Бывшего советского разведчика, писателя Виктора Суворова (Резуна) не пускают в Украину: Не хотят портить братские отношения с Москвой

Бывшего советского разведчика, писателя Виктора Суворова (Резуна) не пускают в Украину: Не хотят портить братские отношения с Москвой
Живущий в Великобритании Виктор Суворов несколько раз слал в Киев запрос на разрешение посетить Украину.
Об этом бывший советский разведчик, историк и писатель написал в комментарии к своему facebook-посту, передает Цензор.НЕТ.
"Препятствие есть. Несколько раз слал в Киев запрос на самый-самый верх: в чем моя вина перед Украиной? Я ушел из Советского Союза, если народ Украины считает это преступлением, готов нести любое наказание. Отмотаю любой срок, какой судья выпишет. Ответы разные, но смысл один: не можем гарантировать безопасность. Меня готовили в дипломатию и работал в Женеве, а это самый центр всей мировой дипломатии. Так вот, на языке дипломатии термин "не можем обеспечить безопасность" означает: пошел вон, ты тут никому не нужен. В Польше бываю регулярно, иногда приезжаю на самую границу Украины, на свою Родину любоваться. И из Румынии тоже на Украину смотрел. Шаг шагнуть - и в Черновицкую область попадешь, на Стороженецкий полигон. Много раз бывал в Эстонии, Литве, Латвии. Ну и в Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии. Препятствий нет. Даже не так: и в Эстонии, и в Польше, и в Болгарии, в других странах не просто бывал, а по приглашению премьеров и президентов с вручением премий литературных и государственных наград. А в Украину не прорваться. Начальников в Киеве уговаривал: я тайно, никто не узнает, мне бы на могилы отца и матери посмотреть, да могилам деда моего Василия Андреевича Резуна и бабы Ирины поклониться. Но, нельзя. Не желает Украина из-за какого-то проходимца и предателя портить братские отношения с Москвой", - написал он.
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И ещё постараются вывезти в Москву.
На медали будет выбито фортепиано.
Президент Чехии Милош Земан считает, что нет пока никаких доказательств причастности российских агентов к подрыву военных складов в Чехии в 2014 году. Он рассматривает две версии инцидента, в частности - непрофессиональное обращение с взрывчатыми материалами
Дочекатись би такої як мінімум "впливовості" в Україні від сьогоднішнього президента на патріотичні справжні спецслужби та МЗС, а там й дло зміни преза недалеко мабуть ...
https://twitter.com/share?url=https://espreso.tv/mi-nadsilaemo-putinu-chitki-signali-shef-britanskoi-rozvidki
Російська Федерація на сьогодні є країною, яка "об'єктивно слабшає". Це стосується відразу кількох вимірів її існування
Про це в інтерв'ю недільному випуску газети https://www.thetimes.co.uk/article/mi6s-c-we-warned-putin-what-would-happen-if-he-invaded-ukraine-wkc0m96qn Times (Лондон) за 25 квітня 2021 року заявив керівник британської зовнішньої розвідки MI6 Річард Мур, передає https://espreso.tv/ Еспресо.TV .
"Росія - країна, що об'єктивно слабшає, в економічному і демографічному плані. Це дуже складний (для неї - ред.) період", - зазначив Мур.
Він також зупинився на зосередженні російських військ на кордоні з Україною.
Зокрема, за словами Мура, Лондон і Вашингтон попередили президента Володимира Путіна про наслідки вторгнення.
Читайте також: https://espreso.tv/ukraina-prosit-u-nimechchini-viyskovo-morske-**********-ta-obladnannya-frankfurter-allgemeine-sonntagszeitung Україна просить у Німеччини військово-морське озброєння та обладнання, - Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
При цьому російська сторона, як наголосив Річард Мур, не сумнівається в твердості й послідовності Британії і США з цього питання.
Крім того, Мур висловився щодо звинувачень Чехії на адресу російської агентури, яку Прага звинуватила в причетності до вибухів *********** на складі у Врбетиці в 2014 році.
"Коли ви бачите таку модель безрозсудної поведінки, то, звичайно, потім дивитеся на те, що відбувається навколо України. Й нас це турбує. Ось чому ми так тісно координуємо свої дії з нашими союзниками - щоб переконатися, що ми надсилаємо Путіну чіткі сигнали", - наголосив Мур.
Такие товарищи: кравчук, кучма, ющенко, янукович, порошенко, зеленский.
Кадровики большая часть вата.
Кадровики отсеивают патриотических людей.
Да и не исключено что Геращенко его намерено заманивает в Украину.
"Ледокол".Всех их и семьи Сралин считал предателями Указ Сралина №270 от 16 августа 1941 года...