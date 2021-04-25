С начала суток враг трижды нарушил перемирие, применив минометы калибром 82 мм, потерь нет, - штаб ООС
В течение текущих суток, 25 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Вблизи поселка Пивденне враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.
Недалеко от населенного пункта Пески оккупанты дважды осуществили обстрелы из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди наших защитников нет".
В пресс-центре ООС отметили: "Украинская сторона СЦКК информирует, что в информационном пространстве на временно оккупированных территориях распространяются панические слухи об обстреле населенных пунктов, которые якобы ведутся Вооруженными Силами Украины с применением запрещенного вооружения, а именно артиллерийских систем.
Указанная информация является ничем иным как грубой провокацией российских пропагандистов, направленной на дезинформацию местного населения и разжигание конфликта. При этом оккупанты прибегают к грубым нарушениям международного гуманитарного права, ведя провокационные обстрелы из городской застройки".
"О всех указанных случаях Украинская сторона СЦКК оперативно информирует СММ ОБСЕ с предоставлением неопровержимых доказательств нарушений. Украинская сторона СЦКК отмечает, что Вооруженные Силы Украины придерживаются режима прекращения огня, выполняя свои обязательства в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями", - резюмируется в сообщении.
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https://uainfo.org/blognews/1619271407-u-boevikov-dnr-sluchilos-krupnoe-chp-sgorel-zenitnyy-kompleks.html