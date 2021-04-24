Кандидат в канцлеры Германии от "Зеленых" Бербок не видит Украину в НАТО из-за конфликта с РФ: "Шаги к членству заранее нереальны"

Сейчас является нецелесообразным говорить о членстве Украины в Североатлантическом альянсе из-за конфликта с Россией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом кандидат на должность федерального канцлера Германии от партии "Зеленых" Анналена Бербок сказала в интервью изданию FAZ, пишет "ЕП".

"Самое главное сейчас - усилить давление на Россию, чтобы обеспечить соблюдение Минских соглашений. Стабилизация сейчас является приоритетом. Так или иначе, шаги к членству в НАТО заранее нереальны. И как бы трудно это ни было в отношении российских действий: мы не должны прекращать все переговоры с Москвой", - сказала Бербок.

"Послание Москве должно быть таким: суверенные государства сами решают вопрос о своих союзах. Сюда также входит перспектива Украины в ЕС и НАТО. Но вы не можете сделать третий шаг перед первым, и, конечно, не в ситуации, когда существует жесткий конфликт с Россией. Считаю, что имеет смысл поддержать Украину в разминировании", - добавила она.

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Журналист спросил Бербок, поддержит ли она в случае назначения канцлером предоставление летального оружия Украине, однако политик не ответила прямо, и только упомянула о наблюдательной миссии.

"Угроза для Украины со стороны России остается большой. Самое главное - обеспечить реализацию Минских соглашений уже сейчас. Миссии наблюдателей от ОБСЕ необходим доступ ко всем частям оккупированной Россией территории. Она также крайне нуждается в средствах для воздушной разведки", - сказала Бербок.

В то же время, Бербок высказалась за то, чтобы правительство Германии перестало поддерживать газопровод "Северный поток-2".

"Санкции являются жесткими мерами, но им постоянно мешает то, что немецкое правительство поддерживает важнейший престижный проект Кремля – ​​газопровод "Северный поток-2". Я бы давно отозвала политическую поддержку "Северного потока-2", - сказала она.

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