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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Военные ЧФ РФ показывали приемы рукопашного боя на открытии смены в "Артеке" в оккупированном Крыму

Военные ЧФ РФ показывали приемы рукопашного боя на открытии смены в

Военные Черноморского флота России приняли участие в открытии пятой смены 2021 года в детском центре "Артек" в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"В показательных выступлениях были задействованы военнослужащие бригады береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота России, которые продемонстрировали для зрителей приемы рукопашного боя. Также для артековцев прошел концерт в исполнении артистов Ансамбля песни и пляски Черноморского флота совместно с музыкантами военного оркестра флота", - сказано в сообщении.

Отмечается, что мероприятие с участием военнослужащих флота прошло в рамках "программы военно-патриотического воспитания молодежи".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Прокуроры РФ будут заниматься воспитанием детей в оккупированном Крыму: в "Артеке" вводят программу "Юный правозащитник"

Пятая смена 2021 года в детском центре "Артек" "Салют, Победа!" продлится до 11 мая. Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения России, она объединит 2542 школьника.

После оккупации подконтрольные Кремлю власти Крыма "национализировали" детский центр "Артек", а затем передали его имущество в собственность России.

В ответ Министерство иностранных дел Украины призвало ЮНЕСКО, ведущие международные организации, мировое сообщество осудить передачу "Артека" в федеральную собственность России. В министерстве указали на то, что в 2006 году между правительством Украины и ЮНЕСКО было подписано соглашение о предоставлении государственному предприятию Украины "Международный детский центр "Артек" статуса центра под эгидой ЮНЕСКО.

Прокуратура АРК в апреле 2015 года открыла уголовное производство по факту "национализации" международного детского центра "Артек" в Крыму.

Также читайте: Россия закрыла три района Черного моря для иностранных кораблей

В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество "Артека".

После оккупации Крыма "Артек" переехал на материковую часть Украины и сейчас находится в Пуще-Водице под Киевом.

Российские власти открывают в крымских школах кадетские классы и проводят набор в военно-патриотическое движение "Юнармия". Детей учат разбирать оружие и стрелять, носить камуфляж и ходить строем.

Украинские правозащитники не раз обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в оккупированном Крыму. Психологи отмечают давление на сознание детей в современном образовании России.

Читайте также: Офис генпрокурора сообщил заместителю командующего ЧФ РФ о подозрении в подстрекательстве украинских военных к госизмене во время оккупации Крыма

Прокуратура АРК открыла производство из-за "пропаганды войны среди детей" в Крыму.

Автор: 

Артек (204) Крым (26360) россия (95308) Черноморский флот РФ (1557)


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Топ комментарии
+34
что за заголовок, цензор??
в каком еще российском "Артеке"?? разве есть такой??
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25.04.2021 19:42
+29
чьего-чьего Артека?

Артек в Криму украинский как и Крим. Росийская в Криму только вонь.
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25.04.2021 19:43
+17
А че кадырка не показал как резать головы руусским?
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25.04.2021 19:47
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Правила форума Совет форумчан
Одні п****аси. Ще й прийомчики один одному показують. Ті, як його... джіу-джітсу (с)
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25.04.2021 19:41 Ответить
Військові ЧФ РФ показували прийоми рукопашного бою на відкритті зміни в "Артеку" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 9383
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25.04.2021 22:13 Ответить
что за заголовок, цензор??
в каком еще российском "Артеке"?? разве есть такой??
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25.04.2021 19:42 Ответить
а какая разница зеля сказал....
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25.04.2021 19:49 Ответить
Ну так вроже ж украинский на материк на время оккупации переехал. А там кацапсячий...
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25.04.2021 19:58 Ответить
значит писать надо было в "российском" артеке, или оккупированном укр.Артеке. Как угодно, но не так!
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25.04.2021 20:17 Ответить
знаем мы эти неказистые приемы рукопашного боя
Військові ЧФ РФ показували прийоми рукопашного бою на відкритті зміни в "Артеку" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 210
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25.04.2021 21:41 Ответить
тому що український переїхав у Пущу-Водицю. дочитуй потім ляпай, чи не окучив букви?
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25.04.2021 21:54 Ответить
чьего-чьего Артека?

