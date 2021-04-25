Штраф за вечеринку "слуги народа" Тищенко в разгар карантина заплатит отель, и он будет минимальным
Штраф за вечеринку, которую организовал в разгар карантина в центре Киева Николай Тищенко в честь дня рождения жены, заплатит отель Fairmont, в котором проходило мероприятие.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24".
"За это будет отвечать только администрация отеля и ресторана, Тищенко может только как человек отвечать за это действо", - заявил Рубан.
По его словам, на заведение оформили минимальный штраф, поскольку это первый случай нарушения. При этом, в следующий раз сумма возрастет до 170 тысяч гривен.
Отметим, на сегодня минимальный штраф, предусмотренный законодательством, составляет 34 тысячи грн.
Напомним, нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.
Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.
Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.
В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чекайте чергового продовження карантину від Шмигла.
А поліцаї авакяна не мають дійсних посвідчень і відповідно ніяких повноважень.
А люди?
А люди тоже забыли, что они своими руками корову затащили на крышу, плюются на падающий сверху навоз, но спустя время затащат на крышу новую скотину.
А зебилам надо еще цак на нос прицепить, шоб не баловали. Ну и шоб издалека видно и слышно конченых было.
Бо Тищенкам за шото надо жить.
"Интересный момент: народным депутатам, в число которых входит Гетманцев, и чиновникам не нужно нести деньги в банк и платить "налог". "
и это при том, что у мудака гетманцева тысячи долларов налички, а у его матери сотни тысяч
а тут днюхи у фотографов и бровисток - ну будут знать место в котором идиотов не обижают...
73%ные зебилы должны быть довольны.........., что за нарушение карантина поймали не их - им бы самое справделивое пещерное правосудие по-зелёному вдуло бы по-максимуму
Оштрафовали на 27,2 тыс грн -- прват обанкротился
Бабушку продавала яблоки возле своего дома свои 72 года
Оштрафовали 11.4 тыс грн - высчитывают с пенсии