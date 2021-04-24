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Кандидат в канцлеры Германии от "Зеленых" Бербок не видит Украину в НАТО из-за конфликта с РФ: "Шаги к членству заранее нереальны"

Кандидат в канцлеры Германии от

Сейчас является нецелесообразным говорить о членстве Украины в Североатлантическом альянсе из-за конфликта с Россией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом кандидат на должность федерального канцлера Германии от партии "Зеленых" Анналена Бербок сказала в интервью изданию FAZ, пишет "ЕП".

"Самое главное сейчас - усилить давление на Россию, чтобы обеспечить соблюдение Минских соглашений. Стабилизация сейчас является приоритетом. Так или иначе, шаги к членству в НАТО заранее нереальны. И как бы трудно это ни было в отношении российских действий: мы не должны прекращать все переговоры с Москвой", - сказала Бербок.

"Послание Москве должно быть таким: суверенные государства сами решают вопрос о своих союзах. Сюда также входит перспектива Украины в ЕС и НАТО. Но вы не можете сделать третий шаг перед первым, и, конечно, не в ситуации, когда существует жесткий конфликт с Россией. Считаю, что имеет смысл поддержать Украину в разминировании", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-посол Хербст: Когда отношения РФ с Китаем обострятся, Москве будет все равно, вступает ли Украина в НАТО

Журналист спросил Бербок, поддержит ли она в случае назначения канцлером предоставление летального оружия Украине, однако политик не ответила прямо, и только упомянула о наблюдательной миссии.

"Угроза для Украины со стороны России остается большой. Самое главное - обеспечить реализацию Минских соглашений уже сейчас. Миссии наблюдателей от ОБСЕ необходим доступ ко всем частям оккупированной Россией территории. Она также крайне нуждается в средствах для воздушной разведки", - сказала Бербок.

В то же время, Бербок высказалась за то, чтобы правительство Германии перестало поддерживать газопровод "Северный поток-2".

"Санкции являются жесткими мерами, но им постоянно мешает то, что немецкое правительство поддерживает важнейший престижный проект Кремля – ​​газопровод "Северный поток-2". Я бы давно отозвала политическую поддержку "Северного потока-2", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос ПДЧ для Украины абсолютно легитимен, нужен консенсус НАТО - посол Франции де Понсен

Автор: 

Германия (7102) НАТО (10177) членство в НАТО (1548) Анналена Бербок (349)


