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В Днепре киллер расстрелял водителя Land Cruiser и скрылся, введена операция "Сирена". ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+

В субботу, 24 апреля, в 14:40, в Днепре неизвестный мужчина расстрелял водителя внедорожника Toyota Land Cruiser и сбежал. Внимание! Фотографии и видео не рекомендуется смотреть людям с неустойчивой психикой, беременным и детям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Имя погибшего - Мамедов Омар оглы.

На месте стрельбы найдены гильзы от пуль калибра 9 мм. Как отмечается, в городе введена в действие полицейская операция "Сирена".

Нацполиция уточняет, что стрельба произошла на площади Соборная. Потерпевший скончался в карете скорой помощи. Ему было 42 года.

В Днепре киллер расстрелял водителя Land Cruiser и скрылся, введена операция Сирена 01
В Днепре киллер расстрелял водителя Land Cruiser и скрылся, введена операция Сирена 02
В Днепре киллер расстрелял водителя Land Cruiser и скрылся, введена операция Сирена 03
В Днепре киллер расстрелял водителя Land Cruiser и скрылся, введена операция Сирена 04
В Днепре киллер расстрелял водителя Land Cruiser и скрылся, введена операция Сирена 05
В Днепре киллер расстрелял водителя Land Cruiser и скрылся, введена операция Сирена 06
В Днепре киллер расстрелял водителя Land Cruiser и скрылся, введена операция Сирена 07
В Днепре киллер расстрелял водителя Land Cruiser и скрылся, введена операция Сирена 08

Автор: 

Днепр (4463) убийство (6521)


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Топ комментарии
+68
Да что Вы, местный слесарь ЖЭКа.
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24.04.2021 17:16 Ответить
+44
Ого, сколько входных. Да так кучно! Это что было? Или "Стечкин", или автомат... А всё было так хорошо у Омара, судя по номеру на тачке... Но, оказалось: за всё, в этой жизни- надо платить.
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24.04.2021 17:16 Ответить
+40
@GrishaSilence

