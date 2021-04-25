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Оккупанты потратят 2 млрд рублей на "реставрацию" Ханского дворца в Бахчисарае

Оккупанты потратят 2 млрд рублей на

В подконтрольном Кремлю "министерстве культуры Крыма" заявили, что на "реставрацию" 16 объектов Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника "предусмотрено 2 миллиарда рублей".

Такое заявление в эфире телеканала "Миллет" сделала "министр культуры Крыма" Арина Новосельская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

При этом она пояснила затянувшиеся сроки "сложностью работ".

"Около двух миллиардов только на 16 объектов в Бахчисарайском заповеднике предусмотрено. Такие комплексы не реставрируются одномоментно, иначе нам надо было бы полностью закрыть Бахчисарайский заповедник для посещения и заниматься реставрациями … Ханский дворец – это мы сокращённо так называем его. Это много объектов в Бахчисарайском заповеднике. Работы велись в позапрошлом, прошлом, в этом году, еще в следующем году ряд работ будет проведен. Это чистая реставрация, сложная очень", – заявила Новосельская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты планируют потратить более 10 млн рублей на документацию по "реконструкции" гарема в Ханском дворце

Издание отмечает, что Министерство культуры Украины пока не комментировало заявление Новосельской. Напомним, Кабинет министров Украины внес объекты культурного наследия в Крыму и Севастополе в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. В их числе находится Ханский дворец в Бахчисарае.

Ранее марионетка Кремля Сергей Аксенов утверждал, что "реставрацию" Ханского дворца завершат в 2021 году.

Президент России Владимир Путин, обращаясь к членам Совета Федерации, поручил выделить дополнительные средства на "реставрацию" различных объектов культурного наследия в России, в список вошли два дворца, находящиеся в оккупированном Крыму - Ханский и Воронцовский.

В 2020 году Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры заявила об ухудшении ситуации в оккупированном Крыму, в том числе в вопросах защиты культурного наследия.

Также читайте: Украина ждет от ЮНЕСКО направления мониторинговой миссии для проверки состояние Ханского дворца в оккупированном Крыму, - Нищук

Автор: 

Крым (26436) памятник (2243) Бахчисарай (72)


