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МИД Турции вызвал посла США Саттерфилда по поводу признания Байденом геноцида армян в 1915 году

МИД Турции вызвал посла США Саттерфилда по поводу признания Байденом геноцида армян в 1915 году

Посла США в Турции Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции через официальное признание президентом США массовых убийств армян в Османской империи в 1915 года геноцидом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает турецкое издание Milliyet.

"Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд был вызван в министерство иностранных дел после заявления Байдена", - сообщает издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден признал геноцид армян Османской империей

В заявлении турецкого МИД отмечается: "Наша решительная реакция была передана послу Саттерфилду, которого принял заместитель министра посол Седат Онал. В этом контексте было заявлено, что мы считаем это заявление неприемлемым, полностью отвергаем его и решительно осуждаем его, лишенного каких-либо исторических и правовых оснований".

Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден официально признал, что систематическое убийство и депортация сотен тысяч армян Османской империей в современной Турции более века назад были геноцидом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция "решительно осуждает" заявление Байдена о геноциде армян и призывает "исправить допущенную грубейшую ошибку"

Армения (829) геноцид (416) США (26313) Турция (3369)


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Топ комментарии
+20
Сейчас армяне входят в ОДКБ и являются союзниками рашки.
Армяне проголосовали против резолюции ООН по Крыму и не считают Крым украинским.
Турки же постоянно подчёркивают, что Крым это Украина.
И тем не менее, министр МВД Украины Аваков захотел испортить отношения Украины и Турции, настаивая, что бы Украина признала так называемый геноцид армян в османской империи.
Зачем это делать?
Интересно, а Аваков не хочет признать геноцид азербайджанцев в Карабахе, когда армяне вместе с рашистской армией вырезали и выгнали миллион азербайджанцев из Карабаха в 90-х годах прошлого века?
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25.04.2021 18:45
+8
Армяне - это один из многих народов некогда в составе Османской Империи. Сотни лет жили под Османами, сохранили свой язык, культуру, религию. Как и другие народы некогда бывшие части Империи. Сербы, Хорваты, Венгры, Греки, Болгары, Албанцы, Арабы и тд. А сколько армян было среди министров и послов... Османская Империя была еще и халифатом, по идее это же УЖАССС!!

Во время 1-ой мировой войны Османы воевали на 9 фронтах, в том числе и против Раши.

Все народы воевали, и Армяне, кстати. Но Рашка пообещала горы армянам, армяне вооружились и начали бить в тыл. Армянская "новоросия". Сколько местных людей армяне перерезали, в основном курдов и турков. Жгли деревни пока мужики на войне были.. Внизу я привожу статью. Обыкновенные предатели. Что оставалось делать туркам..

Поэтому армян тогда жестко приструнили, не потому что они армяне по крови и тд, а за конкретные военные действия. Интересно получается, армянам можно убивать, а если отвечать - то это Гена. 100 лет прошло, ничего не изменилось. Так же под русским сапогом. А Байден и остальные политики вертят этой темой, - обычная политика, козыри, шантаж, и тп. А армяне инструмент. Но армянам не привыкать, судя по всему. И кстати, в Турции сотни тысяч армян живут, многие известные люди. 60 армянских церквей только в Стамбуле. А Армения это моноэтническая страна ..

