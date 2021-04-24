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Новости Коронавирус и карантин
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Епифаний призвал надевать маски и соблюдать дистанцию во время богослужений на Пасху

Епифаний призвал надевать маски и соблюдать дистанцию во время богослужений на Пасху

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний сообщил, что в этом году в связи с продолжением пандемии COVID-19 паски будут освящать "на хлебокомбинатах, на заводах, в магазинах".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Есть целые сети магазинов, которые обращаются к нам. Даже в Киеве мы делегируем священнослужителей, которые в течение этих дней совершают освящение пасок и различных блюд", - сказал Епифаний.

Относительно богослужений на Пасху, то, по его словам, решение об этом принимает каждая община в зависимости от карантинной зоны.

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"Храмы будут открыты. И на улице, насколько мне известно из решения Минздрава, и есть заявления Минздрава о том, что не будет таких жестких ограничений. Богослужение будут совершаться. Но сейчас мы видим, что центральная власть передала фактически полномочия на места. И каждая община на месте, это областной центр, или это ОТГ, принимают решения в зависимости от того, в какой зоне они находятся. Если это "красная" зона, когда болезнь интенсивно развивается, то, конечно, ограничения усиливаются", - сказал митрополит.

Он также отметил, что во время богослужений нужно соблюдать дистанцию ​​и обязательно надевать маски.

"Конечно, есть те, которые бойкотируют, стараются не надевать маски. Но даже во время совершения богослужений в нашем кафедральном Михайловском Златоверхом соборе можно увидеть, что на 99% тех, кто участвует в богослужении, надеты маски. Во время богослужения, когда я вижу, что кто-то без маски, то я объявляю, что, пожалуйста, обратите внимание, потому что это очень важно. Мы - центральный кафедральный собор. С нас берут образец. Если мы этого не будем делать, то соответственно не сможем требовать от других", - сказал Епифаний.

Напомним, 23 апреля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения Украины не будет вводить дополнительные ограничения на Пасху, но призвал соблюдать карантинные нормы: сохранять дистанцию ​​и носить маску.

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В то же время в Киеве, по словам городского головы Виталия Кличко, утвердили "особые требования" к проведению религиозных мероприятий в Вербное воскресенье и на Пасху.

Автор: 

карантин (16729) Пасха (379) Епифаний (347) ПЦУ (791) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
А через две недели опять закроют малый бизнес на карантин.
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24.04.2021 20:33 Ответить
+4
не понять мне этих сектантов. ну ладно в магазин за продуктами идешь, это необходимость, без которой не обойтись. но переться к попам, рискуя не только чужими жизнями, но и своей, при том, что это вообще необязательно, в отличии от покупки тех же продуктов...для меня подобное православие головного мозга за гранью любой логики и мыслительной деятельности.
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24.04.2021 20:34 Ответить
+4
тем, что у меня хватает ума понять, насколько ущербно целовать руку попу и облизывать с толпой сектантов общую посуду, целовать деревяшки, передавая друг другу заразу вообще, а в карантин в особенности, признавать себя рабом ну и там куча подобного, перечислять этот сектантский маразм, особенно из ветхого завета, можно долго. у обезьян такого нет, они уж всяко умнее сектантов, от них и произойти не зазорно.
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24.04.2021 21:06 Ответить
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Просто организовали ковидную афёру и заставили носить маски слуги дьявола и сатаны.
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25.04.2021 10:03 Ответить
"Есть один Бог и один посредник между Богом и людьми - человек Христос Иисус" (1 Тим 2:5)
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25.04.2021 02:56 Ответить
а что, ковид существует? не знаю где точно об этом почитать
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25.04.2021 00:42 Ответить
Церква поза політикою? ну-ну
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25.04.2021 00:42 Ответить
Обіцяють з червня майже вдвічі підняти тарифи чи не на всі комунальні послуги (електроенергія, тепло, гаряча вода). Але вакцина безкоштовна. Що там кажуть про сир і мишоловку?
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25.04.2021 00:45 Ответить
Прошу не_відміняти режим "червоної зони" і не_скасовувати спецперепустках в міському транспорті м.Києва!

https://censor.net/ru/news/3261825/v_ukraine_za_sutki_ot_covid19_umer_231_chelovek_zafiksirovany_7_930_novyh_sluchaev_zarajeniya_6_574/sortby/tree/order/asc/page/0#comments
Оскільки скасування цих обмежень призведе до скупчень людей і подальшого поширення короновірусної інфекції!
Вчора, 24.04.2021 відвідав Богослужіння у Михайлівському Соборі ПЦУ. Людей у Храмі було багато, рекомендований владою режим дистанціювання(1 людина на 10 кв.метрів) не додержувався, 80% були без захисник масок, священнослужителі також проводили службу без масок, скринінг температури людей на вході не проводився, людина цілували ікони, після неї ікону ніхто не витирав, і через кілька хвилин ікону цілувала наступна людина. Єдиний засіб дезинфнкціх фрамі -флакони із дезинфекторами.
Якщо до 02.05.2021. в Києві скасують спецперепустках в міському транспорті - людей без масок у Храмах буде в десятки разів більше, і відповідно, зростуть ризики розповсюдження інфекціїЦе
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25.04.2021 10:03 Ответить
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