый Рагульский Э., который является братом владельца "Бочки", напали на Ковпака.
"В соответствии с объяснением самого Ковпака А.А., он заметил конфликт между администратором заведения и НДУ Арсенюком О.А., в ходе которого последний уже после обеда по случаю годовщины аварии на ЧАЭС якобы протестовал против прекращения работы заведения и требовал продолжения обслуживания клиентов" , — говорится также в тексте сводки.
Полиция зарегистрировала информацию о событии, но никак ее не квалифицировала и не внесла в Единый реестр досудебных расследований.
"Находились ли участники конфликта в состоянии опьянения и другие обстоятельства происшествия устанавливаются", — говорится также в сообщении МВД.
Отметим, Олег Арсенюк был избран народным депутатом от "Слуги народа" в мажоритарном округе № 195 Черкасской области. Он является главой подкомитета по вопросам социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И все равно план не выполнен - водки было заказано на три драки и одно убийство.
Нате банкет в честь чернобыльской аварии..
Если без госпитализации - сначит синяки да и все... Слабенько
.
Місцеві ради призначають пенсії?
У вас сезонне загострення "порохозалежності", чи це вже хронічна форма?
Кандидат у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 народні депутати від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) «Слуга народу» на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2019 парламентських виборах у 2019 році
морда бандітська , і доречі як і більшість служок наріда.
2. Активіст ГО «Асоціація інтелектуальних видів спорту України», ГО «Спортивний клуб «Вулкан», ГО «Суспільна реформа»
У 2015 р. - кандидат у депутати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Черкаської міської ради від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) «Опозиційний блок» .
3. Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8,_%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] , голова підкомітету з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0 Чорнобильської катастрофи .
Неужели все так трудно с дисциплиной?