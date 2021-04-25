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Впервые за 13 лет в Украине провели трансплантацию костного мозга. Таких операций в этом году запланировано 300, - Степанов

Впервые за 13 лет в Украине провели трансплантацию костного мозга. Таких операций в этом году запланировано 300, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на протяжении 2021 года в стране планируется провести 300 трансплантаций костного мозга.

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию министр опубликовал в Фейсбуке.

Степанов отметил: "23 апреля из Киевского центра трансплантации костного мозга выписали пациента, которому месяц назад сделали уникальную операцию - пересадку костного мозга от родственника. Пациент - 18-летний Александр Цимбалюк из Прикарпатья. Донор - его 20-летний брат.

В декабре 2020 Александру диагностировали тяжелую форму апластической анемии. Единственным вариантом выздоровления для него была трансплантация костного мозга. Его старший брат в прямом смысле пожертвовал частью себя, чтобы дать шанс на жизнь родному человеку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С этого года все операции по пересадке печени или почек будут делать в Украине, - Степанов

"Украинские врачи справились на отлично несмотря на то, что операция из-за нехватки специфического оборудования последний раз делалась в нашей стране 13 лет назад. Все это время пациентов, нуждающихся в ТКМ (трнсплантации костного мозга, - ред), отправляли за границу, где такая операция стоит 3,5 млн гривен. В Украине она обойдется в 1,3 млн грн.

Когда год назад я пришел на должность министра, поставил себе цель: достичь полной трансплантационной независимости Украины. Ведь имея лучших врачей, имея научную базу, мы можем спасать гораздо больше жизней, чем сейчас, и вкладывать средства в развитие своей медицины. Сегодня я искренне радуюсь вместе с родственниками Александра, ведь таким операциям мы приближаем эту высокую цель", - отметил глава Минздрава.

Степанов сообщил, что в течение 2021 года предусмотрено 300 трансплантаций костного мозга в Украине. Ежегодно эта цифра будет расти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За три года Украина достигнет трансплантационной независимости, - Степанов

операция (211) трансплантация (155) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+11
закройте этого дурака в подвале.
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25.04.2021 19:18
+10
Несколько лет назад Киви удачно пересадили мозг курицы! В опзж довольны результатом !
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25.04.2021 19:30
+9
Когда год назад я пришел на должность министра, поставил себе цель: достичь полной трансплантационной независимости Украины Источник: https://censor.net/ru/n3261878

ЗЕсанитар, ты с ковидом методом трансплантации бороться собираешься? Нисколько не уменьшаю, а только приветствую проведенную операцию. Но это, к сожалению, не показатель для страны, в которой еще при совке были произведены подобные операции. Министр, займись ковидом и не пиарься на золотых руках трансплантологов.
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25.04.2021 19:24
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закройте этого дурака в подвале.
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25.04.2021 19:18 Ответить
Це смєтунов прерогатива !! Навіщо в людей хліб віднімати !!)))
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25.04.2021 19:37 Ответить
В 95 квартал его. Больше не на что не пригоден.
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25.04.2021 19:53 Ответить
25 апреля произведена первая трансплантация, до конца года запланировано еще 300. Что то я ему не верю.
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25.04.2021 19:22 Ответить
Сори, 23 апреля.
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25.04.2021 19:23 Ответить
Звіздіти ,не мішки тягати, на язиці мозолей не буває !!)))
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25.04.2021 19:25 Ответить
Я своє відтягав ,тепер відпочиваю ,жирую на мін. пенсіі !!!))))
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25.04.2021 19:34 Ответить
час покаже, хома невіручий.
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25.04.2021 22:03 Ответить
Впервые за 13 лет в Украине провели трансплантацию костного мозга. Таких операций в этом году запланировано 300, - Степанов - Цензор.НЕТ 8209
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25.04.2021 19:22 Ответить
Степанида Ковидовна уже до трансплантации добралась... КАРАУЛ *** !!! беги кто может !!!
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25.04.2021 19:23 Ответить
могу а че !? хочешь побегать со мной !? хм.. давай стартуй - а я догонять с топором буду тебя активиста-дружинника...
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25.04.2021 19:33 Ответить
ну что сказать - умею.. это тебе ни Ковидный фонд по писте пускать..
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25.04.2021 19:38 Ответить
тобі оце срочно треба.
Уперше за 13 років в Україні провели трансплантацію кісткового мозку. Таких операцій в цьому році заплановано 300, - Степанов - Цензор.НЕТ 7207"
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25.04.2021 22:04 Ответить
хм.. теперь я чисто ассоциативно всегда буду думать о тебе мудак - когда в аптеке - себе гандоны буду покупать..
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26.04.2021 00:08 Ответить
твому мозгу презіки не допоможуть.
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26.04.2021 00:15 Ответить
У них малоросская черепная коробка. Не приживется.
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25.04.2021 19:37 Ответить
Реально, з хромосомою,можливі проблеми !!)))
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25.04.2021 19:41 Ответить
Таки да, лишняя никак не влезает.
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25.04.2021 19:43 Ответить
Когда год назад я пришел на должность министра, поставил себе цель: достичь полной трансплантационной независимости Украины Источник: https://censor.net/ru/n3261878

