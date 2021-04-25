В мире сделали больше миллиарда прививок от COVID-19, 58% вакцин получили жители трех стран
В мире сделали уже больше одного миллиарда прививок вакцинами от коронавируса COVID-19. Больше всего инъекций сделали в Соединенных Штатах Америки.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщает The New York Times.
Стоит отметить, что 58% от количества всех введенных вакцин получили жители трех стран.
Так, во всем мире введено более 1002 миллионов доз вакцины, что соответствует 13 дозам на каждые 100 человек.
При этом есть страны, где не сделано еще ни одной прививки.
По количеству прививок на душу населения лидируют Сейшельские острова (124 на 100 человек), Израиль (117) и ОАЭ (106).
Как уточняет AFP, 58% доз вакцины получили жители трех стран: США (225,6 млн), Китая (216,1 млн) и Индии (138,4 млн).
Жители ЕС сделали 128 миллионов прививок, что соответствует 21% населения.
По данным портала Worldometer, в мире зарегистрировано 147,048 млн случаев коронавируса, 3,112 млн человек умерли.
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Остальные понятно будут стоять в очереди до завершения основной вакцинации у них.
Статья о том, что вакцинируются те, кто производит вакцины. Остальным - болт.
Мы вакцины не производим поэтому стоим в очереди.
Але його попередниця не мала таких курточок.
Причому відразу і не зрозумієш хто з них "голова", а хто "хвіст".
Ізраіль практично ще один американський штат з певними привілеями.
Але юридично, це різні країни з різним населенням - об*єктивно, негрів і азіатів у Ізраілі мабуть нема. Мо декілька.
Дійсно, у США потужна єврейська діаспора. Але вона, блін, в усьому світі чомусь потужна.
Аж надто. Далеко ходити не треба. З приходом до влади Зе, навколо нього аж кишить ...
Брр ...
Які ускладнення? Менше ЗМІ слухай, там ще розкажуть що хвости ростуть після
короновірусу
Кажу як людина як хворіла твоїм чудо - грипом і у якої родичі були у лікарнях, це
звичайний грип розкручений до небес ЗМІ і лікування від нього шкідливіше за
саму хворобу.
Почитай про ГІДРОКСИХЛОРАХІН і РЕМДЕЗЕВІР - цим дорогим лайном
"лікують" хворих на пневмонію, і лікування шкідливіше за саму хворобу, бо
ці ліки використовують для хіміотерапії від раку. Вбивають іммунітет,
відключають м язи дихання, тому так багато смертей.
Це PZDC фірмовий - ні одна антиковідна вакцина не пройшла законних клінічних випробувань.
НІ ОДНА. Людство у ролі лабороторного кроліка, а ці вакцини це вже не жарти, бо міняти
інформацію ДНК у людини добром не закінчиться у майбутньому
А кацапи, щоб бути в лідерах, вставили по 125 клізьм на 100 козломордих.