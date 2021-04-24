РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9568 посетителей онлайн
Новости
91 570 526

Бывшего советского разведчика, писателя Виктора Суворова (Резуна) не пускают в Украину: Не хотят портить братские отношения с Москвой

Бывшего советского разведчика, писателя Виктора Суворова (Резуна) не пускают в Украину: Не хотят портить братские отношения с Москвой

Живущий в Великобритании Виктор Суворов несколько раз слал в Киев запрос на разрешение посетить Украину.

Об этом бывший советский разведчик, историк и писатель написал в комментарии к своему facebook-посту, передает Цензор.НЕТ.

"Препятствие есть. Несколько раз слал в Киев запрос на самый-самый верх: в чем моя вина перед Украиной? Я ушел из Советского Союза, если народ Украины считает это преступлением, готов нести любое наказание. Отмотаю любой срок, какой судья выпишет. Ответы разные, но смысл один: не можем гарантировать безопасность. Меня готовили в дипломатию и работал в Женеве, а это самый центр всей мировой дипломатии. Так вот, на языке дипломатии термин "не можем обеспечить безопасность" означает: пошел вон, ты тут никому не нужен. В Польше бываю регулярно, иногда приезжаю на самую границу Украины, на свою Родину любоваться. И из Румынии тоже на Украину смотрел. Шаг шагнуть - и в Черновицкую область попадешь, на Стороженецкий полигон. Много раз бывал в Эстонии, Литве, Латвии. Ну и в Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии. Препятствий нет. Даже не так: и в Эстонии, и в Польше, и в Болгарии, в других странах не просто бывал, а по приглашению премьеров и президентов с вручением премий литературных и государственных наград. А в Украину не прорваться. Начальников в Киеве уговаривал: я тайно, никто не узнает, мне бы на могилы отца и матери посмотреть, да могилам деда моего Василия Андреевича Резуна и бабы Ирины поклониться. Но, нельзя. Не желает Украина из-за какого-то проходимца и предателя портить братские отношения с Москвой", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Русскоязычный историк Суворов: Я снимаю шапку перед Шухевичем. Он восстал против сатанинского режима. + ВИДЕО.

Бывшего советского разведчика, писателя Виктора Суворова (Резуна) не пускают в Украину: Не хотят портить братские отношения с Москвой 01

Автор: 

россия (96455) Суворов (17)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+125
Мда... Просто нет слов...
А с другой сторону...наши дебилы РЕАЛЬНО не могут НИКОМУ гарантировать безопасность...
показать весь комментарий
24.04.2021 21:53 Ответить
+101
Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація влади !!!)))
показать весь комментарий
24.04.2021 21:55 Ответить
+43
От гниди кремлівські ,хозяйнують в Україні ,як в рідній хаті !!!))))
показать весь комментарий
24.04.2021 21:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 6 из 6
И правильно:целее будет. У нас столько дерьма по улицам ходит с оружием, рашей подкупленного! И охрана не помогала
показать весь комментарий
25.04.2021 15:09 Ответить
Если Вороненкова убрали из мести, то такого как Резун - подавно.
И ещё постараются вывезти в Москву.
показать весь комментарий
25.04.2021 15:23 Ответить
А здасть його прибуття вища влада, як вагнерівців.Вірно,я, зрозумів?
показать весь комментарий
25.04.2021 16:28 Ответить
Бутусов повинен питання приїзду Суворова на батьківщину проштовхнути на самий вищий рівень. Зеленський повинен офіційно його запросити в Україну і нагородити.
показать весь комментарий
25.04.2021 15:25 Ответить
Резун всю жизнь мечтал о награде из рук 4-жды откосившего от призыва.
На медали будет выбито фортепиано.
показать весь комментарий
25.04.2021 15:37 Ответить
З часів якої влади в Україніни вин отримує видмови -хотілось би знати
показать весь комментарий
25.04.2021 16:14 Ответить
Ось і,я, про це.
показать весь комментарий
25.04.2021 16:26 Ответить
Незрозуміло.Що, навіть, при минулій владі і під час війни, не пускали? Не вірю.Або він тоді не хотів, або були інші причини.
показать весь комментарий
25.04.2021 16:26 Ответить
"Подозрение несерьезное": Земан не видит доказательств причастности России к взрывам в Чехии

Президент Чехии Милош Земан считает, что нет пока никаких доказательств причастности российских агентов к подрыву военных складов в Чехии в 2014 году. Он рассматривает две версии инцидента, в частности - непрофессиональное обращение с взрывчатыми материалами
Дочекатись би такої як мінімум "впливовості" в Україні від сьогоднішнього президента на патріотичні справжні спецслужби та МЗС, а там й дло зміни преза недалеко мабуть ...
показать весь комментарий
25.04.2021 16:30 Ответить
дуже цінна найсвіжіша заява й від кого!!! з країни, доречі, прожвання Суворова.

