Бывшего советского разведчика, писателя Виктора Суворова (Резуна) не пускают в Украину: Не хотят портить братские отношения с Москвой

Живущий в Великобритании Виктор Суворов несколько раз слал в Киев запрос на разрешение посетить Украину.

Об этом бывший советский разведчик, историк и писатель написал в комментарии к своему facebook-посту, передает Цензор.НЕТ.

"Препятствие есть. Несколько раз слал в Киев запрос на самый-самый верх: в чем моя вина перед Украиной? Я ушел из Советского Союза, если народ Украины считает это преступлением, готов нести любое наказание. Отмотаю любой срок, какой судья выпишет. Ответы разные, но смысл один: не можем гарантировать безопасность. Меня готовили в дипломатию и работал в Женеве, а это самый центр всей мировой дипломатии. Так вот, на языке дипломатии термин "не можем обеспечить безопасность" означает: пошел вон, ты тут никому не нужен. В Польше бываю регулярно, иногда приезжаю на самую границу Украины, на свою Родину любоваться. И из Румынии тоже на Украину смотрел. Шаг шагнуть - и в Черновицкую область попадешь, на Стороженецкий полигон. Много раз бывал в Эстонии, Литве, Латвии. Ну и в Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии. Препятствий нет. Даже не так: и в Эстонии, и в Польше, и в Болгарии, в других странах не просто бывал, а по приглашению премьеров и президентов с вручением премий литературных и государственных наград. А в Украину не прорваться. Начальников в Киеве уговаривал: я тайно, никто не узнает, мне бы на могилы отца и матери посмотреть, да могилам деда моего Василия Андреевича Резуна и бабы Ирины поклониться. Но, нельзя. Не желает Украина из-за какого-то проходимца и предателя портить братские отношения с Москвой", - написал он.

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