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Топ комментарии
+4
Кабздец ханскому дворцу в Бахчисарае...
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25.04.2021 01:26 Ответить
+2
Был дворец Ханский, теперь будет хамский.
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25.04.2021 01:28 Ответить
+1
Хай ТРАТЯТ,УКРАИНЕ пригодится
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25.04.2021 01:53 Ответить
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а при чем сдесь ханский дворец к россии????ШО КРЫМ ПОЛУЧАЕТСЯ----ЭТО ТУРЦИЯ???????
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25.04.2021 00:42 Ответить
Турция в 1783 году признала Крым Россией. В том признании есть условие, что если Россия теряет права на Крым, то он автоматически становится Турцией. Когда в 1954 году РСФСР передала Крым УССР, то вроде на него права и не теряла. В 1991 году РФ права на Крым потеряла, т. е. юридически он стал Турцией. Я уверяю, что со временем, турки бы подняли этот вопрос.
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25.04.2021 08:38 Ответить
16.12.1991 Турция признала независимость Украины в существующих границах.
Это так, для бразильцев
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25.04.2021 09:20 Ответить
Кабздец ханскому дворцу в Бахчисарае...
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25.04.2021 01:26 Ответить
Хамовники.
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25.04.2021 01:28 Ответить
"Колишній голова Республіканського комітету АРК у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян Едем Дудаков, який побував на місці проведення робіт, вважає, що Ханський палац у Бахчисараї назавжди втратив шанс увійти до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО через проведення російською владою анексованого Криму неякісних реставраційних робіт."
20 січня 2018. МЗС: Україна закликає ЮНЕСКО вжити заходів для збереження Ханського палацу в Бахчисараї
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25.04.2021 02:02 Ответить
Был дворец Ханский, теперь будет хамский.
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25.04.2021 01:28 Ответить
2 миллиарда на еще одну путенскую дачку А НАРОДУ ДВОРЦЫ Оккупанты потратят 2 млрд рублей на "реставрацию" Ханского дворца в Бахчисарае - Цензор.НЕТ 3889
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%82%D1%80%D1%83%D1%89%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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25.04.2021 01:52 Ответить
Хай ТРАТЯТ,УКРАИНЕ пригодится
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25.04.2021 01:53 Ответить
Мир и Украина теряют уникальный памятник. В Крыму разрушают Бахчисарайский ханский дворец. Это единственный в мире образец ханской дворцовой архитектуры крымских татар. Уже уничтожены трехсотлетние балки большой ханской мечети, повреждаются исторические росписи. Все это происходит под предлогом реставрации, которую проводит фирма без опыта такой работы. Эти действия специалисты называют преступлением. Как сейчас (декабрь 2017) выглядит дворец - https://www.radiosvoboda.org/a/video/28939277.html
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25.04.2021 02:05 Ответить
Эти действия специалисты называют преступлением - имена у спецов есть?
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25.04.2021 08:02 Ответить
деньги пускай "осваивают" только дворец жалко!
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25.04.2021 07:02 Ответить
мабуть із палацу вже останню плитку по єпєням рязанським ростягли ще й путінське стадо на чергові мільярди обдерли а ті тільки мекають і соплі восхіщєнно облизують
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25.04.2021 07:24 Ответить
Реставрація по російські - розвалити стару рухлядь, а потім в більш зручному місті збудувати приблизно таку саму, але з ******* матеріалів і повісити табличку, що це пам'ятка старовини. Як зробили з Храмом Христа Спасителя у Москві. Спочатку висадили його у повітря і збудували на його мсці басейн. Потім Лужков за гроші міста з залізобетона вилив монстра, якого не візьме навіть термоядерка, вже більшого розміру і значно іншої форми, та назвав його на ім'я знищеного. А на перший Храм гроші збирала вся Росія, навіть убогі добровільно давали свій грош, а чи треба відновлювати підірваний Храм ніхто навіть людей не питав.
Під час будівництва цього монстра, доречі, загинуло близько десятка будівельників, але це Лужкова не зупинило. Хоч існує повірья, що будівництво церкви припиняється, якщо загине якийсь будівельник.
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25.04.2021 08:51 Ответить
Да....была МОСКОВСКАЯ ИМПЕРИЯ.---она превратилась в РОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ......она присоединила себе насильственно КРЫМ...потом КАВКАЗ потом УКРАИНУ и прочую мелочь......пля АЛЯСКУ!!!!!!!.....ФИНЛЯНДИЮ...надо перечислить---КАКИЕ СТРАНЫ НЕ БЫЛИ ПОД РОССИЕЙ..да не страны --А КОНТИНЕНТЫ!!!!!!!!!!!!!!...да...я согласна с ПУТИНЫМ-----РОССИЯ ВЕЛИКА!!!!!!и весь мир РОССИЯ.....блин---ДАЖЕ СЕЙЧАС!!!!!БЛИН...сейчас в АМЕРИКЕ ---РОССИЯ ВЛИЯЕТ НА ВЫБОРЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.Молодцы---шо можно еще сказать...РУССКИЕ ПРОСТО БЕРУТЬ И ДЕЛАЮТ.....а украинцы пистят. тьху
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25.04.2021 09:17 Ответить
У кацапа істерика. Сидить без штанів на ядерній бомбі. візжить, мов свинюка, і загрожує підірвати весь Світ. Великокацап.
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25.04.2021 09:52 Ответить
Это ж сколько расийские чиновники своих дворцов понастроят?!
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25.04.2021 09:28 Ответить
А зачем.. Он уже построен в Геленджике...
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25.04.2021 09:39 Ответить
Поки не знищать, не заспокояться. Сарана мокшанська.
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25.04.2021 09:47 Ответить
"Реставрують" з Ханського в хамський.
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25.04.2021 10:30 Ответить
Посмотрим после реставрации, что будет на два лярда или прожект.
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25.04.2021 10:52 Ответить
Камней для реставрации хватает?
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25.04.2021 10:59 Ответить
вы не понимаете - ***** себе новую резеденцию присмотрел
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25.04.2021 12:13 Ответить
 
 