Президент Чехии Земан выступил с обращением: Есть две основные версии по взрывам на складах во Врбетицах
В воскресенье, 25 апреля, президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным обращением о возможной причастности Российской Федерации к взрывам на военных складах в Врбетицах в 2014 году.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщает novinky.cz.
Земан поддержал полное расследование дела, заявив, что в настоящее время есть две версии случившегося - непрофессиональное обращение со взрывчатыми материалами и вмешательство иностранных спецслужб.
"Я могу утверждать, что в отчете Службы информации и безопасности (BIS) указано, и я подчеркнул это предложение, что нет никаких доказательств или доказательств того, что эти два агента (российские агенты. - Ред.) находились в районе Врбетице", - сказал Земан.
Он отметил, что, по его мнению, подозрение является несерьезным.
"Ни одна суверенная страна не может позволить себе, чтобы два агента иностранного государства совершили на ее территории террористический акт, в результате которого были убиты два гражданина Чехии и нанесен миллиард ущерба. С другой стороны, мы работаем с двумя следственными версиями. Первая, то есть оригинал, - о том, что произошел взрыв из-за непрофессионального обращения со взрывчатыми материалами, а вторая - о том, что это было действие иностранной спецслужбы. Я воспринимаю обе версии серьезно и хочу, чтобы они были тщательно исследованы", - сказал Земан.
Он также отметил, что в этом деле он полностью доверяет полиции Чехии и Верховной прокуратуре, которая контролирует расследование.
Президент подчеркнул, что дело должно быть надлежащим образом расследовано.
"Подождем без истерики и спекуляций результатов расследования, а тогда решим", - подчеркнул он.
Земан добавил, что в случае подтверждения причастности российских агентов к взрыву во Врбетицах, Россия должна заплатить за этот акт, например, изъятием "Росатома" из участия в тендере по АЭС "Дукани", который чешское правительство объявило неделю назад.
Если подозрение будет опровергнуто, то, по мнению президента Чехии, это будет иметь "серьезные последствия для нашей внутриполитической жизни".
При этом Земан отметил, что сам факт передвижения двух российских агентов на чешской территории вызывает беспокойство. "Зачем были здесь двое россиян, которых подозревали в отравлении Скрипаля? Они, конечно, не были в отпуске здесь", - сказал он в своем видеообращении.
Напомним, власти Чехии на выходных объявила о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.
В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.
Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.
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Кто-то что-то понял из его речи?
Дедуган совсем из ума выжил, так внаглую отрабатывая ************* бабло...
китайские реакторы нужной мощности будут делаться впервые, по сути пилотные тк по купленной технологии они еще не делали реакторов такой мощности, вестингаус банкрот, в европе таких мощных никто не делает, будет забавно когда чехия сама спилит сук, на который планирует сесть
вот только чехи хотят реактор большой мощности и конкурс по сути был в одни ворота изначально, судя по риторике именно из за конкурса эту очередную хайли-лайкли бузу и устроили
украина же уже потребляет энергии с этих новых блоков и ничего
Та от хай повипалює всі слабкі місця ... на своїй території.
Авария - Любое непреднамеренное событие, включая ошибки во время эксплуатации,
отказы оборудования и другие неполадки, реальные или потенциальные
последствия которого не могут игнорироваться с точки зрения защиты или
безопасности.
да да, ее еще не ввели в эксплуатацию окончательно, это произойдет в 2022 году, там отладочный период, мало ли что там на этапе отладке сгорело, заменят, его и к сети подключили потому что надо сбрасывать куда то энергию
"Чешское министерство иностранных дел всегда поддерживало санкции против Российской Федерации и одним из первых осуждало враждебные акты в отношении Украины. Поэтому надо смотреть на факты, а не только на медийные заявления президента Земана. Это его работа и он это очень любит. Его слова затем используют российские СМИ, тиражируют только его заявления и не пишут о том, что происходит, скажем на уровне правительства. И поэтому складывается такая искаженная картина, которая попадает в Украину, в первую очередь через российские СМИ. И потом в Украине есть вот такое впечатление о том, что Чехия - пророссийская"
Общественность с 2014 года заняла проукраинскую точку зрения и выступает против участия российской компании "Росатом" в чешских тендерах по реконструкции атомных станций, поскольку воспринимает Россию как угрозу.
"Еще одна важная составляющая в этом деле - это тот факт, что после взрыва на складах в Врбетице, это место чистили до октября 2020 года. То есть там еще работали специалисты, и конечно там была реконструкция того, что там произошло. И только после этого можно было завершить это расследование. Когда были получены данные от всех других спецслужб о том, что это действительно были эти двое (Петров и Боширов ), то только после этого можно было объявить подозрение"
Володю***** не упала тень подозрения.