Российско-оккупационные войска проводят военные учения в ОРДЛО, - украинская сторона СЦКК

На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей зафиксирована запрещенная военная техника с нарушением линий отвода.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК, передает Цензор.НЕТ.

"Начиная с февраля текущего года Миссией ОБСЕ постоянно фиксируется существенное увеличение на временно оккупированной территории количества вооружения и военной техники, в том числе запрещенной минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что частота фиксации минометов и артиллерийских систем различного калибра, а также РСЗО в пределах зоны безопасности растет на фоне проведения РФ военных учений вблизи границ Украины и проходит под видом учений на полигонах, обустроенных на временно оккупированных территориях, и в ходе подготовки противника к очередному военному параду.

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"Всего, 22 апреля БПЛА дальнего радиуса действия СММ зафиксировал 280 единиц ВВТ оккупантов на территории ОРДЛО", - сказано в отчете СММ ОБСЕ № 94/2021 от 24 апреля.

Подчеркивается, что значительное вооружение российских наемников было размещено с нарушением линий отвода на временно оккупированных территориях Луганской области. Всего в 19 км к югу от Луганска, на территории аэродрома (бывшего луганского аэропорта) вблизи Переможного, наблюдатели выявили 6 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 11 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 5 противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" и 15 прицепных гаубиц 12 единиц Д-30А "Лягушка" калибра 122-мм и 3 гаубицы 2А65 "Мста-Б", калибра 152-мм.

В тот же день, в населенном пункте Белое зафиксированы 3 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика". Еще 11 гаубиц "Гвоздика" и 12 прицепных гаубиц Д-30А "Лягушка" - на учебном полигоне вблизи Бугаевки.

На временно оккупированных территориях Донецкой области неподалеку от Углегорска выявили 3 прицепные гаубицы Д-30А "Лягушка" калибра 122-мм.

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По информации наблюдателей Миссии ОБСЕ вновь фиксируется вооружение российских наемников, размещенное за пределами выделенных мест хранения вооружения. На полигоне вблизи Бугаевки, по данным воздушного наблюдения, выявлено 87 боевых бронированных машин, на 5 из которых были установлены зенитные установки ЗУ-23, 34 танка (Т-64 - 13 ед. и Т-72-21 ед.), 3 зенитно-ракетные комплексы 9К35 "Стрела-10" и 5 прицепных минометов 2С12 "Сани". 10 танков, 5 МТ-ЛБ и 3 боевых инженерных машины различного типа зафиксировано на полигоне вблизи Мирного, что в 28 км от Луганска.

23 танка разных типов и БРЭМ ВТ-55 Миссия зафиксировала на полигоне вблизи Круглика у Луганска, а на территории аэродрома вблизи Переможного наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили 16 танков, 9 зенитно-ракетных комплекса (9К35 "Стрела-10" - 6 ед., 9К33 "Оса" - 3 ед.) и 4 прицепные миномета 2Б9 "Василек".

"В этом контексте, особое беспокойство вызывает резкое увеличение количества обстрелов населенных пунктов на подконтрольной территории и позиций ВС Украины, что объясняется накоплением вооружения и военной техники вооруженных сил РФ в ОРДЛО. А размещение реактивных систем БМ-21 "Град" у Дебальцево и приближение к линии соприкосновения артиллерийских систем и минометов различных типов в сочетании с инженерной техникой не исключает тщательной подготовки оккупантов к провокациям и эскалации конфликта", - сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК также информирует, что в апреле текущего года кураторами ОРДЛО развернута мощная информационная кампания по дискредитации ВС Украины. "Фейковые видео- и фотоматериалы с демонстрацией поврежденных зданий, многоэтажек, придомовых зданий и ограждений направленные на убеждение местного населения в "намерениях" украинской стороны в ближайшее время начать военную операцию по деоккупации временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей", - отметили наблюдатели.

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Подчеркивается, что тиражирование и подготовка таких обвинений противникам сильно мешает присутствие Миссии ОБСЕ, что влечет за собой систематическое препятствование работе патрулей и полетов БПЛА СММ со стороны пророссийских наемников.

"Так, только в течение суток 23 апреля, операторы БПЛА Миссии зафиксировали более 20 случаев глушения GPS-сигналов своих летательных аппаратов вдоль всей линии разграничения", - добавили в Миссии.

"ВСУ безусловно соблюдают режим прекращения огня. Все заявления оккупантов об игнорировании украинской стороной координационного механизма и достигнутых договоренностей не соответствуют действительности и направлены на сознательное обострение ситуации со стороны пророссийских наемников. А систематические нарушения режима прекращения огня с их стороны является ничем иным, как откровенными провокациями на фоне эскалации напряженности вокруг границ Украины", - подчеркнули в штабе.

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