Jeremy Salt. Middle Eastern Studies. 39/1.
"Armenian guerilla bands incited and armed by the Russians and organized by the Dashnaks had thrown themselves into the war effort against their own government."
"At a time when the Ottomans were fighting a war on several fronts, Armenian guerilla bands were attacking government offices, killing gendarmes and massacring Muslim civilians and burning their villages." https://www.jstor.org/stable/4284276?seq=1
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25.04.2021 19:17
+5
Для Турции это конечно неприятный момент, но истерить не вижу причины. 32 страны на гос. уровне признали событие того времени геноцидом.. ( в том числе Франция, Германия, Италия, Польша, Канада, Швеция, РФ , кроме этого ряд стран частично три из четырех составляющих Соединенное королевство а именно Уэльс, Шотландия и Сев. Ирландия. , добрая половина провинций Испании т.д.) Кстати и часть Украины это признало кто не знает ( Черкасская обл, Полтавская обл, Запорожская обл, г. Днепр, г. Ужгород, г. Мариуполь).. Понятно что США это США, и Турции это мягко говоря не приятно.. но это данность которая все равно когда то должна была произойти. Поэтому пошумят, пошумят и оно как то успокоится. В политическом смысле это удар прежде всего по Эрдогану, , а Путин будет пытаться на этой ситуации сыграть.
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25.04.2021 19:05
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Правила форума Совет форумчан
Оглы и Заде-нагибайте лучше засрашку. Не спорьте с дядей Сэмом. В конечном итоге это всегда контрпродуктивно.))
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25.04.2021 18:43 Ответить
Турки сами виноваты. Это турки начали быковать и купили у кацапов ракетные комплексы. Хотя при этом входят в нато.
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25.04.2021 18:46 Ответить
да это выгодно - разобрать и исследовать. и потом - если даже оно эффективное и будет сбивать русню, то почему бы и нет?(ну, типо "свой-чужой" и т.д. если нету этого)
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25.04.2021 18:49 Ответить
спросите турков почему более 150 лет вокруг Арарата стоят военные и спецслужбы и озхраняют доступ к горе и никого не пропускают на гору даже ученные экспедиции... прячут Ноев Ковчег?! возможно вот меня напрягает момент если Нове Ковчег на горе Арарат а Храм Христа Спасителя приватизизоровали Евреи то... напрашивается не очень хророший вывод.. и какому БОГУ поклоняются в Итоге турки мусульмане как и все мусульмане и иудеи может имя этого Божка Дьявол???!!! а не Моиссей или Аллах...
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25.04.2021 18:55 Ответить
а Храм Христа Спасителя приватизизоровали Евреи

Это что за храм? В москве который?
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25.04.2021 19:25 Ответить
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25.04.2021 19:45 Ответить
ахаха, мрак.
кстати, сотона(очень злая) убила 10 человек(не триллионов, а как пальцев на руке плюс нога), а Яхве(очень добрый) - в миллионы раз больше, плюс почти все живое.
не читай.те на ночь баек - придет Бабаек.
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25.04.2021 19:40 Ответить
Разобрать с400? Дурачек? Там не только железо , а и ПО
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25.04.2021 19:09 Ответить
Привет, странная кликуха у тя, объясню, правда Букваря под рукой нету, но .... иди лучше спать, так как ты не читал даже шо допустим ЦРУ может творить с ПО и со всякими хакерами(поясню - короче им то ПО - как тебе конфетку засунуть в рот, а потом развернуть и обертку засунуть в ухо, вот так)
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25.04.2021 19:42 Ответить
Сейчас армяне входят в ОДКБ и являются союзниками рашки.
Армяне проголосовали против резолюции ООН по Крыму и не считают Крым украинским.
Турки же постоянно подчёркивают, что Крым это Украина.
И тем не менее, министр МВД Украины Аваков захотел испортить отношения Украины и Турции, настаивая, что бы Украина признала так называемый геноцид армян в османской империи.
Зачем это делать?
Интересно, а Аваков не хочет признать геноцид азербайджанцев в Карабахе, когда армяне вместе с рашистской армией вырезали и выгнали миллион азербайджанцев из Карабаха в 90-х годах прошлого века?
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25.04.2021 18:45 Ответить
Аваков же и сам ара
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25.04.2021 18:52 Ответить
аваков сейчас царь всея Украины. дело даже не в его национальности, а в том, что он поставлен сюда московским криминалитетом. просто бизнес. или вы и правда думете, что резонансные убийства последнего времени - это волонтеры, а аваков ничего не знал?
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25.04.2021 18:52 Ответить
НУ, тобі варто сказать місцевому куратору, щоб зробив запит стосовно нових методичок, з "Лахти", бо те, що ти ліпиш, уже застаріло. А нам - "забить болт" на твоє кацапське дзявкання...
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25.04.2021 21:47 Ответить
Півтори каліки з "партії маргиналів", що налічує менше 23 тисяч членів, і носить промовисту назву "Ватан", щось "дзявкнули", а батрак лахтинський, який ховається під українським прапорцем, "Тигран Соловьев", повторює...
Партия родины (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA тур. Vatan Partisi) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC националистическая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F политическая партия Турции. Она была основанаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 15 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2015 года . Её председатель - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D1%83_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BA Догу Перинчек .
Партия определяет себя как «авангардную» и заявляет своей целью объединение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC социалистов ,https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F революционеров , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC турецких националистов и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC кемалистов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-1 [1] .
Предшественником партии является основанная в https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1992 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F) Рабочая партия . В https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2015 году , после внеочередного конгресса, Рабочая партия изменила свое название на «Партия родины»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-2 [2] Среди основателей партии были бывшие военные генералы, которые были осуждены в ходе судебных процессов по делу «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F) Эргенекон » и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F) Чудовищей », хотя в обоих случаях были оправданы с тех пор.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-3 [3]
Придерживается антиамериканской, пророссийской и прокитайской ориентации, призывает к укреплению отношений с такими странами, как Иран и КНДР. Осуждая то турецкое вмешательство в Сирии, которое направлено против режима https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%B4,_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%80 Асада , она вместе с тем поддерживает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%C2%BB военную операцию турецкого правительства против курдского социалистического проекта в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Рожаве .
В июне 2020 года выступила с Черноморско-средиземноморским планом дружбы и мира. Партия предлагает признать https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC Крым частью России, добиться дипломатического признания Абхазии и поддерживаетhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82 территориальную целостность Азербайджана. Также в плане изложена идея вывода баз США и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО из Турции и окружающих ее регионов.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-4 [4]
Прочитавши їх програму, так і хочеться сказать -"Хлопці, ви, або хрест зніміть, або труси натягніть...". Такий "разнобойчик" у програмних цілях говорить про те, що вона не має цілі взагалі: її завдання - розхитування і руйнування державних інституцій Туреччини...
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27.04.2021 19:34 Ответить
Ну ну,повтори калики)) Тоби так хочется думать..
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06.05.2021 18:45 Ответить
Прихвостню кацапський, це дані з ВАШОЇ Вікіпедії.....
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06.05.2021 18:57 Ответить
Прихвостень кацапо-турецкий,с какой вашей Википедии?))
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07.05.2021 06:02 Ответить
Вашої, вашої... Кацапської... Ти ще мені скажи, що ти "вірменин"... Вірмени у Вірменії живуть, а не "швендяють по світу", шукаючи "теплого місця" і "смачнішого шматка"...
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07.05.2021 06:11 Ответить
А ми якось самі розберемося, без ""саветчикав", типу тебе...
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09.05.2021 03:11 Ответить
ымперцы с подачи ымперцев засунули кинжалъ в спину ымперцев и получили ятаган в шею от них, а ымперцы которые подтолкнули их к этому сделали вот так:

