Путин и Байден могут встретиться уже в июне, - помощник президента РФ Ушаков
Встреча президентов США и России может состояться в июне. При этом о конкретных сроках говорить нельзя, так как это зависит от многих факторов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков в эфире российского телеканала.
По его словам, на сегодня не ведется обсуждение встречи президентов на рабочем уровне.
"… но сигнал получен, рассмотрим. В зависимости от многих факторов будем принимать решение, конечно", - отметил Ушаков.
Он также подчеркнул, что в качестве возможного срока встречи президентов России и США "называют июнь, даже есть конкретные даты". При этом он не стал называть эти даты.
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До побачення !
Ты бачыш суслика ?
Неее !
А вин е !
Ржу и падаю )) Дякую , хлопчик, за добре настроение
По теме читайте внимательно мой комент выше и поймёте , что реальность , это вам не сусликов в поле искать .
Таблеточками не увлекайтесь, а учитесь работать с Гуглом , чтобы потом не выглядеть стыдно на форуме.
...и про Украину, в общем числе, тоже договорятся...
Минэнерго Беларуси заявило о взломе страницы хакерами
https://www.youtube.com/channel/UC7vFVR-mpLD2F-jBYc8v9xQ Надзвичайні новини. ICTV
За 5 років українські судді не спромоглися покарати канібалів, які жорстоко вбили матір із донькою. Слідство встановило, що чоловік вбив співмешканку та її доньку. Він та його коханка, які сповідували сатанізм, до чорної меси готувалися ретельно. Нелюди спеціально чекали, поки дівчинці виповниться 10 років. За день до дня народження вони застрелили матір, а за два дні потому задушили дитину. Тіло дівчинки розчленували і з'їли печінку. Вбивці та його коханці на момент скоєння злочину було 36 та 19 років, замученим жертвам - 30 та 10 років. Тіло жінки з простреленою головою знайшли в лісі на Київщині. Ідентифікувати особу правоохоронці не змогли, тому тіло пролежало у морзі два місяці, після чого жінку поховали як невідому. На розчленоване тіло дитини натрапили пастухи в селі на Хмельниччині. У дівчинки були виколоті очі, скальп вбивці зняли.
...и, пока что, ничто меня не убеждает в обратном... -- аж зло берёт...
********** отметил, что РФ сохраняет "свободу действий", оставляя у границ Украины вооружение, и может быстро перебросить войска обратно.
По словам главы минобороны Швеции, Россия может "повышать и понижать уровень напряженности" в зависимости от своих интересов.
********** обвинил Россию в эскалации конфликта. Он подчеркнул, что масштабные учения российской армии "создают чрезвычайно напряженную ситуацию".
Президент Чехии Милош Земан считает, что нет пока никаких доказательств причастности российских агентов к подрыву военных складов в Чехии в 2014 году. Он рассматривает две версии инцидента, в частности - непрофессиональное обращение с взрывчатыми материалами
Дочекатись би такої як мінімум "впливовості" в Україні від сьогоднішнього президента на патріотичні справжні спецслужби та МЗС, а там й дло зміни преза недалеко мабуть ...
ты со своим защищаловом всех - сиди в саратове... - без тебя как нибудь.
give me one reason why?
мо и гладше буде...
скучный и не интересный..
видимо от "хорошей" жизни в воскресенье на работе...
Російська Федерація на сьогодні є країною, яка "об'єктивно слабшає". Це стосується відразу кількох вимірів її існування
Про це в інтерв'ю недільному випуску газети https://www.thetimes.co.uk/article/mi6s-c-we-warned-putin-what-would-happen-if-he-invaded-ukraine-wkc0m96qn Times (Лондон) за 25 квітня 2021 року заявив керівник британської зовнішньої розвідки MI6 Річард Мур, передає https://espreso.tv/ Еспресо.TV .
"Росія - країна, що об'єктивно слабшає, в економічному і демографічному плані. Це дуже складний (для неї - ред.) період", - зазначив Мур.
Він також зупинився на зосередженні російських військ на кордоні з Україною.
Зокрема, за словами Мура, Лондон і Вашингтон попередили президента Володимира Путіна про наслідки вторгнення.
Читайте також: https://espreso.tv/ukraina-prosit-u-nimechchini-viyskovo-morske-**********-ta-obladnannya-frankfurter-allgemeine-sonntagszeitung Україна просить у Німеччини військово-морське озброєння та обладнання, - Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
При цьому російська сторона, як наголосив Річард Мур, не сумнівається в твердості й послідовності Британії і США з цього питання.
Крім того, Мур висловився щодо звинувачень Чехії на адресу російської агентури, яку Прага звинуватила в причетності до вибухів *********** на складі у Врбетиці в 2014 році.
"Коли ви бачите таку модель безрозсудної поведінки, то, звичайно, потім дивитеся на те, що відбувається навколо України. Й нас це турбує. Ось чому ми так тісно координуємо свої дії з нашими союзниками - щоб переконатися, що ми надсилаємо Путіну чіткі сигнали", - наголосив Мур.