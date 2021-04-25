Епифаний об УПЦ МП: Они только называют себя "Украинской православной церковью", но являются неотъемлемой частью РПЦ с руководящим центром в Москве

УПЦ МП только только называют себя "Украинской православной церковью", но на самом деле это не так. Они являются неотъемлемой частью РПЦ с руководящим центром в Москве - в стране-агрессоре.

Об этом Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний рассказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Есть украинская, признанная, поместная церковь Украины, а есть церковь, центр которой находится в стране агрессора. Скажите, на кого эта церковь будет работать? Они только называют себя "Украинской православной церковью". Но это на самом деле не так. Они являются неотъемлемой частью РПЦ. И если руководящий центр находится в Москве, то к кому они будут прислушиваться и чьи указания они будут выполнять? Они до сих пор называют войну на востоке Украины "гражданской войной". Они ни разу не назвали Россию агрессором. И в начале, вспомните, если они даже не совершали похороны, то сейчас они уже начали совершать захоронения наших новейших героев-военнослужащих, которые отдали свою жизнь за каждого из нас. За то, чтобы мы имели свободную Украину, чтобы мы жили в мире", - отметил митрополит Епифаний.

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Он также рассказал, что периодически совершает поездки на восток Украины, "чтобы для себя понимать и видеть, как живут люди, в каких условиях, и какая им нужна духовная поддержка". "Тут, в Киеве или в других регионах, особенно на западе Украины, трудно понять, когда ты не побывал на востоке, не увидел, что там происходит на самом деле", - отмечает митрополит.

Епифаний также добавил, что капелланы ПЦУ на сеголняшний день играют очень важную роль в духовной поддержке наших военнослужащих.

"Потому что Российская Федерация пытается внести этот вирус страха не только в украинском обществе, но и среди военнослужащих. И сейчас мы призваны еще больше духовно поддержать наших украинских воинов перед угрозой этой российской агрессии. Она продолжается, но сейчас мы видим, что набирает таких опасных оборотов. Но я убежден, что совместными усилиями - и общества, и церкви - мы будем вдохновлять в дальнейшем наших украинских славных воинов, которые до конца будут отстаивать нашу территориальную целостность", - подытожил митрополит.

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