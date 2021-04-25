Президент Чехии Земан выступил с обращением: Есть две основные версии по взрывам на складах во Врбетицах

В воскресенье, 25 апреля, президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным обращением о возможной причастности Российской Федерации к взрывам на военных складах в Врбетицах в 2014 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщает novinky.cz.

Земан поддержал полное расследование дела, заявив, что в настоящее время есть две версии случившегося - непрофессиональное обращение со взрывчатыми материалами и вмешательство иностранных спецслужб.

"Я могу утверждать, что в отчете Службы информации и безопасности (BIS) указано, и я подчеркнул это предложение, что нет никаких доказательств или доказательств того, что эти два агента (российские агенты. - Ред.) находились в районе Врбетице", - сказал Земан.

Он отметил, что, по его мнению, подозрение является несерьезным.

"Ни одна суверенная страна не может позволить себе, чтобы два агента иностранного государства совершили на ее территории террористический акт, в результате которого были убиты два гражданина Чехии и нанесен миллиард ущерба. С другой стороны, мы работаем с двумя следственными версиями. Первая, то есть оригинал, - о том, что произошел взрыв из-за непрофессионального обращения со взрывчатыми материалами, а вторая - о том, что это было действие иностранной спецслужбы. Я воспринимаю обе версии серьезно и хочу, чтобы они были тщательно исследованы", - сказал Земан.

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Он также отметил, что в этом деле он полностью доверяет полиции Чехии и Верховной прокуратуре, которая контролирует расследование.

Президент подчеркнул, что дело должно быть надлежащим образом расследовано.

"Подождем без истерики и спекуляций результатов расследования, а тогда решим", - подчеркнул он.

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Земан добавил, что в случае подтверждения причастности российских агентов к взрыву во Врбетицах, Россия должна заплатить за этот акт, например, изъятием "Росатома" из участия в тендере по АЭС "Дукани", который чешское правительство объявило неделю назад.

Если подозрение будет опровергнуто, то, по мнению президента Чехии, это будет иметь "серьезные последствия для нашей внутриполитической жизни".

При этом Земан отметил, что сам факт передвижения двух российских агентов на чешской территории вызывает беспокойство. "Зачем были здесь двое россиян, которых подозревали в отравлении Скрипаля? Они, конечно, не были в отпуске здесь", - сказал он в своем видеообращении.

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Напомним, власти Чехии на выходных объявила о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.