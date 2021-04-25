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Мы ставим цель не только расширить морское и авиасообщение с Турцией, но и поощрить турок приезжать на семейный отдых в Украину, - Шмыгаль

Мы ставим цель не только расширить морское и авиасообщение с Турцией, но и поощрить турок приезжать на семейный отдых в Украину, - Шмыгаль

На этой неделе в правительстве обсуждался вопрос интенсификации сотрудничества в области туризма между Украиной и Турцией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.

"Мы ставим цель не только расширить морское и авиасообщение, чтобы открыть для украинцев новые и удобные маршруты, но и поощрить граждан Турции приезжать на семейный отдых в Украину", - отметил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин планирует освободить авиаперевозчиков от налогообложения на внутренние рейсы, - Шмыгаль

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль на фоне остановки Россией полетов в Турцию поручил добавить рейсы и открыть новые маршруты для отдыха украинцев. 

Как сообщалось, с 15 апреля по 1 июня Россия приостанавливает полеты в Турцию на фоне поддержки этим государством Украины.

туризм (1543) Турция (3369) Шмыгаль Денис (2666)


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Топ комментарии
+27
Мы ставим цель не только расширить морское и авиасообщение с Турцией, но и поощрить турков приезжать на семейный отдых в Украину, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 625
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25.04.2021 17:35
+19
турков точно не интересует именно семейный отдых в Украине.... 99% валит сюда за наташами....так что не вводите в оману общественность, пан шмыга)
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25.04.2021 17:35
+19
пилять рассмешил!! КУДА на семейный отдых????!!! Турция один из лидеров туристического отдыха в мире и по качеству, комфорту ЦЕНЕ!!!! Господи, ну почему у власти курглые ИДИОТЫ!!!??? и это говорит главный МЕНЕДЖЕР УПРАВЛЯЮЩИЙ страны... дальше можно ничего не говорить и не работать, т.к. оно тупое!!
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25.04.2021 17:36
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Мы ставим цель не только расширить морское и авиасообщение с Турцией, но и поощрить турков приезжать на семейный отдых в Украину, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 625
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25.04.2021 17:35 Ответить
Ми ставимо за мету не тільки розширити морське та авіасполучення із Туреччиною, а й заохотити турків приїжджати на сімейний відпочинок до України, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4323
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25.04.2021 18:17 Ответить
турков точно не интересует именно семейный отдых в Украине.... 99% валит сюда за наташами....так что не вводите в оману общественность, пан шмыга)
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25.04.2021 17:35 Ответить
Зачем турку ехать за Наташами в Украину если Наташи из Сраней - Рязаней уже в Турции?
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25.04.2021 18:04 Ответить
пилять рассмешил!! КУДА на семейный отдых????!!! Турция один из лидеров туристического отдыха в мире и по качеству, комфорту ЦЕНЕ!!!! Господи, ну почему у власти курглые ИДИОТЫ!!!??? и это говорит главный МЕНЕДЖЕР УПРАВЛЯЮЩИЙ страны... дальше можно ничего не говорить и не работать, т.к. оно тупое!!
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25.04.2021 17:36 Ответить
Семейный отдых в ОРДЛО в Седово и Мелекино!
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25.04.2021 17:57 Ответить
Я был там. Гордые женщины Донбасса там отсосут у тебя всё за шоколоадку!
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25.04.2021 18:06 Ответить
Рошен?
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25.04.2021 18:18 Ответить
Они там не привиледливые хватит и "Рот Фронта"! За "Рошен" они ещё и подружку приведут!
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25.04.2021 18:24 Ответить
10 подружек
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25.04.2021 18:56 Ответить
экстрим отдых))) не думаю, что будет поток желающих))) у них такой отдых гораздо ближе можно организовать!
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25.04.2021 18:17 Ответить
Мелекино наш
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25.04.2021 18:20 Ответить
насрать под дверью и попросить бумагу. так ведет себя Украина.
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25.04.2021 19:07 Ответить
А это тут причем?
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25.04.2021 19:08 Ответить
Турки в Украину не на семейный отдых приезжают как известно, а для секстуризма
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25.04.2021 17:36 Ответить
Так і в Туреччину жінки з усього світу їдуть, щоб заодно і відпочити.
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25.04.2021 17:49 Ответить
... ну и как...? Понравились турки?)))
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25.04.2021 18:08 Ответить
Особенно их радуют темпы вакцинации от Шмыгаля. И качество нашей медицины. Если что!!
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25.04.2021 17:36 Ответить
Ну да, турки приїдуть до шмигаля.
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25.04.2021 17:37 Ответить
представляю, как ржут Мехметы насчет семейного отдыха.
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25.04.2021 17:37 Ответить
Шмигаль прийме всіх сирійців Турції. Що вони там курять?
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25.04.2021 17:38 Ответить
Коммуналочку еще раза в три поднимите, налоги раза в два. Тут и появится туча желающих махнуть на выходные в Турцию, дополнительно потратившись на тесты.
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25.04.2021 17:39 Ответить
Мы ставим цель не только расширить морское и авиасообщение с Турцией, но и поощрить турков приезжать на семейный отдых в Украину, - Шмыгаль

