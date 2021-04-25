Позиции Кремля и Абу-Даби могли повлиять на быстрый развал футбольной Суперлиги, - Süddeutsche Zeitung
Лондонский футбольный клуб "Челси", которым владеет российский олигарх Роман Абрамович, мог выйти из проекта нового турнира – Суперлиги – из-за позиции Кремля, выступившего против, чтобы не оставить без престижного соревнования санкт-петербургский "Зенит" и владеющий им "Газпром".
Как передает Цензор.НЕТ, такое утверждение содержится в публикации немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.
О создании нового европейского клубного турнира, в котором должны были принимать участие ведущие команды континента, было объявлено 18 апреля. Уже 21-го числа проект был приостановлен. "Челси" должен был стать одним из 12 клубов, основавших соревнование. Однако команда почти сразу покинула турнир, причём о её выходе из проекта сообщалось одним из первых, пишет Радио Свобода.
У стадиона команды в Лондоне прошла акция протеста болельщиков, её показывали российские государственные каналы. Клуб выпустил заявление, в котором сказано, что руководство команды и её владелец – Роман Абрамович – сожалеют об участии в проекте.
В тексте немецкой газеты утверждается, без указания источников, что Абрамович получил "недвусмысленный намёк" из Кремля на то, что Суперлига "не соответствует интересам Отечества". Государственный "Газпром" – спонсор Лиги чемпионов, вместо которой должен был быть создан новый турнир.
Монополия владеет Санкт-Петербургским "Зенитом", участие которого в Суперлиге было бы крайне маловероятным. Утверждается, что миллиардер не захотел ссориться из-за футбола с президентом России Владимиром Путиным.
"Челси" – одна из двух команд, чей быстрый отказ от участия предопределил развал проекта, утверждается в тексте. Второй клуб – "Манчестер Сити" мог отказаться от Суперлиги после того, как владеющий им брат шейха Абу-Даби узнал, что деньги в проект вложила Саудовская Аравия, с которой владелец, как утверждается, не захотел ассоциироваться.
Источник этого утверждения также не приводится, как и комментарии представителей "Челси", "Манчестер сити", их владельцев и других упомянутых в тексте персон и компаний.
Ранее шесть английских клубов заявили, что не будут участвовать в Европейской суперлиге, о создании которой было объявлено лишь накануне. 19 апреля, 12 ведущих клубов Англии, Испании и Италии объявили о создании нового турнира – Европейской суперлиги (ESL).
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который проводит главные европейские клубные турниры, Лигу чемпионов и Лигу Европы, раскритиковал идею запуска новой лиги.
Международная федерация футбола (ФИФА) ранее сообщала, что не признает этот турнир, а игрокам, которые будут в нем участвовать, могут запретить играть в чемпионатах мира.
В воскресенье угрозу отстранением повторили и в УЕФА. Там отметили, что игроков, которые будут выступать в ESL отстранят от соревнований на национальном европейском или мировом уровне и могут лишить возможности выступать за национальные сборные.
Не одобрил идею создания закрытого футбольного турнира и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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