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Топ комментарии
+34
Бербок, почём нынче такое заявление?
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24.04.2021 17:54 Ответить
+32
На сцені кремлівські маріонетки Німеччини !!!))))
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24.04.2021 17:57 Ответить
+29
Япония, Южная Корея не в нато, но у них все хорошо с обороной благодаря США. Нато ничего нам хорошего не гарантирует с такими консервами как австрия, венгрия, франция. Поэтому нужно думать самим и искать союзников, а не прикалываться.
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24.04.2021 17:59 Ответить
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навіщо Україна намагається інтегруватися з ЕС? з ким там водити хороводи, пацюками з німцями та французами?
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24.04.2021 18:49 Ответить
Украина пусть интегрирует стандарты ЕС. Но когда она получит такое развитие как европейские страны то и вступать не нужно.
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24.04.2021 18:53 Ответить
Гугл-переладач поправ "пацюк внутріМКАДівський". "Лахта" виглядає...
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24.04.2021 18:55 Ответить
виправ в такому випадку.
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24.04.2021 19:07 Ответить
Я, що, на "Лахті" коректором працюю?...
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24.04.2021 19:28 Ответить
в течении двух лет вся интеграция это деградация. Интеграцией нужно заниматься. Сейчас это не кому делать.
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24.04.2021 19:04 Ответить
Что примечательно, кремль-то как раз и отрицает наличие такого конфликта.
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24.04.2021 18:49 Ответить
Народ 3 млрд. долл. 1000 крылатых ракет украинского производства и нафиг это нато
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24.04.2021 18:50 Ответить
так кто на кого напал? кто для нее виноват ?
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24.04.2021 18:50 Ответить
Очередной евроинфантил
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24.04.2021 18:51 Ответить
Глупая курица! Ей завтра расскажут, что ей надо дальше рассказывать.
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24.04.2021 18:52 Ответить
Мы самые лучшие, духом сильные, а все остальные за бабки живут, и с............... не плохо.
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24.04.2021 18:54 Ответить
очередная масковская консерва......
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24.04.2021 19:09 Ответить
Або ще одна фрау Ріббентроп
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24.04.2021 21:30 Ответить
Вот по тому я в тысячу сотый раз повторяю , что нам НАТО на хер не надо , по крайней мере ,пока там немчура с жабоедами воду мутят и работают на бет вокале у ***** . Прямой договор с США об обороне , такой же как у Израиля , Ю Кореи , Японии , Австралии и т д. Для США мы можем быть куда более ценным союзником , чем многие в Европе учитывая нашу боеспособность , а набрать добровольцев в Украине за американскую зарплату , да если еще вооружить новейшим оружием , можно не один десяток дивизий.
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24.04.2021 19:16 Ответить
Алексей у них есть на этот счёт НАТО. Просто все дело в том что союзники которые Америка являются высокотехнологичными развиты страны. А Украина разве такая?
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24.04.2021 20:15 Ответить
То то я смотрю , немчура с жабоедами и прочие союзники в блоке НАТО поддерживают Штаты и в Ираке и в Афганистане и в Сирии , так поддерживают , что Штаты прямо страдают от помощи союзников. Фактически у Штатов есть единственный союзник это Великобритания , которая поддерживает их всегда и везде , а так будет еще один.
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24.04.2021 20:50 Ответить
Неможливо розміновувати коли треба мінувати.
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24.04.2021 19:24 Ответить
А зачем вобще нужна Германия в НАТО? Старая миролюбивая шлюха. Ни за кого германская армия воевать не будет. Так надо и с нее снять штатовский ядерный и просто военный зонтик.
Пущай побрыкаются с Соссией, узнают, почем расходы на оборону.
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24.04.2021 19:26 Ответить
Договор от 1939 года Молотов-Риббентроп работает до сих пор....Быдло Мавзолейное есть даже в США,не говоря о Берлине
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24.04.2021 19:27 Ответить
Хорошо что она раскрыла свое настоящее нутро. Я даже агитировал голосовать за зеленых видимо я ошибался.
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24.04.2021 19:27 Ответить
РАБссия устроила экономическую блокаду Казахстану,сообщает сайт Украина 365....,следующий шаг Путлера Зеленые человечки...
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24.04.2021 19:29 Ответить
Ты *** дебил? При чем здесь зелебобик, если речь идет о стране ,ее безопасности и обсуждаеся высказывание дойчекурицы не в нашу пользу? ****** пороходрочеры, совсем берега попутали.Пятак свой вставляете даже туда ,куда собака хрен не сует. Фу *** мерзость...
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24.04.2021 21:07 Ответить
А як на рахунок Германії (ФРГ) і НАТО чи може ця "жіночка" не знає історії своєї країни?
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24.04.2021 19:40 Ответить
а що не так з ФРН ...?
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24.04.2021 19:42 Ответить
У ФРГ был конфликт с ГДР и СССР но её почему-то приняли в НАТО,так что пусть эта тупая фройлян сидит и помалкует.Вообще,самые обосранные страны после ВМВ-Германия(один из зачинщиков войны) и Франция(капитулировавшая перед немцами за месяц) сейчас диктуют повестку безопасности в Европе.Что за дебилизм?
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24.04.2021 19:48 Ответить
Территориальный.ФРГ не признавала ГДР почти до 80-х годов
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24.04.2021 21:06 Ответить
это не дебилизм. Это ужас и горькая правда
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24.04.2021 22:36 Ответить
Там у Германії всі по національності німці?
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24.04.2021 19:53 Ответить
Разуй глаза фрау!Мы уже 7 лет воюем с вашей экзистенциальной угрозой, которая в Чехии склады взрывает и боевые ОВ в Англии применяет,пока вы в тылу круасаны кушаете и обещаете помочь с разминированием
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24.04.2021 19:54 Ответить
пока у немцев черепашки- нинздя руцке жандармериии чего нить не взорвут и нивичком не вымажут, до тех пор бюргеры них не поймут ...так и будут в игры денежные с руцке играть...
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24.04.2021 20:26 Ответить
А тебя не смущает что сам ЕС закупает у России природный газ?
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24.04.2021 20:31 Ответить
а при чем тут газ, если его как товар продавать, а не как оружие влияния?))...с расеей торговать только через мировые биржи можна и нужно а не напрямую...иначе кранты!...скупят нафиг оставшихся европолитиков на корню, а следом и европу.... ...
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24.04.2021 22:05 Ответить
Гроши любят тишину.Бюргеры не могут понять,чем быстрее задавят режим Пуйла,тем больше потом с Рашки бабла поимеют
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24.04.2021 21:09 Ответить
ЗЕленые это идеологические противники углеводородной рашабензоколонки - пусть попарятся до выборов, а потом утрутся от любви уХйла и поумнеют
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24.04.2021 20:49 Ответить
...попиарятся...
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24.04.2021 20:50 Ответить
Скорее всего.Фрау высказываниями, напоминает Трампа до ознакомления с секретной инфой Пентагона.Трамп,тоже был наивен и грезил,пока не получил доступа к секретным файлам.
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24.04.2021 21:20 Ответить
й став ще впертішим путіністом
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24.04.2021 21:28 Ответить
ну раз чехию с англией это не смущает, то пусть поедают круассаны дальше.

