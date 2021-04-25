Оккупанты потратят 2 млрд рублей на "реставрацию" Ханского дворца в Бахчисарае

В подконтрольном Кремлю "министерстве культуры Крыма" заявили, что на "реставрацию" 16 объектов Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника "предусмотрено 2 миллиарда рублей".

Такое заявление в эфире телеканала "Миллет" сделала "министр культуры Крыма" Арина Новосельская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

При этом она пояснила затянувшиеся сроки "сложностью работ".

"Около двух миллиардов только на 16 объектов в Бахчисарайском заповеднике предусмотрено. Такие комплексы не реставрируются одномоментно, иначе нам надо было бы полностью закрыть Бахчисарайский заповедник для посещения и заниматься реставрациями … Ханский дворец – это мы сокращённо так называем его. Это много объектов в Бахчисарайском заповеднике. Работы велись в позапрошлом, прошлом, в этом году, еще в следующем году ряд работ будет проведен. Это чистая реставрация, сложная очень", – заявила Новосельская.

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Издание отмечает, что Министерство культуры Украины пока не комментировало заявление Новосельской. Напомним, Кабинет министров Украины внес объекты культурного наследия в Крыму и Севастополе в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. В их числе находится Ханский дворец в Бахчисарае.

Ранее марионетка Кремля Сергей Аксенов утверждал, что "реставрацию" Ханского дворца завершат в 2021 году.

Президент России Владимир Путин, обращаясь к членам Совета Федерации, поручил выделить дополнительные средства на "реставрацию" различных объектов культурного наследия в России, в список вошли два дворца, находящиеся в оккупированном Крыму - Ханский и Воронцовский.

В 2020 году Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры заявила об ухудшении ситуации в оккупированном Крыму, в том числе в вопросах защиты культурного наследия.

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