Мужчину, устроившего погром в супермаркете в Мариуполе, взяли под стражу без права залога, - полиция
Приморский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому, который с топором ворвался в супермаркет и разбил витрины. Фигуранта арестовали на два месяца без права внесения залога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Донецкой области.
Напомним, 22 апреля полицейские задержали мужчину, который совершил хулиганские действия в магазине Мариуполя. Кроме того, по месту жительства злоумышленника полиция изъяла оружие и наркотики.
По факту правонарушений, совершенных подозреваемым, было начато сразу несколько уголовных производств: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание, которое может грозить фигуранту - до семи лет лишения свободы.
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...а может уже и не стоит? -- 5 лет тому назад там был, ещё не удалили.
Таких глухонемых надо ставить в стойло еще вчера, иначе сегодня он будет с топором на людей прыгать.
тетки хитрые сделали вывод - жена решила таким способом избавиться от него
тетки ватные сделали вывод - "атошник"
тетки умные сделали вывод - дол%%**