ЗЕсанитар, ты с ковидом методом трансплантации бороться собираешься? Нисколько не уменьшаю, а только приветствую проведенную операцию. Но это, к сожалению, не показатель для страны, в которой еще при совке были произведены подобные операции. Министр, займись ковидом и не пиарься на золотых руках трансплантологов.
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25.04.2021 19:24 Ответить
"Ти роздивись,у полі ми орали!" !!!)))
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25.04.2021 19:30 Ответить
Все равно дорого. Для своих граждан за операцию должно платить государство, деньги брать только с иностранцев
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25.04.2021 19:25 Ответить
Так он не написал, что платят граждане, он назвал стоимость.
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25.04.2021 19:27 Ответить
Якщо не громадяни ,то хто??? Зелена пліснява??)))
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25.04.2021 19:32 Ответить
Было бы отлично, гуманно и справедливо.
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25.04.2021 19:38 Ответить
Бан на три дня-вот такая тут справедливость.
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28.04.2021 20:36 Ответить
Я шо то уже неделю держусь)
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28.04.2021 21:49 Ответить
Сутки-трое почти месяц.
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28.04.2021 22:04 Ответить
платять самі люди. може якусь частку фонди дають, волонтери. у кого наклянчать. Притула каже, що десятками мейлів смс отримує
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25.04.2021 22:07 Ответить
Та ти почитай далі, ось де кумедно: Ведь имея лучших врачей, имея научную базу, мы можем спасать гораздо больше жизней, чем сейчас, и вкладывать средства в развитие своей медицины.
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25.04.2021 19:32 Ответить
Що кумедного, смійся, поки не припекло, дурню.
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26.04.2021 09:18 Ответить
а на закордонну збирають усим миром і довго. а так хоч і далі будуть збирати,зато швидше.
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25.04.2021 22:05 Ответить
Для своих граждан у нас только зеленка за небольшие деньги в аптеке которую посоветует Ваш лечащий врач...
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25.04.2021 22:12 Ответить
Несколько лет назад Киви удачно пересадили мозг курицы! В опзж довольны результатом !
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25.04.2021 19:30 Ответить
та ладно, он без пяти минут кандидат наук
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26.04.2021 10:57 Ответить
А себе мозг пересадить не хочет?
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25.04.2021 19:39 Ответить
До конца года осталось 250 дней... и это чмо утверждает что будет сделано 300 операций...
То бишь каждый день по операции а какие то 50 дней даже по две...

Слышь чмошник...а на кого рассчитан этот твой бред?? На зебилов??
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25.04.2021 19:41 Ответить
А на кого ж іще?)
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25.04.2021 19:43 Ответить
Лохторат стабільний,з 1991 р. понад 60% !!!!)))
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25.04.2021 20:05 Ответить
Парадоксально, но совки размножаются почкованием, правнуки помнят вкус пломбира по 20 коп.
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25.04.2021 21:57 Ответить
Реально,смакова пам"ять існує !!)))
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25.04.2021 22:13 Ответить
Папір стерпить! Потім в кінці року "ми провели 980 операцій по пересадці. Суму вкажуть ііііі?- Все! Грошей нема, операцій не було, але на папері є.
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25.04.2021 20:58 Ответить
так може там не один рукатий хірург. коли є можливості, вони звідки беруться. ти так тупиш, наче один лікар і одна операційна.
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25.04.2021 22:09 Ответить
Хтось тут балувався ?
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25.04.2021 19:41 Ответить
Эта тварь вакцинацию в стране провести не может...а оно на трансплантацию замахнулось.....
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25.04.2021 19:48 Ответить
Похоже Степашка решил жене шубу новую справить
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25.04.2021 19:55 Ответить
Каким боком ты к этому, болван ковиднозависымый от простуды
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25.04.2021 20:18 Ответить
То вони здаля підходять до можливості в майбутньому, хоча б на кінець каденції, пересадить частиночку мозку, бодай від курки, своєму боссу. Як жаль зусиль! Організм босса відторгає будь яку мозкову тканину. ..."снова-а-аа-а вечер наступаєт вдруг.."
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25.04.2021 20:27 Ответить
Цікаво, хто оплатив ці 1,3 млн. гривень, сам 18-річний Олександр з його братом-донором, або ще хтось?
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25.04.2021 21:32 Ответить
походи по форумам - збирають усим миром, по людям, по фондам.
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25.04.2021 22:10 Ответить
Окушки-воробушки.

Это значит, что Степаов просто еще на добрался до этой области медицины. Если б добрался, было бы то же, что и с вакцинацией.
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26.04.2021 02:02 Ответить
хорошо. зрады нет.
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26.04.2021 08:25 Ответить
В Охмадете стоит оборудование милиони стоящее не освоенное, страна дураков
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26.04.2021 11:24 Ответить
 
 