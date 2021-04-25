За сутки в ВСУ зарегистрировано 22 новых случая COVID-19, 6 человек госпитализированы

По состоянию на 10.00 25 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 1 815 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Командования медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровели 22 486 человек, летальных случаев 77. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 388 человек.

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За минувшие сутки зарегистрировано 22 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 6 человек.



С начала вакцинации в Вооруженных Силах Украины 43 859 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 3 137 военные медики.

За минувшие сутки от COVID-19 привит 21 человек.



