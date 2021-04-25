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Штраф за вечеринку "слуги народа" Тищенко в разгар карантина заплатит отель, и он будет минимальным

Штраф за вечеринку

Штраф за вечеринку, которую организовал в разгар карантина в центре Киева Николай Тищенко в честь дня рождения жены, заплатит отель Fairmont, в котором проходило мероприятие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24".

"За это будет отвечать только администрация отеля и ресторана, Тищенко может только как человек отвечать за это действо", - заявил Рубан.

По его словам, на заведение оформили минимальный штраф, поскольку это первый случай нарушения. При этом, в следующий раз сумма возрастет до 170 тысяч гривен.

Отметим, на сегодня минимальный штраф, предусмотренный законодательством, составляет 34 тысячи грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандал с вечеринкой в разгар карантина не имел для "слуги народа" Тищенко никаких последствий, - журналист Ткач

Напомним, нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" соберется на заседание фракции: обсудят вечеринку Тищенко и визит Шевченко к Лукашенко

Автор: 

карантин (16729) Рубан Олег (124) штраф (1290) Тищенко Николай (338)


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Топ комментарии
+31
Штраф за вечеринку "слуги народа" Тищенко в разгар карантина заплатит отель, и он будет минимальным - Цензор.НЕТ 6281
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25.04.2021 13:22 Ответить
+21
И да, зебилушки. Если вы шото так поднакопили и до сих пор не отдали ЗЕбанде, то вот вам.
Бо Тищенкам за шото надо жить.
Штраф за вечеринку "слуги народа" Тищенко в разгар карантина заплатит отель, и он будет минимальным - Цензор.НЕТ 5922
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25.04.2021 13:26 Ответить
+20
Лохдаун для лохів. Все правильно.
Чекайте чергового продовження карантину від Шмигла.
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25.04.2021 13:22 Ответить
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Лохдаун для лохів. Все правильно.
Чекайте чергового продовження карантину від Шмигла.
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25.04.2021 13:22 Ответить
а чого лише від Шмигаля? штрафи - парафія Авакова. Шмигал увів карантин як і у інших країнах.
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25.04.2021 13:27 Ответить
Немає карантину. Не може бути карантину без надзвичайного стану.

А поліцаї авакяна не мають дійсних посвідчень і відповідно ніяких повноважень.
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25.04.2021 15:15 Ответить
Штраф за вечеринку "слуги народа" Тищенко в разгар карантина заплатит отель, и он будет минимальным - Цензор.НЕТ 6281
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25.04.2021 13:22 Ответить
На самом деле очень просто. Собирается очень много глупых, инфантильных и безответственных людей. Общими силами затаскивают животное на крышу потому, что им за это пообещали: кому - кило гречки сразу, кому - теплое парное молоко каждый день, не выходя из дому, но потом. Вуаля. Проходящие мимо дивятся "как эта скотина туда попала"?
А люди?
А люди тоже забыли, что они своими руками корову затащили на крышу, плюются на падающий сверху навоз, но спустя время затащат на крышу новую скотину.
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25.04.2021 13:48 Ответить
В точку. Только назвать гомо сапиенс созданий, которых заманили 4000 евро зарплаты язык не повернется.
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25.04.2021 13:55 Ответить
насправді там було ще хитріше - вони ж навіть не обіцяли ці 4000. Там було написано десь так -"Зарплата у вчителя має бути 4000 баксів".
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25.04.2021 15:04 Ответить
Нормалек так пацаны порешали.

А зебилам надо еще цак на нос прицепить, шоб не баловали. Ну и шоб издалека видно и слышно конченых было.
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25.04.2021 13:24 Ответить
ну и про беспилотники на фронт от тищенко за пъянку.
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25.04.2021 13:24 Ответить
И да, зебилушки. Если вы шото так поднакопили и до сих пор не отдали ЗЕбанде, то вот вам.
Бо Тищенкам за шото надо жить.
Штраф за вечеринку "слуги народа" Тищенко в разгар карантина заплатит отель, и он будет минимальным - Цензор.НЕТ 5922
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25.04.2021 13:26 Ответить
Порошенка нужно срочно посадіть, а то мудринаріт залишиться без заначки!
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25.04.2021 13:30 Ответить
по этой-же теме
"Интересный момент: народным депутатам, в число которых входит Гетманцев, и чиновникам не нужно нести деньги в банк и платить "налог". "

