Трех человек арестовали в Праге за участие в войне на Донбассе на стороне террористов

В Чехии один из районных судов Праги отправил за решетку трех из пяти человек, которые, по версии генпрокуратуры Чехии, участвовали в боевых действиях на востоке Украины на стороне ОРДО.

Об этом сообщает портал Novinky со ссылкой на заявление прокурора Высшей прокуратуры Праги Мартина Бэлы, передает Цензор.НЕТ.

Мужчинам вменяют терроризм, участие в террористической группировке, финансирование и пропаганду терроризма на территории Донбасса.

Суд взял под стражу председателя местного объединения "Чехословацкие воины запаса за мир" Ивана Кратохвила, члена объединения Милоша Уржецкого и православного священника Пршемысла Ивана Гадрава.

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Решение суда не окончательно - обвиняемые могут опротестовать его.

Статья о терроризме предусматривает лишение свободы на 20 лет, статья о финансировании терроризма - до 12 лет, а в случае поддержки и поощрения терроризма суд может назначить максимум 15 лет лишения свободы.