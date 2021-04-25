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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток враг трижды нарушил перемирие, применив минометы калибром 82 мм, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток враг трижды нарушил перемирие, применив минометы калибром 82 мм, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток, 25 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Вблизи поселка Пивденне враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.

Недалеко от населенного пункта Пески оккупанты дважды осуществили обстрелы из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших защитников нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки на Донбассе прошли без потерь, оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС

В пресс-центре ООС отметили: "Украинская сторона СЦКК информирует, что в информационном пространстве на временно оккупированных территориях распространяются панические слухи об обстреле населенных пунктов, которые якобы ведутся Вооруженными Силами Украины с применением запрещенного вооружения, а именно артиллерийских систем.

Указанная информация является ничем иным как грубой провокацией российских пропагандистов, направленной на дезинформацию местного населения и разжигание конфликта. При этом оккупанты прибегают к грубым нарушениям международного гуманитарного права, ведя провокационные обстрелы из городской застройки".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли жилые окраины Торецка, - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

"О всех указанных случаях Украинская сторона СЦКК оперативно информирует СММ ОБСЕ с предоставлением неопровержимых доказательств нарушений. Украинская сторона СЦКК отмечает, что Вооруженные Силы Украины придерживаются режима прекращения огня, выполняя свои обязательства в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями", - резюмируется в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Донецкое направление: в окрестностях слышен огонь ствольной артиллерии. ВИДЕО

обстрел (26835) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Регулярні обстріли
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25.04.2021 18:01 Ответить
Под оккупированным Донецком на военной базе боевиков сгорел зенитный ракетный комплекс "Оса". По словам террориста Гиркина, техника уничтожена украинским дроном.

Від початку доби ворог тричі порушив перемир'я, застосувавши міномети калібру 82 мм, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4748
Від початку доби ворог тричі порушив перемир'я, застосувавши міномети калібру 82 мм, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6436

https://uainfo.org/blognews/1619271407-u-boevikov-dnr-sluchilos-krupnoe-chp-sgorel-zenitnyy-kompleks.html
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25.04.2021 18:15 Ответить
Дуже, дуже сподіваюся, що гіркінд не збрехав про український дрін
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25.04.2021 18:23 Ответить
Від початку доби ворог тричі порушив перемир'я, застосувавши міномети калібру 82 мм, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6743
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25.04.2021 18:27 Ответить
меня уже от слова "перемирие" тошнит *** до икоты, до изморози ***** *** !!!
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25.04.2021 19:08 Ответить
А де стурбованість від штабу ООС, яка солідарна зі стурбованістю европейських осіб щ обличчями "гендерної рівності"? Европейцям ми по)(ер, а ось що роблять підар...и зі штабу ООС, генштабу та інших недоструктур крім рахування та протирання штанів - напад кацапів у 2014 році просрали - хоча, якби хоч хтось за роки правління ***** деколи слухав уважно його виступи та виступи і дії **************, то зрозумів, що напад кацапи не дуже і ховали, і хоч якось підготуватись та превентивно зреагувати можна було. То що в керівництві ЗСУ, ВМС та ВПС сиділи зрадники - зрозуміло без всякої глибинної аналітики - кацапи в Криму у відкриту роздавали паспорта та вели деструктивну пропаганду серед військових.
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25.04.2021 21:19 Ответить
 
 