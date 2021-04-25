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Уже 270 тысяч предпринимателей подали заявки на "карантинную" помощь в размере 8000 гривен

Уже 270 тысяч предпринимателей подали заявки на

Уже 270 тысяч предпринимателей и наемных работников подали заявки на получение помощи от государства в размере 8000 гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Фейсбуке,

"270 тысяч предпринимателей и наемных работников подали заявки на получение помощи от государства в размере 8 тысяч гривень. Если правильно заполнены все данные, то в течение 10 дней выплата поступит на счет. Это уже во второй раз за полгода правительство запускает беспрецедентный для Украины пакет прямых выплат для бизнеса и людей", - написал Шмыгаль.

По словам премьера, параллельно с этим КМУ активно работает, чтобы предприниматели получили доступ к "дешевым деньгам". Относительно результатов программ льготного кредитования: по программе доступных кредитов "5-7-9" выдали 13,7 тысячи кредитов на более 33,6 млрд грн. Еще по одной программе доступного кредитования - государственные гарантии на портфельной основе - предоставлен 891 кредит на общую сумму 1,2 млрд грн.

Кроме того, добавил Шмыгаль, власть договаривается с Международным банком реконструкции и развития относительно открытия для украинского малого и среднего бизнеса программы льготного кредитования на 100 млн долларов. Речь идет прежде всего об экспортно ориентированном бизнесе и долгосрочном финансировании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблем с выплатами 8 тыс. грн предпринимателям не будет, - глава Минфина Марченко

Напомним, закон "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" № 1358-IX Верховная Рада приняла 30 марта. Вступил в силу он 9 апреля.

Автор: 

бизнес (1626) выплаты (665) компенсации (483) Шмыгаль Денис (2741)


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Топ комментарии
+6
Что это за предприниматели такие, что позарились на подачку в 280 баксов от государства? Попрошайки какие-то. Халявщики.
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25.04.2021 13:58 Ответить
+5
2 160 000 000 мінус з бюджету.
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25.04.2021 13:46 Ответить
+5
Уже 270 тысяч предпринимателей подали заявки на "карантинную" помощь в размере 8000 гривен - Цензор.НЕТ 3931
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25.04.2021 14:09 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
2 160 000 000 мінус з бюджету.
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25.04.2021 13:46 Ответить
Уже 270 тысяч предпринимателей подали заявки на "карантинную" помощь в размере 8000 гривен - Цензор.НЕТ 3931
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25.04.2021 14:09 Ответить
На таможне больше минусят раз в пятьдесят и ничего!
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25.04.2021 14:30 Ответить
Помните как было в фильме "Свадьба в Малиновке" - "Бери все, я себе ещё нарисую"
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25.04.2021 15:00 Ответить
Очередной распил. Розничники, которые и так работали в карантин, получили подачку. Тот кто не мог работать, но не был розничником не получил ничего.
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25.04.2021 21:54 Ответить
...за рахунок економії на пенсіях померлих від ковідки?..
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25.04.2021 13:46 Ответить
73 % шарят тему в экономике и главное в ЭКОНОМИИ
Уже 270 тысяч предпринимателей подали заявки на "карантинную" помощь в размере 8000 гривен - Цензор.НЕТ 4075
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25.04.2021 14:10 Ответить
Чи й собі зареєструватися фопом на халявні 8 штук., а чому ні якщо нічого не треба робити, потім можна скасувати реєстрацію.
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25.04.2021 13:47 Ответить
БОЖЕ,,,ПОСЛУШАЙТЕ АНТОНА ГУРА!!!!!!!!стримы АНТОНА ГУРА!!!!!!!!!Боже сколько у меня вопросов к порошенко!!!!!!!!!!!ТЕПЕРЬ МОЙ ПРЕЗИДЕНТ---АНТОН ГУРА!!!!
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25.04.2021 13:59 Ответить
Что это за предприниматели такие, что позарились на подачку в 280 баксов от государства? Попрошайки какие-то. Халявщики.
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25.04.2021 13:58 Ответить
Якби вони так податки платили (а то, як до того діло доходить, то зразу "податкові ******" організовуються під риторику типового бариги (немає жодного натяку на будь-яку персону ): "менідержаванедопомагала" або "ясамсебеіробітниківгодую") !
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25.04.2021 14:05 Ответить
они просто сибаста хотели от дибилов...от религионзно-маразматической жизни.
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25.04.2021 14:10 Ответить
Раньше их называли секулянтами.Большенство так называемых педпринемателей заняты просто перепродажей а не производством продукции.Это воши не теле народа и экономики.Они не то что пропустят халявные выплаты а за гривну удавятся.
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25.04.2021 14:19 Ответить
жесть, бизнсемены,а за 8 тысяч шривен готовы глотку перегрызть...
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25.04.2021 14:29 Ответить
То не бизнесмены, то шныри.
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25.04.2021 14:31 Ответить
а это бизнесмен или насрато?
Уже 270 тисяч підприємців подали заявки на "карантинну" допомогу у розмірі 8000 гривень - Цензор.НЕТ 9514
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25.04.2021 14:39 Ответить
Второе и много.
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25.04.2021 14:49 Ответить
Это те ФОПы на которых зарегистрированы площади в ТРЦ?)
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25.04.2021 14:56 Ответить
а сколько получили?
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25.04.2021 15:20 Ответить
Потом им скажут: хотите 8к - вперед вливать дрянь в вены
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25.04.2021 15:41 Ответить
 
 