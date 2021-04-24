РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3335 посетителей онлайн
Новости
12 530 82

Мужчину, устроившего погром в супермаркете в Мариуполе, взяли под стражу без права залога, - полиция

Мужчину, устроившего погром в супермаркете в Мариуполе, взяли под стражу без права залога, - полиция

Приморский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому, который с топором ворвался в супермаркет и разбил витрины. Фигуранта арестовали на два месяца без права внесения залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Напомним, 22 апреля полицейские задержали мужчину, который совершил хулиганские действия в магазине Мариуполя. Кроме того, по месту жительства злоумышленника полиция изъяла оружие и наркотики.

По факту правонарушений, совершенных подозреваемым, было начато сразу несколько уголовных производств: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мужчина зарезал соседа по квартире из-за "постоянных унижений". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Максимальное наказание, которое может грозить фигуранту - до семи лет лишения свободы.

Автор: 

Мариуполь (5735) погром (242) Нацполиция (16607)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Никто его не доводил. Это- точняк. Он САМ пришел в магаз, уже с топором. Причина: его жену обидели, сделав замечание о маске не надетой. Эта кретинка пошла за ним, снимала на камеру его подвиги, выложила в ФБ, с комментом: "Мы несколько раз писали жалобы, что нас заставляют противозаконно надевать маски, но никакой реакции! Теперь- будет говорить топор!". Ну и... онЕ нормальные???
показать весь комментарий
24.04.2021 21:07 Ответить
+15
Я задоволен тим, що цю наволоч затримали та запроторили на шконку ,я не задоволен тим що вселяку корумповану гидоту під застави випускають !!!)))
показать весь комментарий
24.04.2021 20:57 Ответить
+10
До речі в АТБ касири та охорона доволі адекватні. А цей дегенерат буде мати купу вільного часу щоб поміркувати над тим що трапилося.
показать весь комментарий
24.04.2021 21:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там вся сімейка бахнута на голову походу : самка (жона) спровокувала конфлікт в магазині-накрутила чоловіка ( дитя гір)+ ще й сина 13 річного залучили-саме він (син) знімав весь цей треш на відео.На відео -попереду придурок з сокирою-другою йде самочка і третім синочок! Капець просто! Про обожнювання ката сталіна цим "героєм" я вже мовчу!
показать весь комментарий
24.04.2021 23:17 Ответить
А був би якоюсь службовою гидотою ,то під чесне слово б звільнили !!!)))
показать весь комментарий
24.04.2021 20:52 Ответить
Один раз уже было у него подобное приключение. Так даже не задержали.
показать весь комментарий
24.04.2021 20:53 Ответить
Я задоволен тим, що цю наволоч затримали та запроторили на шконку ,я не задоволен тим що вселяку корумповану гидоту під застави випускають !!!)))
показать весь комментарий
24.04.2021 20:57 Ответить
хорошо что охранник его не покалечил а то бы сидели оба при нашем УК
показать весь комментарий
24.04.2021 21:09 Ответить
В Киеве -- на Левобережной -- памятник застреленному ментами покупателю стоит, напротив входа в гастроном...
...а может уже и не стоит? -- 5 лет тому назад там был, ещё не удалили.
показать весь комментарий
24.04.2021 21:17 Ответить
староперде, звідки тобі знати про стоїть чи не стоїть?
показать весь комментарий
24.04.2021 21:35 Ответить
...блин... -- забыковала рота золотая...*)
показать весь комментарий
24.04.2021 21:47 Ответить
ну ось він царьом життя і ходе.
показать весь комментарий
24.04.2021 21:28 Ответить
у нього арсенал знайшли.
показать весь комментарий
24.04.2021 21:27 Ответить
Просто у корумпованої гидоти не шукали ,а в нардепів ,як на артскладах дівізіі!!!)))
показать весь комментарий
24.04.2021 21:45 Ответить
АРСЕНАЛ !! ДА ЗА ТАКОЕ РАССТРЕЛЯТЬ ВМЕСТЕ С СЕМЬЕЙ КАК ДЕДЫ ! АРСЕНАЛ!!!
показать весь комментарий
24.04.2021 23:01 Ответить
Годика на 4 навеселился. Хотя всякое может быть.
показать весь комментарий
24.04.2021 20:59 Ответить
а депутату который ******* миллионы можно выходить под залог?
показать весь комментарий
24.04.2021 21:00 Ответить
І Богослужіння шкідливо проводити ,цеж не Днюхи Віслючка чи Каклети !!!)))
показать весь комментарий
24.04.2021 21:05 Ответить
легко
показать весь комментарий
24.04.2021 23:01 Ответить
А кілера у Дніпрі вже перехопили, чи всі сили кинуто на маніяка з сокирою?
показать весь комментарий
24.04.2021 21:00 Ответить
Никто его не доводил. Это- точняк. Он САМ пришел в магаз, уже с топором. Причина: его жену обидели, сделав замечание о маске не надетой. Эта кретинка пошла за ним, снимала на камеру его подвиги, выложила в ФБ, с комментом: "Мы несколько раз писали жалобы, что нас заставляют противозаконно надевать маски, но никакой реакции! Теперь- будет говорить топор!". Ну и... онЕ нормальные???
показать весь комментарий
24.04.2021 21:07 Ответить
а бабу - не закрыли. и где гендерное равенство справедливость и т.п.? вряд ли она пойдет сама как жены декабристов ... хотя видосики - снимает.
показать весь комментарий
24.04.2021 21:18 Ответить
Вот тут- согласен полностью! Это ведь она его подвигла, на подвиХ. Странно мне единственное: вот закроют его. А она ведь страшная, как жизнь сожженного заживо Джордано Бруно. Вот зачем она ЭТО сделала, не нужная никому?!
показать весь комментарий
24.04.2021 21:21 Ответить
цензор першу статтю написав, що за маску продавці, а другу статтю вже написав, що вона подралася чи лише поскандалила із покупчинею. а так як вона ще знімала відео погрому з самого початку майже від дверей своєї квартири, то вона ще і співучасниця.
показать весь комментарий
24.04.2021 21:31 Ответить
До речі в АТБ касири та охорона доволі адекватні. А цей дегенерат буде мати купу вільного часу щоб поміркувати над тим що трапилося.
показать весь комментарий
24.04.2021 21:10 Ответить
Именно так! Особенно об этом АТБ народ пишет как об одном из самых лучших, в Мариуполе. Это- по поводу персонала.
показать весь комментарий
24.04.2021 21:11 Ответить
Сумніваюся. Цього неадеквата можуть ще визнати непідсудним і на пару років в "псишушку. Вийде і буде знову "творити", та ще і прикриваючись довідкою.
показать весь комментарий
24.04.2021 21:23 Ответить
на принудиловке в психушке хуже чем в тюрьме...
показать весь комментарий
24.04.2021 21:27 Ответить
Дійсно, ВІП-камер там нема.
показать весь комментарий
24.04.2021 21:35 Ответить
та ладно )
показать весь комментарий
24.04.2021 23:03 Ответить
у нас в стране со справкой в суде показания дают - аж бегом , к сожалению....а если еще и черножопый ....то ты БОГ
показать весь комментарий
24.04.2021 23:04 Ответить
а у тюрмі теж у масках ходять? прийдеться носить.
показать весь комментарий
24.04.2021 21:32 Ответить
звучит как успешная защита и возможно как оправдательный приговор Х#йлу в Гааге.
показать весь комментарий
24.04.2021 21:13 Ответить
Представляешь что бы было, если бы ты ей на ногу наступил?
Таких глухонемых надо ставить в стойло еще вчера, иначе сегодня он будет с топором на людей прыгать.
показать весь комментарий
24.04.2021 21:15 Ответить
Не знаете, почему рупии и рупли однокоренные слова? Не был ли предок тот, из наших моряков... )
показать весь комментарий
24.04.2021 21:03 Ответить
Закрыть где-нибудь во Львове или Тернополе, чтобы заодно и мову подучил)))
показать весь комментарий
24.04.2021 21:04 Ответить
кукарекать точно научится
показать весь комментарий
24.04.2021 21:12 Ответить
я б на месте собственников бизнеса позаботился что б чувака закрыли надолго....это ж сколько психов по улицам ходит, если каждый начнет с топором кассы и витрины в магазах крушить? Да и вообще пойдет про сеть дурная слава, мол чел насрал там и отскочил.
показать весь комментарий
24.04.2021 21:10 Ответить
Это его уже второй серьезный случай! Первый состоялся перед Новым Годом, кажись. Тогда была иная торговая сеть: "Зеркальный". Но! Мишени были те же: сигаретная витрина и кассовый аппарат. Наверное, чувак не курит. Или, ещё хуже- бросил.
