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В России заявили, что жителям Донбасса уже выдали 538 тыс. паспортов и до конца года могут довести это количество до миллиона

В России заявили, что жителям Донбасса уже выдали 538 тыс. паспортов и до конца года могут довести это количество до миллиона

Количество жителей Донецкой и Луганской областей с гражданством РФ до конца 2021 года может увеличиться почти вдвое - до 1 млн человек.

Об этом рассказал российскому агентству ТАСС заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас на Донбассе 538 тысяч людей, у которых есть российский паспорт.

"По прогнозам, которые сегодня существуют, и по тем заявлениям, которые сегодня есть, до конца текущего года до 1 млн жителей Донбасса станут гражданами РФ", - заявляет Володацкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минимум 400 тыс. жителей Донбасса получили паспорта РФ, - Резников

Говорит, что интерес к российскому гражданству вырос после якобы заявлений Украины, что она "силовым методом наведет порядок на юго-востоке".

Напомним, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников ранее сообщил, что минимум 400 тыс. жителей временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей получили российские паспорта.

Автор: 

паспорт (1183) Донбасс (26958)


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Топ комментарии
+29
це ж скільки висилять потрібно буде....
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24.04.2021 21:22 Ответить
+23
именно под этих даубасян - у вислюка оманського легализуют двойное гражданство..
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24.04.2021 21:29 Ответить
+18
У всех жопачленцев уже есть паспорта скрепоносной.
Вы поняли о чем я?
О том что против Украины воюют граждане Орды,
а значит против Украины воюет роССия.
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24.04.2021 21:36 Ответить
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Лишать украинского гражданства со всеми вытекающими последствиями тех, кто получил гражданство другой страны.
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25.04.2021 00:29 Ответить
И этому миллиону российских граждан люто ненавидящих Украину украинская власть будет платить пенсии, льготы и т.д. выкидывая на них млд. грн ежемесячно, заработанных остальными украинцами. Это преступление против Украины и украинского народа должно быть прекращено.
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25.04.2021 01:44 Ответить
Ну так надо у рашки запросить списки этих граждан и начинать лишать их гражданства Украины в связи с *****************...
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25.04.2021 03:04 Ответить
1. Маловероятно, что у СБУ нет таких списков и они периодически не обновляются
2. По состоянию на март-апрель 2014, тем кому сейчас исполнилось 20, было по 14, у них еще не было ни каких паспортов и они не могли ни референдить за новоросию, ни митинговать против неё, ни воевать против неё, ни выехать с этой территории.
3. На содержание тех, кому сейчас исполнилось или скоро исполнится 18 и кто физически здоров и трудоспособен, ни у кого, кто до этого их опекал не будет больше права на какие-либо пособия если ранее таковые имелись. Ни у матерей-одиночек, ни у опекунов, ни у дет.домов. Может ли более-менее вменяемый человек, став совершеннолетним сидеть дома и ждать когда ему родители в клювике принесут хотя бы еды, не говоря уже об одежде и каких-то других благах цивилизации? А на подконтрольной части Украины, может какой-нибудь совершеннолетний человек не имеющий ни каких документов где-то работать официально? И если он решит выехать из Украины куда-то либо на заработки, либо насовсем, сможет он заработать (не украсть, не награбить) денег на оформление документов которые позволят ему выехать и денег на дорогу?

Ну и
4. Ты - Сергеев, а не Сергеенко. Поэтому будешь в следующем списке - "по очищению нации", как бы старательно ты сейчас не топил за "те кто не с нам, те против нас".
Те кто сейчас имеют украинское гражданство(есть паспорт или по рождению), но получают новые документы по принуждению, в случае восстановления украинского суверенитета сами откажутся от того, что им навязали. А те кто не по принуждению, сами сбегут и откажутся от украинского паспорта.

П.С. А слабо лишить гражданства Украины список из 422 (по состоянию на 25.04.2021) голов, у которых наверное у половины есть российские паспорта и наверняка у всех, хотя бы по одному любому другому кроме украинского?
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25.04.2021 09:37 Ответить
Я вам скажу больше-в Немытой есть мнение, что за право иметь упрощенное немытое гражданство необходимо вносить инвестиции в немытую економику и создавать в ней рабочие места-по типу Кипра или Мальты-где-то поллимона рубликов с головы-ну надо же как-то шото распиливать! А де ето взять? Так вот возможен вариант, когда щасливые обладатели немытых паспортов могут получить типа письмо щастья-имеешь немытый паспорт по упрощенной схеме? Таки поздравляем тебя-ты инвестор, с тебя поллимона!
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25.04.2021 10:02 Ответить
так, Україна повинна вирішити "москальське питання" раз і назавжди! Поки "москальське питання" не буде вирішене в Україні немає майбутнього.
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25.04.2021 04:27 Ответить
Братіку Джончику, по-перше не москальске, а кацапське, і по-друге а як ти собі це представляеш? Бо я бачу тільки 2 способи його вирішення: перший-ідеальний-так як Адольф Алоізович вирішував питання єврейське-повне фізичне знищення,Не судилося, бо варіант ідеальний-отже недосяжний.Варіант другий-той,як нарід Авраама, Ісаака. та Іакова наразі вирішує питання з народом Авраама, Ісмаіла та Магомета. Так, вони ж братні народи бо пішли від одного патріарха (тільки праматері різні-Сарра-законна жінка Авраама та Агарь-її рабиня,що Сарра її за тодішніми звичаями підкладала під чоловіка, бо боялася,що в неї самої дітей не буде). Та таки "адиннарот"! А зненависть між ними куди довша ніж між нами та кацапами. І щоб в України було майбутнє їй треба вчитися в Ізраїля та робити як робить він-як казав один що був наш, а потім дослужився до офіцера Цахалу :"1.Знищуйте зрадників як скажених псів.2Ворога добивайте на смерть,бо недобитий ворог оклигає і вдарить у спину.3.Не слухайте нікого у світі, особливо ООН.4.Товаришуйте тільки зі США"Ну і ще як сказала якось наша землячка Голда Меір"У нас немає ядерної зброї, але при необхідності ми її застосуємо". І ще,братику,розрізняй москалів та кацапів. Он на Далекому Сході та у Сибіру, де Зелений Клин, Чорний Клин Жовтий Клин-цеж наші! Вони, звісно, трохи помоскалилися, а ле Хабаровськ довів, що з них ще будуть люди.Про клини, та й взагалі про реальну історію України якшо ще не бачив, подивись канал імені Т.Г.Шевченка братів Капранових, а що таке кацап прочитай у Гіркого Лука. І не переживай-все буде добре. Слава Україні!
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25.04.2021 11:30 Ответить
на целый миллион меньше пенсий платить придется....
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25.04.2021 12:05 Ответить
Пикантность в том, что их расийский паспорт не даёт права на расийскую пенсию.
В Расии нет их пенсионных документов - как им платить?
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25.04.2021 12:18 Ответить
да и пусть валят в мордор, молодежь от безисходности, а старики уже ничего не изменят. Вместо индустриального Донбасса Украине останется экономический Армагедон, в результате которого вся оккупированная территория пригодна лишь для ядерных испытаний, не более, т.к. вдобавок ко всем бедам там назревает экологическая катастрофа, последствия которой непредсказуемы
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25.04.2021 18:16 Ответить
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