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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умер 231 человек, зафиксированы 7 930 новых случаев заражения, 6 574 человека - выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умер 231 человек, зафиксированы 7 930 новых случаев заражения, 6 574 человека - выздоровели

По состоянию на воскресенье, 25 апреля, в Украине выявлено еще почти 8 000 новых случаев коронавируса COVID-19. Зафиксирована смерть 231 заболевшего.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, зафиксировано 7 930 новых случаев COVID-19.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 3 688 человек;

летальных случаев - 231;

выздоровели - 6 574;

сделано тестирований - 54 270 (в том числе методом ПЦР - 26 432, методом ИФА - 6 316, экспресс-тестами на антиген - 21 522).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мире сделали больше миллиарда прививок от COVID-19, 58% вакцин получили жители трех стран

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 025 271 человек;

выздоровели - 1 572 528;

летальных случаев - 42 323;

сделано ПЦР-тестов - 9 240 911.

Также сообщается, что 24 апреля по всей стране прививки против COVID-19 получил 4 531 человек. Всего с начала кампании - 526 916.

По состоянию на вчерашний день в лист ожидания вакцинации записались 490 640 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епифаний призвал надевать маски и соблюдать дистанцию во время богослужений на Пасху

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Госпіталізацій багато хоч і субота
А це головний показник

Яка може бути мова про спад, плато чи послаблення карантину
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25.04.2021 08:52 Ответить
+4
Прошу не_відміняти режим "червоної зони" і не_скасовувати спецперепустках в міському транспорті м.Києва!
Оскільки скасування цих обмежень призведе до скупчень людей і подальшого поширення короновірусної інфекції!
Вчора, 24.04.2021 відвідав Богослужіння у Михайлівському Соборі ПЦУ. Людей у Храмі було багато, рекомендований владою режим дистанціювання(1 людина на 10 кв.метрів) не додержувався, 80% були без захисник масок, священнослужителі також проводили службу без масок, скринінг температури людей на вході не проводився, людина цілували ікони, після неї ікону ніхто не витирав, і через кілька хвилин ікону цілувала наступна людина. Єдиний засіб дезинфнкціх фрамі -флакони із дезинфекторами.
Якщо до 02.05.2021. в Києві скасують спецперепустках в міському транспорті - людей без масок у Храмах буде в десятки разів більше, і відповідно, зростуть ризики розповсюдження інфнкції
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25.04.2021 08:54 Ответить
+3
Какая то лажа!!! Только выходной так обязательно смертность снижается вдвое?
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25.04.2021 08:36 Ответить
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Какая то лажа!!! Только выходной так обязательно смертность снижается вдвое?
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25.04.2021 08:36 Ответить
Ну да - Стебанов настолько проффесиональный шо не только заболевают в 2 раза меньше, но и клиентов у попов тоже так же. х.з. как он не боится шо за такое мона и на бутылку присесть будет
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25.04.2021 08:40 Ответить
А сбитийо боинга ракетой и проваленной вакцЫнацией это уже тоже самое или пока еще нет?
В Україні за добу від COVID-19 померла 231 людина, зафіксовано 7 930 нових випадків інфікування, 6 574 людини одужали - Цензор.НЕТ 495
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25.04.2021 10:53 Ответить
Госпіталізацій багато хоч і субота
А це головний показник

