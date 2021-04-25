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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидзонирование Украины: Одесская область перешла в "желтую" зону. В "красной" зоне Киев и 10 областей, в 15 областях превышен уровень госпитализаций, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Эпидзонирование Украины: Одесская область перешла в

По состоянию на 25 апреля в Киеве и 15 областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19. В "красной" зоне находится 10 областей и город Киев. Одесская область перешла из "красной" в "желтую" зону.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, в "красной" зоне остаются: Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская области и город Киев.

В оранжевой зоне: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ривненская, Тернопольская, Черкасская области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На следующей неделе из "красной" зоны выйдут Киев и пять областей, - Ляшко

И в желтой зоне на сегодняшний день находится уже пять областей - Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Херсонская и Одесская.

Эпидзонирование Украины: Одесская область перешла в желтую зону. В красной зоне Киев и 10 областей, в 15 областях превышен уровень госпитализаций, - Минздрав 01

карантин (16729) Одесская область (3701) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Вся Україна - давно червона зона. А вони досі у розмальовки граються...
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25.04.2021 12:33 Ответить
Це правда. Як тільки стала ЗЕленою, червона зона була лише питанням часу. І не тільки в плану ковіду.
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25.04.2021 12:46 Ответить
Цікаво. Вова вор зараз бухає - в нього бухаловка починається на середину п'ятниці і продовжується цілий тиждень. Хто ж карти розмальовує? Може іскуствєнний буклєт Дія?
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25.04.2021 12:58 Ответить
Нафік ці таблиці. ПОдавайте карту.
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25.04.2021 13:02 Ответить
Тим більш таблицю все одно не видно.
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25.04.2021 13:45 Ответить
Таке враження, що бардак в Україні тільки зростає. Одеська область із червоної зони, перестрибуючи через оранжеву, попадає в жовті, а Львівська, у якої усі показники кращі, залишається в червоній!!!
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25.04.2021 17:27 Ответить
 
 