РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3286 посетителей онлайн
Новости
17 261 127

В Сербии умер лидер местных "Ночных волков" Савич, у которого была медаль "За возвращение Крыма"

В Сербии умер лидер местных

Лидер сербского отделения российского прокремлевского мотоклуба "Ночные волки" Саша Савич умер на 44-м году жизни от обширного инфаркта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии", об этом 24 апреля сообщила семья байкера и глава мотоклуба друг Путина Александр Залдостанов (Хирург).

По словам Залдостанова, Савич был награжден российской медалью "За возвращение Крыма". Этой медалью после 2014 года награждали тех, кто поспособствовал аннексии полуострова Россией.

Как пишут российские СМИ, Савич родился в Берлине, жил в городе Ниш на юге Сербии. Добровольцем сражался во время войны в Югославии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На броневиках и с портретами Сталина: путинские байкеры устроили автопробег в оккупированном Крыму. ФОТО

В 2018 году Босния и Герцеговина запретила въезд на свою территорию двум лидерам российского байкерского движения "Ночные волки" – Александру Залдостанову и Саше Савичу.

Лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов позиционирует себя как друг президента России Владимира Путина. В 2014 году возглавляемые им байкеры блокировали украинские воинские части и помогали организовывать митинги в поддержку аннексии Крыма. "Хирурга" внесли в перечень лиц, в отношении которых после аннексии Крыма ввели санкции США и Канада.

Автор: 

Сербия (403) Залдостанов Александр (9)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+99
Положите ему в гроб косметичку
показать весь комментарий
24.04.2021 18:20 Ответить
+54
Зд_х Максим .... 😁
показать весь комментарий
24.04.2021 18:18 Ответить
+52
памятник ему уже есть
В Сербии умер лидер местных "Ночных волков" Савич, у которого была медаль "За возвращение Крыма" - Цензор.НЕТ 4662
показать весь комментарий
24.04.2021 18:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Пішов у байкерський рай...
У Сербії помер лідер місцевих "Нічних вовків" Савич, у якого була медаль "За повернення Криму" - Цензор.НЕТ 7886
показать весь комментарий
24.04.2021 20:41 Ответить
На концерт к кабздону...
показать весь комментарий
24.04.2021 20:42 Ответить
Вот незадача , - стОило Байдену что-то пошептать ***** на ушко и фсё , - сдулась вяликая мощщь . А за ней и понты с " дидываеваленаберлин " )) .
показать весь комментарий
24.04.2021 20:52 Ответить
Медаль виявилася чорною міткою.
показать весь комментарий
24.04.2021 20:54 Ответить
нгочная тёлка уехала в ад
показать весь комментарий
24.04.2021 21:08 Ответить
Да пох! Фашиков в Сербии хватит и без него!
показать весь комментарий
24.04.2021 21:23 Ответить
сербы - первые суки после рашенцев.... давно известно, такой же скрепный скот
показать весь комментарий
24.04.2021 21:28 Ответить
ПЕРЕДОЗ ? )
показать весь комментарий
24.04.2021 21:36 Ответить
адназначно, хоть какая-то польза в этом мире от наркоты
показать весь комментарий
25.04.2021 03:41 Ответить
Все украинофобы здохнут до сроку - исключений не будет. А ночные волки это ночные попки - ещё на одного ******** ***** стало меньше!
показать весь комментарий
24.04.2021 21:39 Ответить
Не стоило ширку водкой запивать. То у касабов принято. Упал---сердце больше не билось.. .
показать весь комментарий
24.04.2021 21:42 Ответить
У вас в слове ЗДОХ четыре ошибки...
показать весь комментарий
24.04.2021 21:46 Ответить
Сердце не выдержало радости за медаль.
показать весь комментарий
24.04.2021 22:18 Ответить
Обширний інфаркт - це один з проявів рицину - складова Новачка.
показать весь комментарий
24.04.2021 22:39 Ответить
ласкаво просимо в зад!
показать весь комментарий
24.04.2021 22:21 Ответить
Земля стеклоВАТОЙ мопедистке.
показать весь комментарий
24.04.2021 22:26 Ответить
Мото-мавр сделал своё дело.
показать весь комментарий
24.04.2021 23:18 Ответить
Сльози заважають мені говорити ))))))
Але все одно мушу сказати, що "хєрургу" Ділдозадову треба терміново повторити. А потім усім мотогейклубом "волки позорные" ака "ночные тёлки" - теж туди, до "раю", на повній швидкості
показать весь комментарий
24.04.2021 23:32 Ответить
Помер Максим - да и *** с ним.
показать весь комментарий
25.04.2021 00:12 Ответить
"Ідьот охота на волков, ідьот охота..." (с)
показать весь комментарий
25.04.2021 00:32 Ответить
А инфаркт случился, по причине того, что его драли в очко, с особым цинизмом...
показать весь комментарий
25.04.2021 00:40 Ответить
основные причины, кроме всего: ожирение, алкоголизм, наркозависимость, избыток мясной пищи в рационе;
показать весь комментарий
25.04.2021 03:41 Ответить
Земля ему стекловатой. Пристегните ему полужопицы той медалью, шоб в аду говном котёл не пачкал.
показать весь комментарий
25.04.2021 01:35 Ответить
А ведь первая мировая началась не без активного участия в этом Сербии. Тогда роисимперия обещала сербам верховенство над южными славянами.
показать весь комментарий
25.04.2021 03:34 Ответить
Туда ему и дорога!!
показать весь комментарий
25.04.2021 18:11 Ответить
Страница 2 из 2
 
 