Трех человек арестовали в Праге за участие в войне на Донбассе на стороне террористов
В Чехии один из районных судов Праги отправил за решетку трех из пяти человек, которые, по версии генпрокуратуры Чехии, участвовали в боевых действиях на востоке Украины на стороне ОРДО.
Об этом сообщает портал Novinky со ссылкой на заявление прокурора Высшей прокуратуры Праги Мартина Бэлы, передает Цензор.НЕТ.
Мужчинам вменяют терроризм, участие в террористической группировке, финансирование и пропаганду терроризма на территории Донбасса.
Суд взял под стражу председателя местного объединения "Чехословацкие воины запаса за мир" Ивана Кратохвила, члена объединения Милоша Уржецкого и православного священника Пршемысла Ивана Гадрава.
Решение суда не окончательно - обвиняемые могут опротестовать его.
Статья о терроризме предусматривает лишение свободы на 20 лет, статья о финансировании терроризма - до 12 лет, а в случае поддержки и поощрения терроризма суд может назначить максимум 15 лет лишения свободы.
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если "Есть" - то это здорово ...!
(он же в миру Милош Земан)
Сегодня он собрал на 14-00 пресс-конференцию
на тему дипломатической войны с Россией...
скорее всего будет отрабатывать зарплату(((
А в чём его героизм ?
И на каком основании утверждение о его "не винности" !?
"не виновность" с суде - это только ПРАВОВАЯ норма. А по факту, если вы лично думаете что кто то совершил преступление - то не зависимо от того, доказано ли уже его вина в суде - для вас он уже не "не виновен"...
Так для меня и в этом случае !
Я лично думаю, что он имеет имеет отношение к делу Шеремета.
Но как оказалось - это не так. Он не был им награждён. Награжден его полный тёзка, а не музыкант Антоненко !
Возможно и другие его "заслуги" - ошибочно причислены ему ...И вводят вас в заблуждение...?
Втім, Україна, дякуючи 73/43%зебілам, також зупинилася на цьому шляху...