Поощрить, понятно? Сказал, что будет платить туркам, чтобы они сюда приезжали.
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25.04.2021 17:39 Ответить
Наташи будут со скидкой.
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25.04.2021 17:46 Ответить
цели у вас эпанутые! Не туда целитесь!! Помнится мне уже многие "правители", в том числе и вы, предпрнинимали подобные попытки - результат в минус, и потраченные бюджетные деньги , которые ушли в карманы "правителей"... Нет что бы экономикой заниматься, они туризмом заняты... ИДИОТЫ!
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25.04.2021 17:39 Ответить
Чем это зеленое стадо кормят...что оно такое тупое???
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25.04.2021 17:39 Ответить
Ну почему яхты и особняки Ахметова, как лучшие отели Турции.
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25.04.2021 17:40 Ответить
Туркам і так є де відпочивати.
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25.04.2021 17:41 Ответить
Там скучно
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25.04.2021 18:21 Ответить
В Одесу масово приїжають.Але без сім'ї.Не збоченці ж....
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25.04.2021 17:44 Ответить
"турков приезжать на семейный отдых в Украину, - Шмыгаль"

это новый перл
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25.04.2021 17:45 Ответить
Блин, какой же даун этот ахметовский ставленник - Шмыгаль?
Вот, турки прямо таки ломануться отдыхать на засраные курорты Черного Моря в Затоку, Вапнярку или Железный Порт с низким уровнем сервиса но запредельными ценами
Туркам есть где отдыхать и у себя дома на Средиземном, Эгейском и Мраморном морях.
А Черное Море у турков вообще не котируется и не считается за море, где можна отдыхать.
Так и говорили турки, что Черное море это лужа, болото. Они там даже курортов не строят.
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25.04.2021 17:45 Ответить
Турки тільки й чекали, як приїхати на потрахушки.
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25.04.2021 17:45 Ответить
Нет там Наташи со Сраней - Рязаней уже всё высосали!
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25.04.2021 18:03 Ответить
он таки дебил!
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25.04.2021 17:47 Ответить
Тут вчера Андрей Шевченко рассказывал, как он в Турцию летит -- по работе...
...так работяг берегут -- тесты, маски, перчатки, пластиковые щитки на лицо, дезинфекторы... -- на час полёта !

А туристы -- это просто денежное мясо...