Яка може бути мова про спад, плато чи послаблення карантину
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25.04.2021 08:52 Ответить
Прошу не_відміняти режим "червоної зони" і не_скасовувати спецперепустках в міському транспорті м.Києва!
Оскільки скасування цих обмежень призведе до скупчень людей і подальшого поширення короновірусної інфекції!
Вчора, 24.04.2021 відвідав Богослужіння у Михайлівському Соборі ПЦУ. Людей у Храмі було багато, рекомендований владою режим дистанціювання(1 людина на 10 кв.метрів) не додержувався, 80% були без захисник масок, священнослужителі також проводили службу без масок, скринінг температури людей на вході не проводився, людина цілували ікони, після неї ікону ніхто не витирав, і через кілька хвилин ікону цілувала наступна людина. Єдиний засіб дезинфнкціх фрамі -флакони із дезинфекторами.
Якщо до 02.05.2021. в Києві скасують спецперепустках в міському транспорті - людей без масок у Храмах буде в десятки разів більше, і відповідно, зростуть ризики розповсюдження інфнкції
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25.04.2021 08:54 Ответить
Мракобесие непобедимо
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25.04.2021 09:24 Ответить
Надо ограничить походы к семейному врачу заболевших- это основной путь к заражению, а также анализы, рентгены, выходы больных в магазин и аптеки. Все остальные меры- туфта, не поможет никак
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25.04.2021 09:31 Ответить
Дякуючи таким істеричкам, як ви, це все вже обмежено, наразі ані нормально до лікаря не потрапиш, ані рентген з кардіограмою не зробиш з людськими хворобами - чи ви від них всі застраховані?
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25.04.2021 09:48 Ответить
уважаемый, я то тут причем? К Супрун обращайся с ее реформой
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25.04.2021 10:15 Ответить
Можно и к Степанову с его курточкой.
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25.04.2021 10:55 Ответить
Навіть за неї такого не було. як з цими карантинами.
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25.04.2021 11:01 Ответить
Так, эпидемии еще не было, да и инерция, была. пока все разрушали, ее уже сняли. Но последствия постепенно все мы видим. То ли еще будет. У властей зеленых охоты и способности менять все это нет. Сойдет и так.
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25.04.2021 11:09 Ответить
Так, Степанов її дружбан, навіть з приводу ковідних шмарклей вони однаково істерять.
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25.04.2021 11:43 Ответить
Тільки днями був у місті Білгород-Дністровському - там збираються закрити психлікарню, і всіх її пацієнтів відправляють додому. Серед них ті, які являють собою реальну загрозу здоров'ю і самому життю як для себе, так і для оточуючих, бо живуть у своєму особистому світі, і практично не контактують з реальним оточуючим світом. Серед них є люди, які там знаходились по 20 років, тобто майже ціле життя.
Це люди, які можут спокійно відкрити газ, взяти ножа і відрізати комусь голову, чи витягнути з людини кишки, як це два місяці тому зробив один в Одесі - зараз його доправили якраз до психушки на обслідування і реабілітацію.
Але держава, згідно з другим єтапом медреформи, не буде тепер фінансувати постійне знаходження там хворих людей. Тепер, якщо у цієї людини загострення, її туди покладуть максимум на 50 днів, впродовж яких вважається, що їхній стан полегшать, і переведуть у стан реміссії, і потім повернуть додому. На рік на кожного такого пацієнта держава тепер виділяє лише 9 тисяч гривень. Нікого не цікавить. що така людина в одну мить може бути спокійною і лагідною, а вже через хвилину схопиться за сокиру. тІ за поведінку таких осіб тепер будуть відповідати опікуни, в яких, звісно ж, нема медичної освіти, і які тепер не зможуть працювати через те, що повинні будуть постійно контролювати поведінку таких пацієнтів.
Взагалі-то в інших країнах таких хворих віддають у спеціалізовані інтернати чи приюти, але в нас така послуга коштує 12 тисяч гривень на місяць. Зайве казати, що навіть для працюючого на нормальній роботі це немала сума, що вже казати для жителів сіл.
І як з цим всім бути, як вирішувати цю проблему - ніхто наразі не каже.

Тож ходіть по вулиці, і моліться, щоби такий псих не зустрів Вас чи Ваших дітей у момент загострення!
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25.04.2021 11:43 Ответить
Та найбільше мене бентежить, як знищують сьогодні селян. До лікарень вони потрапити не можуть, їхні діти не можуть нормально навчатись. Мета цього є зрозумілою і не можна цього допустити.
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25.04.2021 11:50 Ответить
будь-яке ТРИВАЛЕ недотримання соціальної дистанції- великий ризик.

