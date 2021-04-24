В России заявили, что жителям Донбасса уже выдали 538 тыс. паспортов и до конца года могут довести это количество до миллиона
Количество жителей Донецкой и Луганской областей с гражданством РФ до конца 2021 года может увеличиться почти вдвое - до 1 млн человек.
Об этом рассказал российскому агентству ТАСС заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас на Донбассе 538 тысяч людей, у которых есть российский паспорт.
"По прогнозам, которые сегодня существуют, и по тем заявлениям, которые сегодня есть, до конца текущего года до 1 млн жителей Донбасса станут гражданами РФ", - заявляет Володацкий.
Говорит, что интерес к российскому гражданству вырос после якобы заявлений Украины, что она "силовым методом наведет порядок на юго-востоке".
Напомним, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников ранее сообщил, что минимум 400 тыс. жителей временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей получили российские паспорта.
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2. По состоянию на март-апрель 2014, тем кому сейчас исполнилось 20, было по 14, у них еще не было ни каких паспортов и они не могли ни референдить за новоросию, ни митинговать против неё, ни воевать против неё, ни выехать с этой территории.
3. На содержание тех, кому сейчас исполнилось или скоро исполнится 18 и кто физически здоров и трудоспособен, ни у кого, кто до этого их опекал не будет больше права на какие-либо пособия если ранее таковые имелись. Ни у матерей-одиночек, ни у опекунов, ни у дет.домов. Может ли более-менее вменяемый человек, став совершеннолетним сидеть дома и ждать когда ему родители в клювике принесут хотя бы еды, не говоря уже об одежде и каких-то других благах цивилизации? А на подконтрольной части Украины, может какой-нибудь совершеннолетний человек не имеющий ни каких документов где-то работать официально? И если он решит выехать из Украины куда-то либо на заработки, либо насовсем, сможет он заработать (не украсть, не награбить) денег на оформление документов которые позволят ему выехать и денег на дорогу?
Ну и
4. Ты - Сергеев, а не Сергеенко. Поэтому будешь в следующем списке - "по очищению нации", как бы старательно ты сейчас не топил за "те кто не с нам, те против нас".
Те кто сейчас имеют украинское гражданство(есть паспорт или по рождению), но получают новые документы по принуждению, в случае восстановления украинского суверенитета сами откажутся от того, что им навязали. А те кто не по принуждению, сами сбегут и откажутся от украинского паспорта.
П.С. А слабо лишить гражданства Украины список из 422 (по состоянию на 25.04.2021) голов, у которых наверное у половины есть российские паспорта и наверняка у всех, хотя бы по одному любому другому кроме украинского?
В Расии нет их пенсионных документов - как им платить?