Артек в Криму украинский как и Крим. Росийская в Криму только вонь.
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25.04.2021 19:43 Ответить
бо український у Пущі-Водиця. ще один знаток букв не окучує те, що з тих букв зліплено.
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25.04.2021 21:55 Ответить
тобто якщо Україна створила ще один Артек в Пущі то кримський Артек став російським?
Ти ідіот чи просто сєпар?
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26.04.2021 12:45 Ответить
я не сєпар, а ось ти рогульо=кугут так точно. установа перенесена. на старому місці українські лише споруди. фінансування не українське, командування не українське, організувовування дійства не українське. так чиє воно? так само маючи Крим ти міг би віддати споруду кацапам, було те саме, що зараз.
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26.04.2021 18:10 Ответить
хай хоч шиї друг другу поламають... покажуть як за рашу вмирати потрібно
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25.04.2021 19:43 Ответить
Умрут это хорошо, поскорее бы..
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25.04.2021 19:47 Ответить
Да хоть от поноса, лишь бы поскорее.
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25.04.2021 19:50 Ответить
-- на понос надейся, а сам не плошай! *)
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25.04.2021 19:57 Ответить
Россия победит всех потому, что делает ставку на идиотов . А мир делает ставку на умных, и в России у него союзников нет!
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25.04.2021 19:49 Ответить
Россия сохраняет мировой баланс -- чётко и долговременно! -- ...в разведку с ней не ходят, но в космос летают и Украину обсуждают ...*)
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25.04.2021 20:03 Ответить
Україну обсуждають, бо війна там як раз через парашку.
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25.04.2021 21:56 Ответить
а с чем москали пришли в 2014 году в Крым 27/02/2014 а потом и на Донбасс ?
ах да, они держали в руках не винторезы , а хлеб-соль...который хотели вручить мне и были вежливыми, просто зелёными освободителями
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25.04.2021 20:20 Ответить
Шибать тебе пропоносило.

Спалився ватний.
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25.04.2021 20:07 Ответить
А че кадырка не показал как резать головы руусским?
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25.04.2021 19:47 Ответить
Протупили русские богатыри. Сами себя опустили. Любой ребёнок в кино видел, что китайцы в таких делах до третьего этажа прыгают и по воздуху летают. А эти бараны, что могли из этого показать?
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25.04.2021 19:48 Ответить
Ой... та нехай показують.
Нещодавно була новина, як росіских нємощєй лупасять дорослі дядьї.
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25.04.2021 19:49 Ответить
в чечне ни одного случая рукопашного боя с козломордыми зафиксировано не было...)
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25.04.2021 19:50 Ответить
Военные ЧФ РФ показывали приемы рукопашного боя на открытии смены в российском "Артеке" - Цензор.НЕТ 6806
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25.04.2021 19:50 Ответить
https://kriminal.tv/news/u_terroristov_dnr_dvoe_dvuhsotyh_i_povrezhena_tehnika.html У террористов «ДНР» двое «двухсотых» и повреждена техника
https://www.ukr.net/source/kriminal-tv-467.html (Криминал.TV)
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25.04.2021 19:52 Ответить
Показывали на бутылках? На чем кацап еще может. Или сидеть на бутылке, или бороться с ней рукопашным боем.
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25.04.2021 19:52 Ответить
И оно нам надо такой чернозем, но с условием такого "соседа" сбоку?
Лучше в пустыне жить шоб Рашка была за 100500миль от тебя.
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25.04.2021 19:53 Ответить
сча кацевские пропагандоны быстро заскринят этот заголовок для новостей....
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25.04.2021 19:56 Ответить
Военные ЧФ РФ показывали приемы рукопашного боя на открытии смены в российском "Артеке" - Цензор.НЕТ 5255
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25.04.2021 19:56 Ответить
Несчастные русские дети.
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25.04.2021 19:57 Ответить
Ансамбль песни и пляски,юнармия,обворованое детство россии.
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25.04.2021 20:07 Ответить
перший прийом рукопашного бою...Военные ЧФ РФ показывали приемы рукопашного боя на открытии смены в российском "Артеке" - Цензор.НЕТ 5721
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25.04.2021 20:09 Ответить
Не пора ли все эти песни и пляски вкупе с рукопашным боем погрузить в самолёт Ту-154 и отправить на дно?
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25.04.2021 20:12 Ответить
Ну шо ж , доводиться перекладать на людську все самому. А саме : кацапська матросня , в окупованому Кримі , на теріторії бувшого табору "Артек", навішала комусь люлєй. Дєті московськоподданих вдячно сміялись. Потім були пєсні і пляскі. Жодна людина не постраждала.
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25.04.2021 20:17 Ответить
На детях в Беслане спецназ РАБссии был блеск....сотни трупов и тираристы сбежали...,СМЕХдержава блин...
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25.04.2021 20:18 Ответить
Путлера отправили в утиль...,баблосами заведовать и по хозхчасти... но армия РАБссии с Путлером,катались вдоль границы с Украиной нехило,типа бойся Байденко и Порошенко...я крутой ПОЦ
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25.04.2021 20:22 Ответить
рос.фюреру нужны новые zольдаты, рос.артек - это военный кэмпинг для подростков.
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25.04.2021 20:22 Ответить
Військові ЧФ РФ показували прийоми рукопашного бою на відкритті зміни в російському "Артеку" - Цензор.НЕТ 3157
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25.04.2021 20:23 Ответить
Сейчас идет Стрим в Ютьюбе Марк Фейгин - Юрий Швец,онлайн...
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25.04.2021 20:25 Ответить
в Карабахе 2-300 кацапа.. нефигшастать!

