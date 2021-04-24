В Сербии умер лидер местных "Ночных волков" Савич, у которого была медаль "За возвращение Крыма"

Лидер сербского отделения российского прокремлевского мотоклуба "Ночные волки" Саша Савич умер на 44-м году жизни от обширного инфаркта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии", об этом 24 апреля сообщила семья байкера и глава мотоклуба друг Путина Александр Залдостанов (Хирург).

По словам Залдостанова, Савич был награжден российской медалью "За возвращение Крыма". Этой медалью после 2014 года награждали тех, кто поспособствовал аннексии полуострова Россией.

Как пишут российские СМИ, Савич родился в Берлине, жил в городе Ниш на юге Сербии. Добровольцем сражался во время войны в Югославии.

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В 2018 году Босния и Герцеговина запретила въезд на свою территорию двум лидерам российского байкерского движения "Ночные волки" – Александру Залдостанову и Саше Савичу.

Лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов позиционирует себя как друг президента России Владимира Путина. В 2014 году возглавляемые им байкеры блокировали украинские воинские части и помогали организовывать митинги в поддержку аннексии Крыма. "Хирурга" внесли в перечень лиц, в отношении которых после аннексии Крыма ввели санкции США и Канада.