т.е. Рашка сказала: фас, мы за вас жёппу кинем, а потом скромно сделала вид что "этонемы" и "смотрите шо бусурмане делают, правослабных бьют!!!1111, ай, кайзер Вильгельм, не бей"
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25.04.2021 18:47 Ответить
Бідон є бідон. Ну не може він інакше, бо 20 дол, є 20 дол. Ну і Обамкине керівництво ним нікуди не поділось, на жаль - дивись на віносини з Ізраїлем та Палестиною при обамкі та бідоні, на відміну від Трампа.
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25.04.2021 18:53 Ответить
Армяне ещё более странная нация, чем евреи.
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25.04.2021 19:02 Ответить
Для Турции это конечно неприятный момент, но истерить не вижу причины. 32 страны на гос. уровне признали событие того времени геноцидом.. ( в том числе Франция, Германия, Италия, Польша, Канада, Швеция, РФ , кроме этого ряд стран частично три из четырех составляющих Соединенное королевство а именно Уэльс, Шотландия и Сев. Ирландия. , добрая половина провинций Испании т.д.) Кстати и часть Украины это признало кто не знает ( Черкасская обл, Полтавская обл, Запорожская обл, г. Днепр, г. Ужгород, г. Мариуполь).. Понятно что США это США, и Турции это мягко говоря не приятно.. но это данность которая все равно когда то должна была произойти. Поэтому пошумят, пошумят и оно как то успокоится. В политическом смысле это удар прежде всего по Эрдогану, , а Путин будет пытаться на этой ситуации сыграть.
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25.04.2021 19:05 Ответить
Армяне - это один из многих народов некогда в составе Османской Империи. Сотни лет жили под Османами, сохранили свой язык, культуру, религию. Как и другие народы некогда бывшие части Империи. Сербы, Хорваты, Венгры, Греки, Болгары, Албанцы, Арабы и тд. А сколько армян было среди министров и послов... Османская Империя была еще и халифатом, по идее это же УЖАССС!!

