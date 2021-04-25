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Политика Путина направлена ​​на восстановление Российской империи, - министр обороны Польши Блащак

Политика Путина направлена ​​на восстановление Российской империи, - министр обороны Польши Блащак

Политика президента России Владимира Путина направлена ​​на восстановление империи.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы следим за ситуацией, очень интересуемся тем, что происходит за нашей восточной границей. Несомненно, политика Путина направлена ​​на восстановление российской империи", - заявил Блащак.

Он отметил, что все хорошо помнят, что происходило в Грузии в 2008 году и Украине в 2014 году. Поэтому Польша пытается действовать на опережение, благодаря модернизации польской армии и увеличению ее численности.

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Блащак подчеркнул, что за последние семь лет ситуация кардинально изменилась: НАТО выступает более сплоченным блоком, на востоке Альянса расположены союзнические войска.

"В Польше есть американские, британские, румынские и хорватские войска. Польская армия присутствует в Латвии, Румынии, три дня назад в Польшу прилетели американские самолеты F15 и F16. В пятницу над Польшей пролетел американский бомбардировщик в сопровождении польских истребителей", - подчеркнул глава Минобороны РП.

По его словам, все эти шаги направлены на то, чтобы "отпугнуть потенциального агрессора".

Блащак отметил, что действиями с переброской войск к границам с Украиной Россия реализует план и пытается показать свои преимущества.

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Польский министр подчеркнул, что Варшава на это реагирует, в частности, увеличивая оборонный бюджет страны, который уже сейчас составляет более 2% от ВВП страны.

Автор: 

Польша (8546) россия (96455) Блащак Мариуш (79)


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+15
https://youtu.be/SC0XLmowi2o https://youtu.be/SC0XLmowi2o А я люблю Майу Плисецкую
Политика Путина направлена ​​на восстановление Российской империи, - министр обороны Польши Блащак - Цензор.НЕТ 8991
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25.04.2021 04:56 Ответить
+7
Стратегической целью газпромовского режима является полное подчинение всей Европы, методом посадки на газовую иглу. Война идёт именно за Европу. Тот кто будет снабжать её самыми дешёвыми энергоносителями, тот и будет ей командовать. Хотя, в будущем времени об этом говорить уже бессмысленно.
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25.04.2021 01:28 Ответить
+6
http://ukrbooks.com/ua/Imperija/#_blank ІМПЕРІЯ

З домовини встає упириця,
Вовча паща на людськім єстві,
Гострі зуби і кігті, мов криця,
Очі - темні дірки в голові.

З домовини підводиться постать
Велетенська - плічми до небес.
Цілий світ її лютить і злостить,
І гарчить вона, й виє, мов пес.

І стоїть вона десь на Уралі,
Але тінь її вкрила Париж,
Де міністри, від страху зів'ялі,
Прилягли до землі, як спориш.

- Хочу крові! - мов з горла Циклопа
Загуділо. - Сюди, барани!
І лежить обімліла Європа,
Бо Імперія встала з труни.

Це опівніч. Налякані зорі.
Але сонце прозріє за мить.
Встаньте, люди, і серце потворі
Ви пробийте, як хочете жить!
(Дмитро Павличко 1995)
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25.04.2021 06:02 Ответить
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я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.04.2021 21:48 Ответить
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