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Новости Агрессия России против Украины
19 015 54

Болгарский бизнесмен Гебрев признал, что на взорванных российскими шпионами складах в Чехии хранились боеприпасы для Украины

Болгарский бизнесмен Гебрев признал, что на взорванных российскими шпионами складах в Чехии хранились боеприпасы для Украины

Болгарский бизнесмен Емельян Гебрев подтвердил, что его компания Emco в конце 2014 года заключила контракты на поставки боеприпасов на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times. Источники газеты утверждают, что подписанный договор касался поставок для Вооруженных сил Украины, передает Радио Свобода.

Гебрев ранее отрицал факт поставок Киеву оружия после начала военного конфликта в Донбассе. В переписке с The New York Times он, как утверждает газета, признал, что хранил боеприпасы на складе в чешском селе Врбетице, но это оружие не предназначалось для отправки Украине. В 2014 году на складе произошли взрывы. Прага считает, что к ним причастна российская военная разведка.

Один из собеседников The New York Times рассказал, что ящики с боеприпасами, предназначавшимися для Украины, были помечены как отправляющиеся в Таиланд. Гебрев участие своей компании в ложной маркировке отверг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Чехии Земан выступил с обращением: Есть две основные версии по взрывам на складах во Врбетицах

Весной 2015 года на Гебрева было совершено покушение. После покушения в 2018 году в Великобритании на российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Гебрев предположил, что против него использовали то же отравляющее вещество.

Образцы анализов Гебрева были отправлены в VERIFIN - одну из пяти лабораторий в Европе, аккредитованных Организацией по запрещению химического оружия. Лаборатория должна была хранить материалы в течение пяти лет - до 18 июня 2020 года. В сентябре прошлого года стало известно, что образцы тестов Гебрева исчезли.

Согласно данным следствия, подозреваемыми в покушении на Гебрева являются россияне Сергей Федотов, Сергей Павлов и Георгий Горшков. По утверждению расследовательской группы Bellingcat, под этими именами могут скрываться офицеры российской военной разведки - генерал-майор Денис Сергеев, Сергей Лютенко и Петр Борисов.

Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

Также читайте: МИД РФ оскорбил Чехию

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

Автор: 

Болгария (654) россия (95308) Чехия (1698)


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Топ комментарии
+41
Болгарский бизнесмен Гебрев признал, что на взорванных российскими шпионами складах в чешском Врбетице хранились боеприпасы для Украины - Цензор.НЕТ 9413
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25.04.2021 18:58
+21
И недавние, взрывы на складах уже в Украине - тоже дело рук козломордых.
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25.04.2021 19:03
+19
Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.

(гр.Ленинград)
"Что б спасти россию... нужно сжечь Москву"
(Кутузов)
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25.04.2021 19:10
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Болгарский бизнесмен Гебрев признал, что на взорванных российскими шпионами складах в чешском Врбетице хранились боеприпасы для Украины - Цензор.НЕТ 9413
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25.04.2021 18:58 Ответить
Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.

(гр.Ленинград)
"Что б спасти россию... нужно сжечь Москву"
(Кутузов)
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25.04.2021 19:10 Ответить
А-а-а. Ну тогда не считается....
А что ж он раньше молчал? Чем поставил гейРопу в затруднительное положение перед путеном ...
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25.04.2021 18:59 Ответить
Так его два раза пытались отравить.
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25.04.2021 19:02 Ответить
у меня сарказм не относительно Гебрева, который рискуя жизнью и своей, и своих родных, помог Украине.
У меня презрение к обоссанной гейРопе...
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25.04.2021 19:13 Ответить
Ризикуючи життям допоміг Україні? Не сміши. Такі люди ризикуючи життям тільки заробляють бабло. Наскільки я пам"ятаю, в 14 році в Європі діяли обмеження на поставку нам зброї. Тому він і приховував, кому вона була призначена. За неї просто заплатили непогано, скоріше всього, тому і ризикував...
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26.04.2021 00:49 Ответить
Так - він заробляв бабло.
Але він єдиний хто допоміг Україні.

