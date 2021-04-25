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Новости Агрессия России против Украины
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"Ждем конкретных действий Берлина". Украина запрашивала у Германии вооружение для защиты от России, - немецкие СМИ

На фоне недавнего обострения на Донбассе и концентрации российских войск возле границ Украина обратилась к Германии с просьбой предоставить современное вооружение — в том числе для защиты черноморского побережья от вторжения России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом пишет влиятельное немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Информацию журналисты получили от источников в Украине и Германии.

Газета располагает списком вооружений, которые Украина запросила у Германии. В нем есть компоненты противокорабельных ракет, системы противовоздушной обороны, оборудование для разминирования, а также б/у корветы.

Официальный Киев мотивировал свою просьбу необходимостью располагать современным оборонительным оружием на фоне возможной угрозы со стороны РФ, в том числе в акватории Черного моря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Как минимум 3 военно-транспортных самолета НАТО прибыли в Украину за последние несколько дней

Мнения о том, следует ли предоставлять Украине такое вооружение, в Германии разделились, пишет FAZ. Источники газеты с украинской и немецкой стороны подтвердили, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас негативно отнесся к возможным поставкам вооружения Украине. Однако министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр открыта такой идее, как и Норберт Реттген, председатель внешнеполитического комитета Бундестага.

"Поскольку Россия грозит войной, было бы неправильно сейчас исключать поставку только оборонительных систем вооружений", — цитирует Реттгена FAZ.

Обнародованные изданием сведения отчасти подтвердил посол Украины в Германии Андрей Мельник. 24 апреля в своем Twitter он опубликовал ссылку на статью FAZ и прокомментировал ее так: "Breaking! Впервые влиятельный немецкий политик, член президиума ХДС, председатель комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Реттген поддержал идею предоставления Украине оборонительного вооружения! Благодарен Норберту Реттгену, что прислушался голосу Украины. Ждем конкретных действий Берлина".

Breaking‼️
Вперше впливовий 🇩🇪політик, член президії ХДС, голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї! Вдячний @n_roettgen, що дослухався до 🇺🇦голосу 🙏🏻Чекаєм на конкретні дії Берліна 👉🏻https://t.co/aVX85jUkLk pic.twitter.com/xW5DarGYUV

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 24, 2021

Несколько ранее в тот же день Мельник прокомментировал интервью кандидат на должность канцлера Германии от партии Зеленых Анналены Бербок, в котором она заявила, что считает нецелесообразным говорить сейчас о членстве Украины в НАТО из-за конфликта с Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Die Welt о заявлении посла Мельника о возрождении ядерного арсенала Украины: Замысел не так уж и смешон

В этом комментарии украинский посол также фактически подтвердил, что Киев обращался к Берлину с просьбой о предоставлении вооружений. "К сожалению, есть отказ как по предоставлению Киеву оборонительного оружия, так и по НАТО. Это разочаровывает", — написал Мельник.

Кандидатка у канцлери від Зелених @ABaerbock дала інтерв‘ю для FAZ
На жаль, маєм відмову як по наданню Києву оборонної зброї, так і по НАТО. Це розчаровує(
Тож час відкинути ілюзії про зміну політики Берліна після виборів і покладатися лише на власні сили👇🏻https://t.co/43RD21m7A8 pic.twitter.com/26dnTTBnMg

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 24, 2021

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат в канцлеры Германии от "Зеленых" Бербок не видит Украину в НАТО из-за конфликта с РФ: "Шаги к членству заранее нереальны"

В марте-апреле 2021 года Россия сконцентрировала возле восточной границы Украины и в Крыму рекордное число военных и объем вооружений с 2014 года. 22 апреля глав Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил об отводе войск.

Автор: 

Германия (7106) Мельник Андрей (231)


