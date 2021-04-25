Политика Путина направлена ​​на восстановление Российской империи, - министр обороны Польши Блащак

Политика президента России Владимира Путина направлена ​​на восстановление империи.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы следим за ситуацией, очень интересуемся тем, что происходит за нашей восточной границей. Несомненно, политика Путина направлена ​​на восстановление российской империи", - заявил Блащак.

Он отметил, что все хорошо помнят, что происходило в Грузии в 2008 году и Украине в 2014 году. Поэтому Польша пытается действовать на опережение, благодаря модернизации польской армии и увеличению ее численности.

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Блащак подчеркнул, что за последние семь лет ситуация кардинально изменилась: НАТО выступает более сплоченным блоком, на востоке Альянса расположены союзнические войска.

"В Польше есть американские, британские, румынские и хорватские войска. Польская армия присутствует в Латвии, Румынии, три дня назад в Польшу прилетели американские самолеты F15 и F16. В пятницу над Польшей пролетел американский бомбардировщик в сопровождении польских истребителей", - подчеркнул глава Минобороны РП.

По его словам, все эти шаги направлены на то, чтобы "отпугнуть потенциального агрессора".

Блащак отметил, что действиями с переброской войск к границам с Украиной Россия реализует план и пытается показать свои преимущества.

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Польский министр подчеркнул, что Варшава на это реагирует, в частности, увеличивая оборонный бюджет страны, который уже сейчас составляет более 2% от ВВП страны.