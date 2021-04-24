"Требую продолжения банкета!": "Слуга народа" Арсенюк устроил драку в черкасском ресторане, - Луценко

Народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Арсенюк устроил драку в Черкассах, требуя продолжения обслуживания клиентов в развлекательном комплексе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом экс-генпрокурор Юрий Луценко сообщил на своей странице в Facebook.

Луценко привел фрагмент суточного сводки МВД (на официальном сайте МВД ее тексте нет. - Ред.).

Согласно этому фрагменту, драка произошла 23 апреля около 20:00 на территории развлекательного комплекса "Бочка", после обеда, устроенного по случаю годовщины аварии на ЧАЭС.

В драке, кроме Арсенюка, участвовал местный житель Андрей Ковпак 1988 года рождения.

"В результате драки НДУ Арсенюк О.А. получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы, а Ковпак А.А. получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы, рук и ног, с которыми доставлены в КЗ Третья Черкасская городская больница скорой медицинской помощи, где лицам оказана медицинская помощь без дальнейшей госпитализации", - отмечается в тексте сводки.

Опрошенные полицией свидетели рассказали, что Олег Арсенюк и его знакомый Рагульский Э., который является братом владельца "Бочки", напали на Ковпака.

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"В соответствии с объяснением самого Ковпака А.А., он заметил конфликт между администратором заведения и НДУ Арсенюком О.А., в ходе которого последний уже после обеда по случаю годовщины аварии на ЧАЭС якобы протестовал против прекращения работы заведения и требовал продолжения обслуживания клиентов" , — говорится также в тексте сводки.

Полиция зарегистрировала информацию о событии, но никак ее не квалифицировала и не внесла в Единый реестр досудебных расследований.

"Находились ли участники конфликта в состоянии опьянения и другие обстоятельства происшествия устанавливаются", — говорится также в сообщении МВД.

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Отметим, Олег Арсенюк был избран народным депутатом от "Слуги народа" в мажоритарном округе № 195 Черкасской области. Он является главой подкомитета по вопросам социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.