Во время 1-ой мировой войны Османы воевали на 9 фронтах, в том числе и против Раши.

Все народы воевали, и Армяне, кстати. Но Рашка пообещала горы армянам, армяне вооружились и начали бить в тыл. Армянская "новоросия". Сколько местных людей армяне перерезали, в основном курдов и турков. Жгли деревни пока мужики на войне были.. Внизу я привожу статью. Обыкновенные предатели. Что оставалось делать туркам..

Поэтому армян тогда жестко приструнили, не потому что они армяне по крови и тд, а за конкретные военные действия. Интересно получается, армянам можно убивать, а если отвечать - то это Гена. 100 лет прошло, ничего не изменилось. Так же под русским сапогом. А Байден и остальные политики вертят этой темой, - обычная политика, козыри, шантаж, и тп. А армяне инструмент. Но армянам не привыкать, судя по всему. И кстати, в Турции сотни тысяч армян живут, многие известные люди. 60 армянских церквей только в Стамбуле. А Армения это моноэтническая страна ..

Jeremy Salt. Middle Eastern Studies. 39/1.
"Armenian guerilla bands incited and armed by the Russians and organized by the Dashnaks had thrown themselves into the war effort against their own government."
"At a time when the Ottomans were fighting a war on several fronts, Armenian guerilla bands were attacking government offices, killing gendarmes and massacring Muslim civilians and burning their villages." https://www.jstor.org/stable/4284276?seq=1
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25.04.2021 19:17 Ответить
Так ,Ви турки багато народив. винищили. Ти их назвав. Тильки украинцев забув пригадати,турок.
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25.04.2021 20:43 Ответить
Ну наверное всё же весьма так "жёстко приструнили"-то есть вырезали и женщин и детей. А это таки надо называть своими именами :геноцид. Другой вопрос непонятно, почему от этого факта так подгорает у турков и азербайджанцев, ведь это не современной Турции косяк, а османской империи, которой давно уже нет.
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25.04.2021 20:59 Ответить
Ну я не турок и не азербайджанец, а подгорает у тебя ватник. Внизу я привел статью на английском, если образование позволяет, прочти. "Armenian guerilla bands were attacking government offices, killing gendarmes and massacring Muslim civilians and burning their villages." Почему это не считать геноцидом? Не понятно, кто дал право армянам с русзким орижием в руках убивать женщин и детей и не нарваться потом на ответку. В Турции курды особенно не любят армян, потому что зверства армян как раз были на тех землях где больше живут курды, и курды тоже ответили. Или вы счтиаете Украина тоже геноцидит на востоке.
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25.04.2021 21:14 Ответить
Ты смешной)) выходит и Джо Байден отпетый ватник согласно твоей логике. Да мне пофигу, и да, я могу себе представить, что и армяне были ни белые и не пушистые. Но Геноцидом считается намеренное уничтожение или попытка оного всей этнической группы. А число истребленных армян исчисляется сотнями тысяч. И всё же, почему так подгорает, ведь это не современной Турции рук дело, мало ли кто и как в османской империи геноцидил?
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25.04.2021 21:55 Ответить
Если я смешной, то ты тормозной, видать)) Написал же, "армяне с русзким орижием" убивали местных, им ответили не на потому что у них красывые армянские глаза, то бишь просто потому что они армяне, а за их конкретные военные действия против мирного населения. Ну и если я тебя назвал ватником, и по твоей логике Байден у меня тоже становится ватником - то я даже не знаю))). Собственно каждый перл комментить лень))
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25.04.2021 22:05 Ответить
Ну ты же обзывался ватником, потому, что я думаю, что это геноцид и ведь Джо Байден тоже считает, что это геноцид, - значит ватник, не так ли? И если делается попытка уничтожить целый народ, пусть даже в ответ на его преступления, то да это и есть геноцид. Не обижайся турок, ты не виноват в этом.
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25.04.2021 22:35 Ответить
LOL
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25.04.2021 22:38 Ответить
Курды туроков очень любят. Так любят, что кушать даже не могут.
Ладно допустим армяне с русским оружием напали на вас, а греков, ассирийцев, езидов, алави и заза почему уничтожили? Сейчас очередь дошла курдов, которые вас ой как люьят.
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26.04.2021 00:26 Ответить
Что значит "допустим". Не поленись, отодвинь свои национальные чувства в сторону. У всех народов видение основано на этноцентризме. "Наши самые то, самые это, мы не могли сделать что-то плохое и тд". Подойди объективно, погугли, найдешь немало академических работ, где будут объясниться причины. Пошевели мозгами, делать нечего было, как будто, "а давай армян поубиваем". Армян вооружили русские, и натравили на местное население. Во время войны между Османами и рускими в Первую Мировую. А потом вас кинули. Через 100 лет тоже самое произошло в Карабахе. Ну не знаю, чем вам так руский сапог нравится)

