Сутки на Донбассе прошли без потерь, оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС
За субботу, 24 апреля, на Донбассе зафиксировали 9 нарушений режима прекращения огня, боевых потерь среди украинских военных нет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС
В частности, как отмечается, недалеко от населенного пункта Водяное оккупанты открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Вблизи Песков российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Возле населенных пунктов Новгородское, Лебединское и Троицкое оккупанты вели огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
О действиях вооруженных формирований РФ Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
По состоянию на 7:00 утра 25 апреля зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Возле Песков враг применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сказано в сообщении.
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Захисники наші, рідненькі, бережи вас Господь!
Но извините меня - давать себя безнаказанно обстреливать - это не слава, это великий позор!