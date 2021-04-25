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Епифаний об УПЦ МП: Они только называют себя "Украинской православной церковью", но являются неотъемлемой частью РПЦ с руководящим центром в Москве

Епифаний об УПЦ МП: Они только называют себя

УПЦ МП только только называют себя "Украинской православной церковью", но на самом деле это не так. Они являются неотъемлемой частью РПЦ с руководящим центром в Москве - в стране-агрессоре.

Об этом Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний рассказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Есть украинская, признанная, поместная церковь Украины, а есть церковь, центр которой находится в стране агрессора. Скажите, на кого эта церковь будет работать? Они только называют себя "Украинской православной церковью". Но это на самом деле не так. Они являются неотъемлемой частью РПЦ. И если руководящий центр находится в Москве, то к кому они будут прислушиваться и чьи указания они будут выполнять? Они до сих пор называют войну на востоке Украины "гражданской войной". Они ни разу не назвали Россию агрессором. И в начале, вспомните, если они даже не совершали похороны, то сейчас они уже начали совершать захоронения наших новейших героев-военнослужащих, которые отдали свою жизнь за каждого из нас. За то, чтобы мы имели свободную Украину, чтобы мы жили в мире", - отметил митрополит Епифаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все православные приходы в Украине принадлежат ПЦУ, - Епифаний

Он также рассказал, что периодически совершает поездки на восток Украины, "чтобы для себя понимать и видеть, как живут люди, в каких условиях, и какая им нужна духовная поддержка". "Тут, в Киеве или в других регионах, особенно на западе Украины, трудно понять, когда ты не побывал на востоке, не увидел, что там происходит на самом деле", - отмечает митрополит. 

Епифаний также добавил, что капелланы ПЦУ на сеголняшний день играют очень важную роль в духовной поддержке наших военнослужащих.

"Потому что Российская Федерация пытается внести этот вирус страха не только в украинском обществе, но и среди военнослужащих. И сейчас мы призваны еще больше духовно поддержать наших украинских воинов перед угрозой этой российской агрессии. Она продолжается, но сейчас мы видим, что набирает таких опасных оборотов. Но я убежден, что совместными усилиями - и общества, и церкви - мы будем вдохновлять в дальнейшем наших украинских славных воинов, которые до конца будут отстаивать нашу территориальную целостность", - подытожил митрополит.

Также читайте: Епифаний - гражданам Украины о новых угрозах РФ: Не бойтесь! Страх - это всего лишь инструмент, которым агрессор хочет покорить нас

УПЦ МП (1567) УПЦ КП (533) церковь (1325) Епифаний (347) ПЦУ (791)


