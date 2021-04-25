РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10258 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Коронавирус и карантин
349 2

За сутки в ВСУ зарегистрировано 22 новых случая COVID-19, 6 человек госпитализированы

За сутки в ВСУ зарегистрировано 22 новых случая COVID-19, 6 человек госпитализированы

По состоянию на 10.00 25 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 1 815 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Командования медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровели 22 486 человек, летальных случаев 77. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 388 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умер 231 человек, зафиксированы 7 930 новых случаев заражения, 6 574 человека - выздоровели

За минувшие сутки зарегистрировано 22 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 6 человек.

С начала вакцинации в Вооруженных Силах Украины 43 859 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 3 137 военные медики.

За минувшие сутки от COVID-19 привит 21 человек.

карантин (16729) ВСУ (6738) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Швидкого одужання нашим захисникам.
показать весь комментарий
25.04.2021 11:27 Ответить
 
 