Болгарский бизнесмен Гебрев признал, что на взорванных российскими шпионами складах в Чехии хранились боеприпасы для Украины

Болгарский бизнесмен Емельян Гебрев подтвердил, что его компания Emco в конце 2014 года заключила контракты на поставки боеприпасов на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times. Источники газеты утверждают, что подписанный договор касался поставок для Вооруженных сил Украины, передает Радио Свобода.

Гебрев ранее отрицал факт поставок Киеву оружия после начала военного конфликта в Донбассе. В переписке с The New York Times он, как утверждает газета, признал, что хранил боеприпасы на складе в чешском селе Врбетице, но это оружие не предназначалось для отправки Украине. В 2014 году на складе произошли взрывы. Прага считает, что к ним причастна российская военная разведка.

Один из собеседников The New York Times рассказал, что ящики с боеприпасами, предназначавшимися для Украины, были помечены как отправляющиеся в Таиланд. Гебрев участие своей компании в ложной маркировке отверг.

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Весной 2015 года на Гебрева было совершено покушение. После покушения в 2018 году в Великобритании на российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Гебрев предположил, что против него использовали то же отравляющее вещество.

Образцы анализов Гебрева были отправлены в VERIFIN - одну из пяти лабораторий в Европе, аккредитованных Организацией по запрещению химического оружия. Лаборатория должна была хранить материалы в течение пяти лет - до 18 июня 2020 года. В сентябре прошлого года стало известно, что образцы тестов Гебрева исчезли.

Согласно данным следствия, подозреваемыми в покушении на Гебрева являются россияне Сергей Федотов, Сергей Павлов и Георгий Горшков. По утверждению расследовательской группы Bellingcat, под этими именами могут скрываться офицеры российской военной разведки - генерал-майор Денис Сергеев, Сергей Лютенко и Петр Борисов.

Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

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В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.