Украинские моряки примут участие в учениях ВМС Турции Dogu Akdeniz, - Минобороны

Военнослужащие Военно-морских Сил ВСУ примут участие в учениях ВМС Турецкой Республики Dogu Akdeniz 2021.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, Военно-морские Силы ВСУ приняли участие в начальной конференции по планированию учений ВМС Турецкой Республики Dogu Akdeniz 2021.

"Участники мероприятия рассмотрели вопросы определения общей концепции учения, согласование предыдущего состава сил, которые планируется привлечь. Представители ВМС ВС Украины обсудили формат участия украинской стороны, в частности, привлечение офицеров ВМС ВС Украины в состав многонационального штаба учений, а также стажировку офицеров на борту корветов ВМС Турции класса ADA (MILGEM) во время учения", - говорится в сообщении.

В связи с пандемией COVID-19 начальная конференция по планированию учений состоялась в режиме онлайн.

Dogu Akdeniz 2021 ("Восточное Средиземноморье - 2021") должны состояться в конце года в Западной части Средиземного моря.

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