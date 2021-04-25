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Новости Коронавирус и карантин
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За минувшие сутки в Украине вакцинирован от коронавируса 4 531 человек, всего - 526 916, - Степанов

За минувшие сутки в Украине вакцинирован от коронавируса 4 531 человек, всего - 526 916, - Степанов

4 531 человек вакцинирован от COVID-19 за сутки 24 апреля в Украине. В лист ожидания вакцинации записались 490 640 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

В целом 526 916 человек вакцинировано с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 526 914 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссар рекомендует странам ЕС использовать вакцину AstraZeneca: "Преимущества преобладают над рисками очень редких и необычных побочных эффектов"

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 330 случаев/241 прививки;
Винницкая область - 119 случаев/240 прививок;
Волынская область - 228 случаев/171 прививки;
Днепропетровская область - 1034 случая/237 прививок;
Донецкая область - 582 случая/200 прививок;
Житомирская область - 277 случаев/99 прививок;
Закарпатская - 34 случая/13 прививок;
Запорожская область - 252 случая/79 прививок;
Ивано-Франковская область - 65 случаев/20 прививок;
Киевская область - 441 случай/293 прививки;
Кировоградская область - 186 случаев/154 прививки;
Луганская область - 52 случая/45 прививок;
Львовская область - 294 случая/101 прививки;
Николаевская область - 350 случаев/134 прививки;
Одесская область - 481 случай/414 прививок;
Полтавская область - 187 случаев/97 прививок;
Ривненская область - 255 случаев/235 прививок;
Сумская область - 409 случаев/5 прививок;
Тернопольская область - 220 случаев/47 прививок;
Харьковская область - 954 случая/754 прививки;
Херсонская область - 225 случаев/145 прививок;
Хмельницкая область - 341 случай/227 прививок;
Черкасская область - 247 случаев/218 прививок;
Черновицкая область - 115 случаев/164 прививки;
Черниговская область - 252 случая/198 прививок.

Также читайте: В мире сделали больше миллиарда прививок от COVID-19, 58% вакцин получили жители трех стран

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Обіцяють з червня майже вдвічі підняти тарифи чи не на всі комунальні послуги (електроенергія, тепло, гаряча вода). Газ прямує до 20 гривень. Але вакцина безкоштовна.

Що там зазвичай кажуть про сир і мишоловку?
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25.04.2021 11:41 Ответить
+2
Незабаром по прізвищам вакцинованих перераховуватимуть, задля більшого пафосу.
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25.04.2021 11:53 Ответить
+2
В то время, когда для положительного результата
надо вакцинировать минимум 100'000 человек в день!
...
За минулу добу в Україні вакциновано проти коронавірусу 4 531 особу, загалом - 526 916, - Степанов - Цензор.НЕТ 3443
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25.04.2021 12:09 Ответить
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Обіцяють з червня майже вдвічі підняти тарифи чи не на всі комунальні послуги (електроенергія, тепло, гаряча вода). Газ прямує до 20 гривень. Але вакцина безкоштовна.

Що там зазвичай кажуть про сир і мишоловку?
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25.04.2021 11:41 Ответить
это имеет какое то отношение к прививкам? или абы-что, абы-где написать?
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25.04.2021 16:50 Ответить
А что случилось вчера?? Был постный день? Или из за чего вакцинировано в три раза меньше людей чем обычно??
И так мизерные темпы вакцинации становятся вообще микроскопическими...
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25.04.2021 11:48 Ответить
Незабаром по прізвищам вакцинованих перераховуватимуть, задля більшого пафосу.
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25.04.2021 11:53 Ответить
Похоже статью писали в авторском цехе 95 квартала.
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25.04.2021 12:04 Ответить
вихідні, українці відпочивають і вірусу дають відпочити.
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25.04.2021 12:24 Ответить
але "доктор Смерть" - то Юлія Супрун, глядіть не переплутайте!
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25.04.2021 11:53 Ответить
Сорри, вона Уляна.
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25.04.2021 12:02 Ответить
це як Анна і Ганна. для декого це одне і те саме.
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25.04.2021 12:25 Ответить
точно
насправді, я був знайомий з жінкою на ім'я Юлія Супрун
тому і сплутав
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25.04.2021 12:51 Ответить
это кто такая, сводная сестра? Ульяна и Юля два разных имени...
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25.04.2021 16:52 Ответить
4500 вакцынировали.статей в сми больше.95 квартал.
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25.04.2021 11:55 Ответить
В то время, когда для положительного результата
надо вакцинировать минимум 100'000 человек в день!
...
За минулу добу в Україні вакциновано проти коронавірусу 4 531 особу, загалом - 526 916, - Степанов - Цензор.НЕТ 3443
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25.04.2021 12:09 Ответить
і наче вакцини вже достатньо. а віз і нині там. фігня ще у тому, що лікарям за вихід у вихідні теж платити треба, а вони виходять ізза 30 доз. це розбазарювання бабла.
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25.04.2021 12:27 Ответить
С такими темпами еще двадцать три годика надо... Ха!
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25.04.2021 12:38 Ответить
В Киеве сейчас более 3,5 млн. жителей.
Сколько лет будут прививать ?
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25.04.2021 13:24 Ответить
не помню кто, или министр, или очень главный врач давали 100% - ю гарантию что привитые точно в реанимацию не попадут! интересно кто им сказал? я знаю двоих кто после прививки очутился в реанимации, как то не хочется чтоб этот "мизирный" процент выпал именно на тебя...
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25.04.2021 16:56 Ответить
... то что двинешь "кони" им то все равно...
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25.04.2021 16:57 Ответить
 
 