В общем, оставь свои пропагандистские сказки. За последние 100 лет два президента в Турции были курдами. Только в Стамбуле живет несколько миллионов курдов. Интересно как все живут вместе)) В каждой компании работают курды и турки, в каждом жилом доме живут и те и те. Все втихаря друг друга "ненавидят")) А как насчет того, что в Турции живут сотни тысяч армян? Многие из них известные люди.

У курдов и турков не было никаких проблем пока твои любимцы из раши, еще вовремя совка, примаков и прочие не начали взращивать комунистически-террористическую организацию, которая за последние десятилетия совершила террактов против мирных людей столько, что жертвы уже исчисляются десятками тысяч. Все как вы любите и привыкли делать, если фсбшники даже свои дома взрывают... Про Алави - это вообще не в тему..

Короче, трачу время. Знаю, что с той стороны сидит человек, скорее всего возомнивший себя супер-пупер древней нацией, которая людей кушать научила, Арарат руками построила, и тд.
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26.04.2021 01:28 Ответить
Твой тон означает, что вы действуете по принципу нападение - лучшая защита!
Снова предположу, что все что ты написал про курдов и вероломных армян это правда. Ответь на вопрос - А что было не так с греками, ассирийцами, молоканамы, заза (дерсимцы). Почему так оказалось, что все не мусульмане были истреблены или, в лучшем случае, изгнаны?
И почему представители этих же национальностей, которых насильно сделали мусульманами и отобрали их язык, избежали истребления и депортации???
У меня вывод такой. Турция намеренно избавилась от немусульманского элемента на первом этапе, на втором этапе началась тюркизация мусульман не тюрков. Против этого и восстали курды.
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26.04.2021 19:03 Ответить
К сожалению все, что я написал прошло мимо тебя. Я тебе посоветовал обратиться к другим, не только к своим и прочим пропагандистским источникам. Конечно, удобно хейтить кого-то во всех бедах. Если тебе удобно жить в этом выдуманном вами и вашими подстрекателями мире, то, пожалуйста.
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26.04.2021 19:48 Ответить
Простой вопрос - куда подевались греки? Куда подевались Ассирийцы?
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27.04.2021 00:22 Ответить
Ты в курсе, что в Стамбуле Вселенский Патриархат и он никуда девался? Или что есть страна которая так и называется - Греция. Несколько десятков тысяч греков живут в Турции. А многие уже смешались давно. В Стамбуле сегодня проживает не более сотни тысяч христиан, а церквей аж 158, включая католические, православные, англиканские, армянские (аж 60) и сиро-яковитские. Если случались переселения и убийства, которые действительно были, то это всех касалось, включая турков. У турков не было особого положения в Османской Империи.

