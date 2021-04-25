Мы ставим цель не только расширить морское и авиасообщение с Турцией, но и поощрить турок приезжать на семейный отдых в Украину, - Шмыгаль
На этой неделе в правительстве обсуждался вопрос интенсификации сотрудничества в области туризма между Украиной и Турцией.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.
"Мы ставим цель не только расширить морское и авиасообщение, чтобы открыть для украинцев новые и удобные маршруты, но и поощрить граждан Турции приезжать на семейный отдых в Украину", - отметил Шмыгаль.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль на фоне остановки Россией полетов в Турцию поручил добавить рейсы и открыть новые маршруты для отдыха украинцев.
Как сообщалось, с 15 апреля по 1 июня Россия приостанавливает полеты в Турцию на фоне поддержки этим государством Украины.
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Поощрить, понятно? Сказал, что будет платить туркам, чтобы они сюда приезжали.
это новый перл
Вот, турки прямо таки ломануться отдыхать на засраные курорты Черного Моря в Затоку, Вапнярку или Железный Порт с низким уровнем сервиса но запредельными ценами
Туркам есть где отдыхать и у себя дома на Средиземном, Эгейском и Мраморном морях.
А Черное Море у турков вообще не котируется и не считается за море, где можна отдыхать.
Так и говорили турки, что Черное море это лужа, болото. Они там даже курортов не строят.
...так работяг берегут -- тесты, маски, перчатки, пластиковые щитки на лицо, дезинфекторы... -- на час полёта !
А туристы -- это просто денежное мясо...
Приезжайте -- обкатаем -- под сиреной полетаем... (с)
Но Шмыгаль не нарком. ...такие при Зеле ненужны...
Он работает чётким исполнителем -- его и пригласили для того.
"...верещить на возі порося, пришнуроване до драбини мотузкою.... сірпається, бідололашне, і не знає, що воно всже сьогодні не звичайне порося, а об'єкт домашнього бюджету
-іч! барина повезли!
барин у кучі... кабанюка годований... куча на гарбі, як баня на церкві, а він, "барин", розлягляся й нервово хрюкають...."
снують туди-сюди колії, навкруги яток зі свіжими шашликами. шастають попи, освячуючи всим торгуючим гроші з першої покупки та місця під палатки новоприбулим відпочивальникам. .........
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