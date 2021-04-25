В мире сделали больше миллиарда прививок от COVID-19, 58% вакцин получили жители трех стран

В мире сделали уже больше одного миллиарда прививок вакцинами от коронавируса COVID-19. Больше всего инъекций сделали в Соединенных Штатах Америки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщает The New York Times.

Стоит отметить, что 58% от количества всех введенных вакцин получили жители трех стран.

Так, во всем мире введено более 1002 миллионов доз вакцины, что соответствует 13 дозам на каждые 100 человек.

При этом есть страны, где не сделано еще ни одной прививки.

По количеству прививок на душу населения лидируют Сейшельские острова (124 на 100 человек), Израиль (117) и ОАЭ (106).

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Как уточняет AFP, 58% доз вакцины получили жители трех стран: США (225,6 млн), Китая (216,1 млн) и Индии (138,4 млн).

Жители ЕС сделали 128 миллионов прививок, что соответствует 21% населения.

По данным портала Worldometer, в мире зарегистрировано 147,048 млн случаев коронавируса, 3,112 млн человек умерли.

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