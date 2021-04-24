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Турция "решительно осуждает" заявление Байдена о геноциде армян и призывает "исправить допущенную грубейшую ошибку"

Турция

Президент США Джо Байден, "подпав под влияние радикальных армянских кругов и антитурецких групп", выступил с предвзятым заявлением по событиям 1915 года. Турция не признает и решительно осуждает утверждения главы Белого дома от 24 апреля.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции, распространенном в ответ на заявление президента США, назвавшего события 1915 года геноцидом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкой издание Anadolu.

В заявлении подчеркивается, что высказывания главы Белого дома не имеют под собой никаких научных и законных оснований и далеки от исторических реалий.

"Ни одно из условий, которые согласно международному праву могли бы стать основанием для использования термина "геноцид" в контексте событий 1915 года не имело место быть. Отношение к событиям 1915 года не может и не должно меняться в зависимости от внутриполитических процессов и настроений политиков. Подобная позиция может привести лишь к грубому искажению истории", - говорится в сообщении МИД Турции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Важно признать геноцид армян на госуровне. Ни одна страна и ни один народ не застрахован от повторения трагедии", - Аваков

Во внешнеполитическом ведомстве Турции привлекли внимание к решению ЕСПЧ, согласно которому тема событий 1915 года открыта для обсуждений.

При этом напоминается об инициативе руководства Турции от 2005 года по формированию совместной комиссии с целью формирования справедливой позиции по событиям 1915 года, основанной на научных доказательствах.

"Несмотря на то, что армянская сторона по сей день не соглашается на формирование подобной комиссии, данная инициатива сохраняет свою актуальность. Президент США не имеет ни правовых, ни нравственных полномочий выносить решения по историческим вопросам. Заявление Джо Байдена не имеет никакой значимости", - говорится далее в заявлении.

"Анкара никогда не избегала оценок своей истории. Однако ни США, ни какая-либо другая страна, не имеют права поучать Турцию по данному вопросу. Призываем президента США исправить допущенную грубейшую ошибку, не идти на поводу у кругов, стремящихся использовать исторические утверждения для углубления вражды, и вместо этого поддержать практические шаги по обеспечению мира в регионе", - говорится в заявлении.

Также читайте: МИД призвал международное сообщество признать Голодомор геноцидом украинского народа

Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден официально признал, что систематическое убийство и депортация сотен тысяч армян Османской империей в современной Турции более века назад были геноцидом.

Автор: 

Армения (829) Байден Джо (2795) геноцид (416) Турция (3508)


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Топ комментарии
+31
турки зараз наче друзі, і Україні краще мовчати, так нє- Аваков чорт рота відкрив.
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24.04.2021 23:42 Ответить
+29
При Ющі наш уряд запропонував вірменам: ми визнаємо геноцид 1915 р., вони визнають геноцидом Голодомор. Вони відмовилися...
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24.04.2021 23:36 Ответить
+26
а армяне неоднократно кричали в ООН, что кацапы отцапали Крым справедливо...
разве армяне после этого не гниды лицемерные ?
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25.04.2021 00:00 Ответить
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тоже верно...та й сумно...
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25.04.2021 13:30 Ответить
Армяне не легли под рашку. Данная ситуация в Армении состоялась после оккупации Армении русско-турецкими войсками в 1920 г. и разделом Армении между этими двумя фашистскими странами после Геноцида. Война 2020 г. в Арцахе была приурочена празднованию столетия русско-турецкого договора о дружбе и братстве, который в силе и сейчас. Кстати 1920 г. Ленин спас жопу Ататурка влив в Турцию огромные финансовые средства и вооружение. Как и сейчас, тогда тоже турки позиционировали себя друзьями большевиков и антагонистами коллективного Запада, Антанты (читай НАТО).
Армяне мечтают избавится от российского ига. Вот если бы Украина стала лидирующей державой черноморского региона, то Армения и Грузия сразу бы потянулись в сторону Украины, как к маяку.
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25.04.2021 01:28 Ответить
То есть "потянулись бы" только потому, что "лидер", а не потому, что разделяют ценности, демократические подходы, приверженность международному праву и т.д.? Лицемерненько получается.

