Военные ЧФ РФ показывали приемы рукопашного боя на открытии смены в "Артеке" в оккупированном Крыму

Военные Черноморского флота России приняли участие в открытии пятой смены 2021 года в детском центре "Артек" в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"В показательных выступлениях были задействованы военнослужащие бригады береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота России, которые продемонстрировали для зрителей приемы рукопашного боя. Также для артековцев прошел концерт в исполнении артистов Ансамбля песни и пляски Черноморского флота совместно с музыкантами военного оркестра флота", - сказано в сообщении.

Отмечается, что мероприятие с участием военнослужащих флота прошло в рамках "программы военно-патриотического воспитания молодежи".

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Пятая смена 2021 года в детском центре "Артек" "Салют, Победа!" продлится до 11 мая. Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения России, она объединит 2542 школьника.

После оккупации подконтрольные Кремлю власти Крыма "национализировали" детский центр "Артек", а затем передали его имущество в собственность России.

В ответ Министерство иностранных дел Украины призвало ЮНЕСКО, ведущие международные организации, мировое сообщество осудить передачу "Артека" в федеральную собственность России. В министерстве указали на то, что в 2006 году между правительством Украины и ЮНЕСКО было подписано соглашение о предоставлении государственному предприятию Украины "Международный детский центр "Артек" статуса центра под эгидой ЮНЕСКО.

Прокуратура АРК в апреле 2015 года открыла уголовное производство по факту "национализации" международного детского центра "Артек" в Крыму.

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В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество "Артека".

После оккупации Крыма "Артек" переехал на материковую часть Украины и сейчас находится в Пуще-Водице под Киевом.

Российские власти открывают в крымских школах кадетские классы и проводят набор в военно-патриотическое движение "Юнармия". Детей учат разбирать оружие и стрелять, носить камуфляж и ходить строем.

Украинские правозащитники не раз обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в оккупированном Крыму. Психологи отмечают давление на сознание детей в современном образовании России.

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Прокуратура АРК открыла производство из-за "пропаганды войны среди детей" в Крыму.