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Эпидзонирование Украины: Одесская область перешла в "желтую" зону. В "красной" зоне Киев и 10 областей, в 15 областях превышен уровень госпитализаций, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 25 апреля в Киеве и 15 областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19. В "красной" зоне находится 10 областей и город Киев. Одесская область перешла из "красной" в "желтую" зону.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.
Так, в "красной" зоне остаются: Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская области и город Киев.
В оранжевой зоне: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ривненская, Тернопольская, Черкасская области.
И в желтой зоне на сегодняшний день находится уже пять областей - Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Херсонская и Одесская.
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Oleksandr Kovalenko #482680
показать весь комментарий25.04.2021 12:33 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Лысый коротышка
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Миклуха Маклай #482828
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Andriy Vasilchenko
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Мирослав Костирко
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