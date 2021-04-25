МИД Турции вызвал посла США Саттерфилда по поводу признания Байденом геноцида армян в 1915 году
Посла США в Турции Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции через официальное признание президентом США массовых убийств армян в Османской империи в 1915 года геноцидом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает турецкое издание Milliyet.
"Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд был вызван в министерство иностранных дел после заявления Байдена", - сообщает издание.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден признал геноцид армян Османской империей
В заявлении турецкого МИД отмечается: "Наша решительная реакция была передана послу Саттерфилду, которого принял заместитель министра посол Седат Онал. В этом контексте было заявлено, что мы считаем это заявление неприемлемым, полностью отвергаем его и решительно осуждаем его, лишенного каких-либо исторических и правовых оснований".
Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден официально признал, что систематическое убийство и депортация сотен тысяч армян Османской империей в современной Турции более века назад были геноцидом.
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Это что за храм? В москве который?
кстати, сотона(очень злая) убила 10 человек(не триллионов, а как пальцев на руке плюс нога), а Яхве(очень добрый) - в миллионы раз больше, плюс почти все живое.
не читай.те на ночь баек - придет Бабаек.
Армяне проголосовали против резолюции ООН по Крыму и не считают Крым украинским.
Турки же постоянно подчёркивают, что Крым это Украина.
И тем не менее, министр МВД Украины Аваков захотел испортить отношения Украины и Турции, настаивая, что бы Украина признала так называемый геноцид армян в османской империи.
Зачем это делать?
Интересно, а Аваков не хочет признать геноцид азербайджанцев в Карабахе, когда армяне вместе с рашистской армией вырезали и выгнали миллион азербайджанцев из Карабаха в 90-х годах прошлого века?
Партия родины (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA тур. Vatan Partisi) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC националистическая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F политическая партия Турции. Она была основанаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 15 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2015 года . Её председатель - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D1%83_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BA Догу Перинчек .
Партия определяет себя как «авангардную» и заявляет своей целью объединение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC социалистов ,https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F революционеров , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC турецких националистов и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC кемалистов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-1 [1] .
Предшественником партии является основанная в https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1992 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F) Рабочая партия . В https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2015 году , после внеочередного конгресса, Рабочая партия изменила свое название на «Партия родины»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-2 [2] Среди основателей партии были бывшие военные генералы, которые были осуждены в ходе судебных процессов по делу «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F) Эргенекон » и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F) Чудовищей », хотя в обоих случаях были оправданы с тех пор.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-3 [3]
Придерживается антиамериканской, пророссийской и прокитайской ориентации, призывает к укреплению отношений с такими странами, как Иран и КНДР. Осуждая то турецкое вмешательство в Сирии, которое направлено против режима https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%B4,_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%80 Асада , она вместе с тем поддерживает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%C2%BB военную операцию турецкого правительства против курдского социалистического проекта в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Рожаве .
В июне 2020 года выступила с Черноморско-средиземноморским планом дружбы и мира. Партия предлагает признать https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC Крым частью России, добиться дипломатического признания Абхазии и поддерживаетhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82 территориальную целостность Азербайджана. Также в плане изложена идея вывода баз США и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО из Турции и окружающих ее регионов.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-4 [4]
Прочитавши їх програму, так і хочеться сказать -"Хлопці, ви, або хрест зніміть, або труси натягніть...". Такий "разнобойчик" у програмних цілях говорить про те, що вона не має цілі взагалі: її завдання - розхитування і руйнування державних інституцій Туреччини...
т.е. Рашка сказала: фас, мы за вас жёппу кинем, а потом скромно сделала вид что "этонемы" и "смотрите шо бусурмане делают, правослабных бьют!!!1111, ай, кайзер Вильгельм, не бей"
Во время 1-ой мировой войны Османы воевали на 9 фронтах, в том числе и против Раши.
Все народы воевали, и Армяне, кстати. Но Рашка пообещала горы армянам, армяне вооружились и начали бить в тыл. Армянская "новоросия". Сколько местных людей армяне перерезали, в основном курдов и турков. Жгли деревни пока мужики на войне были.. Внизу я привожу статью. Обыкновенные предатели. Что оставалось делать туркам..
