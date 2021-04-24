В России заявили, что жителям Донбасса уже выдали 538 тыс. паспортов и до конца года могут довести это количество до миллиона

Количество жителей Донецкой и Луганской областей с гражданством РФ до конца 2021 года может увеличиться почти вдвое - до 1 млн человек.

Об этом рассказал российскому агентству ТАСС заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас на Донбассе 538 тысяч людей, у которых есть российский паспорт.

"По прогнозам, которые сегодня существуют, и по тем заявлениям, которые сегодня есть, до конца текущего года до 1 млн жителей Донбасса станут гражданами РФ", - заявляет Володацкий.

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Говорит, что интерес к российскому гражданству вырос после якобы заявлений Украины, что она "силовым методом наведет порядок на юго-востоке".

Напомним, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников ранее сообщил, что минимум 400 тыс. жителей временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей получили российские паспорта.