Болгарский бизнесмен Гебрев признал, что на взорванных российскими шпионами складах в Чехии хранились боеприпасы для Украины
Болгарский бизнесмен Емельян Гебрев подтвердил, что его компания Emco в конце 2014 года заключила контракты на поставки боеприпасов на Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times. Источники газеты утверждают, что подписанный договор касался поставок для Вооруженных сил Украины, передает Радио Свобода.
Гебрев ранее отрицал факт поставок Киеву оружия после начала военного конфликта в Донбассе. В переписке с The New York Times он, как утверждает газета, признал, что хранил боеприпасы на складе в чешском селе Врбетице, но это оружие не предназначалось для отправки Украине. В 2014 году на складе произошли взрывы. Прага считает, что к ним причастна российская военная разведка.
Один из собеседников The New York Times рассказал, что ящики с боеприпасами, предназначавшимися для Украины, были помечены как отправляющиеся в Таиланд. Гебрев участие своей компании в ложной маркировке отверг.
Весной 2015 года на Гебрева было совершено покушение. После покушения в 2018 году в Великобритании на российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Гебрев предположил, что против него использовали то же отравляющее вещество.
Образцы анализов Гебрева были отправлены в VERIFIN - одну из пяти лабораторий в Европе, аккредитованных Организацией по запрещению химического оружия. Лаборатория должна была хранить материалы в течение пяти лет - до 18 июня 2020 года. В сентябре прошлого года стало известно, что образцы тестов Гебрева исчезли.
Согласно данным следствия, подозреваемыми в покушении на Гебрева являются россияне Сергей Федотов, Сергей Павлов и Георгий Горшков. По утверждению расследовательской группы Bellingcat, под этими именами могут скрываться офицеры российской военной разведки - генерал-майор Денис Сергеев, Сергей Лютенко и Петр Борисов.
Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.
В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.
Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.
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(Кутузов)
А что ж он раньше молчал? Чем поставил гейРопу в затруднительное положение перед путеном ...
У меня презрение к обоссанной гейРопе...
Але він єдиний хто допоміг Україні.
А ти бува не зебіл? Нищити тих хто на боці України або навмисно - або внаслідок своєї тупості.
ПС. Ще раз: ризик життям пов"язаний винятково з баблом. Те, що зброя призначалась саме Україні - просто збіг, він і чорту її продасть, якщо той добряче заплатить. Та і невідомо з яких причин були замахи на нього, в списку покупців зброї в нього, впевнений, маса країн і організацій, в тому числі бандитських і терористичних.
"На счёт" -- я не говорил! -- насчёт денег Зеленского?... ...я про твои интересовался, если можно... ...шоб мне меньше попадалова вышло...*)
...а то, шо украинцы этого не понимают -- от Хмельницкого до Порошенко -- ...всегда заканчивается удорожанием и укорачиванием их жизней...
А если я неправ -- то я не виноватый...*)
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Оккупационная администрация Крыма проводит комплекс мероприятий по подготовке Северо-Крымского канала к приему воды. Меняется гидроизоляция, проводятся работы по ремонту насосного оборудования 11 участков.
ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ с ПРЕДАТЕЛЯМИ ?!!!
Мне можете не верить.. Вот ютуб сегодняшний https://www.youtube.com/watch?v=3jhNVNfxxEs Крымский канал южнее Джанкоя
Это все что нужно знать про европу и ее "аккредитированные" лаборатории
А Гебреву респект!
поди наварился нехило, а теперь нос по ветру поднял и решил шо мона и вна суд подать(если опять не отравят)))
Мотивы нам неизвестны, но разворачивается активная компания против русских, которая нам на пользу. И хорошо, что он признался в конце концов, а не настаивал на "ихтамнет"
ПС. І що треба знати про Європу і їх лабораторії? Що там дотримуються інструкцій?
думали хоть енералишко не рукожоп...а оказалось-тоже.
печалька
Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкопол