Эпидзонирование Украины: Одесская область перешла в "желтую" зону. В "красной" зоне Киев и 10 областей, в 15 областях превышен уровень госпитализаций, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 25 апреля в Киеве и 15 областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19. В "красной" зоне находится 10 областей и город Киев. Одесская область перешла из "красной" в "желтую" зону.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, в "красной" зоне остаются: Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская области и город Киев.

В оранжевой зоне: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ривненская, Тернопольская, Черкасская области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На следующей неделе из "красной" зоны выйдут Киев и пять областей, - Ляшко

И в желтой зоне на сегодняшний день находится уже пять областей - Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Херсонская и Одесская.