За минувшие сутки в Украине вакцинирован от коронавируса 4 531 человек, всего - 526 916, - Степанов
4 531 человек вакцинирован от COVID-19 за сутки 24 апреля в Украине. В лист ожидания вакцинации записались 490 640 человек.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
В целом 526 916 человек вакцинировано с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 526 914 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
г. Киев - 330 случаев/241 прививки;
Винницкая область - 119 случаев/240 прививок;
Волынская область - 228 случаев/171 прививки;
Днепропетровская область - 1034 случая/237 прививок;
Донецкая область - 582 случая/200 прививок;
Житомирская область - 277 случаев/99 прививок;
Закарпатская - 34 случая/13 прививок;
Запорожская область - 252 случая/79 прививок;
Ивано-Франковская область - 65 случаев/20 прививок;
Киевская область - 441 случай/293 прививки;
Кировоградская область - 186 случаев/154 прививки;
Луганская область - 52 случая/45 прививок;
Львовская область - 294 случая/101 прививки;
Николаевская область - 350 случаев/134 прививки;
Одесская область - 481 случай/414 прививок;
Полтавская область - 187 случаев/97 прививок;
Ривненская область - 255 случаев/235 прививок;
Сумская область - 409 случаев/5 прививок;
Тернопольская область - 220 случаев/47 прививок;
Харьковская область - 954 случая/754 прививки;
Херсонская область - 225 случаев/145 прививок;
Хмельницкая область - 341 случай/227 прививок;
Черкасская область - 247 случаев/218 прививок;
Черновицкая область - 115 случаев/164 прививки;
Черниговская область - 252 случая/198 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Що там зазвичай кажуть про сир і мишоловку?
И так мизерные темпы вакцинации становятся вообще микроскопическими...
насправді, я був знайомий з жінкою на ім'я Юлія Супрун
тому і сплутав
надо вакцинировать минимум 100'000 человек в день!
...
Сколько лет будут прививать ?