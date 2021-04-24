Епифаний призвал надевать маски и соблюдать дистанцию во время богослужений на Пасху
Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний сообщил, что в этом году в связи с продолжением пандемии COVID-19 паски будут освящать "на хлебокомбинатах, на заводах, в магазинах".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Есть целые сети магазинов, которые обращаются к нам. Даже в Киеве мы делегируем священнослужителей, которые в течение этих дней совершают освящение пасок и различных блюд", - сказал Епифаний.
Относительно богослужений на Пасху, то, по его словам, решение об этом принимает каждая община в зависимости от карантинной зоны.
"Храмы будут открыты. И на улице, насколько мне известно из решения Минздрава, и есть заявления Минздрава о том, что не будет таких жестких ограничений. Богослужение будут совершаться. Но сейчас мы видим, что центральная власть передала фактически полномочия на места. И каждая община на месте, это областной центр, или это ОТГ, принимают решения в зависимости от того, в какой зоне они находятся. Если это "красная" зона, когда болезнь интенсивно развивается, то, конечно, ограничения усиливаются", - сказал митрополит.
Он также отметил, что во время богослужений нужно соблюдать дистанцию и обязательно надевать маски.
"Конечно, есть те, которые бойкотируют, стараются не надевать маски. Но даже во время совершения богослужений в нашем кафедральном Михайловском Златоверхом соборе можно увидеть, что на 99% тех, кто участвует в богослужении, надеты маски. Во время богослужения, когда я вижу, что кто-то без маски, то я объявляю, что, пожалуйста, обратите внимание, потому что это очень важно. Мы - центральный кафедральный собор. С нас берут образец. Если мы этого не будем делать, то соответственно не сможем требовать от других", - сказал Епифаний.
Напомним, 23 апреля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения Украины не будет вводить дополнительные ограничения на Пасху, но призвал соблюдать карантинные нормы: сохранять дистанцию и носить маску.
В то же время в Киеве, по словам городского головы Виталия Кличко, утвердили "особые требования" к проведению религиозных мероприятий в Вербное воскресенье и на Пасху.
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Оскільки скасування цих обмежень призведе до скупчень людей і подальшого поширення короновірусної інфекції!
Вчора, 24.04.2021 відвідав Богослужіння у Михайлівському Соборі ПЦУ. Людей у Храмі було багато, рекомендований владою режим дистанціювання(1 людина на 10 кв.метрів) не додержувався, 80% були без захисник масок, священнослужителі також проводили службу без масок, скринінг температури людей на вході не проводився, людина цілували ікони, після неї ікону ніхто не витирав, і через кілька хвилин ікону цілувала наступна людина. Єдиний засіб дезинфнкціх фрамі -флакони із дезинфекторами.
Якщо до 02.05.2021. в Києві скасують спецперепустках в міському транспорті - людей без масок у Храмах буде в десятки разів більше, і відповідно, зростуть ризики розповсюдження інфекціїЦе