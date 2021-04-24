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Новости Агрессия России против Украины
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Украинские моряки примут участие в учениях ВМС Турции Dogu Akdeniz, - Минобороны

Украинские моряки примут участие в учениях ВМС Турции Dogu Akdeniz, - Минобороны

Военнослужащие Военно-морских Сил ВСУ примут участие в учениях ВМС Турецкой Республики Dogu Akdeniz 2021.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, Военно-морские Силы ВСУ приняли участие в начальной конференции по планированию учений ВМС Турецкой Республики Dogu Akdeniz 2021.

"Участники мероприятия рассмотрели вопросы определения общей концепции учения, согласование предыдущего состава сил, которые планируется привлечь. Представители ВМС ВС Украины обсудили формат участия украинской стороны, в частности, привлечение офицеров ВМС ВС Украины в состав многонационального штаба учений, а также стажировку офицеров на борту корветов ВМС Турции класса ADA (MILGEM) во время учения", - говорится в сообщении.

В связи с пандемией COVID-19 начальная конференция по планированию учений состоялась в режиме онлайн.

Dogu Akdeniz 2021 ("Восточное Средиземноморье - 2021") должны состояться в конце года в Западной части Средиземного моря.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Турки показали уничтожение российской системы ПВО "Панцирь" турецким БПЛА Bayraktar Akinci с украинским двигателем. ВИДЕО

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ВМС (1490) Минобороны (9453) Турция (3508) военные учения (3466)


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Топ комментарии
+15
Учения это всегда хорошо!
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24.04.2021 18:48 Ответить
+8
Росія фактично робить Азов своїм, і те ж саме хоче провернути із Чорним морем.
Причому в Україні «не помітили цього», бо сконцентрувалися на питанні відведення військ від кордону !
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24.04.2021 18:50 Ответить
+6
Украинские моряки примут участие в учениях ВМС Турции Dogu Akdeniz, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4754 Байрактар красава
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24.04.2021 19:02 Ответить
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Учения это всегда хорошо!
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24.04.2021 18:48 Ответить
а Аваков дает добро?)
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24.04.2021 18:48 Ответить
Росія фактично робить Азов своїм, і те ж саме хоче провернути із Чорним морем.
Причому в Україні «не помітили цього», бо сконцентрувалися на питанні відведення військ від кордону !
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24.04.2021 18:50 Ответить
Для початку на карту поглянь (на те саме Чорне море), вєлікій гєапалітєг із секти "Фсьо прапала!".
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24.04.2021 19:02 Ответить
США розпочали виведення військового обладнання з Афганістану https://mil.in.ua/uk/news/ssha-rozpochaly-vyvedennya-vijskovogo-obladnannya-z-afganistanu/

