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Новости Агрессия России против Украины
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Президент Чехии Земан выступил с обращением: Есть две основные версии по взрывам на складах во Врбетицах

Президент Чехии Земан выступил с обращением: Есть две основные версии по взрывам на складах во Врбетицах

В воскресенье, 25 апреля, президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным обращением о возможной причастности Российской Федерации к взрывам на военных складах в Врбетицах в 2014 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщает novinky.cz.

Земан поддержал полное расследование дела, заявив, что в настоящее время есть две версии случившегося - непрофессиональное обращение со взрывчатыми материалами и вмешательство иностранных спецслужб.

"Я могу утверждать, что в отчете Службы информации и безопасности (BIS) указано, и я подчеркнул это предложение, что нет никаких доказательств или доказательств того, что эти два агента (российские агенты. - Ред.) находились в районе Врбетице", - сказал Земан.

Он отметил, что, по его мнению, подозрение является несерьезным.

"Ни одна суверенная страна не может позволить себе, чтобы два агента иностранного государства совершили на ее территории террористический акт, в результате которого были убиты два гражданина Чехии и нанесен миллиард ущерба. С другой стороны, мы работаем с двумя следственными версиями. Первая, то есть оригинал, - о том, что произошел взрыв из-за непрофессионального обращения со взрывчатыми материалами, а вторая - о том, что это было действие иностранной спецслужбы. Я воспринимаю обе версии серьезно и хочу, чтобы они были тщательно исследованы", - сказал Земан.

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Он также отметил, что в этом деле он полностью доверяет полиции Чехии и Верховной прокуратуре, которая контролирует расследование.

Президент подчеркнул, что дело должно быть надлежащим образом расследовано.

"Подождем без истерики и спекуляций результатов расследования, а тогда решим", - подчеркнул он.

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Земан добавил, что в случае подтверждения причастности российских агентов к взрыву во Врбетицах, Россия должна заплатить за этот акт, например, изъятием "Росатома" из участия в тендере по АЭС "Дукани", который чешское правительство объявило неделю назад.

Если подозрение будет опровергнуто, то, по мнению президента Чехии, это будет иметь "серьезные последствия для нашей внутриполитической жизни".

При этом Земан отметил, что сам факт передвижения двух российских агентов на чешской территории вызывает беспокойство. "Зачем были здесь двое россиян, которых подозревали в отравлении Скрипаля? Они, конечно, не были в отпуске здесь", - сказал он в своем видеообращении.

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Напомним, власти Чехии на выходных объявила о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

Автор: 

взрыв (6829) россия (96481) Чехия (1747) Земан Милош (88)


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Топ комментарии
+66
Президент Чехии Земан выступил с обращением: Есть две основные версии по взрывам на складах во Врбетицах - Цензор.НЕТ 8755
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25.04.2021 14:44 Ответить
+33
Президент Чехии Земан выступил с обращением: Есть две основные версии по взрывам на складах во Врбетицах- Правда и российкая версия.
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25.04.2021 15:00 Ответить
+30
По первой версии взрывал Чепига, по второй Петров.
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25.04.2021 14:56 Ответить
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земан так закрутил, что я даже не понял, что он хотел сказать. Вроде не русские взорвали, но вроде русские там были, и не в отпуске...
Кто-то что-то понял из его речи?
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25.04.2021 19:00 Ответить
Старий комуняка земан намагається відмазати своїх кремлівських госпідарів
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25.04.2021 19:44 Ответить
Логика на грани бреда: ну этого ж не может быть, потому что так же ж не бывает, ведь ни одна суверенная страна волюнтаристски не организовывает террористические акты на территории другой страны и не убивает чужих граждан...