Турки не пушистые, но и армяне не невинные овечки. Найди мне страну тех веков, где такое не случалось. При этом про систему миллетов положительно отзываются даже самые либеральные мыслители Запада. Ты знаешь, что до турков-сельджуков, греки-византийцы гнобили армян, ибо монофизиты, еретики и прочее? Ты лучше ответь, где турки, азербайджанцы, курды, ведь было же Эриванксое Ханство. Эти территории были то под Османами, то под Сефевидами да Надир Шахом... Вопрос риторический. Никого не осталось...
В общем ты в упор отказываешься гуглить и искать. Да и умнеть. Удачи.
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27.04.2021 03:09 Ответить
Все это я знаю. В Константинополе есть и армянский патриархат. Патриарха утверждает турецкое правительство и этот институт полностью находится под контролем правительства со всеми вытекающими последствиями. Но слава Богу в турецких городах есть огромная прослойка интеллигенции и молодежи, которые принимают факт геноцида и готовы на настоящее примирение двух народов. Чего только стоит похороны Гранта Динка, армянского журналиста, которого убили турецкие нацисты. Похороны превратились в демонстрацию под девизом "Я Грант, Я Армянин". Мы ничего не имеем против порядочных турков, наше требование к государству.
Как может преступник обвинять жертву? И не одну жертву. Вы говорите в Стамбуле есть столько церквей. Да в Сиамбуле, которая как красивая витрина магазина манит туристов. Это заповедник коренных народов, некогда населяющих территории современной Турции. И вы так и не ответили на вопрос, почему на сврей родине сейчас не живут понтийские греки и ассирийцы? Мой вопрос тоже риторический.
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27.04.2021 09:47 Ответить
А Армения собирается признавать геноцид, который устроили армяне во время 1-ой мировой против мирных жителей? Или я в пустую все писал)) А Ходжалинскую резню в Азербайджане признаете? Тоже геноцид. Сомневаюсь.. Знаете, лейбл "геноцид" не относится исключительно к армянам. Кто считает смерти мусульман? Сегодня особенно удобно, ведь муслимы априори считаются террористами. Почему в Армении сегодня практически никого нет кроме армян? При этом абсолютное большинство армян проявляют патриотизм живя за бугром...

https://www.cambridge.org/core/journals/review-of-middle-east-studies/article/abs/death-and-exile-the-ethnic-cleansing-of-ottoman-muslims-18211922-by-justin-mccarthy-368-pages-maps-tables-notes-appendix-bibliography-index-princeton-nj-darwin-press-1996-3500-cloth-isbn-0878500944/BB02FDFF14D67DC27E26FA880205A383 https://books.google.com.tr/books/about/Death_and_Exile.html?id=1ZntAAAAMAAJ&redir_esc=y
Можно же найти разные источники..
А если лень, на крайняк, Экозянц у вас кажись был/есть такой, если неинтересно самому разбираться... В общем...
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27.04.2021 10:47 Ответить
Знаете ли вы, что Экозянц - тамада мероприятий и неудавшийся певец? Он ученый? Другой такой фамилии среди армян найти невозможно. Никто не знает его.
Про геноцид мусульман. Даже теоретически не могу себя представить как мог народ не имеющий каких то силовых или административных рычагов, являющийся меньшинством абсолютно на всех турецких территориях, осуществить геноцид мусульман.
Если вы не захотели ответить на вопрос о греках и ассирийцев, я больше ничего не могу добавить.
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27.04.2021 10:57 Ответить
Пару слов про спекуляции на тему геноцида мусульман армянами. Моего деда, 10 летнего мальчика, до 1915 г. в течении 3 лет в своем доме укрывал и представлял как своего сына друг его отца, курд, так как турками практиковались похищения армянских мальчиков и девочек. Но после старта Геноцида на государственном уровне этот курд ничего уже не мог делать, так как семья деда спешно покинула свою деревню. Провинция Муш, село Ацекац.
Также мусульмане арабы приняли и спасли армян которые дошли до сирийских пустынь. И благодаря тем же мусульманам Ближний Восток стал основным центром возрождения армян. Сирия, Ливан, Египет, Ирак, Иордания, Палестина, Иран приняли армян как родных. Армяне даже получили места в парламентах этих стран и внесли огромный вклад в развитие этих мусульманских государств. Еще один риторический вопрос - каким это образом мусульмане так хорошо приняли людей, которые совершили геноцид их братьев???
И последнее, после падения правительства младотурок в 1918 г. новое турецкое правительство, вернее турецкий суд признал тройку главарей младотурок - Энвера, Джемала и Талаата виновными в совершении массовых убийств армян и других военных преступлений и приговорил их к смертной казни. А приговор исполнили армянские мстители в Берлине, Тифлисе и Туркестане, так как эти твари были в бегах.
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27.04.2021 11:17 Ответить
Никто ведь не отрицает трагедии и тд. Но я уже в который раз заостряю внимание, что это не однобокая проблема. Привел даже академические работы... Поповоду "Мы ничего не имеем против порядочных турков, наше требование к государству" - это знаешь, напрямую связано с народом, обычная игра слов. И же писал, Руские вооружали армян...