Думаю, что Украине именно сейчас нужно выбирать себе друзей и партнёров- в трудные для неё времена. Боюсь, что Грузия и, тем более, Армения на таковых не тянут. А посему политика по отношению к ним должна быть прагматичной. Точнее, индифферентной.
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25.04.2021 02:26 Ответить
Григорян, как вы надоели со своей вЯликой историей... Присвоили себе истории лезгин, удин и т.д. Одни сказки...

"разделом Армении между этими двумя фашистскими странами" - будто бы была какая-то отдельная независимая Армения, которую делили))) Территории, где живут армяне уже тысячу лет управляет все кроме армян, но в основном Османы. Сотни лет жили под Османами, а ведь Армяне сохранили свой язык, культуру, религию. Как и другие народы некогда бывшие части Империи. Сербы, Хорваты, Венгры, Греки, Болгары, Албанцы, Арабы и тд.

"Армяне не легли под рашку" это вообще... Сама тема "генацЫда" привязана к этому. Армяне - это один из многих народов в составе Османской Империи. Во время 1-ой мировой войны Османы воевали на 9 фронтах, в том числе и против Раши. Все народы воевали, и Армяне, кстати. Но Рашка пообещала горы армянам, армяне вооружились и начали бить в тыл. Армянская новоросия. Сколько местных людей армяне перерезали, в основном курдов и турков. Внизу я привожу статью. Поэтому вас все не любят. Обыкновенные предатели. Что оставалось делать туркам, по голове погладить? Собственно здесь и зарыта суть, армян тогда жестко "усБакоили" не потому что они армяне по крови и тд, а за конкретные военные действия. Интересно получается, армянам можно убивать, а если отвечать - то это Гена. 100 лет прошло, ничего не изменилось. Так же под русским сапогом. А Байден на*ть на всю эту тему хотел, и всем остальным тоже самое, - обычная политика, козыри, шантаж, и тп. А армяне инструмент. Но армянам не привыкать, судя по всему. И кстати, в Турции сотни тысяч армян живут, многие известные люди. 60 армянских церквей только в Стамбуле. А Армения это моноэтническая страна ..

Jeremy Salt. Middle Eastern Studies. 39/1.
"Armenian guerilla bands incited and armed by the Russians and organized by the Dashnaks had thrown themselves into the war effort against their own government."
"At a time when the Ottomans were fighting a war on several fronts, Armenian guerilla bands were attacking government offices, killing gendarmes and massacring Muslim civilians and burning their villages." https://www.jstor.org/stable/4284276?seq=1
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25.04.2021 09:53 Ответить
Понеслось ... Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил заявление Байдена о т.н."геноциде" армян по событиям 1915 года, назвав его "исторической ошибкой".
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25.04.2021 01:06 Ответить
Ой, испугалось США осуждения Азербайджаном. Но нам ни во что подобное не надо вмешиваться. Мы зависим от многого.
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25.04.2021 01:40 Ответить
тупым обьясню еще раз - к бочке с бензином подожгли бикфордов шнур !!!