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Топ комментарии
+37
Епифаний об УПЦ МП: Они только называют себя "Украинской православной церковью", но являются неотъемлемой частью РПЦ с руководящим центром в Москве - Цензор.НЕТ 7169
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25.04.2021 12:55 Ответить
+35
УПЦ МП и РПЦ это неканоническая человеконенавистническая бесноватая секта, которая служила интересам Кремля.. а христианство используется как прикрытие..
а еще у РПЦ проблема с "уставными" документами.. один Томос фальшивый, а второй Томос так и не получили.. Секта, *******!
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25.04.2021 12:58 Ответить
+18
УПЦ МП, це філія ФСБ в Україні ,розплідник сепарсько-колорадської гидоти "Русского мира" !!! Нах....,за порєбрік !!!)))
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25.04.2021 13:03 Ответить
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Епифаний об УПЦ МП: Они только называют себя "Украинской православной церковью", но являются неотъемлемой частью РПЦ с руководящим центром в Москве - Цензор.НЕТ 7169
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25.04.2021 12:55 Ответить
УПЦ МП и РПЦ это неканоническая человеконенавистническая бесноватая секта, которая служила интересам Кремля.. а христианство используется как прикрытие..
а еще у РПЦ проблема с "уставными" документами.. один Томос фальшивый, а второй Томос так и не получили.. Секта, *******!
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25.04.2021 12:58 Ответить
Російська армія та бойовики заходили туди, де був Московський патріархат. Він перестав для мене існувати як Церква. На проповіді оголосив: "Росія на нас напала, а Церква мовчить. Переходимо в Київський патріархат". Парафія підтримала. - https://gazeta.ua/articles/people-and-things-journal/_starosta-kazav-dyakuyemo-za-otcya-garna-lyudina-skoda-tilki-scho-moskal/1020325
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25.04.2021 13:09 Ответить
РПЦ=КГБ.... вот и вся вера.....
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25.04.2021 13:02 Ответить
To eсть Москва подписала какую-то капитуляцию "за закрытыми дверями". Отвод войск - из той же категории. Может, был дворцовый переворот какой-то ?
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25.04.2021 13:03 Ответить
...всё от Бога...
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25.04.2021 13:03 Ответить
Я-я, нутурліх! Іншалла!
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25.04.2021 13:32 Ответить
нёт, Зевс не сотворил все, это выдумки рабов - перед Зевсом были Кронос и т.д.
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25.04.2021 13:37 Ответить
УПЦ МП, це філія ФСБ в Україні ,розплідник сепарсько-колорадської гидоти "Русского мира" !!! Нах....,за порєбрік !!!)))
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25.04.2021 13:03 Ответить
То троль. Вони ці фейки витягують час від часу. В бан і не парьтесь.
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25.04.2021 13:30 Ответить
Це так само як із «запитом в німецькі архіви про те, що УПА не воювало проти німці», кацапи носились із фокою документа, тіпа із німецького архіву і їх ніразу не парило, що написаний цей документ був російською мовою!) це дебіли. Вони будуть вірити в любий фейк, котрий проти України.
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25.04.2021 13:35 Ответить
Стихарь может носит только человек освященный носить стихарь.
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25.04.2021 13:31 Ответить
Я волію вірити священнику.
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25.04.2021 13:34 Ответить
"Объясняет, что это разновидность церковной одежды и его могут носить прихожане храма. Опровергает информацию СМИ о том, что Порошенко якобы был в рясе диакона.
- Стихарь для прихожан, и стихарь, который одевают диаконы, похожи. Но это не признак принадлежности к духовенству, - говорит архимандрит Иона."
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25.04.2021 13:36 Ответить
Про те що то ********** прихвостні досі не знав в України лише Єпіфаній,а тепер вже й він зрозумів.
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25.04.2021 13:05 Ответить
ПРОСТО СРАВНИТЕ
Епифаний об УПЦ МП: Они только называют себя "Украинской православной церковью", но являются неотъемлемой частью РПЦ с руководящим центром в Москве - Цензор.НЕТ 3011 Епифаний об УПЦ МП: Они только называют себя "Украинской православной церковью", но являются неотъемлемой частью РПЦ с руководящим центром в Москве - Цензор.НЕТ 9623
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25.04.2021 13:09 Ответить
Не всі курильщики погані
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25.04.2021 13:10 Ответить
Согласен. И сэр Уинстон Черчель тому пример, НО, в данном случае убийца десятков миллионов грузинский урка-трубкокур есть ни что иное, как самое плохое порождение Сатаны.
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25.04.2021 13:16 Ответить
жирная тварь терроризировала буров, разбомбила сотни тыс. мирных жителей - ахкакойСэр, тьху!!
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25.04.2021 13:39 Ответить
Ух ты, как вы ненавидите Черчеля. А вот убийцу десятков миллионов людей, создателя ГУЛаГа, союзника гитлеровской Германии, оккупанта и уголовника Джугашвили-Сталина вы боготворите.
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25.04.2021 13:48 Ответить
союзника маоистского Китая Сралина - не люблю, он в разы хуже Мао - китайцев и так много, а этот мужик мочил совков в сопоставимом количестве в мирное время, напал на финов и прочих и чуть не напал ордами, которые перевешивали если по жестянкам, то у всего мира столько не было, - на Рейх. и **** мне жирного урода любить, если тот на словах ненавидел большевизм, а на деле - лизал жёппу Сралину?
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25.04.2021 16:15 Ответить
...да...идиотов наплодили "членины-сралины"...
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25.04.2021 14:24 Ответить
У вас над кроватью портретики Ежова, Ягоды и Берии не висят?
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25.04.2021 14:35 Ответить
Московський патріархат 2.0 - це винахід Сталіна в часи Другої Світової Війни.
Кровавий диктатор дав їм "томас".
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25.04.2021 13:09 Ответить
Нема ніякої УПЦ МП...
Є РПЦ в Україні...
А насправді - Церковний відділ ФСБ в Україні...
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25.04.2021 13:25 Ответить
І цю істину нещодавно визнав сам *****, заявивши об утисках РПЦ в Україні!
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25.04.2021 13:35 Ответить
Согласен, а автора просил бы уточнить УПЦ МП или отделы ФСБ? На копростане, ни какой религии нет и не было! Быть может Сатаны? Не зря же ведь: красная звезда - символ у свинособак!
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25.04.2021 13:45 Ответить
Звезда пентаграмма , между прочим масонский символ. Большевички продолжатели масонства, только это называлось построение камуниздма.
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25.04.2021 14:09 Ответить
Епіфаній про УПЦ МП: Вони тільки називають себе "Українською православною церквою", але є невід'ємною частиною РПЦ із керівним центром у Москві - Цензор.НЕТ 9541Если не ошибаюсь...
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25.04.2021 15:12 Ответить
Правильно он говорит, я вот давеча https://infonavigator.com.ua/analitika/na-sajte-pochaevskoj-lavry-byl-opublikovan-fejk-avtorstva-izvestnogo-rossijskogo-neonacista-i-shovinista-ekspert/ статью нашел, кстати цензору должно быть интересно, такое говно нельзя просто так спускать на тормозах, очень плохо заканчивается.
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25.04.2021 13:38 Ответить
Вот интересно, религиоэные темы спецом поднимаются в то время, когда Украина окружена с 3 сторон армадой войск? И это на фоне заявлений разведки о готовящихся на Пасху провокаций!
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25.04.2021 13:40 Ответить
Может ещё и задницу не подтирать и не умываться "в то время, когда Украина окружена с 3 сторон армадой войск"?
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25.04.2021 13:51 Ответить
Попы срутся, но миллионами дохнут почему то не сами