показать весь комментарий
24.04.2021 21:15 Ответить
нє, просто вони "ось, перед мордою". а виведена із роботи каса ще не дасть працювати.
показать весь комментарий
24.04.2021 21:34 Ответить
Лох это судьба
показать весь комментарий
24.04.2021 21:12 Ответить
А чого без застави і домашнього арешту? Вдягніть на нього вгамовний ошийник. Як цей мудак може нанести більшої шкоди ніж підсвинки біля корита, за крадівницто валютних лямів ?
показать весь комментарий
24.04.2021 21:14 Ответить
Таких нужно усыплять...
показать весь комментарий
24.04.2021 21:18 Ответить
Пусть теперь жена учится делать сухари
показать весь комментарий
24.04.2021 21:20 Ответить
вона причина усього, їй треба теж у клітку.
показать весь комментарий
24.04.2021 21:35 Ответить
Абсолютно згоден- мудра жінка завжди намагається в таких критичних ситуаціях навпаки заспокоїти -вгамувати чоловіка , тим більше такого " гарчого джигіта "-а тут типова ТП з гонором! Ну ну!
показать весь комментарий
24.04.2021 23:29 Ответить
там два сапога пара
показать весь комментарий
24.04.2021 23:31 Ответить
Скоріше він психічно хворий неадекват.
показать весь комментарий
24.04.2021 21:21 Ответить
не обов"язково, його просто ще не доганяли як треба.
показать весь комментарий
24.04.2021 23:32 Ответить
тепер поживе у приємній компанії і, головне, без будь-яких масок
показать весь комментарий
24.04.2021 21:21 Ответить
Тупая ватная мразь как и большинство жителей Мариуполя, старые полные ватники, кто помоложе нарокманы и алкаши, срусский мир короче.
показать весь комментарий
24.04.2021 21:23 Ответить
Ну за Костика Гризодубо тут тільки лінивий не згадав. А може у людини накипіло чи постковідний синдром. От насірова зі збитками в 2 лярди для Держави, хто зараз згадаує?
показать весь комментарий
24.04.2021 21:25 Ответить
При чем тут Насиров?
показать весь комментарий
24.04.2021 21:27 Ответить
теперь этому наркоману не адэкватному жонушка с сынишкой снимавшего фильм о придурке папочке будут сухари носить. но в масках в тюрьму....чем этот долбанный на голову со своей придурашной семейкой думали когда среди бела дня с топором громил и матерился и угрожал людям топором на камеру? папика на зону, а жонушку с сыночком в дурку на проверку....(( нет сомнения что эта семейка к тому же сепарня!
показать весь комментарий
24.04.2021 21:36 Ответить
Вальтов в Мариуполе хватает.
показать весь комментарий
24.04.2021 21:37 Ответить
Дятел подорваный...
показать весь комментарий
24.04.2021 21:47 Ответить
Был Ломатзе ,теперь будет Сидетьзе в Тюрмедзе
показать весь комментарий
24.04.2021 22:12 Ответить
тетки глупые сделали вывод - молодец за жену заступился
тетки хитрые сделали вывод - жена решила таким способом избавиться от него
тетки ватные сделали вывод - "атошник"
тетки умные сделали вывод - дол%%**
показать весь комментарий
24.04.2021 22:49 Ответить
я наверное сделала тоже вывод---НЕЛЬЗЯ ЯВНО ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ....только НЕ ЯВНО!!!!!...он действительно---ДУРСТВЕННЫЙ ФУЛЮГАН!!!!с таким лучше не находить..!!!!мне больше нравятся не явные УБИЙЦЫ..Их сейчас показывает АНТОН ГУРА!!!!!!!...будущий наш ПРЕЗИДЕНТ!!!!!..Голосуем за ГУРА!!!!!!!!УРРРРААА
показать весь комментарий
24.04.2021 23:26 Ответить
Бешеных животных надо изолировать а лучше усыплять
показать весь комментарий
25.04.2021 00:37 Ответить
Разберутся в наших судах , ну его наказание потянет максимум на штраф . И сразу же в депутаты в " жыття сепаратистов" или даже в "слугу кремля" . Сепаратисты , террористы и все такие неординарные неадекватные личности как он ,они в большом почёте у нашей антиукраинскойц власти . И будет он с онанистом кивой и другими сепаратистами капитулянтами каруселить в зРаде яростно поддерживая вражескую нам паРашу.
показать весь комментарий
25.04.2021 08:01 Ответить
Пусть теперь посидит с туберкулезниками в каталашке. Без маски- чтоб не нарушались его права.
показать весь комментарий
25.04.2021 09:44 Ответить
 
 