Сутки на Донбассе прошли без потерь, оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС

За субботу, 24 апреля, на Донбассе зафиксировали 9 нарушений режима прекращения огня, боевых потерь среди украинских военных нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС

В частности, как отмечается, недалеко от населенного пункта Водяное оккупанты открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Песков российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Возле населенных пунктов Новгородское, Лебединское и Троицкое оккупанты вели огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

О действиях вооруженных формирований РФ Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российско-оккупационные войска планируют ряд вооруженных провокаций на Пасху: возможны жертвы среди гражданского населения, - штаб ООС

По состоянию на 7:00 утра 25 апреля зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Возле Песков враг применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сказано в сообщении.