А тут еще "наши можновладци ***" высказываются по этой теме на стороне армяшек ! А вы то куда лезете черти зеленые? Тут надо наоборот тихо сидеть и молчать. Пускай сами с американцами разбираются. Турки наши партнеры, оружие нам дают и т.д.. Они с Байденом помирятся, а вас-нас оставят в идиотах.
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25.04.2021 01:58 Ответить
Какие "можновладци"? Аваков? И только. Ну так, может, это и был "пробный шар", чтобы вызвать волну общественного мнения. А оно, это мнение, как видно, негативно. Теперь есть чёткое основание не признавать геноцид- чтобы не будоражить украинский народ в сложные для него времена.
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25.04.2021 02:31 Ответить
вы не правильно сложили этот пазл... у меня все..
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25.04.2021 02:32 Ответить
А я уверен, что неправильно его сложили вы. Сказал исключительно Аваков. Больше заяв не было и не будет. Заяв ОФИЦИАЛЬНЫХ, от лица государства. Никто не собирается портить отношения с Турцией ради армяшек, к которым у Украины ОЧЕНЬ много своих вопросов и предъяв.
Не разгоняйте "зраду" там, где её НЕТ.
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25.04.2021 02:40 Ответить
ха.. а авакян кто !? Киевский таксист и не влада !?вы соображаете что вы говорите ?! Ну конечно - не хватало еще такой заявы мида .
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25.04.2021 12:59 Ответить
Авакян.. прежде всего армянин.. и он этого не забыл.. Он заявление сделал.. как армянин.. а не как министр МВД.. Вот с этой позиции и стоит рассматривать.. а значит его высказывание не возьмут.. как официальную точку зрения..
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25.04.2021 14:14 Ответить
он в первую очередь министр , и такие заявление он может делать дома на кухне за бутылкой водки и своим соплеменникам а не в сми..
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25.04.2021 14:50 Ответить
Дед Джо лучше бы молчал в тряпку.
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25.04.2021 01:27 Ответить
А кому тогда нахера вообще нужны всякие ценности демократии и свободы? Америке некого боятся, и Байден молодец, потому что просто пустым декларированием прав человека и неких свобод, эта сверхдержава потеряла бы статус маяка для стран стремящихся к демократии и лучшей жизни. Зачем вообще Украине было гонять Яныка, если вы чувствуете себя в комфортно в компании клуба диктаторов? Эрдоган, Алиев, кого еще вам подать? Кима и Кастро?
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25.04.2021 01:34 Ответить
Нам нельзя оценивать ни турков, ни китайские ни белорусские власти. Не надо ни с кем сориться. Нам бы стоит заняться своими проблемами. В первую очередь аферой тысячелетия - дерибаном украинской земли https://m.youtube.com/watch?v=***********
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25.04.2021 01:32 Ответить
"Ни одно из условий, которые согласно международному праву могли бы стать основанием для использования термина "геноцид" в контексте событий 1915 года не имело место быть."

Если не считать того, что этот термин был придуман для описания именно тех событий
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25.04.2021 01:42 Ответить
Не понимаю, зачем было нужно Байдену поднимать вопрос столетней давности именно сейчас, когда всем миром нужно забить бешеного Шерхана, который не 100 лет назад, а СЕЙЧАС убивает десятки тысяч и готов убить миллионы? Зачем цькувать Турцию- ключевую, мощную страну которая ЕДИНСТВЕННАЯ может навести порядок в регионе, обеспечить справедливость и мир? Тем более, ради КОГО? Ради Табаки, который не первый год трётся у кровавых лап Шерхана? И ЭТО называется "геополитикой"?