Никто не спрашивает с американцев за истребление коренных народов Америки, за брошенные атомные бомбы на головы мирных жителей Японии. За колонизаторскую политику Европейских держав в Африке и на Бл. Востоке. Одна Бельгия сколько "нагеноцидила" в Конго. А еще раньше колонизация Юж. Америки. Депортации коренных народов Кавказа Россией.. Современные концлагеря для уйгуров в Китае. По всем этим темам тихо как-то. Зато Турция такая-сикая.

На мои вопросы ты так же не ответил. При этом Карабахскую тему я даже практически не затрагиваю..

Был режим 3х пашей. Знаешь, немцев хотя бы можно законно предъявлять за их действия, ибо Гитлер пришел демократическим путем (причем не с первого раза). Т.е. его речи, годами он поносил евреев, и не только, и всем все было понятно, и народ выбрал его партию. Тут хотя бы можно обобщить, что вся страна была вовлечена в это. А кому не нравилось, сидели тихо, или бежали с США. И США когда бомбы бросали, пусть даже на врага, но на мирных людей, - тоже вполне демократия и отражает волю людей. Чего требовать от современной Турции, признать, то, что сделали недемократическое правительство предыдущего гос-ва. Когда даже средства коммуникаций, как радио еще не было развитым. "новое турецкое правительство, вернее турецкий суд признал тройку главарей.." - сам же написал.

Я думаю мне сложно тебя чем убедить, так что не утруждайся.
ПС, генетически большинство армян, турков, греков, и азербайджанцев, и тд. довольно близки. Разнообразие гаплотипов примерно то же. Все нации - это больше конструкты. Деление идет по языку, культуре, религии. Минимальная разница генетически.
Геноцид...
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27.04.2021 13:22 Ответить
Я не розумію, чого бояться турки... Геноцид проводила не Туреччина, Туреччини, як такої, тоді не було, геноцид проводила Османська імперія, в якій турецька мова навіть державною не була (була османська - це мертва мова, типу як латина чи церковно-слов'янська).
******* Туреччина почалася з Ататюрка після Першої світової, тоді Османську імперію багато за що засудили (за паранджу, наприклад). Що їм заважає визнати геноцид?
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25.04.2021 19:20 Ответить
Історія країни-це важливо.Вибудувана певна історична концепція,й руйнувати її на догоду вірменам в Туреччині ніхто не збирається,бо будуть непередбачені політичні наслідки.
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25.04.2021 19:31 Ответить
А Голодомор проводила не Россия,а СРСР?
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25.04.2021 20:35 Ответить
Ну по перше: москалі сотворили сесесер....всі рішення приймались бандою виключно в москві... по друге: расєя-правоприємник сесесер....
П.с. про геноцид азербайджанців поговорити не хочеш?
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25.04.2021 21:41 Ответить
Так и туречина правоприемник османов.
Про геноцид кого? Азербайджанцев? Хочу. Починай.

Йих там аж 7... Чи 8? Про який самий? Авторитетные джерело маете? Готовый ознайомитесь.
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27.04.2021 19:06 Ответить
Тебе в гуглі забанили? Якщо ні то набери : Ходжалинська різня.Або різня 1918 року. Чи Рафік нє вінауват?)
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28.04.2021 21:42 Ответить
Резанина 18 року? Де,в Шуши? Там як раз вбивали не азербайджанцев,а армян. После этой резни преобладающее армянское население было уничтожено и на их место заселили кавказских татар.

А ещё была резня 1905 года в Баку,там же в 1918, 1990 годах. МюСумгаит,Марага,опреция " Кольцо" в Шаумяновском районе.
Погугли,если тебя не забанили.

Ходжалинская резня? Такой же мрак,как и Волынская резня. Не все в этих событиях однозначно.
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06.05.2021 18:43 Ответить
Детальніше, будь ласка, про "османську мову"... Посміяться хочеться...
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25.04.2021 21:51 Ответить
НУ ось...