Поэтому армян тогда жестко приструнили, не потому что они армяне по крови и тд, а за конкретные военные действия. Интересно получается, армянам можно убивать, а если отвечать - то это Гена. 100 лет прошло, ничего не изменилось. Так же под русским сапогом. А Байден и остальные политики вертят этой темой, - обычная политика, козыри, шантаж, и тп. А армяне инструмент. Но армянам не привыкать, судя по всему. И кстати, в Турции сотни тысяч армян живут, многие известные люди. 60 армянских церквей только в Стамбуле. А Армения это моноэтническая страна ..
Jeremy Salt. Middle Eastern Studies. 39/1.
"Armenian guerilla bands incited and armed by the Russians and organized by the Dashnaks had thrown themselves into the war effort against their own government."
"At a time when the Ottomans were fighting a war on several fronts, Armenian guerilla bands were attacking government offices, killing gendarmes and massacring Muslim civilians and burning their villages." https://www.jstor.org/stable/4284276?seq=1
Ладно допустим армяне с русским оружием напали на вас, а греков, ассирийцев, езидов, алави и заза почему уничтожили? Сейчас очередь дошла курдов, которые вас ой как люьят.
В общем, оставь свои пропагандистские сказки. За последние 100 лет два президента в Турции были курдами. Только в Стамбуле живет несколько миллионов курдов. Интересно как все живут вместе)) В каждой компании работают курды и турки, в каждом жилом доме живут и те и те. Все втихаря друг друга "ненавидят")) А как насчет того, что в Турции живут сотни тысяч армян? Многие из них известные люди.
У курдов и турков не было никаких проблем пока твои любимцы из раши, еще вовремя совка, примаков и прочие не начали взращивать комунистически-террористическую организацию, которая за последние десятилетия совершила террактов против мирных людей столько, что жертвы уже исчисляются десятками тысяч. Все как вы любите и привыкли делать, если фсбшники даже свои дома взрывают... Про Алави - это вообще не в тему..
Короче, трачу время. Знаю, что с той стороны сидит человек, скорее всего возомнивший себя супер-пупер древней нацией, которая людей кушать научила, Арарат руками построила, и тд.
Снова предположу, что все что ты написал про курдов и вероломных армян это правда. Ответь на вопрос - А что было не так с греками, ассирийцами, молоканамы, заза (дерсимцы). Почему так оказалось, что все не мусульмане были истреблены или, в лучшем случае, изгнаны?
И почему представители этих же национальностей, которых насильно сделали мусульманами и отобрали их язык, избежали истребления и депортации???
У меня вывод такой. Турция намеренно избавилась от немусульманского элемента на первом этапе, на втором этапе началась тюркизация мусульман не тюрков. Против этого и восстали курды.
Турки не пушистые, но и армяне не невинные овечки. Найди мне страну тех веков, где такое не случалось. При этом про систему миллетов положительно отзываются даже самые либеральные мыслители Запада. Ты знаешь, что до турков-сельджуков, греки-византийцы гнобили армян, ибо монофизиты, еретики и прочее? Ты лучше ответь, где турки, азербайджанцы, курды, ведь было же Эриванксое Ханство. Эти территории были то под Османами, то под Сефевидами да Надир Шахом... Вопрос риторический. Никого не осталось...
В общем ты в упор отказываешься гуглить и искать. Да и умнеть. Удачи.
Как может преступник обвинять жертву? И не одну жертву. Вы говорите в Стамбуле есть столько церквей. Да в Сиамбуле, которая как красивая витрина магазина манит туристов. Это заповедник коренных народов, некогда населяющих территории современной Турции. И вы так и не ответили на вопрос, почему на сврей родине сейчас не живут понтийские греки и ассирийцы? Мой вопрос тоже риторический.
https://www.cambridge.org/core/journals/review-of-middle-east-studies/article/abs/death-and-exile-the-ethnic-cleansing-of-ottoman-muslims-18211922-by-justin-mccarthy-368-pages-maps-tables-notes-appendix-bibliography-index-princeton-nj-darwin-press-1996-3500-cloth-isbn-0878500944/BB02FDFF14D67DC27E26FA880205A383 https://books.google.com.tr/books/about/Death_and_Exile.html?id=1ZntAAAAMAAJ&redir_esc=y
Можно же найти разные источники..
