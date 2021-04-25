Впервые за 13 лет в Украине провели трансплантацию костного мозга. Таких операций в этом году запланировано 300, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на протяжении 2021 года в стране планируется провести 300 трансплантаций костного мозга.

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию министр опубликовал в Фейсбуке.

Степанов отметил: "23 апреля из Киевского центра трансплантации костного мозга выписали пациента, которому месяц назад сделали уникальную операцию - пересадку костного мозга от родственника. Пациент - 18-летний Александр Цимбалюк из Прикарпатья. Донор - его 20-летний брат.

В декабре 2020 Александру диагностировали тяжелую форму апластической анемии. Единственным вариантом выздоровления для него была трансплантация костного мозга. Его старший брат в прямом смысле пожертвовал частью себя, чтобы дать шанс на жизнь родному человеку".

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"Украинские врачи справились на отлично несмотря на то, что операция из-за нехватки специфического оборудования последний раз делалась в нашей стране 13 лет назад. Все это время пациентов, нуждающихся в ТКМ (трнсплантации костного мозга, - ред), отправляли за границу, где такая операция стоит 3,5 млн гривен. В Украине она обойдется в 1,3 млн грн.

Когда год назад я пришел на должность министра, поставил себе цель: достичь полной трансплантационной независимости Украины. Ведь имея лучших врачей, имея научную базу, мы можем спасать гораздо больше жизней, чем сейчас, и вкладывать средства в развитие своей медицины. Сегодня я искренне радуюсь вместе с родственниками Александра, ведь таким операциям мы приближаем эту высокую цель", - отметил глава Минздрава.

Степанов сообщил, что в течение 2021 года предусмотрено 300 трансплантаций костного мозга в Украине. Ежегодно эта цифра будет расти.

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