Путин и Байден могут встретиться уже в июне, - помощник президента РФ Ушаков

Встреча президентов США и России может состояться в июне. При этом о конкретных сроках говорить нельзя, так как это зависит от многих факторов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков в эфире российского телеканала.

По его словам, на сегодня не ведется обсуждение встречи президентов на рабочем уровне.

"… но сигнал получен, рассмотрим. В зависимости от многих факторов будем принимать решение, конечно", - отметил Ушаков.

Он также подчеркнул, что в качестве возможного срока встречи президентов России и США "называют июнь, даже есть конкретные даты". При этом он не стал называть эти даты.

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