и это при том, что у мудака гетманцева тысячи долларов налички, а у его матери сотни тысяч
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25.04.2021 16:31 Ответить
какие адекватные бизнесмены будут инвестировать этой мафии деньги?
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25.04.2021 13:34 Ответить
Интересно другое, Тищенко фракция слуг урода "наказала" тем, что поручила ему помочь армии, вы можете себе представить, что помощь армии в воюющей стране это "наказание"
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25.04.2021 13:34 Ответить
він же ж один з заступників агрохімії... якраз в тему.
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25.04.2021 14:20 Ответить
отель? заплатит?
а тут днюхи у фотографов и бровисток - ну будут знать место в котором идиотов не обижают...
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25.04.2021 13:36 Ответить
Штраф за вечеринку "слуги народа" Тищенко в разгар карантина заплатит отель, и он будет минимальным - Цензор.НЕТ 8131
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25.04.2021 13:37 Ответить
"ДупаякуКім",реально є чим мислити !!!)))
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25.04.2021 13:41 Ответить
Дерьмо.
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25.04.2021 13:38 Ответить
і вибрали же його кияни Святошинського району...
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25.04.2021 14:19 Ответить
В этой стране рабы и господа ! Господа могут все рабам - ничего ! Господам маетки - рабам конуры в бетонных гетто под названием ГОРОД. А господа живут в коттеджах за городом с чистейшим воздухом и плавают на яхтах. А вы рабы горбите и молча дышите в тряпочку !
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25.04.2021 13:40 Ответить
Панам хліб,а плебсу видовища !!!)))
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25.04.2021 13:42 Ответить
Штраф за вечеринку "слуги народа" Тищенко в разгар карантина заплатит отель, и он будет минимальным - Цензор.НЕТ 9007 От і покарали.
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25.04.2021 13:41 Ответить
Таня Лайф, Ви тутоньки?
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25.04.2021 13:42 Ответить
Що скучив ,чи як ???)))
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25.04.2021 13:43 Ответить
Та хочу щоб прокоментувала. Але в цій темі вона не з'явиться.
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25.04.2021 13:44 Ответить
Власник готелю, як і порушник -"слуги", цікаво, якого наріду? Точно, що не того 73% стада, яке їх вибрало.
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25.04.2021 13:42 Ответить
Вистава зеленого лялькового балагана триває!!!!))))
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25.04.2021 13:44 Ответить
Удивительно, что штраф не из бюджета пенсионного фонда.
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25.04.2021 13:47 Ответить
та не подсказывайте ))))
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25.04.2021 16:58 Ответить
страна-квартал 95
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25.04.2021 13:49 Ответить
Наскление должно понимать, что коля котлета криминальный авторитет, и Зе позволяет ему больше, чем рядовым членам 95 балагана.
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25.04.2021 13:58 Ответить
Шапито...
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25.04.2021 14:26 Ответить
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25.04.2021 14:29 Ответить
тесть скичка лехко поднимет такую сумму в целях дальнейшего продвижения как доциных проектов так и амбиций её альфонса )
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25.04.2021 14:29 Ответить
Коля Катлета традиционно отделалась (чи обделалась) "парой лимонов и резиновой женщиной"..
73%ные зебилы должны быть довольны.........., что за нарушение карантина поймали не их - им бы самое справделивое пещерное правосудие по-зелёному вдуло бы по-максимуму
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25.04.2021 14:31 Ответить
даешь оружие народу - на закон надежды нет.....
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25.04.2021 15:00 Ответить
Парадокс -- приват банк за нарушние
Оштрафовали на 27,2 тыс грн -- прват обанкротился
Бабушку продавала яблоки возле своего дома свои 72 года
Оштрафовали 11.4 тыс грн - высчитывают с пенсии
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25.04.2021 15:06 Ответить
Статуетка *** для каждого зебила, должен стать тотемом и размещаться в сакральных местах, прям перед: телевизором, холодильником и портативный на палочке носить в кармане, чтобы на улице все знали, идет гордый зебил.
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25.04.2021 15:42 Ответить
 
 