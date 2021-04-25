МИД Турции вызвал посла США Саттерфилда по поводу признания Байденом геноцида армян в 1915 году

Посла США в Турции Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции через официальное признание президентом США массовых убийств армян в Османской империи в 1915 года геноцидом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает турецкое издание Milliyet.

"Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд был вызван в министерство иностранных дел после заявления Байдена", - сообщает издание.

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В заявлении турецкого МИД отмечается: "Наша решительная реакция была передана послу Саттерфилду, которого принял заместитель министра посол Седат Онал. В этом контексте было заявлено, что мы считаем это заявление неприемлемым, полностью отвергаем его и решительно осуждаем его, лишенного каких-либо исторических и правовых оснований".

Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден официально признал, что систематическое убийство и депортация сотен тысяч армян Османской империей в современной Турции более века назад были геноцидом.

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