хотя сами визжат о невыносимом наслаждении "принять муки во имя "веры" в газообразное немощное ссущество(которое даже вирус усадил на бутылку)"
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25.04.2021 13:41 Ответить
Там де РПЦ в Україні стверджує не правду і лицемірить , там не може бути ні віри , ні Бога! Просто політичне угруповання , яким і зробив це об'єднання сталін, Таким воно було створено, таким злобним і залишається до нашого часу.
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25.04.2021 13:46 Ответить
Згадується цитата з "Дітей капітана Гранта" Жюля Верна: "Це ім'я тільки пишеться Айртон, а вимовляється Бен Джойс"..Іншими словами гундяївська "церква" тільки на папері "УПЦ" (щоб дурити тупе стадо), а фактично сталінське рпц (про приналежність упц мп до рпц написано і в "статуті упц" :пункт 5 першого розділу)
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25.04.2021 13:51 Ответить
Вера есть ума не надо, но раз уж есть верующие, то надо хотя бы их правильно направлять, Епифаний делает важное дело.
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25.04.2021 13:52 Ответить
Спеціально для дебілів, яким тут не достатньо фактів
Гиркин: Моя личная охрана состояла из монахов Святогорской Лавры
https://inforesist.org/girkin-priznal-uchastie-monahov-upts-mp-v-voyne-na-donbasse/amp/

Епіфаній про УПЦ МП: Вони тільки називають себе "Українською православною церквою", але є невід'ємною частиною РПЦ із керівним центром у Москві - Цензор.НЕТ 2327

Епіфаній про УПЦ МП: Вони тільки називають себе "Українською православною церквою", але є невід'ємною частиною РПЦ із керівним центром у Москві - Цензор.НЕТ 8409
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25.04.2021 13:55 Ответить
Тоже менi Епiфанiй вiдкрив америку!!!!
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25.04.2021 14:04 Ответить
@UkroDill

Отак живеш все життя атеїстом, але тепер з появою ПЦУ лайкаєш та репостиш твіти
@Epifaniy в надії розповсюдження дійсно української церкви на заміну КДБ-ГРУшному шабашу.
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25.04.2021 15:27 Ответить
100%
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25.04.2021 20:04 Ответить
Почему в мире так много христианских течений?
https://www.jw.org/finder?wtlocale=U&docid=502015171&srcid=share
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25.04.2021 20:41 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.04.2021 21:45 Ответить
УПЦ МП -это не украинская Церковь, а вражеская с центром в Москве!
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26.04.2021 06:20 Ответить
 
 