Дедуган совсем из ума выжил, так внаглую отрабатывая ************* бабло...
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25.04.2021 19:46 Ответить
надо Росатому спецом выйти из конкурса, потому что если не будет росатома - конкурс можно отменять
китайские реакторы нужной мощности будут делаться впервые, по сути пилотные тк по купленной технологии они еще не делали реакторов такой мощности, вестингаус банкрот, в европе таких мощных никто не делает, будет забавно когда чехия сама спилит сук, на который планирует сесть
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25.04.2021 19:53 Ответить
да, козломордий, без росатому нема атому
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25.04.2021 21:11 Ответить
нет, свиномордый, есть и без росатома атом, а вот реакторов на 1200 больше никто один за другим не строит, максимум на 1000 и то китайцы по неотработанной технологии, остальное перечислено выше, вестингауз болеет а европе тупо не умеют
вот только чехи хотят реактор большой мощности и конкурс по сути был в одни ворота изначально, судя по риторике именно из за конкурса эту очередную хайли-лайкли бузу и устроили
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25.04.2021 23:36 Ответить
набутылочник, ты что то раздухарился сверх меры сиди на своей радиоактивной бутылке молча
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26.04.2021 00:53 Ответить
Ай йай яка помилка. Премії не побачишь. Ти забуло написати про Спутнік Ве. А де у РФії побудовані реактори на 1200?
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26.04.2021 10:57 Ответить
"Первый энергоблок с реактором ВВЭР-1200 - энергоблок №6 Нововоронежской АЭС-2 - был включен в энергосистему России в августе 2016 года. Энергоблоки поколения III+ в настоящее время сооружаются в США, Франции и других странах, однако именно шестой энергоблок Нововоронежской АЭС стал первым в мире блоком последнего поколения, который вышел на этап физического пуска и опытно-промышленную эксплуатацию. Там же сооружен ещё один аналогичный блок, блок с ВВЭР-1200 введен в промышленную эксплуатацию на Ленинградской АЭС-2. По этому же проекту завершается сооружение энергоблока №2Ленинградской АЭС-2 и энергоблока №1 Белорусской АЭС (близ г. Островец Гродненской области). Генеральным подрядчиком сооружения всех этих новых энергоблоков является Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» (АО «ИК «АСЭ»)."
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26.04.2021 10:58 Ответить
Гарний, але брехливий хлопчик. Блок 6 НВАЕС став до промислової експлуатації у 2017 р. А скільки разів він потім зупинявся з причин аварій? А Білоруська? Російський 1200 така ж невідпрацьована технологія як і китайська. До того ж дуже дорога. До того ж залежність від РФії.
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26.04.2021 11:05 Ответить
пфф, это не аварии, а наладочные работы, во время которых выжигаются все слабые места в системе, авария это чаэс или фукусима
украина же уже потребляет энергии с этих новых блоков и ничего
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26.04.2021 11:09 Ответить
Чорнобиль та Фукусіма - це вже катастрофи.
Та от хай повипалює всі слабкі місця ... на своїй території.
Авария - Любое непреднамеренное событие, включая ошибки во время эксплуатации,
отказы оборудования и другие неполадки, реальные или потенциальные
последствия которого не могут игнорироваться с точки зрения защиты или
безопасности.
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26.04.2021 11:16 Ответить
и ? сейчас на белэас проводится введение в эксплуатацию
да да, ее еще не ввели в эксплуатацию окончательно, это произойдет в 2022 году, там отладочный период, мало ли что там на этапе отладке сгорело, заменят, его и к сети подключили потому что надо сбрасывать куда то энергию
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26.04.2021 11:20 Ответить
АЕС - це ядерно небезпечний об'ект, тому всі налаштування проводяться до завантаження палива. А коли шось горить зараз, то це дуже небезпечно. Ось тому, що такі йолопи як ти і будують російські АЕС, від них і треба відмовлятися. Чорнобиль тому доказ. Сьогодні якраз сумна річниця.
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26.04.2021 11:38 Ответить
нужно заставить кацапских козлин выплатить справедливую компенсацию - миллиард евро за каждого убитого + возмещение стоимости боеприпасов и инфраструктуры.
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25.04.2021 21:06 Ответить
Кацапская шлюха Земан порет тупорылую херню
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25.04.2021 21:16 Ответить
Что конечно не отнять у дедушки---так то как бабло отрабатывает! Отлично отрабатывает. Оно ожидалось конечно. Две версии---прекрасный вариант тупика----всегда было так. Как говаривал комбинатор Ося Бендер Шуре: *..учитесь Шура---как излагает, а?*.
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25.04.2021 21:50 Ответить
https://apostrophe.ua/news/society/2021-04-25/mogu-utverzhdat-prezident-chehii-vystupil-s-gromkim-zayavleniem-o-vzryvah-na-skladah-i-agentah-rossii/230111 Президент Чехии Милош Земан действительно имеет пророссийские взгляды, и его часто цитируют пропагандисты РФ, но СМИ умалчивают, что глава государства не имеет никаких конституционных полномочий во внешней политике, и все решается на уровне правительства.

"Чешское министерство иностранных дел всегда поддерживало санкции против Российской Федерации и одним из первых осуждало враждебные акты в отношении Украины. Поэтому надо смотреть на факты, а не только на медийные заявления президента Земана. Это его работа и он это очень любит. Его слова затем используют российские СМИ, тиражируют только его заявления и не пишут о том, что происходит, скажем на уровне правительства. И поэтому складывается такая искаженная картина, которая попадает в Украину, в первую очередь через российские СМИ. И потом в Украине есть вот такое впечатление о том, что Чехия - пророссийская"

Общественность с 2014 года заняла проукраинскую точку зрения и выступает против участия российской компании "Росатом" в чешских тендерах по реконструкции атомных станций, поскольку воспринимает Россию как угрозу.

"Еще одна важная составляющая в этом деле - это тот факт, что после взрыва на складах в Врбетице, это место чистили до октября 2020 года. То есть там еще работали специалисты, и конечно там была реконструкция того, что там произошло. И только после этого можно было завершить это расследование. Когда были получены данные от всех других спецслужб о том, что это действительно были эти двое (Петров и Боширов ), то только после этого можно было объявить подозрение"
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25.04.2021 22:09 Ответить
А сейчас спецслужбы Чехии выясняют одну из двух версий. По первой версии кнопку для взрыва нажимал Петров, а по второй версии ее нажал Баширов.
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26.04.2021 11:00 Ответить
После такого заявления Земана, пятая колонна в Чехии получила сильнейший удар, в глазах чехов.
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26.04.2021 11:01 Ответить
Украина очень похожа с Чехией, сначала выбирают малоПИД,,,роский Дэбилов а потом удивляются....
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26.04.2021 11:20 Ответить
Вами,брати-чехи,керує звичайна кацапсьька гнида. З чим вас і вітаю...
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26.04.2021 11:49 Ответить
Старый алкаш Земан готов взять на себя вину за взрыв складов,лишь бы на друга Володю ***** не упала тень подозрения.
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26.04.2021 12:00 Ответить
шо ??? опять ??? визитка Яроша ???
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26.04.2021 12:48 Ответить
так что русня, взрывайте европу дальше, эти дураки ничего кроме озабоченности не предпринимают
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26.04.2021 13:19 Ответить
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