А если лень, на крайняк, Экозянц у вас кажись был/есть такой, если неинтересно самому разбираться... В общем...
Про геноцид мусульман. Даже теоретически не могу себя представить как мог народ не имеющий каких то силовых или административных рычагов, являющийся меньшинством абсолютно на всех турецких территориях, осуществить геноцид мусульман.
Если вы не захотели ответить на вопрос о греках и ассирийцев, я больше ничего не могу добавить.
Также мусульмане арабы приняли и спасли армян которые дошли до сирийских пустынь. И благодаря тем же мусульманам Ближний Восток стал основным центром возрождения армян. Сирия, Ливан, Египет, Ирак, Иордания, Палестина, Иран приняли армян как родных. Армяне даже получили места в парламентах этих стран и внесли огромный вклад в развитие этих мусульманских государств. Еще один риторический вопрос - каким это образом мусульмане так хорошо приняли людей, которые совершили геноцид их братьев???
И последнее, после падения правительства младотурок в 1918 г. новое турецкое правительство, вернее турецкий суд признал тройку главарей младотурок - Энвера, Джемала и Талаата виновными в совершении массовых убийств армян и других военных преступлений и приговорил их к смертной казни. А приговор исполнили армянские мстители в Берлине, Тифлисе и Туркестане, так как эти твари были в бегах.
Никто не спрашивает с американцев за истребление коренных народов Америки, за брошенные атомные бомбы на головы мирных жителей Японии. За колонизаторскую политику Европейских держав в Африке и на Бл. Востоке. Одна Бельгия сколько "нагеноцидила" в Конго. А еще раньше колонизация Юж. Америки. Депортации коренных народов Кавказа Россией.. Современные концлагеря для уйгуров в Китае. По всем этим темам тихо как-то. Зато Турция такая-сикая.
На мои вопросы ты так же не ответил. При этом Карабахскую тему я даже практически не затрагиваю..
Был режим 3х пашей. Знаешь, немцев хотя бы можно законно предъявлять за их действия, ибо Гитлер пришел демократическим путем (причем не с первого раза). Т.е. его речи, годами он поносил евреев, и не только, и всем все было понятно, и народ выбрал его партию. Тут хотя бы можно обобщить, что вся страна была вовлечена в это. А кому не нравилось, сидели тихо, или бежали с США. И США когда бомбы бросали, пусть даже на врага, но на мирных людей, - тоже вполне демократия и отражает волю людей. Чего требовать от современной Турции, признать, то, что сделали недемократическое правительство предыдущего гос-ва. Когда даже средства коммуникаций, как радио еще не было развитым. "новое турецкое правительство, вернее турецкий суд признал тройку главарей.." - сам же написал.
Я думаю мне сложно тебя чем убедить, так что не утруждайся.
ПС, генетически большинство армян, турков, греков, и азербайджанцев, и тд. довольно близки. Разнообразие гаплотипов примерно то же. Все нации - это больше конструкты. Деление идет по языку, культуре, религии. Минимальная разница генетически.
Геноцид...
******* Туреччина почалася з Ататюрка після Першої світової, тоді Османську імперію багато за що засудили (за паранджу, наприклад). Що їм заважає визнати геноцид?
П.с. про геноцид азербайджанців поговорити не хочеш?
Про геноцид кого? Азербайджанцев? Хочу. Починай.
Йих там аж 7... Чи 8? Про який самий? Авторитетные джерело маете? Готовый ознайомитесь.
А ещё была резня 1905 года в Баку,там же в 1918, 1990 годах. МюСумгаит,Марага,опреция " Кольцо" в Шаумяновском районе.
Погугли,если тебя не забанили.
Ходжалинская резня? Такой же мрак,как и Волынская резня. Не все в этих событиях однозначно.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
как бы слон не наступил на моську
Но Армения - одна из нескольких стран-изгоев, голосовавших проитив осуждения оккупации Крыма в ООН, и союзник роиссии, поэтому мы никогда не должны (и не будем) за них ни в чём вступаться.
Наблюдатель в Тюркском Совете.Остальнвн перечисленные страны ,после признания Штатами,задумаются.
Но и тех,кто признал достаточно.
Армения- изгой?😆