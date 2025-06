Посольство РФ в Беларуси ответило вульгарностью на твит о солидарности стран Балтии с Чехией

Латвия, Эстония и Литва решили проявить солидарность с Чехией и выслать сотрудников посольства России "за их деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом".

Это сообщение посольство России в Беларуси прокомментировало в Twitter хештегом #SmallDickEnergy, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Издание уточняет, что речь идет об английском идиоматическом выражении, в котором употреблено вульгарное обозначение мужского полового органа (дословный перевод – "энергия маленького члена", переносное значение выражения – "заносчивость, присущая неудачнику").

Хештегом был снабжен ретвит поста главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, в котором речь шла о решении Литвы, Латвии и Эстонии выслать нескольких российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Эта страна выслала большую группу сотрудников российского посольства в связи с полученными доказательствами причастности сотрудников спецслужб России к взрывам боеприпасов на складе в Чехии в 2014 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша полностью поддерживает действия Чехии в отношении РФ, - Дуда

Впоследствии твит с хештегом был удален. Однако вскоре в твиттере посольства появился новый ретвит поста Ландсбергиса, на сей раз с текстом #smalldipenergy or #smalldickenergy - the choice is yours. ("Решайте сами, #smalldipenergy или #smalldickenergy"). Что такое #smalldipenergy, посольство не поясняет, видимо, в этом "неологизме" использовано сокращение от слова "дипломатия".

Многие пользователи твиттера неодобрительно высказались о публикации в аккаунте российского посольства, а с хештегом #smalldickenergy начали публиковаться посты с критикой Кремля.

Напомним, власти Чехии объявила о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

Также читайте: МИД РФ оскорбил Чехию

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.