п.с. Українському дипломатичному корпусу необхідно попрацювати з адміністрацією США про передачу вищевказаного військового обладнання Збройним Силам України
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24.04.2021 18:50 Ответить
Але тре вибірково, бо не все обладнання для Афгану на наш клімат підійде
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24.04.2021 18:56 Ответить
и выдать Турции рюкзакова заодно))
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24.04.2021 18:52 Ответить
історія іде по колу. наші історичні союзники Польща, Балтійські країни, Швеція та Туретчина, Британія США та Ізраіль. У Европи завжди були свої інтереси які замикалися на Росію. надіятися що Европа проміняє росію на Україну, марно тому і курс України має бути не на інтеграцію в Европу, а на співпрацю з Европою але без особливих надій.
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24.04.2021 18:54 Ответить
о,новые нотки в вечном расейском плаче о нейтральной и безблоковой Украине
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24.04.2021 19:12 Ответить
а де тут про безблоковість ти прочитав, чучело? усе що сказано, це те що в ЕС Україна нікому не потрібна, тому і не потрібно туда пертися. НАТО, це не є ЕС і співпраця з НАТО в любій формі була б доцільна. Країни з якими потрібно налагоджувати співпрацю я вказав вище.
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24.04.2021 19:17 Ответить
о,а это уже старые нотки...выникамунинужны
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24.04.2021 19:21 Ответить
Євроцивілізація ,це не самоціль,а лише напрямок розвитку України !!! В України є два шляха розвитку -євроінтеграційний ,чи все "взад" ,в "родную говєнь" Московію !!!)))
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24.04.2021 19:35 Ответить
Думаю можно добавить Чехию и Румыния
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24.04.2021 19:16 Ответить
100%
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24.04.2021 19:18 Ответить
Українські моряки візьмуть участь у навчаннях ВМС Туреччини Dogu Akdeniz, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6853
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24.04.2021 20:27 Ответить
Нічого дивного: просто типова шафа типової львівської бабці на свята
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24.04.2021 20:28 Ответить
Это хорошо. Ещё объявите что в целях безопасности движение по крымскому мосту запрещается.
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24.04.2021 18:56 Ответить
70 Байрактаров Эрдогана для Украины участия в маневрах не принимают,просто турецкие операторы обучают украинских офицеров мочить в сортире Мавзолейное быдло...,Эрдоганыч Красава
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24.04.2021 18:56 Ответить
Ох и бот. А ты знал что эти бпла только для локальных конфликтов хороши. И любые норм системы пво и радиолокации помешают этим бпла. У армяшек таких систем конечно нет, а у кацапстана есть. Так что толку от этих бпла
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24.04.2021 19:10 Ответить
Дятел,эти кремлевские сказки я читаю слушаю с 1988 года,когда служил в ПВО дохлого СОВКА... Баран пля.вали на...
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24.04.2021 19:12 Ответить
Давай про сказки 88 года... Докажи что эти бпла работают в "стелс" режиме😁😁
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24.04.2021 19:24 Ответить
Прежде чем рыгать свое мнение , посмотри и почитай из каких комплектующих эти байрактары сделаны
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24.04.2021 19:30 Ответить
Там не только байрактары, там еще и TAI Aksungur, которые ничем не хуже, надеюсь и они у нас появятся.. А Панцирь в Карабахе кстати был иранским, там их посол долго зеленел в МИД Азербайджана, не зная как отбрехаться, скандал до сих пор не замяли.
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24.04.2021 20:30 Ответить
у кацапов и с-400 в сирии есть.но только они почемуто сбивают ил-38 вместо израильских истребителей
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24.04.2021 19:14 Ответить
Евреев не трогают ибо избранные и кто тронет потом проблем будет больше
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24.04.2021 19:16 Ответить
это ладно...но ил-38 с господами палковниками за что?
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24.04.2021 19:20 Ответить
«Нормальные ПВО» Панцирь уничтожались очень красиво.
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24.04.2021 19:33 Ответить
Ничего что их уничтожили в не рабочем состоянии и без поддержки?😁😁😁
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24.04.2021 19:46 Ответить
Искандеры тоже в нерабочем стоянии?
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24.04.2021 19:51 Ответить
До конца года в Украину прибудет еще одна партия боевых дронов Байрактар и Акинчи.Крысы Путлерские вам не страшно?
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24.04.2021 18:58 Ответить
Это уже давно открытая информация...Булка отстаешь от жизни... после визита Зели в Анкару
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24.04.2021 19:09 Ответить
"И чо??" Думаешь ЗЕлупень даст кАманду давать ответку?? На фоне байкатаров.
Ну...я конечно не против, а на самом деле, шо они нам или вам дют?
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24.04.2021 19:15 Ответить
Даст,Байден заставит еси шо
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24.04.2021 19:23 Ответить
сьогодні відразу пара Глобал Хоук відпрацювали на донбасі, а тепер запитайся навіщо 2 БПЛА працювали у спарці, для чого такі маневри...
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24.04.2021 19:46 Ответить
Украинские моряки примут участие в учениях ВМС Турции Dogu Akdeniz, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4754 Байрактар красава
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24.04.2021 19:02 Ответить
С украинскими двигателями и ракетами еще лучше.
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24.04.2021 19:35 Ответить
Украинские моряки примут участие в учениях ВМС Турции Dogu Akdeniz, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9809 боевой дрон Акинчи
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24.04.2021 19:03 Ответить
Сегодня беспилотник Глобал Хоук опять почесал кацапский шнобель.
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24.04.2021 19:37 Ответить
Зачем? Он без захода просветил его насквозь.
Заодно в очередной раз прочесал оккупированный район Донбасса.
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24.04.2021 21:02 Ответить
На время учений запретить судам РФ проходить пролив Босфор. Учения продлятся ближайшие пятьдесят лет.
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24.04.2021 20:10 Ответить
То же основание что и Керченский пролив.
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24.04.2021 20:54 Ответить
Если Турция решит что мордва угрожает нацбезопасности то конвенцией Турция может подтереться как ***** подтерлось Будапештским меморандумом.
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24.04.2021 21:06 Ответить
Авакян будет против.
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24.04.2021 20:20 Ответить
а кто будет условным противником-русиш швайны?
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24.04.2021 20:35 Ответить
Мордва, как поживает адмирал Кузя?
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24.04.2021 20:56 Ответить
Когда Кузя сможет еще потопить самолеты? Свои самолеты.
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24.04.2021 21:07 Ответить
Українські моряки візьмуть участь у навчаннях ВМС Туреччини Dogu Akdeniz, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8441
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24.04.2021 21:06 Ответить
 
 