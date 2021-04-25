Более полусотни арестованных крымских татар вывезли с территории оккупированного полуострова, - адвокат Курбединов

В российский Ростов-на-Дону из оккупированного Крыма вывезли уже более полусотни крымских татар, арестованных и осужденных российскими властями по религиозным и политическим мотивам.

Об этом рассказал адвокат Эмиль Курбединов во время онлайн-встречи объединения "Крымская солидарность" 25 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Десятки военных судей, военные прокуроры, шесть скрытых свидетелей или даже более, экспертизы, десятки томов уголовных дел – это только то, что находится сегодня в Ростове-на-Дону, где уже более 50 политзаключенных (из Крыма. - Ред.) в следственных изоляторах проходят через эти жернова военного суда... Более 50 политзаключенных крымских татар, крымских мусульман, которые находятся под арестом", – сказал Курбединов.

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