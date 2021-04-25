COVID-19 в Киеве: За сутки - 30 летальных случаев, обнаружили 330 новых заражений

За прошедшие сутки, 24 апреля, в столице Украины подтверждено 330 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил киевский мэр Виталий Кличко.

"Плюс 330 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 191 495)", - отметил Кличко.

По его информации, заболели 178 женщин в возрасте от 18 до 81 года, 140 мужчин в возрасте от 18 до 80 лет, 8 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 4 мальчика от 5 до 12 лет.

Кличко отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе (67), Подольском (61) и Оболонском (46).

Он добавил, что за сутки госпитализированы 60 больных с коронавирусом, 184 человека госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Столичный мэр сообщил, что за минувшие сутки в Киеве зарегистрировали 30 летальных случаев из-за коронавируса, общее их количество достигло 4445-ти. В то же время выздоровели 65 человек, а всего с начала пандемии - 119 802.

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