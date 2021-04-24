В Днепре киллер расстрелял водителя Land Cruiser и скрылся, введена операция "Сирена". ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+

В субботу, 24 апреля, в 14:40, в Днепре неизвестный мужчина расстрелял водителя внедорожника Toyota Land Cruiser и сбежал. Внимание! Фотографии и видео не рекомендуется смотреть людям с неустойчивой психикой, беременным и детям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Имя погибшего - Мамедов Омар оглы.

На месте стрельбы найдены гильзы от пуль калибра 9 мм. Как отмечается, в городе введена в действие полицейская операция "Сирена".

Нацполиция уточняет, что стрельба произошла на площади Соборная. Потерпевший скончался в карете скорой помощи. Ему было 42 года.