А ти бува не зебіл? Нищити тих хто на боці України або навмисно - або внаслідок своєї тупості.
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26.04.2021 06:31 Ответить
Зараз всі, хто каже правду - зебіли?
ПС. Ще раз: ризик життям пов"язаний винятково з баблом. Те, що зброя призначалась саме Україні - просто збіг, він і чорту її продасть, якщо той добряче заплатить. Та і невідомо з яких причин були замахи на нього, в списку покупців зброї в нього, впевнений, маса країн і організацій, в тому числі бандитських і терористичних.
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26.04.2021 12:38 Ответить
Не имеет значения для кого они предназначались,ведь диверсия произошла не на украинской земле.
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25.04.2021 19:00 Ответить
Чехи, продолжайте нюхать портянки московитского солдата. Ну и дупы им же продолжайте нюхать.
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25.04.2021 19:01 Ответить
Pouze po tobě.
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25.04.2021 19:02 Ответить
Kolik pro vás Němci. Z vás, milovníků moskevských řitů, je fronta příliš velká na to, abyste čichali. Němci, Francouzi, Arméni, Bělorusové, Italové, Češi atd. A já jsem zvyklý bít moskevským konečníkem velkým způsobem.
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25.04.2021 19:07 Ответить
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25.04.2021 19:10 Ответить
...победи меня, победи... -- токо денех не проси! *)
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25.04.2021 19:14 Ответить
Это вы к зеленскому. На счёт денег. Он просит и готов принять в любом количестве и с любой стороны. Ну, вам то в Германии по вашим фильмам это должно быть понятно.
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25.04.2021 19:32 Ответить
А какие германские фильмы смотрел Старый зольдат? -- ну, очень интересно -- шо ему в них понятно, а мне нет?

"На счёт" -- я не говорил! -- насчёт денег Зеленского?... ...я про твои интересовался, если можно... ...шоб мне меньше попадалова вышло...*)
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25.04.2021 19:41 Ответить
И недавние, взрывы на складах уже в Украине - тоже дело рук козломордых.
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25.04.2021 19:03 Ответить
То к гадалке не ходи.
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25.04.2021 19:13 Ответить
Взрывают склады не шпионы,а террористы,болгарин не признал,его не допрашивали,а расследовал и информировал,ЦН - вы там в своём угодничестве путину-убийце совсем обнаглели.
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25.04.2021 19:04 Ответить
Россия -- враг с Заглавной буквы!

...а то, шо украинцы этого не понимают -- от Хмельницкого до Порошенко -- ...всегда заканчивается удорожанием и укорачиванием их жизней...
А если я неправ -- то я не виноватый...*)
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25.04.2021 19:07 Ответить
Таки да. Но для Украины главное не быть Врагом самой себе.
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25.04.2021 19:16 Ответить
-- пока ты не станешь Активистом -- Украине расчитывать ненакого! *)
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25.04.2021 19:43 Ответить
Глянь, как все заспамлено. Кем тут становиться?
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28.04.2021 20:34 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform

https://twitter.com/tZEinform tZE inform

Оккупационная администрация Крыма проводит комплекс мероприятий по подготовке Северо-Крымского канала к приему воды. Меняется гидроизоляция, проводятся работы по ремонту насосного оборудования 11 участков.

ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ с ПРЕДАТЕЛЯМИ ?!!!
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25.04.2021 19:08 Ответить
Расстреливать дезинформаторов-ибо будем-ибо они худшие из предателей.
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25.04.2021 19:19 Ответить
Меньше читать всяких фейковых дятлов.
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25.04.2021 20:43 Ответить
Я вам открою одну тайную вещь... За Джанкоем после насосных в канале до самой Керчи полно воды.
Мне можете не верить.. Вот ютуб сегодняшний https://www.youtube.com/watch?v=3jhNVNfxxEs Крымский канал южнее Джанкоя
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25.04.2021 21:10 Ответить
с 8:50
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25.04.2021 21:15 Ответить
Вот так закладочку хотели всунуть..что бы потом на наши склады привезли боеприпасы и активировать,но сработало не по графику..возможно часть наших складов так и подорвали .просто нужно отследить..завозились ли туда боеприпасы которые закупались за границей.
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25.04.2021 19:12 Ответить
И кто такое это https://twitter.com/tZEinform tZE inform ? И на..зачем ты постишь всякую ...?
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25.04.2021 19:16 Ответить
Бо уплОчено.
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25.04.2021 19:20 Ответить
а их не всем читать можно .у некоторых от одной только ссылки на ресурс пуканы взрываются
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25.04.2021 19:44 Ответить
Болгарский бизнесмен Гебрев признал, что на взорванных российскими шпионами складах в чешском Врбетице хранились боеприпасы для Украины - Цензор.НЕТ 8414
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25.04.2021 19:16 Ответить
Надо Байдену об этом сказать.
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25.04.2021 19:21 Ответить
"В сентябре прошлого года стало известно, что образцы тестов Гебрева исчезли, которые хранились в VERIFIN, одной из пяти лабораторий в Европе, аккредитованных Организацией по запрещению химического оружия".
Это все что нужно знать про европу и ее "аккредитированные" лаборатории
А Гебреву респект!
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25.04.2021 19:35 Ответить
че респект? шо начал тявкать когда чехи и даже болгаробратушки обосрали Путина?
поди наварился нехило, а теперь нос по ветру поднял и решил шо мона и вна суд подать(если опять не отравят)))
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25.04.2021 19:38 Ответить
чехи с гебревым молчали 7 лет про эту историю. Теперь все вдруг "нос по ветру подняли".
Мотивы нам неизвестны, но разворачивается активная компания против русских, которая нам на пользу. И хорошо, что он признался в конце концов, а не настаивал на "ихтамнет"
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25.04.2021 19:45 Ответить
так обосрался может - 2 раза травили это не Путин собачий, а теперь подумал что Байден возненавидел русню
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25.04.2021 19:57 Ответить
Мотив простой как три копейки. Тендер на АЭС на 6 лярдовевро должен выиграть Вестинхауз. но никак не Росатом. Поэтому и всплыло все спустя 7 лет перед самым тендером
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25.04.2021 21:13 Ответить
100%!
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26.04.2021 00:34 Ответить
Дату, до якої повинні були зберігатись зразки, уважно прочитав? Рахувати вмієш?
ПС. І що треба знати про Європу і їх лабораторії? Що там дотримуються інструкцій?
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26.04.2021 00:40 Ответить
кацапня дожилась...уже генерал -лейтенантов на отравительное задание отправляет .
думали хоть енералишко не рукожоп...а оказалось-тоже.
печалька
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25.04.2021 19:40 Ответить
"на Украине", "в Донбассе". Цензор, если копипастите с российских сайтов, то хоть проверяйте перед публикацией.
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25.04.2021 20:04 Ответить
Взрыв склада в Чехии еще одно доказтельство подготовки кремлевского убийцы к нападению на Украину, и лишний раз показывает, где возникает очаг войны там мы увидим пятак кремлевского комуно-фашиста.
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25.04.2021 20:33 Ответить
Если даже там они смогли это сделать, то взрывы складов в Украине, это не то что 100-процентно их работа, а все 200!
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25.04.2021 20:59 Ответить
Уже не раз печатал. Деньги ихние. Рук гнусных тут валом. Старая наша беда. И мало денег дали---уверен тоже.
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26.04.2021 01:22 Ответить
А ЗЕдауны до сих пор скулят что при по Порохе склады взрывались из за халатности
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25.04.2021 21:14 Ответить
По халатности был артемовск...новобогдановка-федоровка прикрывали жопу кучмы...После чего были приняты довольно жесткие меры касаемо хранения....Если взрывали то уже местные ватники при халатности СБУ или содействии ((((
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26.04.2021 00:38 Ответить
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25.04.2021 22:16 Ответить
не "на" Украину, а "в" Украину, пишите правильно.
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25.04.2021 22:34 Ответить
"
Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкопол
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26.04.2021 14:52 Ответить
І, причому (лайфхак), вже оплачені Україною...
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26.04.2021 10:36 Ответить
 
 