Надеюсь, у нашего Вовы хватит ума не вмешиваться в эту тему и не признавать геноцид армян. Тем более, народ не поймет и не поддержит- достаточно почитать комменты на ветках с новостями на эту тему.
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25.04.2021 02:10 Ответить
Байден пытается отнять у Трампа голоса американских армян
все что сейчас происходит в Штатах нужно рассматривать в контексте борьбы за голоса и не более того
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25.04.2021 06:32 Ответить
Странно начинать "бороться за голоса" сразу после выборов. Тем более, если такая "борьба" рушит всё что вокруг.
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25.04.2021 14:03 Ответить
Наркоман Зедебил тупой как дерево. Там ума не было и нет.
Что прикажет х.йло, то он и скажет.
Дебил, .лядь!
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25.04.2021 11:07 Ответить
Ага, наверное, именно х-ло сказало Зе прикрыть мертвечука.
Не надоело плодить фейки и распространять БРЕД? Неужели не понятно, что на это уже никто не ведется?
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25.04.2021 14:01 Ответить
султанчик ножкой топ.
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25.04.2021 03:09 Ответить
Байден-старый маразматик.Возле него сидят шакалы советники левого толка и подсовывают документы на подписание и убеждают что это правильно.Хотя сейчас это признание совсем некстати.Как и проволочки с введением санкций на СП-2.
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25.04.2021 03:12 Ответить
В том-то и беда была , как более умственно развитых кемалистов , так и куда более осталых исламистов , что сейчас у власти в Турции . Вот в Германии нет таких политиков , что отрицали бы преступления нацистов , включая Холокост евреев , геноцид ромов , массовые убийства гражданского населения словян и по сути использование нацистами рабского труда . Ну нет в Германии таких -- поэтому ныняшняя Дойча она цивилизованная страна .
А вот Турция с их отрицанием очевидного геноцида остаётся на позиции дикарей .
Тем более , выглядит сранно -- ибо ответственность за эти убийства и голод уж точно не на кемалистах . С Эрдоганом , разумеется , сложнее ситуация , ибо этот явно несекулярный правитель явно мечтает об новом султанате и об неоколониализме . А как раз именно имперская шиза отоманов и была источником геноцида армян и не только -- но и понтийских греков оне убили немало в начале 20 века .

