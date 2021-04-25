Штраф за вечеринку "слуги народа" Тищенко в разгар карантина заплатит отель, и он будет минимальным

Штраф за вечеринку, которую организовал в разгар карантина в центре Киева Николай Тищенко в честь дня рождения жены, заплатит отель Fairmont, в котором проходило мероприятие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24".

"За это будет отвечать только администрация отеля и ресторана, Тищенко может только как человек отвечать за это действо", - заявил Рубан.

По его словам, на заведение оформили минимальный штраф, поскольку это первый случай нарушения. При этом, в следующий раз сумма возрастет до 170 тысяч гривен.

Отметим, на сегодня минимальный штраф, предусмотренный законодательством, составляет 34 тысячи грн.

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Напомним, нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

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