Військові ЧФ РФ показували прийоми рукопашного бою на відкритті зміни в російському "Артеку" - Цензор.НЕТ 3051
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25.04.2021 20:27 Ответить
Військові ЧФ РФ показували прийоми рукопашного бою на відкритті зміни в російському "Артеку" - Цензор.НЕТ 7240
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25.04.2021 20:28 Ответить
Мавзолейная Кузькина мать уже не в тренде,даже Чехия послала Путлера ниже погреба,это только начало....
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25.04.2021 20:30 Ответить
Військові ЧФ РФ показували прийоми рукопашного бою на відкритті зміни в російському "Артеку" - Цензор.НЕТ 4399
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25.04.2021 20:36 Ответить
В ССсре дохлом была такая традиция,неугодного или проштрафившегося члена Политбюро отправляли на пенсию досрочно....,Путлера сделали Завхозом РАБссии сразу после Послания...,борьба за власть в Кремле идет между пятью Башнями...,каже Дмитрий Потапенко...,кто победит*? чья Башня круче в итоге покажет время....
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25.04.2021 20:39 Ответить
Та у них там все башни напрочь перемешаны. Свои собственные, Кремля, своих граждан. Лучшая иллюстрация это петух из говна и палок. Причем когда настанет оттепель, то палки пролезут через размякшую скульптуру и получится курица гриль.
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25.04.2021 21:05 Ответить
такого писдеца при ссср не было да были пионеры но такое....и детсад чвк вагнера и дети в пелотках трехлетки и в садике представление неуловимые мстители..расса скота и орков..)
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25.04.2021 20:43 Ответить
Хорошо шо они им российское порно не показали, от такого уродства вообще к телику подходить месяц не будешь .
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25.04.2021 20:43 Ответить
Пусть смотрят детки и просвещаются, как путинский режим будет им мозги и почки отбивать , когда они проявят несогласие с преступлениями кремлёвской крысы...
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25.04.2021 20:50 Ответить
Вчера боевой генерал Забродский сказал что МОРПЕХИ США уже в Украине...,
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25.04.2021 20:57 Ответить
Крымская вата уже в шоке - ожидали после захвата Крыма паРашей десятки миллионов богатых туристов, а получили миллион солдафонов, тысячи единиц вонючей техники, колючую проволоку по всему побережью, отсутствие воды и правовой беспредел....
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25.04.2021 20:59 Ответить
Зато РАБссия гордится,...Приднестровье, Ю.Осетия и Абхазия с Крымом обогнали по экономике даже Турцию и Венесуэлу вместе взятых....,хочу в Приднестровье,там Рай Путлера
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25.04.2021 21:01 Ответить
Військові ЧФ РФ показували прийоми рукопашного бою на відкритті зміни в "Артеку" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 2764
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25.04.2021 21:10 Ответить
Исправили название статьи. Гут
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25.04.2021 21:17 Ответить
Понимаю дети не виноваты, но если бы посреди Яблочка мощно взорвалась какая нибудь кацапская военная техника и на глазах изумленной публике уничтожила Черноморско-кацапский хор вместе с танцюристами в тельняшках, то только на пользу и Вселенной, и современной России, и Украине, и Крыму, и главное детям. Из них бы после такого "урока" мало кто пойдет по пути "Юнармия" - "Суворовское" - училище ГРУ - диверсант в Украине.
Ради будущего детей можно смело пожертвовать очередным Хором, Александровский символично кстати ушел в Пальмиру летели.
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25.04.2021 21:18 Ответить
Ну-ну...
Уже в следующем году детей в Крыму придется развлекать показом питьевой воды текущей из крана. А еще через пару лет видео с камер наблюдения из магазина АТБ в Геническе, особенно полки с мяском, сырком и сладким, будет восприниматься детишками Крыма круче документалок про Лувр и музей Прадо вместе взятых.
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25.04.2021 21:25 Ответить
Військові ЧФ РФ показували прийоми рукопашного бою на відкритті зміни в "Артеку" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 2780
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25.04.2021 22:11 Ответить
Взращивают молодых рашенашистов.
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25.04.2021 22:59 Ответить


Військові ЧФ РФ показували прийоми рукопашного бою на відкритті зміни в "Артеку" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 1569

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25.04.2021 23:35 Ответить
 
 