Приезжайте -- обкатаем -- под сиреной полетаем... (с)
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25.04.2021 17:48 Ответить
Вот только чурок тут не хватало. Они и так приезжают сюда и чувствуют себя королями жизни.
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25.04.2021 17:49 Ответить
Мы ставим цель не только расширить морское и авиасообщение с Турцией, но и поощрить турков приезжать на семейный отдых в Украину, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7759
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25.04.2021 17:54 Ответить
Наташи оптом и в розницу, вот оно Наташино счастье. И Шмугель доволен.
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25.04.2021 17:50 Ответить
Все правильно. Українці їдуть в Туреччину, везуть туди тверду валюту. А турки нехай їдуть в Україну, поповнюють український бюджет. Рука, як кажуть, руку миє. Тим більше, що в Україні є що подивитись і є багато гарних місць для сімейного, і не тільки, відпочинку.
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25.04.2021 17:56 Ответить
Кирилловка ждет, турки, держитесь)))
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25.04.2021 17:56 Ответить
быдло у власти-это не смешно.
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25.04.2021 17:58 Ответить
ЗЕбилы! Объясняю на пальцах что есть в Украине того что нет в Турции? Только не нада про жженщин. Руские Наташи из Сраней-Рязаней там уже прописались! Так чего турки поедут в Украину? Вопрос на засыпку что с утра нюхал Шмыгаль?
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25.04.2021 18:02 Ответить
Подмышкой у своей жинки...*)
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25.04.2021 18:04 Ответить
Не мне так кажется что кокс идет прямо из наркомата иностранных дел лаптестана!
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25.04.2021 18:07 Ответить
Это тебе зря кажется. Украина -- перевалочный пункт в ту сторону... ...шо-то и на ладошки карманычам налипает -- за промежуточные услуги.
Но Шмыгаль не нарком. ...такие при Зеле ненужны...
Он работает чётким исполнителем -- его и пригласили для того.
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25.04.2021 18:51 Ответить
Ага, в кирилловеке в вагончике в три раза дороже чем в турции
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25.04.2021 18:02 Ответить
Шо б я где-то встретил, хоть одного турка, отдыхающим на куррорте -- так токо обслугу в нышпарках турецких отелей...*)
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25.04.2021 18:03 Ответить
дайте самокат этому мрійнику
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25.04.2021 18:10 Ответить
Самокат? Подсрачник будет вернее...
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25.04.2021 19:26 Ответить
Шмыгаль никогда не был в Анталии?
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25.04.2021 18:14 Ответить
Шмыгаль хотел сказать: заохотити громадян Туреччини для "туризму в Україні" и создания (в лучшем случае) семей, с последующим їх відпочинком та проживанням у Турції
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25.04.2021 18:14 Ответить
Турки, велкам ту Кирилловка!
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25.04.2021 18:15 Ответить
Максимум, куда поедут турки - это в Чернобыль на экскурсию. Без детей.
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25.04.2021 18:16 Ответить
Статья за апрель 2019 года! Дядя Шмыгаль вы дебил? "В целом, наша цель - увеличить количество туристов до 30 млн человек в год. Для этого, в 2019 мы планируем представить нашу страну на важных международных выставках: в Лондоне, Сингапуре, Барселоне и Шанхае", - говорится сообщении в Минэкономразвития.
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25.04.2021 18:21 Ответить
Шмыгаль-не лох, он патологический дебил
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25.04.2021 18:22 Ответить
Шмыгаль все таки постоит Нью Васюки.
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25.04.2021 18:31 Ответить
Ідея не погана , в Одесі багато Наташ з Сибіру
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25.04.2021 18:37 Ответить
Ну семейным отдыхом турков не завлечёшь, у них Анталия покруче Геническа будет, а вот украинками, готовыми прыгнуть в кровать к турку это заманчиво будет.
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25.04.2021 18:40 Ответить
Чудак,тут своих турков навалом, зачем еще турецкие
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25.04.2021 18:43 Ответить
скоро! на протяжении всего днепра, на его белоснежных пляжах из кораллового песка в комбинации с выплёскиваемыми волнами на берег очень сине-зелёными водорослями, стоят турецкие палатки, турецьких сімейних відпочивальників. а навкруги, ше не світ не зоря, а вже шумить, димить мангалами, вирує ярмарок "all inclusive".
"...верещить на возі порося, пришнуроване до драбини мотузкою.... сірпається, бідололашне, і не знає, що воно всже сьогодні не звичайне порося, а об'єкт домашнього бюджету
-іч! барина повезли!
барин у кучі... кабанюка годований... куча на гарбі, як баня на церкві, а він, "барин", розлягляся й нервово хрюкають...."
снують туди-сюди колії, навкруги яток зі свіжими шашликами. шастають попи, освячуючи всим торгуючим гроші з першої покупки та місця під палатки новоприбулим відпочивальникам. .........

https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwi91b2O25nwAhVF77IKHcN9AOAYABAAGgJscg&sig=AOD64_1zGlofndenPJF_F1W8wPDWG6OX_g&q&adurl&ved=2ahUKEwjUgLSO25nwAhXjsosKHYbOBb4Q0Qx6BAgEEAE
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25.04.2021 18:48 Ответить
ХА-ХА-ХА. Похоже этот Шмигаль своей тупой шуткой уже пересмешил своего шефа - профессионального клоуна.
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25.04.2021 18:48 Ответить
Ми ставимо за мету не тільки розширити морське та авіасполучення із Туреччиною, а й заохотити турків приїжджати на сімейний відпочинок до України, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6664
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25.04.2021 18:51 Ответить
Мамаша, пройдёмте в закрома.
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25.04.2021 18:53 Ответить
Просто дебил....😂
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25.04.2021 19:20 Ответить
Турків ще не вистачало.
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25.04.2021 19:26 Ответить
Он перевакцинировался многократно.....???
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25.04.2021 19:34 Ответить
ПРИГЛАШАЕМ ПОСМОТРЕТЬ НА ЛЫСЫЕ КАРПАТЫ. WELCOME.....
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25.04.2021 20:24 Ответить
такого тупого премьера у нас ещё не было.
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25.04.2021 21:02 Ответить
"В стране сформировалась целая прослойка кровосисов бюджетных средств, и теперь мы всех этих упырей ликвидируем." - Николай Янович Азаров
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26.04.2021 01:21 Ответить
Чтоб турки массово ломанулись сюда нужно легализировать проституцию и открыть официальные публичные дома.Будут хоть налоги в бюджет идти,а не мусарне и прочьим сутенерам.
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26.04.2021 03:35 Ответить
 
 