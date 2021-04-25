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Посольство РФ в Беларуси ответило вульгарностью на твит о солидарности стран Балтии с Чехией

Посольство РФ в Беларуси ответило вульгарностью на твит о солидарности стран Балтии с Чехией

Латвия, Эстония и Литва решили проявить солидарность с Чехией и выслать сотрудников посольства России "за их деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом".

Это сообщение посольство России в Беларуси прокомментировало в Twitter хештегом #SmallDickEnergy, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Издание уточняет, что речь идет об английском идиоматическом выражении, в котором употреблено вульгарное обозначение мужского полового органа (дословный перевод – "энергия маленького члена", переносное значение выражения – "заносчивость, присущая неудачнику").

Хештегом был снабжен ретвит поста главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, в котором речь шла о решении Литвы, Латвии и Эстонии выслать нескольких российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Эта страна выслала большую группу сотрудников российского посольства в связи с полученными доказательствами причастности сотрудников спецслужб России к взрывам боеприпасов на складе в Чехии в 2014 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша полностью поддерживает действия Чехии в отношении РФ, - Дуда

Впоследствии твит с хештегом был удален. Однако вскоре в твиттере посольства появился новый ретвит поста Ландсбергиса, на сей раз с текстом #smalldipenergy or #smalldickenergy - the choice is yours. ("Решайте сами, #smalldipenergy или #smalldickenergy"). Что такое #smalldipenergy, посольство не поясняет, видимо, в этом "неологизме" использовано сокращение от слова "дипломатия".

Посольство РФ в Беларуси ответило вульгарностью на твит о солидарности стран Балтии с Чехией 01

Многие пользователи твиттера неодобрительно высказались о публикации в аккаунте российского посольства, а с хештегом #smalldickenergy начали публиковаться посты с критикой Кремля.

Напомним, власти Чехии объявила о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

Также читайте: МИД РФ оскорбил Чехию

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

Автор: 

Беларусь (7937) посольство РФ (452) Балтия (365) россия (96455) Чехия (1746)


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Топ комментарии
+63
посольство России в Беларуси прокомментировало в Twitter хештегом #SmallDickEnergy

Посольство. Т.е. не былло какое-нить подмосковное, а дипломаты Роиси.
У кого-то еще есть сомнения, что Роися населена почти полностью аморальными ублюдками?
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25.04.2021 01:53 Ответить
+50
SmallDickEnergy...*****
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25.04.2021 01:52 Ответить
+49
О маленьких членах рассуждают послы у которых президент *****)))
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25.04.2021 01:58 Ответить
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SmallDickEnergy...*****
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25.04.2021 01:52 Ответить
-лішко. Small dick на це явно вказує.
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25.04.2021 02:50 Ответить
посольство России в Беларуси прокомментировало в Twitter хештегом #SmallDickEnergy

Посольство. Т.е. не былло какое-нить подмосковное, а дипломаты Роиси.
У кого-то еще есть сомнения, что Роися населена почти полностью аморальными ублюдками?
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25.04.2021 01:53 Ответить
Як це не бидло? Саме справжнє бидло. Згадай поведінку т.з. дипломатів крємля.
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25.04.2021 02:52 Ответить
Не. Герхард прав. На языке дипломатии - это как снять штаны и гавкать!
Полное моральное разложение
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25.04.2021 07:19 Ответить
тоже мне новость...
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25.04.2021 01:55 Ответить
О маленьких членах рассуждают послы у которых президент *****)))
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25.04.2021 01:58 Ответить
А що Україна ,... Зеленський..,що ....на території України не тещо склад зірвали .., а вбивають громадян ..і що ???
ПОЗОР....!!!! Поїзда курсують,...Ви що контужені чи перелякані...аууууу... чому інші країни за вас повині підставляти свої задниці ...???
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25.04.2021 02:02 Ответить
было бы странно, если бы хамовидлое кацапляндское посольство не на хамило...

