В Днепре киллер расстрелял водителя Land Cruiser и скрылся, введена операция "Сирена". ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+
В субботу, 24 апреля, в 14:40, в Днепре неизвестный мужчина расстрелял водителя внедорожника Toyota Land Cruiser и сбежал. Внимание! Фотографии и видео не рекомендуется смотреть людям с неустойчивой психикой, беременным и детям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Имя погибшего - Мамедов Омар оглы.
На месте стрельбы найдены гильзы от пуль калибра 9 мм. Как отмечается, в городе введена в действие полицейская операция "Сирена".
Нацполиция уточняет, что стрельба произошла на площади Соборная. Потерпевший скончался в карете скорой помощи. Ему было 42 года.
Топ комментарии
+68 wittmann1980
показать весь комментарий24.04.2021 17:16 Ответить Ссылка
+44 Андрей Шевченко #481297
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+40 Алла Новосад #194524
показать весь комментарий24.04.2021 18:01 Ответить Ссылка
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(всіма поважна) поліція буде шукати за наші гроші хто ж це наважився покарати злочинця,.будуть шукати того хто зробив їхню роботу.
Ещё б и братца с собой прихватил.
Преступно мало таких случаев, когда уничтожают всякую бандитскую сволочь в стране.
Вже сам факт наявності ОЗГ на території це мінімум генерала на неповну службову відповідність! Що це за загравання з криміналітетом (як у Кура)??
Єдина ціль справжнього правоохоронця - щоб криміналітету фізично не існувало.
Будет обссыкать углы?
воскрес уже или на паску? или чо там азеры празднуют?
новая версия - возможно (!?!) киллер ошибся !!!
криворожский криминальный Анар Мамедов (ПОЛНЫЙ тезка убитого) на нем и наркотики и рэкет и пр. и несколько ходок (первое фото)
на убитом (он старше) жеж только судебная тяжба по алиментам
.
...
от такая может быть...херня...