https://twitter.com/share?url=https://espreso.tv/mi-nadsilaemo-putinu-chitki-signali-shef-britanskoi-rozvidki
Російська Федерація на сьогодні є країною, яка "об'єктивно слабшає". Це стосується відразу кількох вимірів її існування
Про це в інтерв'ю недільному випуску газети https://www.thetimes.co.uk/article/mi6s-c-we-warned-putin-what-would-happen-if-he-invaded-ukraine-wkc0m96qn Times (Лондон) за 25 квітня 2021 року заявив керівник британської зовнішньої розвідки MI6 Річард Мур, передає https://espreso.tv/ Еспресо.TV .

"Росія - країна, що об'єктивно слабшає, в економічному і демографічному плані. Це дуже складний (для неї - ред.) період", - зазначив Мур.

Він також зупинився на зосередженні російських військ на кордоні з Україною.

Зокрема, за словами Мура, Лондон і Вашингтон попередили президента Володимира Путіна про наслідки вторгнення.

Читайте також: https://espreso.tv/ukraina-prosit-u-nimechchini-viyskovo-morske-**********-ta-obladnannya-frankfurter-allgemeine-sonntagszeitung Україна просить у Німеччини військово-морське озброєння та обладнання, - Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

При цьому російська сторона, як наголосив Річард Мур, не сумнівається в твердості й послідовності Британії і США з цього питання.

Крім того, Мур висловився щодо звинувачень Чехії на адресу російської агентури, яку Прага звинуватила в причетності до вибухів *********** на складі у Врбетиці в 2014 році.

"Коли ви бачите таку модель безрозсудної поведінки, то, звичайно, потім дивитеся на те, що відбувається навколо України. Й нас це турбує. Ось чому ми так тісно координуємо свої дії з нашими союзниками - щоб переконатися, що ми надсилаємо Путіну чіткі сигнали", - наголосив Мур.
показать весь комментарий
25.04.2021 16:43 Ответить
ничего удивительного в этом нет, много еще ватного дерьма засело в руководящей верхушке государства, искусно маскирующееся под ПАТРИЙОТОВ, и сколько еще придется страдать и позорится Украине от их деятельности.
показать весь комментарий
25.04.2021 18:09 Ответить
Ему не давали возможности посетить родину Украину.
Такие товарищи: кравчук, кучма, ющенко, янукович, порошенко, зеленский.
показать весь комментарий
25.04.2021 18:12 Ответить
Во власти уже 30 лет практически все совки.
Кадровики большая часть вата.
Кадровики отсеивают патриотических людей.
показать весь комментарий
25.04.2021 18:15 Ответить
Безопасность Суворову никто в Украине не гарантирует тем более что по стране шастает каждый второй ФСБешник.
Да и не исключено что Геращенко его намерено заманивает в Украину.
показать весь комментарий
25.04.2021 18:29 Ответить
Виктор Суворов - это вам не Сашко Музычко.
показать весь комментарий
25.04.2021 19:27 Ответить
https://censor.net/ru/news/3261872/geraschenko_otvetil_suvorovu_i_priglasil_v_ukrainu. Цензор свое дело делает!
показать весь комментарий
25.04.2021 18:34 Ответить
Самое интересное, что посту Суворова более 10 недель) О реакции на него он тоже узнает разве что из СМИ)
показать весь комментарий
25.04.2021 20:53 Ответить
Цензор сделал свое дело. Как только появилась статья в ЦН, сразу и реакция власти.
показать весь комментарий
25.04.2021 21:52 Ответить
Тут не поспоришь) Читают, еще как читают)))
показать весь комментарий
25.04.2021 23:29 Ответить
С 1945 года на Запад сбежало столько предателей сдохшего Совка,что хватит заселить весь Север РАБссии от Чукотки до чЛенинграда....
показать весь комментарий
25.04.2021 21:17 Ответить
До 45-го тоже бегали.
показать весь комментарий
26.04.2021 00:08 Ответить
В плен попало 4 миллиона солдат и фицеров РККА за первые 3 месяца войны,остальные скрылись по лесам,болотам и пригрелись у сладких женщин...
"Ледокол".Всех их и семьи Сралин считал предателями Указ Сралина №270 от 16 августа 1941 года...
показать весь комментарий
25.04.2021 21:21 Ответить
Зачем вообще гражданин Великобритании шлет запросы на посещение Украины, если для граждан Великобритании безвизовый режим?
показать весь комментарий
26.04.2021 11:39 Ответить
Страница 6 из 6
 
 