Что мы можем тут сделать?
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24.04.2021 22:38 Ответить
Еще канцлером не стала, а уже зарабатывает на должность в газпроме.
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24.04.2021 20:21 Ответить
друга лепениха. Маруські дали 10 лямов кредиту через рейх, ця тоже хоче отримати. Ця речувка-сигнал для рейха "я готова" і фюрер їй відповість -"усегда готов"
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24.04.2021 20:24 Ответить
А где-там поделся наш горе-Гарант?Пускай в пику немчуре заявит,типа,-"Коль,препятствуете членству в Блоке,начнем развертывать мероприятия по производству ЯО..
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24.04.2021 20:31 Ответить
ЗЕ и в Африке ЗЕ - предвыборный популизм превыше всего !
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24.04.2021 20:39 Ответить
Бербок досить розумово обмежена, тому в неї непогані шанси на посаду канцлера
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24.04.2021 20:46 Ответить
анналена бербок - бл*дина московская.
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24.04.2021 20:53 Ответить
Слушать кандидат большая честь ...
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24.04.2021 20:56 Ответить
я також не бачу німеччину в нато, але маємо, що маємо....
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24.04.2021 20:57 Ответить
Германия планирует покрыть 65 процентов потребления электроэнергии с помощью возобновляемых источников энергии к 2030 году.

Германия хочет отказаться от двигателей внутреннего сгорания к 2030 годуИ рекомендует Еврокомиссии ввести подобный запрет во всех странах ЕС

так шо рашстотрубе скоро все равно труба
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24.04.2021 21:15 Ответить
Немцам на роду написано пресмыкаться перед фашистами. Сперва перед Гитлером, теперь перед путлером.
Всегда удивлялась, как могли немцы пойти на поводу у Гитлера, как он смог их так околпачить? И вот опять.
Просто нация такая.
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24.04.2021 21:21 Ответить
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24.04.2021 22:40 Ответить
У немцев армия "три калеки", США им задницу прикрывают, причём за свой счёт, а они торговлю с РФ на миллиарды ведут, Путина агрессивные устремления финансируют исправно и да, конечно "необходимы переговоры с Москвой". Такое впечатление что немцы без фельдфебеля жить не могут, а прозревают только оказавшись в концлагере.
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24.04.2021 21:30 Ответить
об этом кандидат на должность федерального канцлера Германии от партии "Зеленых" Анналена Бербок Источник: https://censor.net/ru/n3261799