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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26.04.2021 08:30 Ответить
А тобі відомо, що означає "варіант турецької мови"? Це навіть не діалект, а "професійне арго", на якому розмовляють представники тієї чи іншої соціальної групи... Це приміром, так, як чиновники часів Горбачова сипали "плюралізьмами" і "консенсусами". Та так, що навіть Петросян, у своїй черговій "мініатюрі",їх підстьобував" : "Вроде говорят по-русски, а понять ничего нельзя...". Так ти хочеш сказать, що у Горбачова і його прибічників була не "російська мова", а "кремлівська російська мова"? Те ж саме зараз, наприклад, з завалюванням нашої мови англомовними запозиченнями... Візьми будь-яку сферу - комп"ютери, будівництво, політику... Та, навіть, рибалку!!! Колись казав редактору одного з ведучих журналів України: "Знаєте, чому молодь з села, яка рибалить більше всіх і є потенційними вашими читачами, не купляє ваш журнал? Не тому, що дорого... Тому, що відкривши його, вона стикається з купою іншомовних термінів, які вона не розуміє... Ваші кореспонденти, замість писать доступною мовою, стараються "щегольнуть" "красивими іншомовними термінами", щоб показать свою "абразованность" і "прасвещённость западную"... Ну, прямо, як Голохвастов, у п"єсі "За двома зайцями"...". Ну так давай визначим "українськоанглійську" комп"ютерну, політичну, рибальську, будівельну мову... О, "пруха" піде...
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26.04.2021 09:06 Ответить
Я хочу сказати, що приблизно такою самою мовою по відношенню до української тривалий час була церковно-слов'янська...
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26.04.2021 09:15 Ответить
Просто турки ценят своё прошлое, и не умеют бегать(или им очень противно) поміж крапельками.
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25.04.2021 22:36 Ответить
На авиабазе ВВС США Luke Air Force Base (ИКАО : KLUF) возобновляется (была приостановлена в декабре 2019 г.) программа подготовки и обучения турецких пилотов на самолетах F-35 Lightning II. Группа внешнего мониторинга tZE inform
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25.04.2021 19:33 Ответить
моська вызвала слона на ковер
как бы слон не наступил на моську
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25.04.2021 19:55 Ответить
Всі президенти до Байдена мудро дотримувались нейтралітету в цьому доволі делікатному питанні і тільки старий маразматик із чиєїсь подачі встав в гівно! Good job!
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25.04.2021 20:18 Ответить
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25.04.2021 21:42 Ответить
Згоден.Те ж можна й сказати з визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю,іншим старим маразматиком.
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25.04.2021 22:34 Ответить
Армяне как будто на личном уровне дружелюбные, когда я был студентом у них был ресторан "Бургер Континентал" где можно было за несколько долларов заказать мясо, гарнир, первое, сайд, салат, и напиток, и потом объестся и половину домой принести на потом, там ещё развлекали людей танцовщицы и слышались песни про "ах Одесса мой любимый край" и Стивен Хоукинг там мною был замечен.
Но Армения - одна из нескольких стран-изгоев, голосовавших проитив осуждения оккупации Крыма в ООН, и союзник роиссии, поэтому мы никогда не должны (и не будем) за них ни в чём вступаться.
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25.04.2021 21:53 Ответить
И почему же этот "сигнал" до сих пор не пришёл в Норвегию, Эстонию, Латвию, Данию, Румынию, Венгрию, Хорватию, Словению и Албанию?
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26.04.2021 01:30 Ответить
В Словению пришел, в Данию пришел. Албания?)) Мусульмане.Тем более не в ЕС. Венгрия?

Наблюдатель в Тюркском Совете.Остальнвн перечисленные страны ,после признания Штатами,задумаются.
Но и тех,кто признал достаточно.

Армения- изгой?😆
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27.04.2021 19:10 Ответить
Це частина великого задуму "вуєчка Джо" - відпустити турків з Аллахом. Туреччина і для ЄС, і для НАТО є дуже ненадійним партнером і обузою, завжди має "свою особливу" думку, часто всупереч іншим. У випадку глобального (а він назріває) конфлікту на Туреччину НАТО сподіватися - дуже ненадійна а то і марна справа.Геополітична задумка Ердогана і К" - стати лідером мусульманського світу (і покласти на Європу І НАТО). Тому "вуєчко Джо" визнанням геноциду вірменів послав Ердогана і дав "на коня" добрячого вірменського "підсрачника". Краще спекатися такого "бойового побратима", аніж дочекатися, щоб він тебе "кинув" у самий відповідальний момент.
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26.04.2021 14:20 Ответить
 
 