Мы ставим цель не только расширить морское и авиасообщение с Турцией, но и поощрить турок приезжать на семейный отдых в Украину, - Шмыгаль

На этой неделе в правительстве обсуждался вопрос интенсификации сотрудничества в области туризма между Украиной и Турцией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.

"Мы ставим цель не только расширить морское и авиасообщение, чтобы открыть для украинцев новые и удобные маршруты, но и поощрить граждан Турции приезжать на семейный отдых в Украину", - отметил Шмыгаль.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль на фоне остановки Россией полетов в Турцию поручил добавить рейсы и открыть новые маршруты для отдыха украинцев.

Как сообщалось, с 15 апреля по 1 июня Россия приостанавливает полеты в Турцию на фоне поддержки этим государством Украины.