Епифаний об УПЦ МП: Они только называют себя "Украинской православной церковью", но являются неотъемлемой частью РПЦ с руководящим центром в Москве
УПЦ МП только только называют себя "Украинской православной церковью", но на самом деле это не так. Они являются неотъемлемой частью РПЦ с руководящим центром в Москве - в стране-агрессоре.
Об этом Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний рассказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Есть украинская, признанная, поместная церковь Украины, а есть церковь, центр которой находится в стране агрессора. Скажите, на кого эта церковь будет работать? Они только называют себя "Украинской православной церковью". Но это на самом деле не так. Они являются неотъемлемой частью РПЦ. И если руководящий центр находится в Москве, то к кому они будут прислушиваться и чьи указания они будут выполнять? Они до сих пор называют войну на востоке Украины "гражданской войной". Они ни разу не назвали Россию агрессором. И в начале, вспомните, если они даже не совершали похороны, то сейчас они уже начали совершать захоронения наших новейших героев-военнослужащих, которые отдали свою жизнь за каждого из нас. За то, чтобы мы имели свободную Украину, чтобы мы жили в мире", - отметил митрополит Епифаний.
Он также рассказал, что периодически совершает поездки на восток Украины, "чтобы для себя понимать и видеть, как живут люди, в каких условиях, и какая им нужна духовная поддержка". "Тут, в Киеве или в других регионах, особенно на западе Украины, трудно понять, когда ты не побывал на востоке, не увидел, что там происходит на самом деле", - отмечает митрополит.
Епифаний также добавил, что капелланы ПЦУ на сеголняшний день играют очень важную роль в духовной поддержке наших военнослужащих.
"Потому что Российская Федерация пытается внести этот вирус страха не только в украинском обществе, но и среди военнослужащих. И сейчас мы призваны еще больше духовно поддержать наших украинских воинов перед угрозой этой российской агрессии. Она продолжается, но сейчас мы видим, что набирает таких опасных оборотов. Но я убежден, что совместными усилиями - и общества, и церкви - мы будем вдохновлять в дальнейшем наших украинских славных воинов, которые до конца будут отстаивать нашу территориальную целостность", - подытожил митрополит.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а еще у РПЦ проблема с "уставными" документами.. один Томос фальшивый, а второй Томос так и не получили.. Секта, *******!
- Стихарь для прихожан, и стихарь, который одевают диаконы, похожи. Но это не признак принадлежности к духовенству, - говорит архимандрит Иона."
Кровавий диктатор дав їм "томас".
Є РПЦ в Україні...
А насправді - Церковний відділ ФСБ в Україні...
хотя сами визжат о невыносимом наслаждении "принять муки во имя "веры" в газообразное немощное ссущество(которое даже вирус усадил на бутылку)"
Гиркин: Моя личная охрана состояла из монахов Святогорской Лавры
https://inforesist.org/girkin-priznal-uchastie-monahov-upts-mp-v-voyne-na-donbasse/amp/
Отак живеш все життя атеїстом, але тепер з появою ПЦУ лайкаєш та репостиш твіти
@Epifaniy в надії розповсюдження дійсно української церкви на заміну КДБ-ГРУшному шабашу.
https://www.jw.org/finder?wtlocale=U&docid=502015171&srcid=share
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!