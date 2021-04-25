Более полусотни арестованных крымских татар вывезли с территории оккупированного полуострова, - адвокат Курбединов
В российский Ростов-на-Дону из оккупированного Крыма вывезли уже более полусотни крымских татар, арестованных и осужденных российскими властями по религиозным и политическим мотивам.
Об этом рассказал адвокат Эмиль Курбединов во время онлайн-встречи объединения "Крымская солидарность" 25 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Десятки военных судей, военные прокуроры, шесть скрытых свидетелей или даже более, экспертизы, десятки томов уголовных дел – это только то, что находится сегодня в Ростове-на-Дону, где уже более 50 политзаключенных (из Крыма. - Ред.) в следственных изоляторах проходят через эти жернова военного суда... Более 50 политзаключенных крымских татар, крымских мусульман, которые находятся под арестом", – сказал Курбединов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бешеной собакой сравнивает фашистскую паРашу (рабссею) глава Меджлиса Рефат Чубаров, а незначні санкции, которые мир вводит поэтапно, - с полу-отрубленным хвостом. Об этом он заявил в программе Свобода слова на ICTV. - Сегодня действительно санкции действуют, они имеют последствия. Но это, знаете, похоже на то, как отрубить хвост той бешеной собаке по кусочкам - надо было отрубить сразу. Сразу - и, возможно, эта бешеная собака перестала бы кусать всех вокруг, - сказал Чубаров.
Джерело: fakty.ictv.ua
Всё верно и по делу требует глава Меджлиса Р.Чубаров. Он раньше фашистский гитлеровский Рейх коалиция демократических стран разнесли в пух и прах и полностью уничтожили. Ну а чем тогда лучше такая же самая фашистская паРаша )(уйла? Давно уже надо международному сообществу обязательно также поступить и с этими кровавыми кремлёвскими фашистами и их бешенным фюрером )(уйлом которые нападают на другие страны преступно пытаясь аннексировать их суверенные территории точно так как это раньше делали завоеватели фашисты Гитлера.
А ведь бешеную собаку обычно сначала изолируют и пробуют лечить, ну а если не помогает то тогда усыпляют и утилизируют. Точно так же надо поступить и с проклятыми кровавыми кремлёвскими преступниками )(уйла которые видно заражены неизлечимым бешенством - фашизма.-
78-летний Александр Петрович Урсу, репрессированный за свою веру и позднее признанный невинной жертвой, был прижат к стене и упал на колени, на него были надеты наручники. Это произошло вечером 15 ноября 2018 года в г. Джанкое (Крым), где силами ФСБ при поддержке ОМОНа были осуществлены грубые вторжения в дома граждан, которых подозревают в исповедании религии Свидетелей Иеговы. Уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ возбуждено в отношении 46-летнего местного жителя Сергея Филатова. Об арестах пока не известно, наручники с Александра Урсу были сняты.
Российские власти в 2018 году повторяют трагическую ошибку, допущенную в период сталинизма. С начала 1930-х годов семья Александра Урсу относит себя к религии Свидетелей Иеговы. В 1940-х годах его отец, дядя и дедушка были отправлены в трудовые лагеря из-за своего вероисповедания. В 1947 году, с тяжелой травмой, но живым, вернулся только его отец. «Когда мне было девять лет, нашу семью и сотни других Свидетелей из Молдавии сослали в Сибирь,- рассказал в своей автобиографии Александр Урсу.- 6 июля 1949 года нас погрузили в вагоны для скота, и мы без остановок ехали 12 дней. Преодолев больше шести тысяч километров, мы прибыли на станцию Лебяжье. Там нас уже ждало местное начальство. Нас разделили на небольшие группы и сразу же расселили по разным местам. Для нашей группы домом стала маленькая пустующая школа. Мы были измучены и подавлены». Позднее Александр Урсу многократно подвергался различным формам давления со стороны органов госбезопасности, в том числе обыскам в его доме. 21 мая 1991 года Александр Урсу был реабилитирован в соответствии с Указом «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х и начале 50-х годов». Удостоверение о реабилитации под № 23 ему выдано 17 июня 1991 года.
Карающие органы в современной России рассматривают любое поклонение Иегове как участие в деятельности «экстремистской организации» (со ссылкой на решение Верховного суда РФ о ликвидации всех 396 зарегистрированных организаций Свидетелей Иеговы), в то время как правительство России официально заявляет, что решение Верховного суда «не содержит ограничения или запрета исповедовать индивидуально вышеуказанное учение». «Налицо противоречие между заявленной позицией Правительства Российской Федерации и правоприменительной практикой. Это не может не вызывать беспокойства, поскольку уголовные преследования и аресты приобрели системный характер»,- говорится в заявлении Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.
https://jw-russia.org/news/2018/11/517.html
За час злочинної окупації Криму Росія вже переселила в Крим понад 400 тис. москалів
"Це така практика держави-окупанта, коли вона заміщає населення окупованої території своїм населенням - для того, щоб змінити демографічну карту цієї місцевості.
Так прокляті кремлівські окупанти моментально здійснили злочинний кривавий терор проти корінних народів Українського Криму кримськотатарського і українського і переслідуваннями та репресіями вигнали до 200 тис. проукраїнських громадян тимчасово окупованого Українського Криму. А замість них злочинно заселили його 400 тис. своїх кацапів - профашистів. І тепер кривавий маніяк фашист )(уйло як божевільний волає щоб провести новий референдум про легалізацію злочинної окупації Криму вже за участю міжнародних спостерігачів і в першу чергу проросійської ОБСЄ. А переселили своїх громадян на півострів, наші люті вороги кремлівські фашисті окупанти безумовно, порушуючи четверту Женевську конвенцію, яка захищає цивільне населення під час війни і окупації.
Але це, по суті, ще й військовий злочин - за змістом восьмої статті Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Безумовно, таке заміщення має одну злочинну мету - змінити склад населення для того, щоб там було якомога більше переселених кацапів фашистів, які є прихильниками злочинних дій окупаційної фашистської влади.-