Уже 270 тысяч предпринимателей подали заявки на "карантинную" помощь в размере 8000 гривен

Уже 270 тысяч предпринимателей и наемных работников подали заявки на получение помощи от государства в размере 8000 гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Фейсбуке,

"270 тысяч предпринимателей и наемных работников подали заявки на получение помощи от государства в размере 8 тысяч гривень. Если правильно заполнены все данные, то в течение 10 дней выплата поступит на счет. Это уже во второй раз за полгода правительство запускает беспрецедентный для Украины пакет прямых выплат для бизнеса и людей", - написал Шмыгаль.

По словам премьера, параллельно с этим КМУ активно работает, чтобы предприниматели получили доступ к "дешевым деньгам". Относительно результатов программ льготного кредитования: по программе доступных кредитов "5-7-9" выдали 13,7 тысячи кредитов на более 33,6 млрд грн. Еще по одной программе доступного кредитования - государственные гарантии на портфельной основе - предоставлен 891 кредит на общую сумму 1,2 млрд грн.

Кроме того, добавил Шмыгаль, власть договаривается с Международным банком реконструкции и развития относительно открытия для украинского малого и среднего бизнеса программы льготного кредитования на 100 млн долларов. Речь идет прежде всего об экспортно ориентированном бизнесе и долгосрочном финансировании.

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Напомним, закон "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" № 1358-IX Верховная Рада приняла 30 марта. Вступил в силу он 9 апреля.