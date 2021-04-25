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Новости Агрессия России против Украины
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Сутки на Донбассе прошли без потерь, оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС

Сутки на Донбассе прошли без потерь, оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС

За субботу, 24 апреля, на Донбассе зафиксировали 9 нарушений режима прекращения огня, боевых потерь среди украинских военных нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС

В частности, как отмечается, недалеко от населенного пункта Водяное оккупанты открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Песков российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Возле населенных пунктов Новгородское, Лебединское и Троицкое оккупанты вели огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

О действиях вооруженных формирований РФ Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российско-оккупационные войска планируют ряд вооруженных провокаций на Пасху: возможны жертвы среди гражданского населения, - штаб ООС

По состоянию на 7:00 утра 25 апреля зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Возле Песков враг применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сказано в сообщении.

Автор: 

обстрел (28254) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+6
Хоч дулю показали у відповідь щоб начальство не бачило?
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25.04.2021 08:25 Ответить
+6
Сутки на Донбассе прошли без потерь, оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5633
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25.04.2021 08:27 Ответить
+5
сєпарню потрібно було таки ривітати.

Доба на Донбасі минула без втрат, окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8176
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25.04.2021 08:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Хоч дулю показали у відповідь щоб начальство не бачило?
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25.04.2021 08:25 Ответить
Сутки на Донбассе прошли без потерь, оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5633
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25.04.2021 08:27 Ответить
Цікаво мені, цей дебіл буде воювати за руссскій мір?
Доба на Донбасі минула без втрат, окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4424
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25.04.2021 08:31 Ответить
Хто це?
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25.04.2021 10:30 Ответить
сєпарню потрібно було таки ривітати.

Доба на Донбасі минула без втрат, окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8176
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25.04.2021 08:36 Ответить
Свино-собаки в одной гифке:
Доба на Донбасі минула без втрат, окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9710
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25.04.2021 09:05 Ответить
Як задовбала ця пліснява маніпуляція з "режимом тиші".
Захисники наші, рідненькі, бережи вас Господь!
Доба на Донбасі минула без втрат, окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8647
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25.04.2021 09:55 Ответить
Пару років тому писали щодня про знищених і пошкоджених окупантів. Нещодавно ще писали про вогонь у відповідь на ворожі обстріли. Тепер й цього немає?
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25.04.2021 10:33 Ответить
Зашёл на офиц страницу штаба ООС, там каждый день девушка-робот без эмоций со стеклянным выражением лица рассказывает про обстрелы и заканчивает словами "... та дотримуються режиму припинення вогню. Слава Украïнi!".
Но извините меня - давать себя безнаказанно обстреливать - это не слава, это великий позор!
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25.04.2021 10:38 Ответить
На відео з Лондона де зафіксований Чепіга, дуже дуже схожий на того кого засняли на Франка де підірвали Шеремета, вот так вот
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25.04.2021 12:18 Ответить
ОТУ "Північ" у фейсбуці повідомило про загибель сьогодні нашого воїна.
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25.04.2021 14:46 Ответить
 
 