По данным СМИ, погибший - Анар Мамедов. Лидер криворожской ОПГ "Мамедовские", которые промышляли оптовыми поставками наркоты в области.
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24.04.2021 18:01 Ответить
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авакова кента грохнули - он лично сейчас пеной плюется
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24.04.2021 23:14 Ответить
Странно что крови нет на животе если он бежал с пулей а он должен был получить не одну то там крови фонтан должен быть тем более из печени.
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24.04.2021 23:25 Ответить
В наркобариг падєльніки завжди мусора.
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24.04.2021 23:16 Ответить
Відстрілювати всяку нечисть в Україні має право любий громадянин України.
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24.04.2021 23:19 Ответить
Громадяни України не мають права мати зброю так вирішили можновладці які бояться свого народу,вони вважають судячи по собі,що народ у нас дебільний і перестріляє один одного,а як показала практика стріляють один одного якраз мусори і можновладці,ті хто вважає дурним народ.
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25.04.2021 08:19 Ответить
Менты в переговорах все бухтят парусски и названия улиц у них до сих пор совковые - "Карла Маркса"
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24.04.2021 23:22 Ответить
Интересно машина была бронирована..?
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24.04.2021 23:39 Ответить
Конечно, и погиб он от того что отстреливался, а пули рикошетом от бронированных стекол отлетали в него, а упав на трамвайные пути его еще и током рельсы шандарахнули, выжить было нереально.
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25.04.2021 15:41 Ответить
После детального изучения видео (на других ресурсах) констатирую - стрелявший тоже чурка
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24.04.2021 23:53 Ответить
Дикий и отчаянный народ. Сами всё решают в полицию не обращаются.
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25.04.2021 08:37 Ответить
А наши все гуманные и пушистые?
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25.04.2021 15:42 Ответить
За ваших ничего не знаю.
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25.04.2021 16:45 Ответить
Чикаго.
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25.04.2021 00:00 Ответить
Азер может какой дашнак отомстил? пффф, за шаурму прокисшую. Хотя, чебурек он и есть чебурек
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25.04.2021 00:18 Ответить
На вул.Червоного козацтва шукали вже?
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25.04.2021 01:22 Ответить
Коли в країні не діють закони, правосуддя чинить полковник Кольт...
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25.04.2021 01:59 Ответить
вполне возможно, что там не суд Линча а война за территорию
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25.04.2021 04:31 Ответить
Всі знали що він злочинець і ніхто навіть не думав його притягувати,за те тепер наша (всіма поважна) поліція буде шукати за наші гроші хто ж це наважився покарати злочинця,.будуть шукати того хто зробив їхню роботу.
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25.04.2021 08:14 Ответить
Надо было газ в пол и валить побыстрее, расталкивая бампером мешающие автомобили, но видимо побоялся новых штрафов за ПДД.
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25.04.2021 08:26 Ответить
Почему-то этого Мамедова не жалко.
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25.04.2021 08:32 Ответить
Погусарил и будет.
Ещё б и братца с собой прихватил.
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25.04.2021 08:51 Ответить
А вообще: хорошо, но МАЛО!
Преступно мало таких случаев, когда уничтожают всякую бандитскую сволочь в стране.
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25.04.2021 08:53 Ответить
судя по фоткам туфта и постанова....менты не дадут просто так замочить своего подельника
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25.04.2021 09:13 Ответить
Та, шоб владельцев всех таких крузаков посстреляли Украина б только расцвела.
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25.04.2021 09:24 Ответить
А у нас Мерс влетел в запорожца и водитель иномарки скрылся.Полицию ждут уже несколько часов наверное выехали в Днепр на перехват.
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25.04.2021 09:25 Ответить
Мерс к нам тоже видно летел, запорожец будет виноват.
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25.04.2021 15:45 Ответить
Ворошилова,Карла Маркса - это где происходит в расейском гадюшнике или в Украине
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25.04.2021 09:50 Ответить
Теж ріже вухо.
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25.04.2021 10:54 Ответить
Менты сами и завалили конкурента.
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25.04.2021 09:51 Ответить
Опа на...убитый азер..а главмусор армян...так что все может быть )))
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26.04.2021 00:30 Ответить
Каждому депутату по пули
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25.04.2021 10:13 Ответить
Порхай, как бабочка. Жаль, как пчела
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25.04.2021 10:14 Ответить
Предлагаю другое названих статьи. Паренек выполнил работу полиции-уничтожил наркоторговца.Рассматривается его назначение на должность начальника ОБНОН Днепра.
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25.04.2021 10:27 Ответить
Не того шукають,нормальна поліція повинна переловити всіх пАдєльніков,цієї наволочі і довершити почату справу,але видно мусора і є пАдєлбніками заваленої наволочі.
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25.04.2021 10:52 Ответить
100500%
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25.04.2021 11:09 Ответить
А чого місцеві правоохрЕнітелі зная що це лідер ОЗГ мамедівськи та що вони займаються наркотою сиділи як сліпі кошенята???
Вже сам факт наявності ОЗГ на території це мінімум генерала на неповну службову відповідність! Що це за загравання з криміналітетом (як у Кура)??
Єдина ціль справжнього правоохоронця - щоб криміналітету фізично не існувало.
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25.04.2021 11:28 Ответить
Оскара йому, за кращу роль
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25.04.2021 11:29 Ответить
Да только спалились потому что софиты и массовка попали в кадр.
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25.04.2021 15:43 Ответить
То есть на фото он еще живой? Или после того, как он "скончался в карете скорой помощи" его выгрузили в исходную позицию?
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25.04.2021 12:51 Ответить
Отличный навык стрельбы. С 20 метров уложил убегающего. Крутой спец. И да не жалко...
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25.04.2021 14:17 Ответить
Ну и как теперь Оглы
Будет обссыкать углы?

воскрес уже или на паску? или чо там азеры празднуют?
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25.04.2021 15:11 Ответить
ТАк удобно на рельсы лег мужчина, можно было бы и не делать контрольный выстрел, все равно бы трамвай бы переехал
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25.04.2021 16:08 Ответить
Кому-то же надо и очищать этот мир.
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25.04.2021 16:48 Ответить
ВНИМАНИЕ !
новая версия - возможно (!?!) киллер ошибся !!!
криворожский криминальный Анар Мамедов (ПОЛНЫЙ тезка убитого) на нем и наркотики и рэкет и пр. и несколько ходок (первое фото)
У Дніпрі кілер розстріляв водія Land Cruiser і зник, уведено операцію "Сирена" - Цензор.НЕТ 7225

на убитом (он старше) жеж только судебная тяжба по алиментам
.У Дніпрі кілер розстріляв водія Land Cruiser і зник, уведено операцію "Сирена" - Цензор.НЕТ 3821
...
от такая может быть...херня...
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25.04.2021 19:00 Ответить
ахахах
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26.04.2021 00:19 Ответить
📩📩📩📩📥Чтобы дали украинцы, если бы ,на его месте лежал .....№1 Х....👤
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25.04.2021 20:16 Ответить
Чем больше грохнут этой мрази криминальной тем лутше .
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25.04.2021 20:42 Ответить
минус один....надеюсь килера поймают или сделают минус 2
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26.04.2021 00:25 Ответить
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