КРЕМЛІВСЬКИМИ ПРОСТИТУТКАМИ ПОБІЛЬШАЛО ...
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24.04.2021 21:37 Ответить
Я не розумію що за істерика тут ? По-перше - Зелені ніколи не переможуть на виборах, по друге не треба обсирати всіх німців відразу і поголовно, це думка всього лише однієї зеленої фрау а не всіх німців , це все одно що дивлячись на Шевченко який цілується з Лукашенко і несе свою мутню - всіх українців обізвати *************** і зрадниками
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24.04.2021 21:59 Ответить
дай Бог
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24.04.2021 22:41 Ответить
Україні треба стати прямим воєнним союзником США,членство в НАТО блокують продажні політикани куплені )(уйлом.
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24.04.2021 22:34 Ответить
Кандидатка у канцлери Німеччини від "Зелених" Бербок не бачить Україну в НАТО через конфлікт із РФ: "Кроки до членства заздалегідь нереальні" - Цензор.НЕТ 7711
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24.04.2021 23:30 Ответить
Да не, у нас нет конфликта с росией, у нас внутренний конфликт, спросите у путина. Так что, возьмите нас в нато.
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24.04.2021 23:36 Ответить
Нам нужен статус союзника США вне НАТО и безпекова угода с ними---это то, что мы могли ЛЕГКО получить взамен атомного оружия, но спасибо данилычу!
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25.04.2021 00:06 Ответить
А куда ей деваться ? Немцам нужен СП-2. А для этого нужна дружба с Москвой. Независимо от того какая партейка назначит нового Канцлера, интересы промышленников останутся неизменными.
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25.04.2021 00:26 Ответить
да все понятно с этими немцами и французами холуями кремля...они будут блокировать постоянно Украину в НАТО.
Потому нужно что бы США дали Украине статус основного союзника вне НАТО.
Политическая воля конгресса и подпись Байден и все что нужно.
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25.04.2021 00:56 Ответить
А зачем Байдену это нужно ? Тут вон сколько оптимистов было, надеявшихся что Байден шарахнет по Москве ядрён-батоном; но их надежды не оправдались. Может, они вообще ... ошиблись ?
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25.04.2021 00:59 Ответить
Очередная путинская минетчица!
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25.04.2021 01:04 Ответить
П@донки прагматичные. Когда в 13 веке король Руси Данило и его потомки запросили на западе помощь от Орды, им тоже никто не помог. Потом получили все, и немцам досталось хорошо.
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25.04.2021 09:08 Ответить
Кандидат в канцлеры Германии от "Зеленых" Бербок пущай для начала увидит не во сне а наяву кресло канцлера под своей жопой, и только после этого её видения начнут хоть кого-то там интересовать.
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25.04.2021 09:16 Ответить
Ой!
А Франция с Италией?
А мадьяры?
Перекрыть поток - и то хоть что-то!
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25.04.2021 10:05 Ответить
Гансы не хотят нести расходов и портить отношения с кремлёвским улусом.Это нормально.Они нам не обязаны.А нам надо заключать Союз с США и Британией.А гансы из американской колеи не выскочат по любому.Нарвутся на санкции.Если Байден не побоялся очень образливых турок,то стремление Украины вырваться из более чем 3хвековой пасти московской гиены поддержит и подавно!Там у них полная консолидация в этом вопросе двухпартийная.Нужно активно общаться с Пелоси,Блинкеном,Макдонеллом,Крузом.Избегать Сандерса.
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25.04.2021 11:26 Ответить
Наші стратегічні союзники мають бути аглосакси: США, Великобританія, Канада і держави Балтії і Польща. Все інше - таке... Ця "стара Європа" завжди з москалями заігрувала
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25.04.2021 20:25 Ответить
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