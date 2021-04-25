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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 в Киеве: За сутки - 30 летальных случаев, обнаружили 330 новых заражений

COVID-19 в Киеве: За сутки - 30 летальных случаев, обнаружили 330 новых заражений

За прошедшие сутки, 24 апреля, в столице Украины подтверждено 330 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил киевский мэр Виталий Кличко.

"Плюс 330 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 191 495)", - отметил Кличко.

По его информации, заболели 178 женщин в возрасте от 18 до 81 года, 140 мужчин в возрасте от 18 до 80 лет, 8 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 4 мальчика от 5 до 12 лет.

Кличко отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе (67), Подольском (61) и Оболонском (46).

Он добавил, что за сутки госпитализированы 60 больных с коронавирусом, 184 человека госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Столичный мэр сообщил, что за минувшие сутки в Киеве зарегистрировали 30 летальных случаев из-за коронавируса, общее их количество достигло 4445-ти. В то же время выздоровели 65 человек, а всего с начала пандемии - 119 802.

Читайте также: В Украине за сутки от COVID-19 умер 231 человек, зафиксированы 7 930 новых случаев заражения, 6 574 человека - выздоровели

Автор: 

карантин (16729) Киев (25796) Кличко Виталий (4661) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Медицина на выходных..Тоже люди.Трупы будут оформлять понедельником -вторником.
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25.04.2021 12:00 Ответить
Вакцинуйтесь скоріше. Планета потребує очищення від ідіотів.
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25.04.2021 12:08 Ответить
Чем вакцинироваться, выбор есть?
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25.04.2021 12:12 Ответить
Все наливається з однієї діжки.
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25.04.2021 13:21 Ответить
За прошедшие сутки, 24 апреля, в столице Украины подтверждено 330 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Источник: https://censor.net/ru/n3261838

А ЧОМУ НЕ ПРИВОДИТИ СТАТИСТИКУ ДО "КОВІДНУ" ?
ТАМ БУДУТЬ ТІЖ САМІ ЦИФРИ МУДРАГЕЛІ, БО ЗАРАЗ ЯК ЩО ЛЮДИНА
ПОМИРАЄ ВІД СРАЧКИ, ЇЙ У ДОКУМЕНТАХ ПИШУТЬ "КОРОНОВІРУС"
Брехати, брехати і ще раз брехати - це девіз короновірусного спектаклю.
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25.04.2021 13:23 Ответить
 
 