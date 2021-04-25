За минувшие сутки в Украине вакцинирован от коронавируса 4 531 человек, всего - 526 916, - Степанов

4 531 человек вакцинирован от COVID-19 за сутки 24 апреля в Украине. В лист ожидания вакцинации записались 490 640 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

В целом 526 916 человек вакцинировано с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 526 914 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 330 случаев/241 прививки;

Винницкая область - 119 случаев/240 прививок;

Волынская область - 228 случаев/171 прививки;

Днепропетровская область - 1034 случая/237 прививок;

Донецкая область - 582 случая/200 прививок;

Житомирская область - 277 случаев/99 прививок;

Закарпатская - 34 случая/13 прививок;

Запорожская область - 252 случая/79 прививок;

Ивано-Франковская область - 65 случаев/20 прививок;

Киевская область - 441 случай/293 прививки;

Кировоградская область - 186 случаев/154 прививки;

Луганская область - 52 случая/45 прививок;

Львовская область - 294 случая/101 прививки;

Николаевская область - 350 случаев/134 прививки;

Одесская область - 481 случай/414 прививок;

Полтавская область - 187 случаев/97 прививок;

Ривненская область - 255 случаев/235 прививок;

Сумская область - 409 случаев/5 прививок;

Тернопольская область - 220 случаев/47 прививок;

Харьковская область - 954 случая/754 прививки;

Херсонская область - 225 случаев/145 прививок;

Хмельницкая область - 341 случай/227 прививок;

Черкасская область - 247 случаев/218 прививок;

Черновицкая область - 115 случаев/164 прививки;

Черниговская область - 252 случая/198 прививок.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.