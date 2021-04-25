Посольство РФ в Беларуси ответило вульгарностью на твит о солидарности стран Балтии с Чехией
Латвия, Эстония и Литва решили проявить солидарность с Чехией и выслать сотрудников посольства России "за их деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом".
Это сообщение посольство России в Беларуси прокомментировало в Twitter хештегом #SmallDickEnergy, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Издание уточняет, что речь идет об английском идиоматическом выражении, в котором употреблено вульгарное обозначение мужского полового органа (дословный перевод – "энергия маленького члена", переносное значение выражения – "заносчивость, присущая неудачнику").
Хештегом был снабжен ретвит поста главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, в котором речь шла о решении Литвы, Латвии и Эстонии выслать нескольких российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Эта страна выслала большую группу сотрудников российского посольства в связи с полученными доказательствами причастности сотрудников спецслужб России к взрывам боеприпасов на складе в Чехии в 2014 году.
Впоследствии твит с хештегом был удален. Однако вскоре в твиттере посольства появился новый ретвит поста Ландсбергиса, на сей раз с текстом #smalldipenergy or #smalldickenergy - the choice is yours. ("Решайте сами, #smalldipenergy или #smalldickenergy"). Что такое #smalldipenergy, посольство не поясняет, видимо, в этом "неологизме" использовано сокращение от слова "дипломатия".
Многие пользователи твиттера неодобрительно высказались о публикации в аккаунте российского посольства, а с хештегом #smalldickenergy начали публиковаться посты с критикой Кремля.
Напомним, власти Чехии объявила о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.
В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.
Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.
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Посольство. Т.е. не былло какое-нить подмосковное, а дипломаты Роиси.
У кого-то еще есть сомнения, что Роися населена почти полностью аморальными ублюдками?
Полное моральное разложение
ПОЗОР....!!!! Поїзда курсують,...Ви що контужені чи перелякані...аууууу... чому інші країни за вас повині підставляти свої задниці ...???
маньку немытую от волос до пяток запускайте - нагавкает шо хочешь....
Скоро без всякого утрирования будет Хамас на 15 млн кв км
так что всё нормально..
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
Читают на твоем челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты Богу на земле." - Эйдельштейн (Жиqиновский) =)
В период с 24 по 27 июня не менее 1000 человек убито в Червене маршами смерти.
Глубокое, недалеко от Витебска 24 июня НКВД казнило около 800 заключенных.
Червенская резня под Минском. Резня в Глубоком.
У вас там значний досвід у царини small heights and dicks!
хештеги #SmallDickEnergy = #PutinSmallDick = #RussiaSmallEnergy = #**************
как в анекдоте: это прачечная? нет слов
Как вам?