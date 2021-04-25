Зеркаль о "Северном потоке-2": Геополитическая шахматная доска активно разыгрывает не совсем понятный дебют. К сожалению, мы в этой партии не играем

События и заявления, касающиеся строительства газопровода "Северный поток – 2", напоминают шахматный дебют.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом оветник председателя правления НАК "Нафтогаз України" Елена Зеркаль написала на странице в Facebook.

"Эскалация агрессии РФ против Украины имеет разные последствия. Одно из них – мгновенная реакция Сената [США], ведь на этой неделе комитет по международным отношениям поддержал законопроект по безопасности партнерства с Украиной, который включает вопросы борьбы с Россией через применение дополнительных санкций против 20 компаний и кораблей, задействованных в достройке проекта "Северный поток – 2", – написала она 23 апреля.



Зеркаль отметила, что Госдепартамент США в течение 15 дней должен определиться, подпадают ли эти компании и корабли под санкции США, а чтобы закон вступил в силу, его еще должны поддержать в двух палатах Конгресса, а затем – подписать президент США Джо Байден.

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Сенатор-республиканец Джим Риш назвал инициативу своевременной, а представительница Демократической партии Джин Шахин подчеркнула: в защиту интересов США входит остановка строительства газопровода.



"Параллельно с этим не дремлют европейские коллеги, премьер-министры Польши и Словении – Матеуш Моравецкий и Янез Янша призвали Германию выйти из проекта "Северный поток – 2", заявив, что это дестабилизирует Европу. А экс-посол США в Польше Дэниэл Фрид заявил об "угрозе раскола" энергетического рынка Европы из-за "Северного потока – 2". Геополитическая шахматная доска сейчас очень активно разыгрывает еще не совсем понятный дебют. К сожалению, мы в этой партии не играем, поэтому можем только активно наблюдать", – добавила она.

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