Кстати , сам Кемаль Ататюрк , когда с проевропейскими офицерами захватил власть и повёл курс не секуляризацию Турции , то он немало виновников геноцида армян казнил . Причём казнили не только особых садистов и виновников , но тех , кто просто не принимал меры ...
Поэтому не совсем справедливо утверждать, что виновники геноцида не понесли отвественности !!!
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25.04.2021 03:38 Ответить
Так почему турция так боится признанию геноцида армян?
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25.04.2021 12:51 Ответить
во всем как всегда виноваты комуняки во главе с Йоськой рябым
это они разделяли Кавказ
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25.04.2021 06:24 Ответить
Очень взвешенное и честное заявление турецкой стороны. Приведите факты и мы оценим по другому. Нельзя НА ЭМОЦИЯХ и под влиянием выдавать подобные высказования как высказал Байден. Украине нужно учитывать только по СВОИМ интересы. В историческом прошлом три центра влияния и ориентация на них не дали сформироваться украинской державе в средневиковье, Османская империя в том числе. Однако заявления наших политиков должны быть взвешены и только в ИНТЕРЕСАХ Украины. Аваков урод. Турция ситуативный союзник. Надо пользоваться этой ситуацией, а не разрушать.
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25.04.2021 07:07 Ответить
Геноцид остается геноцидом, даже если преступник его не признает.
Турция ситуативный союзник сейчас, а через полвека запросто устроит геноцид кому сможет
(при уверенности, что он останется безнаказанным). А давайте расцелуемся с теми, кто отрицает голодомор в Украине - просто потому, что они сейчас ситуативные союзники и могут денежек подкинуть ?
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25.04.2021 08:35 Ответить
Турция последовательный союзник всегда, в отличие от вас, козломордых кацапов.
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25.04.2021 09:43 Ответить
Ну тогда о геноциде. Армяне живут на территории современной Турции и жили в Османской империи веками. И что был до этого геноцид? Да были гонения но не геноцид. Почему в 1915 началось? А началось потому что граждане Османской империи армянской национальности начали воевать против своей страны в тылу. Поэтому из этих областей их переселили. А во время переселения всегда хотят поживиться те кому дана власть переселять,ну и "отомстить" предателям. А заодно с праведным гневом и по мародерить. Армяне предали турок,а с врагами как с врагами.
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25.04.2021 10:39 Ответить
Особенно рассмешил "Армяне предали турок, а с врагами как с врагами", созвучно как украинцы предали руских, а с врагами как с врагами .
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25.04.2021 12:56 Ответить
Это, мягко говоря, не так. То, что физическое уничтожение армян было преднамеренным и санкционировалось властями Османской империи, не отрицается историками ни одной страны, кроме Турции.
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25.04.2021 13:36 Ответить
не отрицать.. и официально признать.. немного разные подходы.. и последствия
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25.04.2021 14:17 Ответить
а молодца байден, классно ткнул палкой осиное гнездо, теперь у всех подлиз голова болит, признать следом или не признать
потому что мелкие и признать страшно, а не признать - не последовать примеру благодетеля
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25.04.2021 09:15 Ответить
одразу помітні дрібні і зловонні пакості кремля )))
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25.04.2021 10:25 Ответить
"Восток-дело тонкое". От хтозна як в цій ситуації правильно було б себе повести...
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25.04.2021 09:23 Ответить
Для Украины этот вопрос пока не очень выгоден комментировать его. Нам турки ближе, чем армяне с их политической ориентацией. Здесь: только прагматизм.
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25.04.2021 09:28 Ответить
Турки то хоть ситуативный союзник,причем серьезный.А вот армяне, со времен распада союза по отношению к Украине ведут себя подло,"оккупанты " наших базаров все время на подтанцовке у кремля ,потому не)(ер с ними церемониться.Тем более Голодомор они не признали.
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25.04.2021 10:08 Ответить
По-моему "оккупанты " наших базаров скорее - азеры
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25.04.2021 12:58 Ответить
не считал поголовно.Кстати,позиция Алиевых тоже не воодушевляет.Потому- исключительно исходя из национальных интересов ,используя все международные нормы и правила ,даже прагматично петляя между ними.
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25.04.2021 17:47 Ответить
армяне такие же как и кацапы пора их всех в хаястан отправлять войны у них нет ,это по сути тот же троянский конь ,как и русский мир !
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25.04.2021 13:00 Ответить
Ви помітили як активізувались боти з вимогою підтримати армян (с хєра лі?)?
мордовія ще в змозі вбити клин де захоче.
Нам головне не йти у них на поводу
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25.04.2021 10:59 Ответить
Да, и кстати, земля на которой расположена база США Инджирлик до Геноцида армян документально принадлежала землевладельцу армянину. Насколько знаю подготовлен или подан судебный иск по этому вопросу. Про детали не знаю.
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25.04.2021 11:41 Ответить
Месяц назад Блинкен выразил разочарование что армянина условно-досрочно освободили после почти 40 лет тюрьмы за убийство турецкого консула в Лос-Анджелесе.
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25.04.2021 11:41 Ответить
только бы наши зеленые придурки рты свои сейчас не раскрыли.......
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25.04.2021 12:12 Ответить
армяне подлый народ !!! ты раб ты трус ты армянин !
https://www.kavkazcenter.com/russ/
такие же как и кацапы !
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25.04.2021 12:56 Ответить
те кто поддерживает армян фсбшные консервы на территории Украины !
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25.04.2021 12:58 Ответить
Вуєчко Джо все чудово спланував. Турки зі своєю "особливою думкою і позицією" вносять сум"яття і розхитують ЄС і НАТО. Щодо НАТО - то у випадку масштабного конфлікту з Росією (а він судячи з усього незбіжний) - турки крайнє хиткі і ненадійні "бойові побратими".
Стратегічна ціль Туреччини і Ердогана не Європа і не НАТО (туди вони не доросли рилом) - а домінування в мусульманському світі, тому Джо Байден цією заявою свого роду "відпустив" турків у свою царину, (Перед тим давши добрячого "вірменського підсрачника")
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25.04.2021 13:38 Ответить
Статья II
В настоящей Конвенции под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:
а) убийство членов такой группы;
b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;
с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;
d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;
e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.
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25.04.2021 14:01 Ответить
У Джо Байдена более современных проблем нет? Серверный Поток уже остановил?
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05.06.2021 02:40 Ответить
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