маньку немытую от волос до пяток запускайте - нагавкает шо хочешь....
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25.04.2021 02:03 Ответить
Підарасня кацапська. Хто б сумнівався
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25.04.2021 02:19 Ответить
Есть исследование по средней длинне членов в разных странах мира.Так там если брать постсоветские страны у кацапов оказались самые короткие.Отсюда и комплексы и приписывание другим smalldick
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25.04.2021 02:46 Ответить
по аллегориям и поговоркам х#йла No1, #smalldickenergy - это оно само и есть. "кто как обзывается, тот так и называется"(c).
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25.04.2021 02:57 Ответить
Потому , что пресмыкающиеся , как маленький «янелох»
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25.04.2021 07:27 Ответить
Poderzit i bolse,na drugoj nedeli budet bolse stran
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25.04.2021 09:28 Ответить
Это о Зеленском, точнее об Украине. Очень точно, кстати. Вот так, зебобы, выглядит процесс разложения: сначала разлагается мораль, совесть, вера. Затем сыпется страна.
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25.04.2021 06:58 Ответить
Вы от этой шушеры ожидали чего то другого?
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25.04.2021 07:00 Ответить
"пацольство! козловонії трясе ****** в своїй колонії...
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25.04.2021 07:16 Ответить
Шутки шутками, но прямо на глазах расия отгораживается от мира железным занавесом.
Скоро без всякого утрирования будет Хамас на 15 млн кв км
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25.04.2021 07:16 Ответить
кв км никого не волнуют, волнуют погонные метры своих границ. пусть с китаем и северным ледовитым океаном хоть обхамасятся там
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25.04.2021 11:15 Ответить
У кацапья комплекс неполноценности лезет из всех щелей...
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25.04.2021 07:30 Ответить
А Украіна взагалі думає хоч когось то вислати ??
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25.04.2021 07:41 Ответить
Та є тут один олігарх, яким США зацікавилося, але одна заковика, що поїзди в Америку не ходять.
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25.04.2021 07:46 Ответить
а отправить на самолете МАУ не вариант? ))))))
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25.04.2021 13:29 Ответить
Иранцы могут "приземлить".
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25.04.2021 18:30 Ответить
А шо ожидать от Захаровой ? У неё не только лошадиная морда , но и « энергия маленького члена»😀😀😀
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25.04.2021 07:47 Ответить
*************** 😁
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25.04.2021 08:35 Ответить
Посольство РФ у Білорусі відповіло вульгарністю на твіт про солідарність країн Балтії з Чехією - Цензор.НЕТ 1319
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25.04.2021 10:04 Ответить
Raske familija Lansbergis eto kak Bandera,potomu sto tot i bil iniciatorm razvala sssr.On pervi objavil nezavisimost Litvi,eto byl ego deduska i on tocno svojio zdelal
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25.04.2021 08:40 Ответить
хромой конь и пьющая всадница - реликтовые особи (ети он т она) на Смоленской площади. Ну что можна ожидать от представителей иносказательного министерства - думают про одно (выпить, закусить, нюхнуть, и упасть на дно колодца), говорят о другом (мир во всем мире) а делают третье (поджигают,травят,убивают, судят). Лаврову уже надо подковы сдирать и на .....
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25.04.2021 08:42 Ответить
Уровень русской дипломатии на лицо. "Дебилы бл..." ©
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25.04.2021 09:04 Ответить
На России на охоте застрелен начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю https://terrnews.com/exclusives/281302-ubijstvo-zabajkalskogo-glavy-fsin-i-nachalnika-sizo-ne-bylo-sluchajnym.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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25.04.2021 09:14 Ответить
справедливости ради должен отметить,что даже в середине 80-х в Забайкалье с советской властью была напряженка,и расстрелять днём в гарнизоне парочку офицеров для местных бичей было делом пустяковым...
так что всё нормально..
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25.04.2021 12:41 Ответить
Пусть посмотрят на своего презика - маленький,корявенький,плешивый,глупый,ботокс,каблучки и поцелуи детей в животики,убожество,как и сама засрашка.
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25.04.2021 09:19 Ответить
"Самовластительный Злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
Читают на твоем челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты Богу на земле." - Эйдельштейн (Жиqиновский) =)
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25.04.2021 09:27 Ответить
А у москалей такой менталитет - мы нагадим, где хотим и нам за это ничего не будет.
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25.04.2021 09:33 Ответить
Главное гуманитарку им в следующий раз не куринными ножками, а исключительно гондонами присылать.
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25.04.2021 09:54 Ответить
Зате як солодко співають про "вежливых людей" ,бидломаса москаляцька
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25.04.2021 09:49 Ответить
хамське бо російське а російське бо хамське
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25.04.2021 10:08 Ответить
Гопота
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25.04.2021 10:10 Ответить
если закоренелый оккупант-рашист сам расписывается под тем, что онО ещё и хам, то это уже никого притомного не шокирует.. на скорость пули в сторону агрессора это уже не повлияет
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25.04.2021 10:16 Ответить
Посольство РФ у Білорусі відповіло вульгарністю на твіт про солідарність країн Балтії з Чехією - Цензор.НЕТ 5928
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25.04.2021 10:22 Ответить
Еще надо было маленький хер на пружинке пририсовать который Лука как пломбир за 20 коп облизывает - был бы шедевр ))))
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26.04.2021 07:39 Ответить
Кто-то ожидал чего-то другого?
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25.04.2021 10:24 Ответить
Московія,це величезний імпотентний прутень уражений гангреною смердить гноєм на весь Світ,який пора закопати.
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25.04.2021 11:03 Ответить
С первый дней войны 1941 НКВД пустит по тюрьмам Беларуси эскадроны смерти.
В период с 24 по 27 июня не менее 1000 человек убито в Червене маршами смерти.
Глубокое, недалеко от Витебска 24 июня НКВД казнило около 800 заключенных.
Червенская резня под Минском. Резня в Глубоком.
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25.04.2021 12:50 Ответить
Чим би дипломати не тішились...
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25.04.2021 14:21 Ответить
Цитируя великого Ихтамнета: "кто как обзывается, сам так называется"
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25.04.2021 16:45 Ответить
Так треба було кацапам відповісти:
У вас там значний досвід у царини small heights and dicks!

хештеги #SmallDickEnergy = #PutinSmallDick = #RussiaSmallEnergy = #**************
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25.04.2021 18:32 Ответить
Russian diplomacy at its best 🤣 #dicksaver
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25.04.2021 19:36 Ответить
уровень дипломатии..
как в анекдоте: это прачечная? нет слов
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25.04.2021 19:39 Ответить
Муячечная! Это МИД, ***! И ни хуа сюда больше не звони !
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25.04.2021 20:30 Ответить
Путинского dickа хватает разве что на мальчиков-суворовцев.
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25.04.2021 20:27 Ответить
Та все нормально. Кацапи підтверджують своє реноме.

Посольство РФ у Білорусі відповіло вульгарністю на твіт про солідарність країн Балтії з Чехією - Цензор.НЕТ 1221
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26.04.2021 01:14 Ответить
Для раши наверное пригодился бы такой рэш - #liveinasshole или #stinkingasshole или #shitpilecountry или полюбившийся уже всем стандартик #putinismicrohuilo
Как вам?
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26.04.2021 07:35 Ответить
Ньюхнул, бухнул, ширанулся обратно в МИД не жизнь а сказка.
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26.04.2021 07:42 Ответить
 
 