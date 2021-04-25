За сутки в ВСУ зарегистрировано 22 новых случая COVID-19, 6 человек госпитализированы
По состоянию на 10.00 25 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 1 815 человек.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Командования медицинских сил ВСУ.
Всего за время пандемии выздоровели 22 486 человек, летальных случаев 77. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 388 человек.
За минувшие сутки зарегистрировано 22 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 6 человек.
С начала вакцинации в Вооруженных Силах Украины 43 859 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 3 137 военные медики.
За минувшие сутки от COVID-19 привит 21 человек.
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Чайка Київ
показать весь комментарий25.04.2021 11:27 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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