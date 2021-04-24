Турция "решительно осуждает" заявление Байдена о геноциде армян и призывает "исправить допущенную грубейшую ошибку"
Президент США Джо Байден, "подпав под влияние радикальных армянских кругов и антитурецких групп", выступил с предвзятым заявлением по событиям 1915 года. Турция не признает и решительно осуждает утверждения главы Белого дома от 24 апреля.
Об этом говорится в заявлении МИД Турции, распространенном в ответ на заявление президента США, назвавшего события 1915 года геноцидом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкой издание Anadolu.
В заявлении подчеркивается, что высказывания главы Белого дома не имеют под собой никаких научных и законных оснований и далеки от исторических реалий.
"Ни одно из условий, которые согласно международному праву могли бы стать основанием для использования термина "геноцид" в контексте событий 1915 года не имело место быть. Отношение к событиям 1915 года не может и не должно меняться в зависимости от внутриполитических процессов и настроений политиков. Подобная позиция может привести лишь к грубому искажению истории", - говорится в сообщении МИД Турции.
Во внешнеполитическом ведомстве Турции привлекли внимание к решению ЕСПЧ, согласно которому тема событий 1915 года открыта для обсуждений.
При этом напоминается об инициативе руководства Турции от 2005 года по формированию совместной комиссии с целью формирования справедливой позиции по событиям 1915 года, основанной на научных доказательствах.
"Несмотря на то, что армянская сторона по сей день не соглашается на формирование подобной комиссии, данная инициатива сохраняет свою актуальность. Президент США не имеет ни правовых, ни нравственных полномочий выносить решения по историческим вопросам. Заявление Джо Байдена не имеет никакой значимости", - говорится далее в заявлении.
"Анкара никогда не избегала оценок своей истории. Однако ни США, ни какая-либо другая страна, не имеют права поучать Турцию по данному вопросу. Призываем президента США исправить допущенную грубейшую ошибку, не идти на поводу у кругов, стремящихся использовать исторические утверждения для углубления вражды, и вместо этого поддержать практические шаги по обеспечению мира в регионе", - говорится в заявлении.
Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден официально признал, что систематическое убийство и депортация сотен тысяч армян Османской империей в современной Турции более века назад были геноцидом.
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Армяне мечтают избавится от российского ига. Вот если бы Украина стала лидирующей державой черноморского региона, то Армения и Грузия сразу бы потянулись в сторону Украины, как к маяку.
Думаю, что Украине именно сейчас нужно выбирать себе друзей и партнёров- в трудные для неё времена. Боюсь, что Грузия и, тем более, Армения на таковых не тянут. А посему политика по отношению к ним должна быть прагматичной. Точнее, индифферентной.
"разделом Армении между этими двумя фашистскими странами" - будто бы была какая-то отдельная независимая Армения, которую делили))) Территории, где живут армяне уже тысячу лет управляет все кроме армян, но в основном Османы. Сотни лет жили под Османами, а ведь Армяне сохранили свой язык, культуру, религию. Как и другие народы некогда бывшие части Империи. Сербы, Хорваты, Венгры, Греки, Болгары, Албанцы, Арабы и тд.
"Армяне не легли под рашку" это вообще... Сама тема "генацЫда" привязана к этому. Армяне - это один из многих народов в составе Османской Империи. Во время 1-ой мировой войны Османы воевали на 9 фронтах, в том числе и против Раши. Все народы воевали, и Армяне, кстати. Но Рашка пообещала горы армянам, армяне вооружились и начали бить в тыл. Армянская новоросия. Сколько местных людей армяне перерезали, в основном курдов и турков. Внизу я привожу статью. Поэтому вас все не любят. Обыкновенные предатели. Что оставалось делать туркам, по голове погладить? Собственно здесь и зарыта суть, армян тогда жестко "усБакоили" не потому что они армяне по крови и тд, а за конкретные военные действия. Интересно получается, армянам можно убивать, а если отвечать - то это Гена. 100 лет прошло, ничего не изменилось. Так же под русским сапогом. А Байден на*ть на всю эту тему хотел, и всем остальным тоже самое, - обычная политика, козыри, шантаж, и тп. А армяне инструмент. Но армянам не привыкать, судя по всему. И кстати, в Турции сотни тысяч армян живут, многие известные люди. 60 армянских церквей только в Стамбуле. А Армения это моноэтническая страна ..
Jeremy Salt. Middle Eastern Studies. 39/1.
"Armenian guerilla bands incited and armed by the Russians and organized by the Dashnaks had thrown themselves into the war effort against their own government."
"At a time when the Ottomans were fighting a war on several fronts, Armenian guerilla bands were attacking government offices, killing gendarmes and massacring Muslim civilians and burning their villages." https://www.jstor.org/stable/4284276?seq=1
А тут еще "наши можновладци ***" высказываются по этой теме на стороне армяшек ! А вы то куда лезете черти зеленые? Тут надо наоборот тихо сидеть и молчать. Пускай сами с американцами разбираются. Турки наши партнеры, оружие нам дают и т.д.. Они с Байденом помирятся, а вас-нас оставят в идиотах.
Не разгоняйте "зраду" там, где её НЕТ.
Если не считать того, что этот термин был придуман для описания именно тех событий
Надеюсь, у нашего Вовы хватит ума не вмешиваться в эту тему и не признавать геноцид армян. Тем более, народ не поймет и не поддержит- достаточно почитать комменты на ветках с новостями на эту тему.
все что сейчас происходит в Штатах нужно рассматривать в контексте борьбы за голоса и не более того
Что прикажет х.йло, то он и скажет.
Дебил, .лядь!
Не надоело плодить фейки и распространять БРЕД? Неужели не понятно, что на это уже никто не ведется?
А вот Турция с их отрицанием очевидного геноцида остаётся на позиции дикарей .
Тем более , выглядит сранно -- ибо ответственность за эти убийства и голод уж точно не на кемалистах . С Эрдоганом , разумеется , сложнее ситуация , ибо этот явно несекулярный правитель явно мечтает об новом султанате и об неоколониализме . А как раз именно имперская шиза отоманов и была источником геноцида армян и не только -- но и понтийских греков оне убили немало в начале 20 века .
Кстати , сам Кемаль Ататюрк , когда с проевропейскими офицерами захватил власть и повёл курс не секуляризацию Турции , то он немало виновников геноцида армян казнил . Причём казнили не только особых садистов и виновников , но тех , кто просто не принимал меры ...
Поэтому не совсем справедливо утверждать, что виновники геноцида не понесли отвественности !!!
это они разделяли Кавказ
Турция ситуативный союзник сейчас, а через полвека запросто устроит геноцид кому сможет
(при уверенности, что он останется безнаказанным). А давайте расцелуемся с теми, кто отрицает голодомор в Украине - просто потому, что они сейчас ситуативные союзники и могут денежек подкинуть ?
потому что мелкие и признать страшно, а не признать - не последовать примеру благодетеля
мордовія ще в змозі вбити клин де захоче.
Нам головне не йти у них на поводу
https://www.kavkazcenter.com/russ/
такие же как и кацапы !
Стратегічна ціль Туреччини і Ердогана не Європа і не НАТО (туди вони не доросли рилом) - а домінування в мусульманському світі, тому Джо Байден цією заявою свого роду "відпустив" турків у свою царину, (Перед тим давши добрячого "вірменського підсрачника")
В настоящей Конвенции под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:
а) убийство членов такой группы;
b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;
с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;
d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;
e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.