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Топ комментарии
+48
Теж мені знайшли у кого шось просити,німці таке саме лайно як і росіянці,невже це не зрозуміло?
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25.04.2021 10:27 Ответить
+42
увы, импотентная Германия не наш союзник.. в лучшем случае, выскажут озабоченность и скажут "Гут! Гут! Владьмирь!".. Украине нужны прямые договора о военно-техническом сотрудничестве с США, Англия, Япония, Южная Корея, Турция..
Связываться и рассчитывать на поддержку продажных немецких или мадьярских чиновников нельзя!
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25.04.2021 10:32 Ответить
+34
А если не даст - то те, кто сомневаются - убедятся, что немчура - гавно. Как и жабоеды.
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25.04.2021 10:57 Ответить
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Страница 3 из 3
Украине нужно не просить бесплатно современное оружие а просить боеприпасы и технику армии ГДР которая стоит на хранении на базах в отличном состоянии. Я видел такую базу!
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25.04.2021 19:17 Ответить
Так они бесплатно и не просят. Речь идёт о продаже
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25.04.2021 19:50 Ответить
ЖУРНАЛИСТ АНТОН ГУРА...говорит...чтобы прекратилась война с россией.....НУЖНО ПЕРЕСТАТЬ ПРОДАВАТЬ РАШЕ ТИТАН который есть только в УКРАИНЕ.
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25.04.2021 19:58 Ответить
Он не только в Украине есть. На самом деле просьба о оружии не случайно прозвучала именно сейчас. Возможно будет заключена сделка: US перестаёт напрягать немцев с северным потоком в обмен на поставки оружия Украине
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25.04.2021 20:14 Ответить
да...не понимаю...если лишить рашу поставок титана....значит начнется война...значит войска раши возле УКРАИНЫ....это всего навсего возможность северного потока!!!!Но ГУРА сказал...что газ в Европу берут в УКРАИНЕ!!!!!УКРАИНА ДОБЫВАЕТ до ста миллиардов газа......там были названы цыфры..которые увеличились со времен СССР...ептваюмаму....ну какая же ето НЕЗАВИСИМОСТь...когда раша распоряжается УКРАИНОЙ!!!
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25.04.2021 20:47 Ответить
УКРАИНЕ НУЖНО СТРОИТЬ СВОЙ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК....раша продает европе УКРАИНСКИЙ ГАЗ И НЕФТЬ...так говорит журналист АНТОН ГУРА!!!!!!!!
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25.04.2021 19:56 Ответить
Да это понятно, откуда в раше свои газ и нефть
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26.04.2021 10:51 Ответить
фильм Солдаты буффало с хоакином фениксом..танки леопард))
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25.04.2021 20:53 Ответить
пока немцы будут дупу чисать они все неграми станут..дурачки...гитлер ща плюет на вас..
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25.04.2021 20:52 Ответить
баба министр обороны то она министр того то того теперь обороны...баба в армии не служившая...глянул фотку ..ппц щеки не бритые...немцы упоротые в край..скоро негр будет там министр((
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25.04.2021 21:04 Ответить
"Чекаємо конкретних дій Берліну". Україна просила у Німеччини озброєння для захисту від Росії, - німецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 9451
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25.04.2021 22:02 Ответить
https://defence-ua.com/news/v_5_6_raziv_deshevshe_za_zrk_patriot_kb_pivdenne_predstavilo_novu_universalnu_zrs_kilchen_z_dalnistju_do_280_km_video-3505.html

https://defence-ua.com/minds_and_ideas/novij_vinischuvach_jas_39cd_gripen_saab_znovu_proponuje_jogo_horvatiji_a_ukrajina_sche_viznachajetsja-1613.html

https://thepage.ua/ua/news/grifon-dlya-zsu-yak-********-planuye-zminyuvati-bojovu-aviaciyu

- 2 года назад 73% предстаителей мудрогонарида намудрили так шо теперь непонятно как
выкручиваться - оставить нельзя сместить ...... ни прогнать ни подчинятся зелёным нельзя
- начнём гнать "брат" воспользуется хаосом не прогнать воспользуется предательством.
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26.04.2021 07:36 Ответить
Гелікоптер Мі-2МСБ став "мисливцем" на БПЛА: в ДНДІ провели випробування https://defence-ua.com/news/gelikopter_mi_2msb_stav_mislivtsem_na_bpla_v_dndi_proveli_viprobuvannja-3506.html
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26.04.2021 08:51 Ответить
"Чекаємо конкретних дій Берліну". Україна просила у Німеччини озброєння для захисту від Росії, - німецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 3536
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26.04.2021 10:22 Ответить
Украина повторит историю УНР, те тоже у немцев просили, а сами посады делили и воровали.
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26.04.2021 12:25 Ответить
если колоссальная милитаризация российского крыма , калининградской области и прямая угроза в ближайшее время аншлюса белоруси , не вызывает беспокойства в европе , не желают продать вооружение тем кто мог бы защитить себя и их задницу ( вторично , начиная с 2014 - отказ в продаже бронетранспортеров ) , надеются "договориться " , а потом "лягут " под рашку или вновь завизжат , как в 1940 " , Америка , спаси наши ж..... до чего ж продажные эти " мудрые " государственные мужи .....
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21.05.2021 07:08 Ответить
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