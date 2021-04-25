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Новости Борьба с коронавирусом Коронавирус и карантин
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В мире сделали больше миллиарда прививок от COVID-19, 58% вакцин получили жители трех стран

В мире сделали больше миллиарда прививок от COVID-19, 58% вакцин получили жители трех стран

В мире сделали уже больше одного миллиарда прививок вакцинами от коронавируса COVID-19. Больше всего инъекций сделали в Соединенных Штатах Америки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщает The New York Times.

Стоит отметить, что 58% от количества всех введенных вакцин получили жители трех стран.

Так, во всем мире введено более 1002 миллионов доз вакцины, что соответствует 13 дозам на каждые 100 человек.

При этом есть страны, где не сделано еще ни одной прививки.

По количеству прививок на душу населения лидируют Сейшельские острова (124 на 100 человек), Израиль (117) и ОАЭ (106).

Читайте также: За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 14 339 человек, всего - 522 385, - Степанов

Как уточняет AFP, 58% доз вакцины получили жители трех стран: США (225,6 млн), Китая (216,1 млн) и Индии (138,4 млн).

Жители ЕС сделали 128 миллионов прививок, что соответствует 21% населения.

По данным портала Worldometer, в мире зарегистрировано 147,048 млн случаев коронавируса, 3,112 млн человек умерли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый мутировавший штамм коронавируса оказался неуязвим для антител, - ученые

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
А в некоторых из "остальных" стран, министру нужна новая куртка за 600 тыс, поэтому будем ждать когда фарм компании захотят прибарахлить министра.
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25.04.2021 09:15 Ответить
+3
Куртка Степанова смеется с этой новости.
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25.04.2021 09:14 Ответить
+3
А українці отримали здоровенним х**м по лобові і прикольний відосік.
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25.04.2021 09:30 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Полезная инфа. Около 70% прививок приходится на страны которые производят вакцины. Это США, Китай, Индия и ЕС.
Остальные понятно будут стоять в очереди до завершения основной вакцинации у них.
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25.04.2021 09:08 Ответить
А в некоторых из "остальных" стран, министру нужна новая куртка за 600 тыс, поэтому будем ждать когда фарм компании захотят прибарахлить министра.
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25.04.2021 09:15 Ответить
Ну и к чему здесь этот пропагандонский штамп из методички?
Статья о том, что вакцинируются те, кто производит вакцины. Остальным - болт.
Мы вакцины не производим поэтому стоим в очереди.
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25.04.2021 10:02 Ответить
Звичайно, Степанов не винен, що наш інс-т вірусології нездатен (по різних причинах).
Але його попередниця не мала таких курточок.
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25.04.2021 10:08 Ответить
Хех ... Своє тре мати. Як Ізраіль.
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25.04.2021 10:06 Ответить
Для тих хто в танку - США та Ізраіль по-суті дві частини однієї "собаки".
Причому відразу і не зрозумієш хто з них "голова", а хто "хвіст".
Ізраіль практично ще один американський штат з певними привілеями.
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25.04.2021 10:52 Ответить
Можливо певний сенс є.
Але юридично, це різні країни з різним населенням - об*єктивно, негрів і азіатів у Ізраілі мабуть нема. Мо декілька.
Дійсно, у США потужна єврейська діаспора. Але вона, блін, в усьому світі чомусь потужна.
Аж надто. Далеко ходити не треба. З приходом до влади Зе, навколо нього аж кишить ...
Брр ...
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25.04.2021 11:00 Ответить
А разве пфайзер израильский? По- моему они закупали.
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25.04.2021 13:20 Ответить
Такі да ... Я промахнувся.
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25.04.2021 14:28 Ответить
Они его купили, но в очереди были первыми. Даже раньше самих американцев
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25.04.2021 16:03 Ответить
Найбільша кількість вакцинацій в найбільших за кількістю насeлeння краінах. І цe нормально.
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25.04.2021 12:13 Ответить
Так, извините, в этих 3 странах живет почти половина населения планеты. Из 7 млрд. В США, Китае и Индии живет около 3 млрд.
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25.04.2021 13:09 Ответить
Вірно, у США 350 млн. осіб. Але порівнянно з Індією і Китаєм ...
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25.04.2021 14:23 Ответить
Так это против уханьского ковида. А есть ещё бразильский, британский, африканский и т.д.
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25.04.2021 09:14 Ответить
Куртка Степанова смеется с этой новости.
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25.04.2021 09:14 Ответить
А українці отримали здоровенним х**м по лобові і прикольний відосік.
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25.04.2021 09:30 Ответить
У світі зробили понад мільярд щеплень проти COVID-19, 58% вакцин отримали жителі трьох країн - Цензор.НЕТ 3403
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25.04.2021 18:09 Ответить
Фейковая пандемия из обычных простудных заболеваний
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25.04.2021 11:53 Ответить
Вы уже переболели? У меня есть знакомые, которые тоже так говорили, пока не переболели. Кстати переболели легко, но осложнения были до полугода. Хотя обычные простудные заболевания - 3 дня и гуляй. Теперь они так не говорят. А говорят - вот соседка умерла от ковида, и ещё знакомый.
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25.04.2021 13:14 Ответить
Пневмонією хворіють декілька тижнів, не плутай ГРВІ з запаленням легенів.
Які ускладнення? Менше ЗМІ слухай, там ще розкажуть що хвости ростуть після
короновірусу
Кажу як людина як хворіла твоїм чудо - грипом і у якої родичі були у лікарнях, це
звичайний грип розкручений до небес ЗМІ і лікування від нього шкідливіше за
саму хворобу.
Почитай про ГІДРОКСИХЛОРАХІН і РЕМДЕЗЕВІР - цим дорогим лайном

"лікують" хворих на пневмонію, і лікування шкідливіше за саму хворобу, бо
ці ліки використовують для хіміотерапії від раку. Вбивають іммунітет,
відключають м язи дихання, тому так багато смертей.
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25.04.2021 13:37 Ответить
В мире сделали уже больше одного миллиарда прививок вакцинами от коронавируса COVID-19. Источник: https://censor.net/ru/n3261822

Це PZDC фірмовий - ні одна антиковідна вакцина не пройшла законних клінічних випробувань.
НІ ОДНА. Людство у ролі лабороторного кроліка, а ці вакцини це вже не жарти, бо міняти
інформацію ДНК у людини добром не закінчиться у майбутньому
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25.04.2021 13:28 Ответить
Вот так просто и определился "Золотой миллиард".
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25.04.2021 18:56 Ответить
"...По количеству прививок на душу населения лидируют Сейшельские острова (124 на 100 человек), Израиль (117) и ОАЭ (106)..."

А кацапи, щоб бути в лідерах, вставили по 125 клізьм на 100 козломордих.
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26.04.2021 05:14 Ответить
 
 