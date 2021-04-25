"Ждем конкретных действий Берлина". Украина запрашивала у Германии вооружение для защиты от России, - немецкие СМИ

На фоне недавнего обострения на Донбассе и концентрации российских войск возле границ Украина обратилась к Германии с просьбой предоставить современное вооружение — в том числе для защиты черноморского побережья от вторжения России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом пишет влиятельное немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Информацию журналисты получили от источников в Украине и Германии.

Газета располагает списком вооружений, которые Украина запросила у Германии. В нем есть компоненты противокорабельных ракет, системы противовоздушной обороны, оборудование для разминирования, а также б/у корветы.

Официальный Киев мотивировал свою просьбу необходимостью располагать современным оборонительным оружием на фоне возможной угрозы со стороны РФ, в том числе в акватории Черного моря.

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Мнения о том, следует ли предоставлять Украине такое вооружение, в Германии разделились, пишет FAZ. Источники газеты с украинской и немецкой стороны подтвердили, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас негативно отнесся к возможным поставкам вооружения Украине. Однако министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр открыта такой идее, как и Норберт Реттген, председатель внешнеполитического комитета Бундестага.

"Поскольку Россия грозит войной, было бы неправильно сейчас исключать поставку только оборонительных систем вооружений", — цитирует Реттгена FAZ.

Обнародованные изданием сведения отчасти подтвердил посол Украины в Германии Андрей Мельник. 24 апреля в своем Twitter он опубликовал ссылку на статью FAZ и прокомментировал ее так: "Breaking! Впервые влиятельный немецкий политик, член президиума ХДС, председатель комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Реттген поддержал идею предоставления Украине оборонительного вооружения! Благодарен Норберту Реттгену, что прислушался голосу Украины. Ждем конкретных действий Берлина".

Breaking‼️

Вперше впливовий 🇩🇪політик, член президії ХДС, голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї! Вдячний @n_roettgen, що дослухався до 🇺🇦голосу 🙏🏻Чекаєм на конкретні дії Берліна 👉🏻https://t.co/aVX85jUkLk pic.twitter.com/xW5DarGYUV — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 24, 2021

Несколько ранее в тот же день Мельник прокомментировал интервью кандидат на должность канцлера Германии от партии Зеленых Анналены Бербок, в котором она заявила, что считает нецелесообразным говорить сейчас о членстве Украины в НАТО из-за конфликта с Россией.

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В этом комментарии украинский посол также фактически подтвердил, что Киев обращался к Берлину с просьбой о предоставлении вооружений. "К сожалению, есть отказ как по предоставлению Киеву оборонительного оружия, так и по НАТО. Это разочаровывает", — написал Мельник.

Кандидатка у канцлери від Зелених @ABaerbock дала інтерв‘ю для FAZ

На жаль, маєм відмову як по наданню Києву оборонної зброї, так і по НАТО. Це розчаровує(

Тож час відкинути ілюзії про зміну політики Берліна після виборів і покладатися лише на власні сили👇🏻https://t.co/43RD21m7A8 pic.twitter.com/26dnTTBnMg — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 24, 2021

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В марте-апреле 2021 года Россия сконцентрировала возле восточной границы Украины и в Крыму рекордное число военных и объем вооружений с 2014 года. 22 апреля глав Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил об отводе войск.