поліклініки..транспорт..магазини..церкви..
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25.04.2021 10:07 Ответить
Можно воздержаться т церкви? А к больным ковидом нужно направлять медиков домой и анализы дома брать. И сделать для них отдельные рентгены и КТ. А не заставлять переться в поликлинику, надо организовать доставку еды и лекарств. Надо контролировать, чтобы из дома не выходили. Все это требует некоторых усилий, а закрыть все с наилучшим пожеланиями здоровья проще всего.
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25.04.2021 10:21 Ответить
А чего сам то туда пошёл, если такой умный?
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25.04.2021 11:23 Ответить
Вроде, спад. Слава Богу
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25.04.2021 10:36 Ответить
це до масового походу на освячення пасок..
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25.04.2021 11:10 Ответить
за два тижні відчується..
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25.04.2021 11:10 Ответить
Супрун все норм делала и ее два года нет. Пандемия фейковая. Вы сами устанавливаете кто болен, а кто нет, кто вам дал такое право?
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25.04.2021 11:21 Ответить
Вы из секты? Заболел, вызвал медиков, сделали анализ, подключили приложение. Далее отслеживают перемещения. Возят еду и лекарства, если можно без больницы
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25.04.2021 11:52 Ответить
Вы коронопсихозный? Смешно тестом устанавливать ковид как заболевание. У ковида нет клинической картины, только бестолковый тест. Пандемия тестов, фейковая пандемия
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25.04.2021 12:37 Ответить
Вирусная пневмония тоже фейковая?
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25.04.2021 12:47 Ответить
Ляпалка ты койот. Не вступай в дискуссии если ты дилетант, выглядишь полным абсолютным дураком. Пневмонии бывают бактериальные и грибковые и все. Больше никогда не пиши мне и саморазвитием займись. И таких как ты 95%
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25.04.2021 15:17 Ответить
https://www.smclinic-spb.ru/doctor/pulmonolog/zabolevania/1152-pnevmoniya Основные причины пневмонии - инфекции. По причинному фактору выделяют следующие типы: бактериальная- вызванная патогенными или условно-патогенными бактериями (стафило-, пневмо-, стрептококк, пневмококк, гемофильная палочка); вирусная - вызванная пневмотропными вирусами (коронавирус, грипп, рс-вирус, аденовирус), грибковая - вызвана различными типами грибков (кандида, аспергилл и т.д.). атипичная - вызвана различными видами возбудителей (микоплазма, легионелла, пневмоциста). Кроме того, выделяют неинфекционные варианты пневмонии - аспирационная, застойная, химическая и другие. При них воспаление легочной ткани вызвано неинфекционным агентом, раздражающим альвеолы.
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25.04.2021 15:35 Ответить
Вирусная пневмония - это https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F пневмония , при которой причиной нарушения газообмена на уровне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B0 лёгочных альвеол является воспалительный процесс, вызываемый https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B вирусом или являющийся следствием иммунной реакции организма на вирусhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-:0-3 [3] . Чаще всего вызывается https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B0 вирусами гриппа , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 респираторно-синцитиальным вирусом и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 человеческим метапневмовирусом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-:1-4 [
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25.04.2021 18:13 Ответить
Хз, какое там у тебя, VW, саморазвитие, но гонор селюковский зашкаливает.
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25.04.2021 18:14 Ответить
Не словоблудь. И следи за причинно-следственными связями. Википедия и гугл в отношении безобидного вируса ковид - фуфлоисточник, изучи историю изменений в википедии, развивайся
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25.04.2021 19:12 Ответить
От словоблуда слышу.

Большая медицинская энциклопедия авторитетный источник, а, плоскоземельщик?

В зависимости от инфекционных и паразитарных агентов, вызвавших острую пневмонию, А. П. Казанцев (1979) делит пневмонии на: 1. Бактериальные пневмонии: а) пневмококковые, б) стафилококковые, в) стрептококковые, г) пневмонии, обусловленные прочими бактериальными агентами (Klebsiella, Pseudomonas, Neisseria, Escherichia и др.), д) специфические пневмонии при общих инфекционных болезнях (брюшном тифе, сальмонеллезах, скарлатине), ж) легочные формы зоонозных заболеваний (туляремия, чума, бруцеллез, лептоспироз, сибирская язва, сап). 2. Вирусные пневмонии: а) гриппозная, б) парагриппозная, в) аденовирусная, г) респираторно-синцитиально-вирусная, д) пневмонии, обусловленные прочими вирусами (ветряной оспы, кори, герпеса и др.). 3. Орнитозные пневмонии. 4. Риккетсиозные пневмонии (легочные формы ку-лихорадки). 5. Пневмонии, обусловленные микоплазмой. 6. Пневмонии, вызванные грибками (Кандидоз легких, гистоплазмоз легких, аспергиллез, Кокцидиоидоз). 7. Пневмонии, вызванные миграцией гельминтов. 8. Смешанные пневмонии, обусловленные действием нескольких этиологических факторов (вирусно-бактериальные, вирусно-микоплазменные и пр.).
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25.04.2021 19:28 Ответить
Кум заболел ковидом, тяжко. 46%поражения легких. Вроде выкарабкался.
Сам ходил в больницу каждый день на уколы! Это же сколько он по дороге он заразы распространил?! Что это за Система Здравоохранения такая? Это же есть маразм!
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25.04.2021 13:50 Ответить
Ничего он не распространил. До этой псевдоэпидемии всегда так лечили, дома сидели в основном и ничего не кололи
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25.04.2021 15:24 Ответить
 
 